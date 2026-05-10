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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलWeekly Gen-Z Horoscope 10 to 16 May 2026: इस हफ्ते किन 3 राशियों की लगेगी 'Lottery' और किसे मिलेगा 'Reality Check'? पढ़ें अपना भाग्य

Weekly Gen-Z Horoscope 10 to 16 May 2026: इस हफ्ते किन 3 राशियों की लगेगी 'Lottery' और किसे मिलेगा 'Reality Check'? पढ़ें अपना भाग्य

Weekly Gen-Z Horoscope 10 to 16 May 2026: मकर के चंद्रमा और महादेव की कृपा! आज आपकी राशि 'Slay' करेगी या मिलेगा 'Reality Check'? जानें इस हफ्ते का 'Gen-Z' राशिफल और अपनी 'Winning' वाइब्स.

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 10 May 2026 08:30 PM (IST)
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  • मेष राशि वाले सप्ताह के अंत में समस्याओं का समाधान करेंगे।
  • वृषभ राशि के लिए सप्ताह लाभकारी, पैतृक संपत्ति मिलने के आसार।
  • मिथुन राशि वालों के रुके काम प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से होंगे।
  • कर्क राशि को मिलेगी मनचाही सफलता, लव लाइफ में सावधानी बरतें।
  • सिंह राशि वालों को आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरा सप्ताह मिलेगा।
  • कन्या राशि को करियर में मिलेगी खुशखबरी, विदेश से जुड़े काम लाभप्रद।
  • तुला राशि के काम की होगी सराहना, शत्रुओं से सावधान रहें।
  • वृश्चिक राशि वालों को काम में जल्दबाजी से बचना होगा।
  • धनु राशि वालों को बड़ी जिम्मेदारियां आएंगी, खर्चों पर नियंत्रण रखें।
  • मकर राशि पर महादेव की कृपा, परिवार की समस्या का समाधान होगा।
  • कुंभ राशि वाले गुस्से पर नियंत्रण रखें, वाहन चलाते समय बरतें सावधानी।
  • मीन राशि वालों का सप्ताह 'सुपर लकी' साबित होगा।

साप्ताहिक Gen-Z राशिफल 10 मई से 16 मई 2026: यह सप्ताह ज्योतिषीय रूप से काफी 'Intense' और 'Rewarding' होने वाला है. इस पूरे हफ्ते सितारों की चाल कुछ ऐसी है कि सिंह और मीन राशि वाले अपनी 'Main Character Energy' के साथ हर जगह छाए रहेंगे.

हफ्ते की सबसे बड़ी हाईलाइट यह है कि मकर राशि पर महादेव की विशेष कृपा बरस रही है, जिससे उनके रुके हुए काम 'Success Loading' मोड पर आ जाएंगे. जहां वृषभ राशि के लिए यह हफ्ता 'Major Flex' और 'Lifestyle Upgrade' लेकर आया है, वहीं धनु और कुंभ राशि वालों को अपने 'Anger Management' पर थोड़ा काम करने की जरूरत है.

चाहे वो आपकी 'Career Hustle' हो या 'Love Life' का ड्रामा, यह सप्ताह आपको बहुत कुछ नया सिखाने वाला है. तो चलिए, अपने 'Aesthetic' और 'Luck' को साथ लेकर चलते हैं और जानते हैं मेष से मीन तक का पूरा हाल!

मेष (Aries): 'Hustle' और थोड़ा ड्रामा

Love & Career: सप्ताह की शुरुआत घर में किसी धार्मिक कार्यक्रम या 'Wholesome' वाइब्स के साथ होगी. ऑफिस में सहकर्मियों का पूरा साथ मिलेगा और कारोबार में मनचाहा लाभ मिलने के योग हैं. हालांकि, सप्ताह के बीच में कोई 'Red Flag' समस्या आ सकती है. पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो किसी पर 'Blind Trust' न करें. हफ्ते के अंत में आपकी बुद्धिमानी और दोस्तों की मदद से आप हर प्रॉब्लम को 'Delete' कर देंगे. Education & Health: बुजुर्गों की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, इसलिए 'Extra Care' रखें. स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता 'Mixed Vibes' वाला है. लव लाइफ में पार्टनर से मिलने में थोड़ी बाधा आ सकती है, लेकिन याद रखें कि 'Distance' प्यार को और बढ़ाता है. Jewelry & Vibe: गोल्ड हूप्स पहनें. यह आपके कॉन्फिडेंट लुक को 'Slay' करेगा.

