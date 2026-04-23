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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kanya Rashifal 23 April 2026: कन्या राशि बिजनेसमैन के लिए शाम तक शानदार डील होने के योग, कार्यप्रणाली में सुधार से बढ़ेगा मुनाफा

Aaj ka Kanya Rashifal 23 April 2026: कन्या राशि बिजनेसमैन के लिए शाम तक शानदार डील होने के योग, कार्यप्रणाली में सुधार से बढ़ेगा मुनाफा

Virgo Horoscope: कन्या राशिफल 23 अप्रैल 2026 सर्वार्थ सिद्धि योग से व्यापार में शानदार डील होगी. पिता के सहयोग से मान-सम्मान बढ़ेगा और सेहत अच्छी रहेगी. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 23 Apr 2026 02:25 AM (IST)
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  • आज कर्म स्थान में चंद्रमा, पिता के आदर्शों से सफलता मिलेगी।
  • व्यापार में अच्छी डील, करियर में बढ़ेगी जिम्मेदारी।
  • छात्रों के कौशल निखारने, कलाकारों को मिलेगा मंच।
  • पारिवारिक सम्मान, प्रेम जीवन में सुलझेगा विवाद।

Aaj ka Kanya Rashifal 23 April 2026: आज वैशाख शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है. कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन कर्म और प्रतिष्ठा में वृद्धि लेकर आया है. चंद्रमा दोपहर 03:13 तक आपके 10वें भाव (10th House) यानी कर्म स्थान में रहेंगे, जो आपको पिता के आदर्शों पर चलकर सफलता पाने की प्रेरणा देंगे.

आज धृति, गजकेसरी और विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्धि योग का प्रबल साथ आपको मिल रहा है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक का समय सर्वश्रेष्ठ है. राहुकाल सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक रहेगा. आज दक्षिण दिशा की यात्रा आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Rashifal)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद शुभ है. बिजनेसमैन के लिए शाम तक किसी शानदार डील के फाइनल होने की प्रबल संभावना है, जिससे व्यापार में नई जान आएगी. व्यावसायिक गतिविधियों और कार्यप्रणाली में सुधार आएगा, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें—जोखिम भरे कामों (Risky Investments) में ज्यादा पैसा न लगाएं, अन्यथा नुकसान हो सकता है. आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, बस अपने निवेश को सुरक्षित क्षेत्रों में ही रखें.

 करियर और जॉब राशिफल (Career & Job Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों (Employed Person) के लिए आज का दिन जिम्मेदारी बढ़ाने वाला है. आपको ऑफिस में कोई महत्वपूर्ण कार्यभार सौंपा जा सकता है, जिससे आपकी साख बढ़ेगी. वर्कस्पेस पर सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा, जिससे कठिन कार्य भी आसान हो जाएंगे. साथियों के साथ बातचीत करना और टीम वर्क में काम करना आज आपको मानसिक सुकून और सफलता दोनों दिलाएगा.

 शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students Rashifal)
छात्रों के लिए आज का दिन कौशल निखारने (Skill Development) का है. आप घर पर ही अपनी स्ट्रीम में पारंगत होने के लिए कड़ा अभ्यास करेंगे, जिसका परिणाम भविष्य में सुखद होगा. स्पोर्ट्स पर्सन और कलाकारों (Artists) के लिए आज का दिन "सफलता का परचम फहराने" जैसा है. आपकी प्रतिभा को सही मंच मिलेगा और आपकी मेहनत रंग लाएगी.

 लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन में आज खुशियों और सम्मान का माहौल रहेगा. पिता के प्रति आपका सम्मान बढ़ेगा और परिवार के लोगों द्वारा सर्वसम्मति से आपको किसी महत्वपूर्ण कार्य का नेतृत्व सौंपा जा सकता है. लव लाइफ की बात करें तो लवर के साथ किसी पुरानी बात को लेकर चल रहा विवाद आज सुलझ जाएगा; रिश्तों में कड़वाहट खत्म होगी और आपसी समझ बढ़ेगी.

 स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)
सेहत के मोर्चे पर आज आप काफी भाग्यशाली रहेंगे. आपका दिन ऊर्जा से भरा रहेगा और शारीरिक रूप से आप खुद को बहुत मजबूत महसूस करेंगे. पुरानी बीमारियों में राहत मिलेगी और आप अपने सभी पेंडिंग काम फुर्ती से निपटा लेंगे. नियमित दिनचर्या और सकारात्मक सोच आपकी सेहत को और बेहतर बनाएगी.

 भाग्यशाली अंक, रंग एवं उपाय
 भाग्यशाली रंग: गोल्डन (Golden)
 भाग्यशाली अंक: 2
 अशुभ अंक: 7
 आज का उपाय: आज 'सर्वार्थ सिद्धि योग' में भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और पिता का आशीर्वाद लेकर ही किसी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत करें.

FAQs

1. कन्या राशि वालों के लिए आज बिजनेस में निवेश का क्या सुझाव है?
आज सामान्य बिजनेस डील्स के लिए दिन उत्तम है, लेकिन सट्टा या जोखिम भरे निवेश से पूरी तरह दूर रहें.

2. आज करियर में सफलता पाने के लिए क्या विशेष करना होगा?
सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखें और ऑफिस में मिलने वाली नई जिम्मेदारियों को सहर्ष स्वीकार करें.

3. आज लव लाइफ में क्या बदलाव आएगा?
पुराने विवादों पर 'फुल स्टॉप' लगेगा और पार्टनर के साथ आपके संबंधों में फिर से मधुरता आएगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 23 Apr 2026 02:25 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kanya Rashifal Virgo Horoscope Today

Frequently Asked Questions

कन्या राशि वालों के लिए आज बिजनेस में निवेश का क्या सुझाव है?

आज सामान्य बिजनेस डील्स के लिए दिन उत्तम है, लेकिन सट्टा या जोखिम भरे निवेश से पूरी तरह दूर रहें।

आज करियर में सफलता पाने के लिए क्या विशेष करना होगा?

सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखें और ऑफिस में मिलने वाली नई जिम्मेदारियों को सहर्ष स्वीकार करें।

आज लव लाइफ में क्या बदलाव आएगा?

पुराने विवादों पर 'फुल स्टॉप' लगेगा और पार्टनर के साथ आपके संबंधों में फिर से मधुरता आएगी।

आज छात्रों के लिए दिन कैसा रहेगा?

छात्रों को अपनी स्ट्रीम में पारंगत होने के लिए कड़ा अभ्यास करना होगा। स्पोर्ट्स पर्सन और कलाकारों के लिए यह सफलता का दिन है।

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