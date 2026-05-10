Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom शुभ समय में महत्वपूर्ण कार्य करें, पूर्व दिशा की यात्रा फलदायी।

Aaj ka Gen-Z Rashifal: पंचांग के अनुसार, आज दोपहर 03:25 तक प्रथम ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष नवमी तिथि है, जिसके बाद दशमी तिथि शुरू हो जाएगी.

सोमवार का दिन ज्योतिषीय रूप से काफी 'Action-Packed' है. ग्रहों की महफिल में वाशि, सुनफा, बुधादित्य और ऐन्द्र योग का साथ मिल रहा है. 'Major Flex' वाली बात यह है कि आज मालव्य योग (वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ) और रूचक योग (मेष, कर्क, तुला, मकर) दोनों एक्टिव हैं, जो आपको 'Main Character Energy' देंगे.

लेकिन, चन्द्रमा आज कुंभ राशि में राहु के साथ हैं, जिससे 'ग्रहण दोष' लग रहा है—यानी आज आपको अपनी मेंटल पीस और इमोशन्स पर थोड़ा एक्स्ट्रा 'Filter' लगाना होगा.

आज पूरे दिन शतभिषा नक्षत्र रहेगा, जो आपको 'Secretive' और 'Analytical' बनाएगा. सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल है, तो इस दौरान कोई भी 'Important Move' न करें. शुभ काम के लिए सुबह 10:15 से 11:15 और शाम 04:00 से 06:00 बजे का समय सबसे 'LIT' है. पूर्व दिशा की यात्रा आज आपके लिए 'Productive' रहेगी!

आइए जानते हैं, ग्रहण दोष के बीच कौन सी राशि 'Slay' करेगी और किसे चाहिए आज 'Social Detox'?

Love & Career: आज आप रूचक योग के प्रभाव में हैं, जो आपको 'Boss Energy' देगा. नए लोगों से नेटवर्किंग बढ़ेगी और करियर में कुछ बड़े संपर्क बनेंगे. उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने से आपका 'Bank Balance' आज खुश रहेगा. लव लाइफ में मधुरता बनी रहेगी. Education: माता-पिता के सपोर्ट से कोई बड़ा प्रोजेक्ट या एग्जाम की तैयारी पूरी होगी. Jewelry: आज गोल्ड हूप्स पहनें, यह आपके 'Bold' लुक को और भी 'Level Up' करेगा.

वृष (Taurus): 'Malavya' ग्लो और एसेट्स

Love & Career: आपकी राशि में मालव्य योग एक्टिव है, जो आपको 'Aesthetic' और लग्जरी की तरफ ले जाएगा. आज नई गाड़ी या कोई महंगा गैजेट खरीदने का 'Dream' पूरा हो सकता है. ऑफिस में संवेदनशील मामलों में 'Extra Careful' रहें. बैंकिंग सेक्टर वालों के लिए दिन 'Top-Tier' है. Education: शेयर मार्केट या फाइनेंस के स्टूडेंट्स को आज 'Deep Research' से लाभ होगा. Jewelry: सिल्वर चेन या नेकलेस आज आपकी 'Classy' वाइब को बढ़ाएगा.

मिथुन (Gemini): 'Social' बटरफ्लाई और सबक

Love & Career: आज दूसरों की सलाह पर 'Blind Trust' न करें, अपनी 'Intuition' की सुनें. जॉब ढूंढ रहे लोगों को दोस्तों के जरिए कोई 'Killer Offer' मिल सकता है. पुरानी गलतियों से सबक लें, वरना 'Reality Check' मिल सकता है. लव लाइफ में लंबी बातचीत से दूरियां खत्म होंगी. Education: पुराने नोट्स और गलतियों को सुधारने का आज 'Perfect' दिन है. Jewelry: बीडेड ब्रेसलेट्स आपकी चंचल और वर्सटाइल पर्सनालिटी को सूट करेंगे.

कर्क (Cancer): 'Ruchak' जोश और सावधानी

Love & Career: रूचक योग आपको हिम्मत तो देगा, लेकिन चंद्रमा-राहु का दोष आपको 'Overthinking' में डाल सकता है. बड़े अवसरों को ग्रैब करने में देरी न करें. बिजनेस में दूसरों पर डिपेंड रहना आज 'Red Flag' साबित हो सकता है. घर में सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करें. Education: प्रैक्टिकल वर्क में आपको 'Success' मिलेगी, बस फोकस न खोएं. Jewelry: पर्ल (मोती) की रिंग आज आपके 'Mood Swings' को कंट्रोल रखेगी.

सिंह (Leo): 'Malavya' मैजिक और उन्नति

Love & Career: मालव्य योग आपको उन्नति दिलाएगा. बिजनेस प्रपोजल लेकर खुद आगे बढ़ें, 'Main Character Energy' के साथ डील क्लोज करें. ऑफिस में पुरानी गलतियां 'Repeat' न करें. लव लाइफ में आपकी कोई दबी हुई विश आज पूरी हो सकती है. समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. Education: कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आज आपकी परफॉरमेंस 'LIT' रहने वाली है. Jewelry: एक स्टेटमेंट वॉच आज आपकी 'Royal' वाइब को और भी 'Flex' करेगी.

