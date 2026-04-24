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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kanya Rashifal 24 April 2026: कन्या राशि वालों की आय में होगी जबरदस्त बढ़ोतरी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चमकेगा आपका बिजनेस

Aaj ka Kanya Rashifal 24 April 2026: कन्या राशि वालों की आय में होगी जबरदस्त बढ़ोतरी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चमकेगा आपका बिजनेस

Virgo Horoscope: कन्या राशिफल 24 अप्रैल 2026 आज 11वें भाव में चंद्रमा बढ़ाएंगे आपकी इनकम. पुश्तैनी संपत्ति से मिलेगा लाभ. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 24 Apr 2026 01:33 AM (IST)
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  • आय वृद्धि के प्रबल योग, पुश्तैनी संपत्ति से लाभ संभव।
  • नई नौकरी के लिए शुभ समय, करियर में सफलता मिलेगी।
  • स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मानसिक संतुलन बना रहेगा।
  • विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति तेज, पढ़ाई में सफलता मिलेगी।

Aaj ka Kanya Rashifal 24 April 2026: शुक्रवार के दिन वैशाख शुक्ल अष्टमी तिथि शाम 07:22 तक प्रभावी रहेगी, जिसके उपरांत नवमी तिथि शुरू होगी. नक्षत्रों की गणना के अनुसार आज रात 08:14 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा और उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र लगेगा. ग्रहों की स्थिति से आज वाशि, आनन्दादि, सुनफा और शूल योग का लाभ मिलेगा.

कन्या राशि के जातकों के लिए चंद्रमा आज 11वें भाव (11th House) में रहेंगे, जो आय और लाभ के दृष्टिकोण से अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 का समय सर्वोत्तम है. राहुकाल सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक रहेगा. पश्चिम दिशा की यात्रा आज आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगी.

 स्वास्थ्य राशिफल (Health)
सेहत के लिहाज से आज का दिन अच्छा है, लेकिन आपको अपने खान-पान पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है. आज हल्का भोजन (Light Food) ही करें ताकि आपका पाचन तंत्र सही रहे और आप पूरे दिन सक्रिय व ऊर्जावान महसूस करें. मानसिक रूप से आप काफी संतुलित रहेंगे, जिससे काम में मन लगेगा.

 बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन बड़ी उपलब्धियों वाला है. चंद्रमा के 11वें भाव में होने से आपकी इनकम बढ़ने के प्रबल योग हैं. बरसों से अटकी हुई पुश्तैनी जायदाद (Ancestral Property) को कमर्शियल उपयोग में लाने की आपकी प्लानिंग आज सफल हो सकती है. बिजनेसमैन आज अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेन को बहुत कुशलता से मैनेज करेंगे, जिससे बाजार में आपकी साख और कार्यक्षमता की तारीफ होगी.

 नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)
करियर के लिए आज का दिन उत्साहजनक है. यदि आप नई कंपनी जॉइन करने जा रहे हैं, तो सुबह 08:15 से 10:15 या दोपहर 01:15 से 02:15 के बीच घर से निकलना आपके भविष्य के लिए सफलता की गारंटी बनेगा. ऑफिस का माहौल पूरी तरह आपके पक्ष में रहेगा. आपकी कार्यशैली से प्रभावित होकर जूनियर्स आपसे सीखने के लिए आगे आएंगे. राजनीति से जुड़े लोगों को उनकी सादगी और मिलनसार स्वभाव के कारण जनता का भरपूर समर्थन मिलेगा.

 लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)
वैवाहिक जीवन के लिए आज का दिन सुखद है. रिश्तों में आपसी तालमेल, सुख और संतोष बना रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है, जिसमें आपकी राय को प्रधानता दी जाएगी. सामाजिक जीवन में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा.

 शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students)
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन किसी वरदान से कम नहीं है. आज आपकी बौद्धिक क्षमता और याददाश्त (Memory) बहुत तेज रहेगी. जो विषय आपको पहले कठिन लगते थे, उन्हें भी आज आप आसानी से समझ पाएंगे. प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए समय अनुकूल है.

भाग्यशाली रंग: क्रीम
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 7

आज के उपाय 
छोटी कन्याओं को सफेद मिठाई बांटें.

 FAQs 
1. कन्या राशि वालों के लिए आज आय बढ़ाने का क्या योग है?
आज चंद्रमा आपके 11वें भाव (लाभ भाव) में है, जो इनकम के नए रास्ते खोलेगा. पुश्तैनी संपत्ति का कमर्शियल इस्तेमाल करना फायदेमंद रहेगा.

2. नई नौकरी की शुरुआत के लिए सबसे शुभ समय कौन सा है?
नई जॉइनिंग के लिए आज सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 के बीच का समय सबसे ज्यादा भाग्यशाली है.

3. आज विद्यार्थियों को पढ़ाई में क्या लाभ मिलेगा?
आज आपकी एकाग्रता और याद रखने की शक्ति चरम पर होगी, जिससे जटिल विषयों को समझना और याद करना बहुत आसान हो जाएगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 24 Apr 2026 01:33 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kanya Rashifal Virgo Horoscope Today

Frequently Asked Questions

कन्या राशि वालों के लिए आज आय बढ़ाने का क्या योग है?

आज चंद्रमा आपके 11वें भाव (लाभ भाव) में है, जो इनकम के नए रास्ते खोलेगा। पुश्तैनी संपत्ति का कमर्शियल इस्तेमाल करना फायदेमंद रहेगा।

नई नौकरी की शुरुआत के लिए सबसे शुभ समय कौन सा है?

नई जॉइनिंग के लिए आज सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 के बीच का समय सबसे ज्यादा भाग्यशाली है।

आज विद्यार्थियों को पढ़ाई में क्या लाभ मिलेगा?

आज आपकी एकाग्रता और याद रखने की शक्ति चरम पर होगी, जिससे जटिल विषयों को समझना और याद करना बहुत आसान हो जाएगा।

आज सेहत के लिए क्या सलाह दी गई है?

सेहत के लिहाज से आज का दिन अच्छा है, लेकिन खान-पान पर नियंत्रण रखने और हल्का भोजन करने की सलाह दी जाती है।

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