Virgo Rashifal 2 February 2026: कन्या राशि वालों को व्यापार में होगा बड़ा फायदा; वाणी और कड़वे बोल में बरतें सावधानी!

Virgo Horoscope 2 February 2026: कन्या राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए कन्या राशि के जातकों के लिए सोमवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 01 Feb 2026 05:57 PM (IST)
Kanya Rashifal 2 February 2026 in Hindi: कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन उपलब्धियों और खुशियों से भरा रहने वाला है. चंद्रमा आपकी राशि से 11वें भाव (लाभ भाव) में गोचर कर रहे हैं, जो आय में वृद्धि और इच्छाओं की पूर्ति का संकेत है. आज का दिन आपको अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहने की प्रेरणा दे रहा है.

करियर और बिजनेस (Career & Business)

व्यवसाय के क्षेत्र में आज का दिन टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है. सौभाग्य योग के बनने से पिछले काफी समय से चली आ रही कानूनी अड़चनें या सरकारी बाधाएं दूर होंगी, जिससे आपके व्यापार की गति तेज होगी. धन लाभ के प्रबल आसार हैं. वर्कस्पेस पर सहकर्मियों या वरिष्ठों से बात करते समय अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें. किसी भी काम में जल्दबाजी न करें, क्योंकि जल्दबाजी में किए गए कार्य आपकी मेहनत पर पानी फेर सकते हैं.

लव और फैमिली (Love & Family)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिए आज का समय अत्यंत सुखद है. आप अपने जीवनसाथी के साथ बेहतरीन समय बिताएंगे, जिससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता और तालमेल बढ़ेगा. जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, वे अपने पार्टनर के साथ कुछ प्यार भरे और यादगार पल साझा करेंगे. घर का वातावरण सकारात्मक रहेगा. नई पीढ़ी (New Generation) के लिए सलाह है कि वे सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें; किसी सामाजिक आयोजन में आपकी सक्रिय भागीदारी आपके व्यक्तित्व को निखारेगी.

शिक्षा और छात्र (Education & Student)

प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) और सामान्य विषयों की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन पूरी तरह से करियर पर केंद्रित रहने वाला है. आप अपनी पढ़ाई में पूरी निष्ठा के साथ जुटे रहेंगे. एकाग्रता बनी रहेगी, जिससे कठिन विषयों को समझने में भी आसानी होगी. आपकी यह मेहनत भविष्य में बड़े परिणामों की नींव रखेगी.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के लिहाज से आज का दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा. जहाँ एक ओर आप मानसिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे, वहीं दूसरी ओर छोटी-मोटी मौसमी बीमारियाँ या थकान आपको परेशान कर सकती है. अपने खान-पान को संतुलित रखें और काम के बीच में विश्राम अवश्य करें.

  • भाग्यशाली रंग: लाल (यह रंग आपके भीतर उत्साह और साहस का संचार करेगा)
  • भाग्यशाली अंक: 3
  • अशुभ अंक: 6 (आज महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत में इस अंक से बचने का प्रयास करें)

 उपाय (Upay)

आज के दिन को और भी सफल बनाने के लिए श्री गणेश जी को सिंदूर चढ़ाएं और हरी मूंग की दाल का दान करें. "ॐ बुं बुद्धाय नमः" मंत्र का जाप करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा.

(FAQs)

1. क्या आज व्यापार में नया निवेश करना सही है?

हाँ, 11वें भाव में चंद्रमा और सौभाग्य योग की उपस्थिति नए निवेश के लिए शुभ है. कानूनी बाधाएं दूर होने से निवेश का लाभ भविष्य में अच्छा मिलेगा.

2. वाणी पर नियंत्रण रखना आज क्यों जरूरी है?

चंद्रमा की स्थिति लाभ तो देती है, लेकिन शब्दों का गलत चयन वर्कस्पेस पर अनावश्यक गलतफहमी पैदा कर सकता है. विनम्रता से आप अपने विरोधियों को भी मित्र बना लेंगे.

3. सामाजिक कार्यों में भाग लेने का क्या लाभ होगा?

कन्या राशि के युवाओं के लिए सामाजिक सक्रियता न केवल नेटवर्क बढ़ाएगी, बल्कि इससे आपको मानसिक संतुष्टि और समाज में मान-सम्मान भी प्राप्त होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 01 Feb 2026 05:57 PM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Kanya Rashifal Virgo Horoscope
और पढ़ें
