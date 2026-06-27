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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKanya Rashifal 27 June 2026: कन्या राशि वालों की चमकेगी किस्मत, शनिवार को सरकारी नौकरी में ट्रांसफर की मिलेगी गुड न्यूज

Kanya Rashifal 27 June 2026: कन्या राशि वालों की चमकेगी किस्मत, शनिवार को सरकारी नौकरी में ट्रांसफर की मिलेगी गुड न्यूज

Virgo Horoscope: शनिवार 27 जून 2026, को कन्या राशि वालों की लीडरशिप कैसे जिताएगी हर बाजी? क्या ट्रांसफर की गुड न्यूज बदलेगी सरकारी कर्मचारियों की तकदीर? जानिए आज का पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 27 Jun 2026 03:25 AM (IST)
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Kanya Rashifal 27 June 2026: आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ, ऊर्जावान और सफलता की नई राहें खोलने वाला साबित होगा. आज चन्द्रमा आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो आपके पराक्रम, साहस और सामाजिक मान-सम्मान में जबरदस्त वृद्धि का संकेत दे रहा है. आज आपको अपने करियर और व्यापार में नेतृत्व करने का सुनहरा मौका मिलेगा.

दिन की शुरुआत को और अधिक फलदायी बनाने के लिए आज का पंचांग और शुभ समय जानना आपके लिए बेहद जरूरी है. आइए जानते हैं कन्या राशि का आज का पूरा राशिफल.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपकी ब्रांड वैल्यू और प्रतिष्ठा को चार चांद लगाने वाला है. आज सुबह के समय दिन की शुरुआत उठकर सूर्य नमस्कार से करें और उसके बाद अपने पूरे दिन की प्लानिंग तैयार करें, इससे काम में अद्भुत सफलता मिलेगी. आज बाजार के किसी बहुत बड़े और रसूखदार अधिकारी से आपकी मुलाकात हो सकती है, जो आपके बिजनेस की ब्रांड इमेज को काफी बढ़ाएगा और आपको सफलता के पथ पर ले जाएगा. यदि आप अपने मौजूदा पैरेलल बिजनेस के साथ कोई नया बिजनेस (New Business) स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आज का दिन सर्वोत्तम है. नया काम शुरू करने के लिए आज दोपहर 12.15 से दोपहर 01.30 बजे के बीच (अभिजीत मुहूर्त) या दोपहर 02.30 से दोपहर 03.30 बजे के बीच (लाभ-अमृत का चौघड़िया) का समय चुनें, यह आपके लिए दीर्घकालिक मुनाफा लेकर आएगा.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन उनके करियर में एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है. ऑफिस में आज आपकी अद्भुत लीडरशिप क्वालिटी (नेतृत्व क्षमता) सबके सामने खुलकर आएगी, जिससे प्रभावित होकर मैनेजमेंट आपको किसी बड़े और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए सेलेक्ट कर सकता है. जो जातक गवर्नमेंट एंप्लॉय (सरकारी नौकरी) हैं, उन्हें आज उनके ट्रांसफर से रिलेटेड कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज मिल सकती है, जिसका वे काफी दिनों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. इसके अलावा, मार्केटिंग सेक्टर से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन की सेहत आज बहुत बढ़िया रहेगी, जिसके दम पर वे अपने कठिन से कठिन टारगेट को भी अचीव करने में ज्यादा समय नहीं लेंगे. आपका बढ़ा हुआ आत्मविश्वास आज आपके चेहरे पर साफ झलकेगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family)

पारिवारिक जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियों और मेहमाननवाजी से भरा रहने वाला है. चन्द्रमा के तीसरे भाव में होने से आज आपको अपने रिश्तेदारों की आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए, इससे आपके संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी. घर में आज किसी मांगलिक या धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन की रूपरेखा बन सकती है, जिसके कारण रिश्तेदारों का घर में आना-जाना लगा रहेगा. आज पूरे दिन आप अपनों की सेवा और मेहमाननवाजी में काफी व्यस्त रहेंगे, जिससे घर का माहौल आनंदमय और सकारात्मक बना रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

सेहत के मामले में आज सितारे पूरी तरह आपके पक्ष में हैं. सुबह सूर्य नमस्कार करने से आपके भीतर पूरे दिन अद्भुत ऊर्जा का संचार रहेगा. मानसिक रूप से आप खुद को बेहद शांत और तनावमुक्त महसूस करेंगे. मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े लोगों की शारीरिक क्षमता आज बेहतरीन रहेगी, जिससे वे बिना थके अपने सभी कार्यों को समय पर पूरा कर लेंगे.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उनकी प्रतिभा को निखारने का है. आज आपमें नेतृत्व के विशेष गुण उभरेंगे, जिसके चलते स्कूल या कॉलेज में आपको अपनी कक्षा का प्रतिनिधित्व (Class Representative) करने का सुनहरा मौका मिल सकता है. पढ़ाई में आपका फोकस बहुत शानदार रहेगा, जिससे आप अपने सहपाठियों के बीच प्रेरणा का केंद्र बनेंगे.

  • भाग्यशाली रंग: ब्लैक (काला रंग)
  • भाग्यशाली अंक: 3
  • अशुभ अंक: 5
  • अचूक उपाय: शनिवार के दिन शनि देव की विशेष कृपा पाने के लिए शनि चालीसा का पाठ करें. हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और शाम के समय पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जलाकर उसमें थोड़े काले तिल डाल दें, इससे करियर के सभी मार्ग प्रशस्त होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 27 Jun 2026 03:25 AM (IST)
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