Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आज कर्म स्थान में चंद्रमा, पिता के आदर्शों से सफलता मिलेगी।

व्यापार में अच्छी डील, करियर में बढ़ेगी जिम्मेदारी।

छात्रों के कौशल निखारने, कलाकारों को मिलेगा मंच।

पारिवारिक सम्मान, प्रेम जीवन में सुलझेगा विवाद।

Aaj ka Kanya Rashifal 23 April 2026: आज वैशाख शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है. कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन कर्म और प्रतिष्ठा में वृद्धि लेकर आया है. चंद्रमा दोपहर 03:13 तक आपके 10वें भाव (10th House) यानी कर्म स्थान में रहेंगे, जो आपको पिता के आदर्शों पर चलकर सफलता पाने की प्रेरणा देंगे.

आज धृति, गजकेसरी और विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्धि योग का प्रबल साथ आपको मिल रहा है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक का समय सर्वश्रेष्ठ है. राहुकाल सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक रहेगा. आज दक्षिण दिशा की यात्रा आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद शुभ है. बिजनेसमैन के लिए शाम तक किसी शानदार डील के फाइनल होने की प्रबल संभावना है, जिससे व्यापार में नई जान आएगी. व्यावसायिक गतिविधियों और कार्यप्रणाली में सुधार आएगा, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें—जोखिम भरे कामों (Risky Investments) में ज्यादा पैसा न लगाएं, अन्यथा नुकसान हो सकता है. आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, बस अपने निवेश को सुरक्षित क्षेत्रों में ही रखें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों (Employed Person) के लिए आज का दिन जिम्मेदारी बढ़ाने वाला है. आपको ऑफिस में कोई महत्वपूर्ण कार्यभार सौंपा जा सकता है, जिससे आपकी साख बढ़ेगी. वर्कस्पेस पर सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा, जिससे कठिन कार्य भी आसान हो जाएंगे. साथियों के साथ बातचीत करना और टीम वर्क में काम करना आज आपको मानसिक सुकून और सफलता दोनों दिलाएगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students Rashifal)

छात्रों के लिए आज का दिन कौशल निखारने (Skill Development) का है. आप घर पर ही अपनी स्ट्रीम में पारंगत होने के लिए कड़ा अभ्यास करेंगे, जिसका परिणाम भविष्य में सुखद होगा. स्पोर्ट्स पर्सन और कलाकारों (Artists) के लिए आज का दिन "सफलता का परचम फहराने" जैसा है. आपकी प्रतिभा को सही मंच मिलेगा और आपकी मेहनत रंग लाएगी.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज खुशियों और सम्मान का माहौल रहेगा. पिता के प्रति आपका सम्मान बढ़ेगा और परिवार के लोगों द्वारा सर्वसम्मति से आपको किसी महत्वपूर्ण कार्य का नेतृत्व सौंपा जा सकता है. लव लाइफ की बात करें तो लवर के साथ किसी पुरानी बात को लेकर चल रहा विवाद आज सुलझ जाएगा; रिश्तों में कड़वाहट खत्म होगी और आपसी समझ बढ़ेगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

सेहत के मोर्चे पर आज आप काफी भाग्यशाली रहेंगे. आपका दिन ऊर्जा से भरा रहेगा और शारीरिक रूप से आप खुद को बहुत मजबूत महसूस करेंगे. पुरानी बीमारियों में राहत मिलेगी और आप अपने सभी पेंडिंग काम फुर्ती से निपटा लेंगे. नियमित दिनचर्या और सकारात्मक सोच आपकी सेहत को और बेहतर बनाएगी.

भाग्यशाली अंक, रंग एवं उपाय

भाग्यशाली रंग: गोल्डन (Golden)

भाग्यशाली अंक: 2

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: आज 'सर्वार्थ सिद्धि योग' में भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और पिता का आशीर्वाद लेकर ही किसी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत करें.

FAQs

1. कन्या राशि वालों के लिए आज बिजनेस में निवेश का क्या सुझाव है?

आज सामान्य बिजनेस डील्स के लिए दिन उत्तम है, लेकिन सट्टा या जोखिम भरे निवेश से पूरी तरह दूर रहें.

2. आज करियर में सफलता पाने के लिए क्या विशेष करना होगा?

सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखें और ऑफिस में मिलने वाली नई जिम्मेदारियों को सहर्ष स्वीकार करें.

3. आज लव लाइफ में क्या बदलाव आएगा?

पुराने विवादों पर 'फुल स्टॉप' लगेगा और पार्टनर के साथ आपके संबंधों में फिर से मधुरता आएगी.

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