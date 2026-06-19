Aaj ka Kanya Rashifal 19 June 2026: आज शाम 05:00 बजे तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि फिर षष्ठी तिथि रहेगी. आज सुबह 10:07 तक आश्लेषा नक्षत्र फिर मघा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, हर्षण योग का साथ मिलेगा. वहीं मिथुन, कन्या, धनु, मीन राशि होने से भद्र योग का महाप्रभाव रहेगा.

चंद्रमा सुबह 10:07 के बाद सिंह राशि में रहेंगे वहीं सुबह 10:07 के बाद चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष रहेगा. शुभ समय: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक बजट में भारी गिरावट आने और अत्यधिक सुरक्षात्मक रवैया अपनाने का संकेत दे रहा है. बिजनेस में आज प्रॉफिट (मुनाफा) कम और अनचाहे एक्सपेंडिचर (फालतू खर्चे) अचानक बहुत ज्यादा होने से आप मानसिक रूप से थोड़े डिप्रेशन या तनाव में आ सकते हैं.

ज्योतिषाचार्य की सख्त सलाह है कि आज बाजार में भूलकर भी 'दिखावे की प्रवृत्ति' से पूरी तरह बचें, क्योंकि तड़क-भड़क के चक्कर में आज आपका ही बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है. ग्रह गोचर पूरी तरह गड़बड़ा जाने से आज बिजनेस में सडनली बड़ा लॉस (घाटा) होने की आशंका बनी हुई है; बाजार में आज किसी तथाकथित वफादार 'विश्वासपात्र' व्यक्ति के द्वारा ही आपको कोई बड़ा व्यावसायिक धोखा (फ्रॉड) दिया जा सकता है, इसलिए सतर्क रहें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से रोजगार की तलाश कर रहे बेरोजगार युवाओं के लिए शुक्रवार का दिन आलस्य को जड़ से त्यागने का कड़ा संकेत दे रहा है. बारहवें भाव में चन्द्रमा-केतु का भयंकर ग्रहण दोष सक्रिय रहने के कारण, अनएंप्लॉयड पर्सन (बेरोजगार युवा) आज अपने भयंकर आलस्य, सुस्ती और लेट-लतीफी के चलते, हाथ में आए हुए नौकरी के कई सारे बेहतरीन व सुनहरे अवसरों को हमेशा के लिए अपने हाथों से गंवा सकते हैं, जिससे साख प्रभावित होगी.

वर्कप्लेस पर आज सहकर्मियों या को-वर्कर्स के साथ आपसी तालमेल और सामंजस्य में भारी कमी होने की वजह से, जरूरी ऑफिशियल कार्यों को समय पर पूरा करने में कुछ अनचाहा विलंब (देरी) हो सकता है, जिससे अधिकारियों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है; वफादारी से काम करें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन कड़े मानसिक धैर्य का और निराशा से बाहर निकलने का रहेगा. बारहवां चंद्रमा पढ़ाई में रुकावट दे सकता है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स (प्रतियोगी परीक्षाओं) की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स आज अपने करियर में कोई बहुत बड़ा या खास मुकाम हासिल न कर पाने की अस्थायी सोच के कारण, मन ही मन थोड़े उदास और हीन भावना के शिकार हो सकते हैं; नकारात्मक विचारों को खुद पर हावी बिल्कुल न होने दें और नियमित रिवीजन जारी रखें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन थोड़ा संभलकर संवाद करने और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने का है. बारहवें चंद्रमा के कारण आज आपकी मैरिड लाइफ (वैवाहिक जीवन) में आपसी बॉन्डिंग और वैचारिक सामंजस्य थोड़ा गड़बड़ा सकता है; जीवनसाथी के साथ छोटी-मोटी बातों पर कड़वी बहस करने से आपसी रिश्तों में बड़ी दरार आ सकती है, इसलिए आज पूरी तरह शांत रहना ही आपके लिए सबसे हितकर साबित होगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा कमजोर और शारीरिक कमजोरी (वीकनेस) वाला रह सकता है. व्यापार की चिंता, धोखे की आशंका और ग्रहण दोष के कारण भयंकर मानसिक बर्नआउट, घबराहट और मौसमी बीमारियों के चलते आपकी सेहत अचानक गड़बड़ा सकती है; सेहत को लेकर लापरवाही बिल्कुल न बरतें और डॉक्टर से परामर्श लें.

भाग्यशाली रंग: रेड

भाग्यशाली अंक: 7

अशुभ अंक: 9

आज का विशेष उपाय: कन्या राशि के जातक आज बारहवें चंद्रमा के भयंकर ग्रहण दोष के कुप्रभावों को शांत करने और मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भगवान शिव की शरण में जाएं. आज शुक्रवार के दिन सुबह या शाम के समय किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल में थोड़े से काले तिल और कच्चा दूध मिलाकर अभिषेक करें और शिव चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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