वृष (Taurus): 'Major Flex' हफ्ता

Love & Career: वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह बहुत ही 'Profitable' रहने वाला है. कार्यस्थल पर आपको सीनियर्स और जूनियर दोनों का भरपूर सपोर्ट मिलेगा. किसी पुराने निवेश (Investment) से तगड़ा लाभ मिल सकता है, जो आपके बैंक बैलेंस को 'Level Up' करेगा. पैतृक संपत्ति मिलने के भी आसार हैं. सप्ताह के अंत में कोई नई गाड़ी या लग्जरी आइटम खरीदने का प्लान 'Finalize' हो सकता है. Education & Health: छात्र वर्ग को कोई 'Big Surprise' या स्कॉलरशिप मिल सकती है. माता-पिता का सहयोग आपको 'Unstoppable' महसूस कराएगा. प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी और आप काफी 'Secure' फील करेंगे. Jewelry & Vibe: एक क्लासी सिल्वर चेन आज आपके 'Sophisticated' लुक को और भी आकर्षक बनाएगी.

Gemini (मिथुन): 'Social' बटरफ्लाई और करियर

Love & Career: सप्ताह की शुरुआत में काम का बोझ थोड़ा 'Overwhelming' हो सकता है. ऑफिस में आपके विरोधी सक्रिय रहेंगे, इसलिए 'Secretly' काम करें और अपनी योजनाओं का खुलासा न करें. सप्ताह के दूसरे भाग में किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से आपके अटके काम पूरे होंगे. व्यापार में मनचाहा लाभ मिलेगा और आपका सामाजिक दायरा (Social Circle) भी बढ़ेगा. Education & Health: विदेश में पढ़ाई या नौकरी की कोशिश कर रहे लोगों को 'Good News' मिल सकती है. धार्मिक कार्यों और दान-पुण्य में मन लगेगा. लव लाइफ में रोमांस बना रहेगा और आप पार्टनर के साथ किसी 'Aesthetic' जगह घूमने जा सकते हैं. Jewelry & Vibe: बीडेड ब्रेसलेट्स आपकी चंचल और वर्सटाइल पर्सनालिटी को सूट करेंगे.

कर्क (Cancer): 'Mixed' वाइब्स और सफलता

Love & Career: यह सप्ताह आपके लिए थोड़ा 'Rollercoaster' जैसा रहेगा. कार्यों में अड़चनें आने से मन अशांत रह सकता है, लेकिन किसी प्रियजन की मदद से आप 'Back on Track' आ जाएंगे. मार्केटिंग और सेल्स वालों के लिए समय बहुत 'LIT' है. आपकी योजनाएं फलीभूत होंगी और व्यापार का विस्तार होगा. सप्ताह के बीच में समस्याओं का समाधान मिलने लगेगा. Education & Health: प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को 'Manchahi Success' मिलेगी. लव लाइफ में थोड़ी सावधानी बरतें, गलतफहमियों को 'Clear' करें और व्यवहार में नरमी रखें. सप्ताह के अंत में किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं. Jewelry & Vibe: पर्ल (मोती) की रिंग आज आपके इमोशन्स को 'Ground' रखेगी.

सिंह (Leo): 'Energy' और 'Unstoppable' मोमेंट

Love & Career: सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह बहुत ही शुभ है. आप खुद को 'Next-Level' आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरा हुआ पाएंगे. ऑफिस में मनचाहे ट्रांसफर या प्रमोशन की मुराद पूरी हो सकती है. व्यापारियों को तगड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है. हफ्ते के बीच में कोई घरेलू परेशानी 'Solve' होगी. कामकाज के सिलसिले में की गई यात्राएं सुखद और 'Rewarding' रहेंगी. Education & Health: कामकाजी महिलाओं के लिए समय थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला हो सकता है, लेकिन आपकी बुद्धिमानी सब संभाल लेगी. लव लाइफ बेहतरीन रहेगी और परिवार आपके रिश्ते को 'Green Signal' दे सकता है. Jewelry & Vibe: एक स्टेटमेंट गोल्ड वॉच आज आपकी 'Royal' वाइब को और भी 'Flex' करेगी.