कन्या (Virgo): 'Money' माइंडसेट और सक्सेस

Love & Career: आज मान-सम्मान बढ़ेगा और 'Multiple Income Sources' से पैसा आएगा. हालांकि, औरों के काम में ज्यादा दखल देने से आपके खुद के काम 'Pending' हो सकते हैं. बिजनेस की दीर्घकालीन योजनाएं आज फिर से शुरू करने का 'Perfect' समय है. पार्टनर के साथ बॉन्डिंग बढ़ेगी. Education: परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन 'Productive' और सफल रहेगा. Jewelry: एविल् आई (Evil Eye) पेंडेंट आपको बुरी नजर और 'Haters' से बचाएगा.

Love & Career: रूचक योग और जीवनसाथी का सहयोग आपको 'Unstoppable' बनाएगा. विदेशी व्यापार (Foreign Business) का सपना आज पूरा हो सकता है. आपकी जीवनशैली और भी 'Aesthetic' और आकर्षक बनेगी. किसी काम के रुकने पर 'Panic' न करें, शाम तक सब ठीक हो जाएगा. Education: सांस्कृतिक और कलात्मक विषयों के स्टूडेंट्स आज 'Slay' करेंगे. Jewelry: लेयर्ड रिंग्स आपके बैलेंस्ड और ट्रेंडी स्वभाव को दर्शाएंगी.

वृश्चिक (Scorpio): 'Malavya' टच और ट्रस्ट

Love & Career: मालव्य योग बिजनेस में आपको 'Golden' मौके दिलाएगा. पार्टनरशिप में काम करना 'Winning Strategy' होगी, लेकिन आंख मूंदकर भरोसा न करें. दांपत्य जीवन में रोमांस और सरसता बनी रहेगी. व्यापार में बढ़ोतरी लाने के लिए आज आप कोई 'Big Move' ले सकते हैं. Education: ग्रुप स्टडीज आज आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होने वाली है. Jewelry: ब्लैक ऑक्सीडाइज्ड चोकर आज आपके 'Mysterious' लुक को बढ़ाएगा.

धनु (Sagittarius): 'Career' ऑफर और हेल्थ

Love & Career: करियर को लेकर आज कोई 'Epic' ऑफर मिल सकता है. अनुभवी लोगों की सलाह आज आपके लिए 'Life Hack' बनेगी. लव लाइफ में पार्टनर की कमियों को प्यार से दूर करें, वरना रिश्ता 'Toxic' हो सकता है. सेहत में उतार-चढ़ाव को 'Ignore' न करें, यह 'Red Flag' हो सकता है. Education: मेंटर्स की बात ध्यान से सुनें, उनकी सलाह आपको 'Level Up' करेगी. Jewelry: क्रिस्टल पेंडेंट आपकी विजन को क्लियर रखेगा और पॉजिटिविटी देगा.

मकर (Capricorn): 'Ruchak' परफॉरमेंस और तेजी

Love & Career: रूचक योग कार्यक्षेत्र में आपको 'Star' बना देगा. बिजनेस में नए गैजेट्स या उपकरणों को शामिल करने का समय है. दोस्तों के साथ घूमने के दौरान कोई 'Top Secret' जानकारी मिल सकती है. अपने जरूरी कामों में तेजी लाएं, वरना कोई बड़ा मौका 'Slip' हो सकता है. Education: संतान की शिक्षा या आपके खुद के कोर्स में आज बड़ी प्रगति होगी. Jewelry: एक क्लासी रिस्ट वॉच आपकी 'Boss Babe' वाइब को रिफ्लेक्ट करेगी.

कुंभ (Aquarius): 'Malavya' वाइब्स और विन

Love & Career: मालव्य योग के साथ आपकी ऊर्जा आज 'Next Level' होगी. संपत्ति (Property) से जुड़ा पुराना विवाद आज आपके पक्ष में 'Solve' हो सकता है. पारिवारिक रिश्तों में मिठास बनी रहेगी. कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लें. धार्मिक कार्यों में आपका रुझान आज 'Wholesome' रहेगा. Education: स्टूडेंट्स को आज पढ़ाई के बोझ से 'Mental Relief' मिलेगा. Jewelry: यूनिक ज्यामितीय (Geometric) इयररिंग्स आपके मॉडर्न लुक को बढ़ाएंगे.

मीन (Pisces): 'Social' पद और सपोर्ट

Love & Career: बिजनेस में मदद मांगेंगे तो आज तुरंत मिलेगी. भाई-बहनों का सपोर्ट आपको 'Strong' महसूस कराएगा. सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेने से आपको समाज में कोई 'Reputed Position' मिल सकती है. लंबे समय से रुके हुए प्रोजेक्ट्स आज गति पकड़ेंगे. बड़ों का सम्मान करें. Education: रिसर्च और क्रिएटिव फील्ड के स्टूडेंट्स आज अपनी परफॉरमेंस से 'Slay' करेंगे. Jewelry: मूनस्टोन रिंग आपकी 'Intuitive' एनर्जी को बढ़ाएगी.

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