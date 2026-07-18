Aaj Ka Mithun Rashifal: 18 जुलाई 2026, शनिवार के दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पूरे दिन रहने वाली है. पंचांग के अनुसार आज शाम 06:00 बजे तक पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र की शुरुआत होगी. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और वरियान योग का बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है. रात 11:59 तक चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष भी रहेगा.

चंद्रमा आज शाम को आपकी राशि से तीसरे भाव (पराक्रम व मित्र स्थान) में संचार करेंगे. चंद्रमा की इस स्थिति के कारण मिथुन राशि वाले लोगों को आज साहसी और परिश्रमी होकर अपने काम पूरे करने होंगे. शुभ कामों के लिए आज दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त और दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया सबसे उत्तम है, जबकि सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की यात्रा करना भाग्यशाली रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

बिजनेस के दृष्टिकोण से आज का दिन मिथुन राशि के व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है. वरियान योग बनने की वजह से इस वीकेंड पर आप अपने बिजनेस में विशेष ध्यान देंगे, जिससे आपके बिजनेस के ग्राफ में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. आज आपको अपने नेटवर्क और क्रिएटिविटी (रचनात्मकता) पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए; आपके बनाए नए संपर्क आज आपको बड़ा आर्थिक लाभ दिलाने में मददगार साबित होंगे. इसके साथ ही व्यापारियों को आज अपनी इनकम (कमाई) और एक्सपेंडिचर (खर्चों) के बीच सही संतुलन बनाकर चलना होगा, ताकि भविष्य के लिए कुछ पूंजी या बचत की जा सके.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कड़ी मेहनत और आत्म-नियंत्रण रखने का है. एंप्लॉयड पर्सन आज अपनी पिछली कुछ असफलताओं को याद करके थोड़े निराश हो सकते हैं, जिसके कारण काम में मन कम लगेगा. आपको सलाह दी जाती है कि यह समय कड़ी मेहनत का है, इसलिए दूसरों से अपने करियर की तुलना बिल्कुल न करें और लगातार परिश्रम जारी रखने के साथ ही अपने सीनियर्स के निर्देशों का पालन करें. आज वर्कप्लेस पर आपको अपने सारे कार्य खुद की जिम्मेदारी पर पूरे करने होंगे, क्योंकि उन कामों के अच्छे या बुरे परिणामों के लिए आप खुद ही जवाबदेह होंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट्स राशिफल (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन नई उम्मीदें लेकर आया है. जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन (उच्च शिक्षा) के लिए विदेश (फॉरेन) जाने की चाह रख रहे हैं और लंबे समय से कोशिशों में जुटे हैं, उन्हें आज जल्द ही कोई शुभ समाचार मिलने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का माहौल रहेगा. आपके ससुराल पक्ष में किसी मांगलिक या शुभ कार्य का आयोजन हो सकता है, जिसमें शामिल होने के लिए आपको अपने पूरे परिवार के साथ बुलावा (निमंत्रण) मिल सकता है. इससे पारिवारिक रिश्तों में नजदीकी और प्रेम बढ़ेगा. लाइफ पार्टनर के साथ भी वीकेंड का समय अच्छा बीतेगा.

रात 11:59 तक रहने वाले चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के कारण आज आपको थोड़ा मानसिक तनाव, स्वभाव में चिड़चिड़ापन या थकावट महसूस हो सकती है. काम के बोझ को दिमाग पर हावी न होने दें. खुद को रिलैक्स रखने के लिए शाम के समय परिवार के साथ वक्त बिताएं और पर्याप्त आराम लें.

भाग्यशाली रंग: पर्पल (बैंगनी)

पर्पल (बैंगनी) भाग्यशाली अंक: 3

3 अशुभ अंक: 5

5 आज का उपाय: शनिवार के दिन शनि देव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें. इसके साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके मानसिक तनाव को दूर करेगा.

FAQs

Q1. 18 जुलाई 2026 को मिथुन राशि के व्यापारियों को किस चीज पर ध्यान देना चाहिए?

Ans. आज व्यापारियों को अपने नेटवर्क और क्रिएटिविटी पर ध्यान देना चाहिए; नए संपर्कों से बड़ा आर्थिक लाभ होगा और वरियान योग से बिजनेस का ग्राफ बढ़ेगा.

Q2. आज मिथुन राशि के नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में क्या सावधानी बरतनी होगी?

Ans. आज ऑफिस में अपनी तुलना दूसरों से करने और पुरानी असफलताओं को सोचकर निराश होने से बचें; अपने सारे काम खुद की जिम्मेदारी पर पूरे करें.

Q3. आज विदेश जाने की इच्छा रखने वाले छात्रों के लिए क्या योग हैं?

Ans. हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों को आज करियर से जुड़ी कोई बड़ी खुशखबरी या शुभ समाचार मिल सकता है.

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