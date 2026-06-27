Kanya Rashifal 27 June 2026: आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ, ऊर्जावान और सफलता की नई राहें खोलने वाला साबित होगा. आज चन्द्रमा आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो आपके पराक्रम, साहस और सामाजिक मान-सम्मान में जबरदस्त वृद्धि का संकेत दे रहा है. आज आपको अपने करियर और व्यापार में नेतृत्व करने का सुनहरा मौका मिलेगा.

दिन की शुरुआत को और अधिक फलदायी बनाने के लिए आज का पंचांग और शुभ समय जानना आपके लिए बेहद जरूरी है. आइए जानते हैं कन्या राशि का आज का पूरा राशिफल.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपकी ब्रांड वैल्यू और प्रतिष्ठा को चार चांद लगाने वाला है. आज सुबह के समय दिन की शुरुआत उठकर सूर्य नमस्कार से करें और उसके बाद अपने पूरे दिन की प्लानिंग तैयार करें, इससे काम में अद्भुत सफलता मिलेगी. आज बाजार के किसी बहुत बड़े और रसूखदार अधिकारी से आपकी मुलाकात हो सकती है, जो आपके बिजनेस की ब्रांड इमेज को काफी बढ़ाएगा और आपको सफलता के पथ पर ले जाएगा. यदि आप अपने मौजूदा पैरेलल बिजनेस के साथ कोई नया बिजनेस (New Business) स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आज का दिन सर्वोत्तम है. नया काम शुरू करने के लिए आज दोपहर 12.15 से दोपहर 01.30 बजे के बीच (अभिजीत मुहूर्त) या दोपहर 02.30 से दोपहर 03.30 बजे के बीच (लाभ-अमृत का चौघड़िया) का समय चुनें, यह आपके लिए दीर्घकालिक मुनाफा लेकर आएगा.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन उनके करियर में एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है. ऑफिस में आज आपकी अद्भुत लीडरशिप क्वालिटी (नेतृत्व क्षमता) सबके सामने खुलकर आएगी, जिससे प्रभावित होकर मैनेजमेंट आपको किसी बड़े और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए सेलेक्ट कर सकता है. जो जातक गवर्नमेंट एंप्लॉय (सरकारी नौकरी) हैं, उन्हें आज उनके ट्रांसफर से रिलेटेड कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज मिल सकती है, जिसका वे काफी दिनों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. इसके अलावा, मार्केटिंग सेक्टर से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन की सेहत आज बहुत बढ़िया रहेगी, जिसके दम पर वे अपने कठिन से कठिन टारगेट को भी अचीव करने में ज्यादा समय नहीं लेंगे. आपका बढ़ा हुआ आत्मविश्वास आज आपके चेहरे पर साफ झलकेगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family)

पारिवारिक जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियों और मेहमाननवाजी से भरा रहने वाला है. चन्द्रमा के तीसरे भाव में होने से आज आपको अपने रिश्तेदारों की आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए, इससे आपके संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी. घर में आज किसी मांगलिक या धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन की रूपरेखा बन सकती है, जिसके कारण रिश्तेदारों का घर में आना-जाना लगा रहेगा. आज पूरे दिन आप अपनों की सेवा और मेहमाननवाजी में काफी व्यस्त रहेंगे, जिससे घर का माहौल आनंदमय और सकारात्मक बना रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

सेहत के मामले में आज सितारे पूरी तरह आपके पक्ष में हैं. सुबह सूर्य नमस्कार करने से आपके भीतर पूरे दिन अद्भुत ऊर्जा का संचार रहेगा. मानसिक रूप से आप खुद को बेहद शांत और तनावमुक्त महसूस करेंगे. मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े लोगों की शारीरिक क्षमता आज बेहतरीन रहेगी, जिससे वे बिना थके अपने सभी कार्यों को समय पर पूरा कर लेंगे.

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उनकी प्रतिभा को निखारने का है. आज आपमें नेतृत्व के विशेष गुण उभरेंगे, जिसके चलते स्कूल या कॉलेज में आपको अपनी कक्षा का प्रतिनिधित्व (Class Representative) करने का सुनहरा मौका मिल सकता है. पढ़ाई में आपका फोकस बहुत शानदार रहेगा, जिससे आप अपने सहपाठियों के बीच प्रेरणा का केंद्र बनेंगे.

भाग्यशाली रंग: ब्लैक (काला रंग)

ब्लैक (काला रंग) भाग्यशाली अंक: 3

3 अशुभ अंक: 5

5 अचूक उपाय: शनिवार के दिन शनि देव की विशेष कृपा पाने के लिए शनि चालीसा का पाठ करें. हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और शाम के समय पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जलाकर उसमें थोड़े काले तिल डाल दें, इससे करियर के सभी मार्ग प्रशस्त होंगे.

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