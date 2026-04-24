Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आय वृद्धि के प्रबल योग, पुश्तैनी संपत्ति से लाभ संभव।

नई नौकरी के लिए शुभ समय, करियर में सफलता मिलेगी।

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मानसिक संतुलन बना रहेगा।

विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति तेज, पढ़ाई में सफलता मिलेगी।

Aaj ka Kanya Rashifal 24 April 2026: शुक्रवार के दिन वैशाख शुक्ल अष्टमी तिथि शाम 07:22 तक प्रभावी रहेगी, जिसके उपरांत नवमी तिथि शुरू होगी. नक्षत्रों की गणना के अनुसार आज रात 08:14 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा और उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र लगेगा. ग्रहों की स्थिति से आज वाशि, आनन्दादि, सुनफा और शूल योग का लाभ मिलेगा.

कन्या राशि के जातकों के लिए चंद्रमा आज 11वें भाव (11th House) में रहेंगे, जो आय और लाभ के दृष्टिकोण से अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 का समय सर्वोत्तम है. राहुकाल सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक रहेगा. पश्चिम दिशा की यात्रा आज आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

सेहत के लिहाज से आज का दिन अच्छा है, लेकिन आपको अपने खान-पान पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है. आज हल्का भोजन (Light Food) ही करें ताकि आपका पाचन तंत्र सही रहे और आप पूरे दिन सक्रिय व ऊर्जावान महसूस करें. मानसिक रूप से आप काफी संतुलित रहेंगे, जिससे काम में मन लगेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन बड़ी उपलब्धियों वाला है. चंद्रमा के 11वें भाव में होने से आपकी इनकम बढ़ने के प्रबल योग हैं. बरसों से अटकी हुई पुश्तैनी जायदाद (Ancestral Property) को कमर्शियल उपयोग में लाने की आपकी प्लानिंग आज सफल हो सकती है. बिजनेसमैन आज अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेन को बहुत कुशलता से मैनेज करेंगे, जिससे बाजार में आपकी साख और कार्यक्षमता की तारीफ होगी.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)

करियर के लिए आज का दिन उत्साहजनक है. यदि आप नई कंपनी जॉइन करने जा रहे हैं, तो सुबह 08:15 से 10:15 या दोपहर 01:15 से 02:15 के बीच घर से निकलना आपके भविष्य के लिए सफलता की गारंटी बनेगा. ऑफिस का माहौल पूरी तरह आपके पक्ष में रहेगा. आपकी कार्यशैली से प्रभावित होकर जूनियर्स आपसे सीखने के लिए आगे आएंगे. राजनीति से जुड़े लोगों को उनकी सादगी और मिलनसार स्वभाव के कारण जनता का भरपूर समर्थन मिलेगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

वैवाहिक जीवन के लिए आज का दिन सुखद है. रिश्तों में आपसी तालमेल, सुख और संतोष बना रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है, जिसमें आपकी राय को प्रधानता दी जाएगी. सामाजिक जीवन में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन किसी वरदान से कम नहीं है. आज आपकी बौद्धिक क्षमता और याददाश्त (Memory) बहुत तेज रहेगी. जो विषय आपको पहले कठिन लगते थे, उन्हें भी आज आप आसानी से समझ पाएंगे. प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए समय अनुकूल है.

भाग्यशाली रंग: क्रीम

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 7

आज के उपाय

छोटी कन्याओं को सफेद मिठाई बांटें.

FAQs

1. कन्या राशि वालों के लिए आज आय बढ़ाने का क्या योग है?

आज चंद्रमा आपके 11वें भाव (लाभ भाव) में है, जो इनकम के नए रास्ते खोलेगा. पुश्तैनी संपत्ति का कमर्शियल इस्तेमाल करना फायदेमंद रहेगा.

2. नई नौकरी की शुरुआत के लिए सबसे शुभ समय कौन सा है?

नई जॉइनिंग के लिए आज सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 के बीच का समय सबसे ज्यादा भाग्यशाली है.

3. आज विद्यार्थियों को पढ़ाई में क्या लाभ मिलेगा?

आज आपकी एकाग्रता और याद रखने की शक्ति चरम पर होगी, जिससे जटिल विषयों को समझना और याद करना बहुत आसान हो जाएगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.