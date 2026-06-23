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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kanya Rashifal 23 June 2026: कन्या राशि में चंद्रमा से प्रफुल्लित रहेगा मन, टीम में एकजुटता बनाए रखने में कामयाब होंगे कर्मचारी

Aaj ka Kanya Rashifal 23 June 2026: कन्या राशि में चंद्रमा से प्रफुल्लित रहेगा मन, टीम में एकजुटता बनाए रखने में कामयाब होंगे कर्मचारी

Virgo Horoscope 23 June 2026: कन्या राशि वालों के इनोवेटिव आइडियाज से बढ़ेगा बिजनेस, क्या मंगलवार को अनमैरिड जातकों के लिए दोपहर में आएगा शादी का सुंदर रिश्ता? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 23 Jun 2026 03:25 AM (IST)
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Aaj ka Kanya Rashifal 23 June 2026: आज दोपहर 04:40 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष नवमी तिथि फिर दशमी तिथि रहेगी. आज सुबह 11:54 तक हस्त नक्षत्र फिर चित्रा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, वरियान योग का साथ मिलेगा. वहीं मिथुन, कन्या, धनु, मीन राशि होने से भद्र योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा कन्या राशि में रहेंगे. आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय note कीजिए आज एक समय है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन तिजोरी को बंपर मुनाफे से भरने और पुराने देनदारों से मुक्ति पाने का साबित होगा. भाग्य का पूरा साथ मिलने से बिजनेस में आज कुछ बहुत अच्छे व बड़े प्रॉफिट्स (मुनाफा) आपके हाथ अचानक लग सकते हैं; जिससे आप अपने कुछ पुराने कर्ज और बड़े देनदारों को पूरी तरह चुकाकर हमेशा के लिए 'फ्री' (मुक्त) कर पाने में सफल रहेंगे. 

बिजनेसमैन आज अपने ग्राहकों (कस्टमर) के साथ बहुत ही मधुर व शालीन व्यवहार रखें, अधिक लाभ का फालतू लालच मन में ज़रा सा भी न लाएं; क्योंकि यही सदाचार आपके बिजनेस की असली रीढ़ की हड्डी है. बिजनेसमैन आज अपनी पूरी टीम को नए 'इनोवेटिव आइडिया' पर काम करने में लगा दें; बाजार में आपकी यह नई तकनीक लोगों को आपकी ओर तेजी से आकर्षित करेगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए मंगलवार का दिन टीम में गजब की एकजुटता लाने और साख मजबूत करने वाला साबित होगा. वर्कप्लेस पर आज आप अपनी सूझबूझ और प्यार से अपनी पूरी ऑफिशियल टीम में गजब की 'एकजुतता' बनाए रखने में पूरी तरह कामयाब होंगे, जिससे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स तेजी से पूरे होंगे. एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) को आज कार्यस्थल पर अपने रोजमर्रा के कार्यों पर बहुत ही पैनी और सतर्क निगाहें बनाए रखनी होंगी, अन्यथा काम की व्यस्तता की जल्दबाजी में बड़ी मानवीय गलतियां होने की आशंका बनी हुई है; प्रोफेशनल व पर्सनल ट्रैवलिंग अचानक हो सकती है.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और स्कूल-कॉलेज के बच्चों के लिए आज का दिन कड़े फोकस और एकाग्रता को बढ़ाने का संदेश दे रहा है. राशि का चंद्रमा बुद्धि का तीव्र विकास करेगा. स्टूडेंट्स आज अपने मन से हर प्रकार के फालतू के बाहरी भटकाव और सोशल मीडिया की गॉसिप को दूर छोड़कर, केवल और केवल अपनी मुख्य 'स्टडी' (पढ़ाई) पर ही अपना पूरा ध्यान मजबूती से केंद्रित करेंगे, जिससे मुश्किल असाइनमेंट्स भी आसानी से पूरे कर पाने में सफल रहेंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियां और शहनाइयां बजने का सुंदर संकेत लेकर आया है. जो जातक लंबे समय से सिंगल हैं और 'अनमैरिड' (कुंवारे) हैं, आज उनके लिए किसी बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार से विवाह हेतु बहुत ही सुंदर व संभ्रांत 'रिश्ते' अचानक आ सकते हैं; जिसके लिए दोपहर 12:15 से 02:00 बजे के मध्य का समय ज्योतिषीय गणना के अनुसार सबसे ज्यादा शुभ और महाभाग्यशाली रहेगा. किसी भी विकट परिस्थिति में अपने सच्चे परिवार व पुराने क्लोज मित्रों को भूलकर भी अनदेखा न करें, क्योंकि उनका पवित्र संबंध आपके लिए दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण और अनमोल है.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही उत्तम बना रहेगा. राशि का चंद्रमा मन को शांत और प्रफुल्लित रखेगा. पुराने देनदारों से मुक्ति मिलने और घर में शादी के रिश्ते आने की बंपर खुशियों से आप मानसिक रूप से पूरी तरह रिलैक्स महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: पर्पल
भाग्यशाली अंक: 3
अशुभ अंक: 8
आज का विशेष उपाय: कन्या राशि के जातक आज राशि में चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और सुनफा व बुधादित्य योग की महाशुभता पाने के लिए माता सरस्वती व मां लक्ष्मी की संयुक्त आराधना करें. आज के दिन संध्या समय देवी माँ के सम्मुख घी का दीपक जलाकर उन्हें मिश्री और सफेद मिठाई का भोग लगाएं और लक्ष्मी चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें. उत्तर दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

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About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 23 Jun 2026 03:25 AM (IST)
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