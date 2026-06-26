Kanya Rashifal 26 June 2026: पंचांग के अनुसार आज रात्रि 10:23 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी, इसके बाद त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा. नक्षत्रों की बात करें तो आज शाम 07:16 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा और उसके बाद अनुराधा नक्षत्र की शुरुआत होगी.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का सुंदर संयोग बन रहा है, जो कई महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता दिलाने में सहायक होगा. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे दोपहर 12:33 के बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. इसके बाद दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा.

राहुकाल: सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में नए या मांगलिक कार्यों को करने से बचें.

शुभ दिशा: आज के दिन पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)

व्यापारियों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक सफलता लेकर आ सकता है. जिन बिजनेसमैन की किसी राजनीतिक पार्टी या किसी बड़े राजनेता (पॉलिटिशियन) के साथ अच्छी सांठगांठ या संपर्क हैं, उन्हें आज अपने बिजनेस में धमाकेदार सफलता प्राप्त होगी. इसके साथ ही, पैतृक संपत्ति या पुश्तैनी व्यापार (Ancestral Business) से जुड़े लोग आज परिवार के बड़े-बुजुर्गों के सपोर्ट और सलाह से कुछ बड़े और महत्वपूर्ण डिसीजन लेंगे, जो भविष्य में बेहद फायदेमंद साबित होंगे.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)

आर्थिक मोर्चे पर आज आपकी स्थिति बहुत मजबूत होने वाली है. मार्केट में आपके ब्रांड की वैल्यू और कीमत बढ़ेगी, जिससे आपकी इमेज स्ट्रांग होगी. आप अपने कॉम्पिटिटर्स को पछाड़कर आगे निकलेंगे. यदि आप अपने व्यापार का विस्तार करने या किसी नई ब्रांच को ओपन करने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो इसके लिए आज दो सबसे बेहतरीन मुहूर्त हैं. सुबह 08:15 से 10:15 बजे के बीच या फिर दोपहर 01:15 से 02:15 बजे के मध्य कदम बढ़ाएं, यह समय आपके लिए एकदम सटीक और फलदायी रहेगा.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन ऊर्जा और उत्साह से भरा रहेगा. एंप्लॉयड पर्सन की शक्ति का स्तर आज आसमान छुएगा और आप मार्केट में अपने प्रोडक्ट के प्रचार-प्रसार और मार्केटिंग में जी-जान से जुट जाएंगे. ऑफिस में टीम के सभी सदस्य उपस्थित रहेंगे और मिलकर काम करेंगे, जिससे किसी पर भी काम का एक्स्ट्रा लोड नहीं आएगा. सभी टास्क आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, जिससे गलतियों की गुंजाइश खत्म होगी. आज आप कार्यस्थल पर सभी के मध्य सितारा बनकर चमकेंगे. कस्टमर्स या क्लाइंट्स के साथ होने वाली बैठक में आप अपनी प्रस्तुति से धमाल मचा देंगे, जिससे शीर्ष प्रबंधन (Top Management) की सीधी नजर आप पर रहेगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education and Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उनकी बौद्धिक क्षमता और साहस में वृद्धि करने वाला है. पढ़ाई के क्षेत्र में आ रही रुकावटें दूर होंगी. यदि आप किसी ग्रुप स्टडी या प्रोजेक्ट वर्क का हिस्सा हैं, तो सहपाठियों के साथ आपका तालमेल बेहतरीन रहेगा. शिक्षकों से सराहना मिलने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज का दिन बेहद सुखद और अनुकूल रहने वाला है. विवाहित लोगों (Married Person) के लिए आज का दिन बेहद रोमांटिक रहेगा. परिवार के भीतर आपकी बात और आपके निर्णयों को पूरा महत्व दिया जाएगा. पिता के साथ आपका जुड़ाव और अधिक मजबूत होगा, जिससे आपको मानसिक संबल मिलेगा और घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)

चंद्रमा के तीसरे भाव में होने से आज आपके साहस और पराक्रम में अभूतपूर्व वृद्धि होगी. शारीरिक रूप से आप खुद को बेहद सेहतमंद, तंदुरुस्त और दुरुस्त महसूस करेंगे. भीतरी ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहने के कारण आप कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्यों को भी बिना थके आसानी से पूरा कर लेंगे.

भाग्यशाली अंक, रंग और अचूक उपाय

भाग्यशाली रंग: क्रीम

भाग्यशाली अंक: 5

अशभ अंक: 7

आज का विशेष उपाय: शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर गुलाब का फूल और सफेद मिठाई अर्पित करें. इसके साथ ही कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें और घर की महिलाओं का सम्मान करें. इससे व्यावसायिक और पारिवारिक जीवन में निरंतर सुख-समृद्धि बढ़ती रहेगी.

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