कन्या (Virgo): 'Winning' स्ट्राइक और मान-सम्मान

Love & Career: करियर या बिजनेस में कोई बहुत बड़ी 'Good News' आपका इंतज़ार कर रही है. विदेश से जुड़े काम करने वालों को एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा. कोर्ट-कचहरी के पुराने मामलों में आपकी जीत पक्की है. हफ्ते के अंत में ऑफिस में सबको साथ लेकर चलना ही आपकी 'Success Strategy' होगी. खर्चे बढ़ सकते हैं, खासकर घर की मरम्मत या सुख-सुविधाओं पर, इसलिए 'Budgeting' पर ध्यान दें. Education & Health: मान-सम्मान और पद-प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए आपको एक्स्ट्रा 'Hustle' करनी पड़ सकती है. दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा और सेहत भी 'Top-notch' रहेगी. Jewelry & Vibe: मिनिमलिस्ट स्टड इयररिंग्स आज आपके 'Clean Girl Aesthetic' लुक के लिए परफेक्ट हैं.

तुला (Libra): 'Strategy' और सराहना

Love & Career: ऑफिस में आपके काम की सराहना होगी, जिससे आपको एक्स्ट्रा 'Hard Work' करने की मोटिवेशन मिलेगी. सप्ताह के बीच में शत्रुओं से सावधान रहें, वे आपकी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं. अपनी 'Master Plan' का खुलासा पहले न करें. माता-पिता के सहयोग से परिवार से जुड़ा कोई बड़ा और इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया जा सकता है. Education & Health: छात्रों के लिए यह सप्ताह बहुत ही 'Advantageous' रहेगा. लव लाइफ के लिए सप्ताह अनुकूल है; अगर किसी से दिल की बात कहना चाहते हैं, तो 'Go for it', बात बन जाएगी. वैवाहिक जीवन मधुर रहेगा. Jewelry & Vibe: लेयर्ड नेकलेस आज आपके संतुलित और ट्रेंडी स्वभाव को दर्शाएगा.

वृश्चिक (Scorpio): 'Balance' और सावधानी

Love & Career: यह हफ्ता आपके लिए 'Mixed Bag' जैसा है. काम में सावधानी बरतें, जल्दबाजी से काम बिगड़ सकता है और 'Cringe' सिचुएशन बन सकती है. ऑफिस में अपना आपा न खोएं और टीम के साथ तालमेल बिठाएं. सप्ताह के बीच में कुछ असफलताएं मिल सकती हैं, लेकिन निराश होने के बजाय अपने 'Goals' पर फोकस करें. विरोधियों से दूरी बनाकर रखना ही बेहतर है. Education & Health: सप्ताह के अंत में परिवार के साथ लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं. भाई-बहनों का पूरा सपोर्ट मिलेगा. लव पार्टनर के साथ छोटी-मोटी बहस हो सकती है, इसलिए उनके 'Emotions' का सम्मान करें. Jewelry & Vibe: ब्लैक ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी आज आपके 'Mysterious' लुक को बढ़ाएगी.

धनु (Sagittarius): 'Responsibility' और रिकवरी

Love & Career: सप्ताह की शुरुआत में कुछ बड़ी जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ सकती हैं, जिनके लिए 'Extra Hustle' करनी होगी. खर्चों पर कंट्रोल रखें, वरना 'Broke' फील कर सकते हैं. साजिश रचने वालों से सतर्क रहें, वे आपके मान-सम्मान को ठेस पहुँचाने की कोशिश करेंगे. हफ्ते के अंत में समस्याएं अपने आप 'Solve' होने लगेंगी. व्यापार के सिलसिले में की गई यात्रा फ्यूचर में बड़े लाभ दिलाएगी. Education & Health: किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात आपके करियर को 'Boost' दे सकती है. लव लाइफ और वैवाहिक जीवन में पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा. Jewelry & Vibe: क्रिस्टल पेंडेंट आपके विजन को क्लियर रखेगा और पॉजिटिविटी लाएगा.

