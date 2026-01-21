हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kanya Rashifal 22 January 2026: कर्ज से राहत, अचानक लाभ और करियर में नई दिशा! पढ़ें राशिफल

Kanya Rashifal 22 January 2026: कर्ज से राहत, अचानक लाभ और करियर में नई दिशा! पढ़ें राशिफल

Virgo Horoscope 22 January 2026: कन्या राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कन्या राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 21 Jan 2026 07:15 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Kanya Rashifal 22 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके 6वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे कर्ज, विवाद, प्रतियोगिता और स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में सुधार के संकेत हैं. लंबे समय से अटका हुआ कोई काम या समस्या आज सुलझने की दिशा में बढ़ सकती है. दिन यह बता रहा है कि आप धीरे-धीरे कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले रहे हैं.

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए दिन अचानक लाभ देने वाला हो सकता है. किसी डील या पुराने क्लाइंट से सडन प्रॉफिट मिलने की संभावना है, लेकिन असली टेस्ट यही है कि आप उस पैसे को कहां और कैसे इस्तेमाल करते हैं. आज मिला हुआ पैसा अगर सही जगह लगाया गया तो आगे बड़ा फायदा देगा.

गवर्नमेंट ऑफिस या अधिकारियों से जुड़े कामों में सम्मान और संयम से पेश आएं, क्योंकि उनके जरिए आपकी कई अटकी हुई फाइलें और प्रोसेस आगे बढ़ सकती हैं.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोग अगर टीम में काम कर रहे हैं या टीम लीडर हैं, तो आज आपकी भूमिका काफी अहम रहेगी. आपके फैसले और आइडियाज आने वाले समय में करियर की दिशा तय कर सकते हैं.

आज एक्टिव रहना जरूरी है, वरना मौके किसी और के हाथ चले जाएंगे. ऑफिस में आपकी स्ट्रेटजी और प्लानिंग को गंभीरता से लिया जाएगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक रूप से दिन राहत देने वाला है. किसी पुराने कर्ज या भुगतान से छुटकारा मिल सकता है. हालांकि आज खर्च भी अचानक निकल सकता है, इसलिए बजट मैनेजमेंट जरूरी रहेगा. फालतू खर्च पर कंट्रोल रखा तो फाइनेंशियल पोजिशन मजबूत होगी.

लव और फैमिली राशिफल

लाइफ पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी और आपसी सहयोग बढ़ेगा. परिवार के साथ किसी रिश्तेदार के यहां मांगलिक कार्यक्रम या फंक्शन में जाने की योजना बन सकती है, जिससे माहौल खुशनुमा रहेगा. रिश्तों में आज स्थिरता और सपोर्ट मिलेगा.

हेल्थ राशिफल

शरीर में कमजोरी और थकान महसूस हो सकती है. लगातार काम और नींद की कमी इसका कारण बन सकती है. अगर आज भी रूटीन ठीक नहीं किया तो आगे चलकर इम्युनिटी डाउन हो सकती है. खानपान और हाइड्रेशन पर ध्यान देना जरूरी है.

न्यू जनरेशन राशिफल

युवा वर्ग अगर किसी बात को लेकर कन्फ्यूज हैं, तो बड़े भाई या किसी सीनियर से बात करना फायदेमंद रहेगा. आज सही सलाह मिलने की संभावना है, जिससे गलत फैसले से बच सकते हैं.

शिक्षा और छात्र राशिफल

कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों को आज अपने कॉन्फिडेंस और प्रेजेंटेशन स्किल पर काम करना होगा. सिर्फ पढ़ाई नहीं, खुद को प्रेशर में संभालना भी सीखना जरूरी है. मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस से ही परफॉर्मेंस सुधरेगी.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज
भाग्यशाली अंक: 7
अनलकी अंक: 5

उपाय

आज हनुमान जी को गुड़ और चना चढ़ाएं और किसी जरूरतमंद को सेवा दें. इससे कर्ज और मानसिक दबाव में कमी आएगी.

FAQs

प्रश्न 1. क्या आज कर्ज से राहत मिल सकती है?
उत्तर: हां, पुराने कर्ज या पेमेंट से जुड़ी समस्या सुलझने के संकेत हैं.

प्रश्न 2. बिजनेस में मिले प्रॉफिट का सही उपयोग क्या होगा?
उत्तर: सेविंग या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, दिखावे में खर्च नहीं.

प्रश्न 3. स्वास्थ्य को लेकर सबसे बड़ी सावधानी क्या है?
उत्तर: कमजोरी और थकान को नजरअंदाज न करें, वरना आगे चलकर बड़ी समस्या बन सकती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 21 Jan 2026 07:15 PM (IST)
Tags :
Kanya Rashifal Virgo Horoscope Rashifal 2026 Horoscope 2026
