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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKanya Rashifal 26 June 2026: सर्वार्थ सिद्धि योग से कार्यस्थल पर बनेंगे सितारा, पारिवारिक जीवन में बढ़ेगा मान-सम्मान

Kanya Rashifal 26 June 2026: सर्वार्थ सिद्धि योग से कार्यस्थल पर बनेंगे सितारा, पारिवारिक जीवन में बढ़ेगा मान-सम्मान

Virgo Horoscope: क्या राजनीतिक संपर्कों से बिजनेस में बड़ा मुनाफा होने वाला है? जानिए 26 जून 2026 को आपकी नौकरी, ब्रांड वैल्यू, सेहत और पारिवारिक जीवन में क्या बड़े और सकारात्मक बदलाव होने जा रहे हैं.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 26 Jun 2026 03:25 AM (IST)
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Kanya Rashifal 26 June 2026: पंचांग के अनुसार आज रात्रि 10:23 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी, इसके बाद त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा. नक्षत्रों की बात करें तो आज शाम 07:16 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा और उसके बाद अनुराधा नक्षत्र की शुरुआत होगी.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का सुंदर संयोग बन रहा है, जो कई महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता दिलाने में सहायक होगा. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे दोपहर 12:33 के बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. इसके बाद दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा.

राहुकाल: सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में नए या मांगलिक कार्यों को करने से बचें.

शुभ दिशा: आज के दिन पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)
व्यापारियों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक सफलता लेकर आ सकता है. जिन बिजनेसमैन की किसी राजनीतिक पार्टी या किसी बड़े राजनेता (पॉलिटिशियन) के साथ अच्छी सांठगांठ या संपर्क हैं, उन्हें आज अपने बिजनेस में धमाकेदार सफलता प्राप्त होगी. इसके साथ ही, पैतृक संपत्ति या पुश्तैनी व्यापार (Ancestral Business) से जुड़े लोग आज परिवार के बड़े-बुजुर्गों के सपोर्ट और सलाह से कुछ बड़े और महत्वपूर्ण डिसीजन लेंगे, जो भविष्य में बेहद फायदेमंद साबित होंगे.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)
आर्थिक मोर्चे पर आज आपकी स्थिति बहुत मजबूत होने वाली है. मार्केट में आपके ब्रांड की वैल्यू और कीमत बढ़ेगी, जिससे आपकी इमेज स्ट्रांग होगी. आप अपने कॉम्पिटिटर्स को पछाड़कर आगे निकलेंगे. यदि आप अपने व्यापार का विस्तार करने या किसी नई ब्रांच को ओपन करने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो इसके लिए आज दो सबसे बेहतरीन मुहूर्त हैं. सुबह 08:15 से 10:15 बजे के बीच या फिर दोपहर 01:15 से 02:15 बजे के मध्य कदम बढ़ाएं, यह समय आपके लिए एकदम सटीक और फलदायी रहेगा.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन ऊर्जा और उत्साह से भरा रहेगा. एंप्लॉयड पर्सन की शक्ति का स्तर आज आसमान छुएगा और आप मार्केट में अपने प्रोडक्ट के प्रचार-प्रसार और मार्केटिंग में जी-जान से जुट जाएंगे. ऑफिस में टीम के सभी सदस्य उपस्थित रहेंगे और मिलकर काम करेंगे, जिससे किसी पर भी काम का एक्स्ट्रा लोड नहीं आएगा. सभी टास्क आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, जिससे गलतियों की गुंजाइश खत्म होगी. आज आप कार्यस्थल पर सभी के मध्य सितारा बनकर चमकेंगे. कस्टमर्स या क्लाइंट्स के साथ होने वाली बैठक में आप अपनी प्रस्तुति से धमाल मचा देंगे, जिससे शीर्ष प्रबंधन (Top Management) की सीधी नजर आप पर रहेगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education and Student Rashifal)
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उनकी बौद्धिक क्षमता और साहस में वृद्धि करने वाला है. पढ़ाई के क्षेत्र में आ रही रुकावटें दूर होंगी. यदि आप किसी ग्रुप स्टडी या प्रोजेक्ट वर्क का हिस्सा हैं, तो सहपाठियों के साथ आपका तालमेल बेहतरीन रहेगा. शिक्षकों से सराहना मिलने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)
पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज का दिन बेहद सुखद और अनुकूल रहने वाला है. विवाहित लोगों (Married Person) के लिए आज का दिन बेहद रोमांटिक रहेगा. परिवार के भीतर आपकी बात और आपके निर्णयों को पूरा महत्व दिया जाएगा. पिता के साथ आपका जुड़ाव और अधिक मजबूत होगा, जिससे आपको मानसिक संबल मिलेगा और घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)
चंद्रमा के तीसरे भाव में होने से आज आपके साहस और पराक्रम में अभूतपूर्व वृद्धि होगी. शारीरिक रूप से आप खुद को बेहद सेहतमंद, तंदुरुस्त और दुरुस्त महसूस करेंगे. भीतरी ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहने के कारण आप कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्यों को भी बिना थके आसानी से पूरा कर लेंगे.

भाग्यशाली अंक, रंग और अचूक उपाय
भाग्यशाली रंग: क्रीम
भाग्यशाली अंक: 5
अशभ अंक: 7

आज का विशेष उपाय: शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर गुलाब का फूल और सफेद मिठाई अर्पित करें. इसके साथ ही कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें और घर की महिलाओं का सम्मान करें. इससे व्यावसायिक और पारिवारिक जीवन में निरंतर सुख-समृद्धि बढ़ती रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 26 Jun 2026 03:25 AM (IST)
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