मकर (Capricorn): 'Success Loading' और महादेव की कृपा

Love & Career: मकर राशि वालों पर महादेव की विशेष कृपा रहेगी! परिवार की किसी पुरानी समस्या का समाधान मिलने से आप 'Relief' महसूस करेंगे. संपत्ति या रियल एस्टेट से जुड़ी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है—'Big Win' अलर्ट! सप्ताह के बीच में किसी महिला मित्र की मदद से करियर में बड़ी प्रगति होगी. कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में न करें, 'Patience' रखें. Education & Health: छात्रों के लिए यह सप्ताह 'Top-Tier' खबरें लेकर आ सकता है. लव लाइफ में पार्टनर के साथ बेहतरीन 'Vibe' मैच होगी और आप साथ में सुखद समय बिताएंगे. Jewelry & Vibe: एक क्लासी रिस्ट वॉच आपकी 'Boss Babe' वाइब को रिफ्लेक्ट करेगी.

कुंभ (Aquarius): 'Anger Management' और अलर्ट

Love & Career: इस हफ्ते अपने गुस्से पर 'Control' रखना ही आपकी सबसे बड़ी चुनौती है. घर और बाहर विवादों से बचें और भावनाओं में बहकर कोई डिसीजन न लें. पार्टनरशिप के कामों में 'Financial' मामलों को लेकर सतर्क रहें. ऑफिस में टीम के साथ मिलकर चलना ही आपको 'Safe' रखेगा. वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, 'Safety First' का रूल फॉलो करें. Education & Health: छात्रों और रिसर्चर्स के लिए सप्ताह का अंत कोई बड़ी खुशखबरी ला सकता है. लव लाइफ अच्छी रहेगी और जीवनसाथी हर मुश्किल समय में आपके साथ 'Solid' खड़ा रहेगा. सेहत का ध्यान रखें. Jewelry & Vibe: यूनिक ज्यामितीय (Geometric) इयररिंग्स आपके मॉडर्न लुक को बढ़ाएंगे.

मीन (Pisces): 'Golden' हफ्ता और ग्लो

Love & Career: यह सप्ताह आपके लिए 'Super Lucky' साबित होगा. काम के सिलसिले में की गई यात्राएं सफल होंगी. परिवार के साथ मिलकर कोई बड़ा लाइफ डिसीजन ले सकते हैं. नया काम शुरू करने के लिए समय 'Ideal' है, अप्रत्याशित सहयोग मिल सकता है. रियल एस्टेट और सरकारी कार्यों से जुड़े लोगों को 'Mega Success' मिलेगी. राजनीति में आपका कद बढ़ सकता है. Education & Health: युवाओं का समय मौज-मस्ती और 'Productive' कामों के बीच बीतेगा. आय के एक्स्ट्रा सोर्सेज (Side Hustle) बनेंगे. लव लाइफ में आ रही रुकावटें 'Deleted' हो जाएंगी और आप पार्टनर के साथ बेस्ट समय बिताएंगे. Jewelry & Vibe: मूनस्टोन रिंग आपकी 'Intuitive' एनर्जी को बढ़ाएगी.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 10 May 2026 08:30 PM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Saptahik Rashifal GEN Z Astrology Weekly GenZ Horoscope

Frequently Asked Questions

यह सप्ताह ज्योतिषीय रूप से कैसा रहने वाला है?

यह सप्ताह ज्योतिषीय रूप से काफी 'Intense' और 'Rewarding' होने वाला है. सिंह और मीन राशि वाले अपनी 'Main Character Energy' के साथ छाए रहेंगे.

मकर राशि के लिए इस सप्ताह क्या खास है?

मकर राशि पर महादेव की विशेष कृपा बरस रही है, जिससे उनके रुके हुए काम 'Success Loading' मोड पर आ जाएंगे.

किन राशियों को अपने 'Anger Management' पर ध्यान देने की आवश्यकता है?

धनु और कुंभ राशि वालों को अपने 'Anger Management' पर थोड़ा काम करने की जरूरत है.

मेष राशि वालों के लिए लव लाइफ कैसी रहेगी?

मेष राशि वालों के लिए लव लाइफ में पार्टनर से मिलने में थोड़ी बाधा आ सकती है, लेकिन 'Distance' प्यार को और बढ़ाएगा.

वृषभ राशि वालों के लिए करियर और स्वास्थ्य कैसा रहेगा?

वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह बहुत ही 'Profitable' रहेगा, छात्र वर्ग को 'Big Surprise' या स्कॉलरशिप मिल सकती है.

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