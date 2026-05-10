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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Rashifal 11 May 2026: मिथुन राशि वालों के बड़े कार्य होंगे सफल, तुला को मिलेगी कीमती भेंट, जानें टैरो राशिफल

Tarot Rashifal 11 May 2026: मिथुन राशि वालों के बड़े कार्य होंगे सफल, तुला को मिलेगी कीमती भेंट, जानें टैरो राशिफल

Tarot Card Rashifal 11 May 2026: कार्ड्स के संकेत बता रहे हैं कि मिथुन को लक्ष्य प्राप्ति होगी व तुला को उपहार मिलेगा, वहीं कुंभ व मीन को मानसिक रूप से सतर्क रहने की जरूरत है.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 10 May 2026 05:00 PM (IST)
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  • कन्या राशि जीवनशैली में बदलाव लाएं, आलस दूर करें, आर्थिक स्थिरता पाएं।

Tarot Rashifal: सोमवार का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों और बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति का संकेत दे रहा है. तुला राशि वालों को आज अचानक कोई कीमती उपहार मिल सकता है, जिससे घर में खुशियों का माहौल रहेगा. वहीं, कर्क राशि के लोगों को काम की गुणवत्ता पर ध्यान देने की सलाह दी गई है.

प्रसिद्ध टैरो एक्सपर्ट नीतिका शर्मा के कार्ड विश्लेषण से जानें, आज आपके भाग्य के सितारे क्या इशारा कर रहे हैं.

मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों को पुरानी आदतों को बदलने के लिए कुछ ठोस कदम आज उठाने की आवश्यकता होगी. आज किए निश्चय पर टिके रहना आपके लिए संभव हो सकता है इसलिए जिन बातों की वजह से आप जीवन में बदलाव नहीं ला पा रहे हैं केवल उनके बारे में सोच विचार करके अपने अंदर सकारात्मकता के साथ बदलाव लाने की ठान लें.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स के अनुसार, वृषभ राशि के जातक आज पुरानी बातों को याद कर के मन को उदास महसूस हो सकता है. जितना हो सके उतना भविष्य संबंधित बातों पर ध्यान बनाए रखना होगा. किसी पुराने मित्र के साथ हुई मुलाकात अनेक बातों को उजाला दे सकती है लेकिन जो बातें भावनात्मक स्वरूप से आपके लिए तकलीफ दायक साबित होने वाली है ऐसी बातों की चर्चा करना बिल्कुल टालने की आवश्यकता है.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन अपनी क्षमता पर विश्वास बनाए रखते हुए काम करना आपके लिए आवश्यक होगा. जिस लक्ष्य को आप काफी दिनों से पाना चाह रहे थे उसके संबंधित निर्णय आज आपके द्वारा लेकर बड़े काम की शुरुआत होने की संभावना बन रही है. घर संबंधित किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी को निभाते समय आपको प्राप्त होने वाली राय के बारे में जरूर सोचे.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि जितना मन को शांत रखकर काम करने की कोशिश करेंगे उतनी आसानी से बड़े कार्य को अंजाम तक पहुंचाना आज आपके लिए संभव हो सकता है. आपका पूरा ध्यान भविष्य के प्रति बना रहेगा जिसके कारण कठिन काम करते समय भी आप खुद के अंदर के विश्वास को जागृत रख पाएंगे. काम की गति की तरफ ध्यान ना देते हुए केवल काम की क्वालिटी पर ध्यान देना आपके लिए जरूरी होगा.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, परिवार संबंधित लिया गया बड़ा निर्णय कुछ लोगों की नाराजगी का कारण बन सकता है. लोगों द्वारा प्राप्त हो रहे विरोध के बारे में सोच विचार न करते हुए केवल आपकी इच्छा और निर्णय के द्वारा प्राप्त हो रहे परिणाम पर ध्यान बनाए रखें. वक्त के साथ लोगों का साथ भी आपको मिलता जाएगा.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के जातकों को आज जिस प्रकार से जीवन शैली में आप बदलाव लाना चाह रहे थे, वह बदलाव होता हुआ नजर आएगा. आलस से थोड़ा दूर रहकर आपको अपने प्रयत्न कुछ बातों में बढ़ाने की आवश्यकता होगी. जब तक किसी बात के बारे में विचार स्पष्ट नहीं होते तब तक काम की शुरुआत ना करें. पैसों संबंधित स्थिरता प्राप्त करने के लिए आपके द्वारा कदम उठाया जा सकता है.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि अचानक से किसी व्यक्ति के द्वारा बड़ी भेटवस्तू प्राप्त हो सकती है. घर में जो बदलाव आप लाना चाह रहे थे उस बदलाव संबंधित खरीदारी आपके द्वारा की जाएगी. पैसों का खर्च बढ़ता हुआ नजर आएगा फिर भी मनचाही चीजों को खरीदने की वजह से आपको आनंदित महसूस होता रहेगा.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातक आज जिस भी प्रकार के लक्ष्य को हासिल करना चाह रहे हैं उसके प्रति केवल डेडीकेशन दिखाने की आवश्यकता होगी. स्तोत्र और मार्ग आपको मिलते जाएंगे लेकिन प्रयत्नों में सातत्य बनाना आपकी जिम्मेदारी होगी. मन की एकाग्रता बार-बार भंग हो सकती है इसलिए खुद को अपने लक्ष्य के बारे में याद दिलाते रहना होगा.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि जो बातें आपकी मन के अनुसार हो रही है उनमें समाधान मानते हुए जिन बातों को आप को हासिल करना है उन पर ध्यान बनाए रखें. परिवार संबंधित बातों में आप जरूरत से अधिक उलझे रहेंगे जिसके कारण व्यक्तिगत महत्वपूर्ण बातों की तरफ जाने अनजाने में आपका दुर्लक्ष हो सकता है.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातक किसी विषय में पारंगत होने के लिए आपको बार-बार प्रयत्न करते रहने की आवश्यकता होगी. आपका संयम और एकाग्रता ढलती हुई नजर आ रही है इसलिए केवल पैसों पर ध्यान ना बनाए रखते हुए अपने स्किल्स को भी बढ़ाना आपके लिए उतना ही आवश्यक होगा. युवा वर्ग को अपने जीवन संबंधित सकारात्मकता और जागरूकता बनाए रखनी होगी.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के लोगों को आज सेहत में आ रहे उतार-चढ़ाव की वजह से मानसिक रूप से आपको थोड़ा कमजोर महसूस होने लगेगा, जिसका असर आपकी कार्यक्षमता पर होता हुआ नजर आएगा. कुछ कामों को आपके द्वारा टालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यह केवल मानसिक कमजोरी के कारण है इसलिए खुद को थोड़ा आराम देकर ही निर्णय लें.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, आपके आसपास के लोगों की वजह से मन पर केवल बोझ बढ़ता जाएगा जिसके कारण कई सारे निर्णय में आप बदलाव लाने की कोशिश करेंगे जो भविष्य में आपके लिए पछतावे का कारण बन सकता है. अन्य लोगों की राय को महत्व जरूर दे लेकिन उसका असर अपने निर्णय पर किस हद तक होने देना है यह तय करना होगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 10 May 2026 05:00 PM (IST)
Tags :
Horoscope Tarot Horoscope Rashifal Tarot Card Reading

Frequently Asked Questions

सोमवार का दिन किन राशियों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने का संकेत दे रहा है?

सोमवार का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों और बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति का संकेत दे रहा है।

तुला राशि वालों को आज क्या खास मिल सकता है?

तुला राशि वालों को आज अचानक कोई कीमती उपहार मिल सकता है, जिससे घर में खुशियों का माहौल रहेगा।

कर्क राशि के लोगों को आज किस बात पर ध्यान देने की सलाह दी गई है?

कर्क राशि के लोगों को काम की गुणवत्ता पर ध्यान देने की सलाह दी गई है, न कि केवल गति पर।

मेष राशि के जातकों को आज पुरानी आदतों को बदलने के लिए क्या करना होगा?

मेष राशि के जातकों को पुरानी आदतों को बदलने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने की आवश्यकता होगी और अपने निश्चय पर टिके रहना होगा।

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