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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMithun Rashifal 18 July 2026: मिथुन राशि वालों को वरियान योग से मिलेगा बड़ा आर्थिक लाभ, बढ़ेगा बिजनेस का ग्राफ

Mithun Rashifal 18 July 2026: मिथुन राशि वालों को वरियान योग से मिलेगा बड़ा आर्थिक लाभ, बढ़ेगा बिजनेस का ग्राफ

Gemini Horoscope 18 July 2026: आज मिथुन राशि वालों को मिलेगा वरियान योग का लाभ, बिजनेस में होगा बड़ा धन लाभ और छात्रों को मिलेगी खुशखबरी. जानें पंचांग, शुभ अंक-रंग, उपाय और संपूर्ण राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 18 Jul 2026 03:10 AM (IST)
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Aaj Ka Mithun Rashifal: 18 जुलाई 2026, शनिवार के दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पूरे दिन रहने वाली है. पंचांग के अनुसार आज शाम 06:00 बजे तक पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र की शुरुआत होगी. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और वरियान योग का बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है. रात 11:59 तक चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष भी रहेगा.

चंद्रमा आज शाम को आपकी राशि से तीसरे भाव (पराक्रम व मित्र स्थान) में संचार करेंगे. चंद्रमा की इस स्थिति के कारण मिथुन राशि वाले लोगों को आज साहसी और परिश्रमी होकर अपने काम पूरे करने होंगे. शुभ कामों के लिए आज दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त और दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया सबसे उत्तम है, जबकि सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की यात्रा करना भाग्यशाली रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

बिजनेस के दृष्टिकोण से आज का दिन मिथुन राशि के व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है. वरियान योग बनने की वजह से इस वीकेंड पर आप अपने बिजनेस में विशेष ध्यान देंगे, जिससे आपके बिजनेस के ग्राफ में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. आज आपको अपने नेटवर्क और क्रिएटिविटी (रचनात्मकता) पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए; आपके बनाए नए संपर्क आज आपको बड़ा आर्थिक लाभ दिलाने में मददगार साबित होंगे. इसके साथ ही व्यापारियों को आज अपनी इनकम (कमाई) और एक्सपेंडिचर (खर्चों) के बीच सही संतुलन बनाकर चलना होगा, ताकि भविष्य के लिए कुछ पूंजी या बचत की जा सके.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कड़ी मेहनत और आत्म-नियंत्रण रखने का है. एंप्लॉयड पर्सन आज अपनी पिछली कुछ असफलताओं को याद करके थोड़े निराश हो सकते हैं, जिसके कारण काम में मन कम लगेगा. आपको सलाह दी जाती है कि यह समय कड़ी मेहनत का है, इसलिए दूसरों से अपने करियर की तुलना बिल्कुल न करें और लगातार परिश्रम जारी रखने के साथ ही अपने सीनियर्स के निर्देशों का पालन करें. आज वर्कप्लेस पर आपको अपने सारे कार्य खुद की जिम्मेदारी पर पूरे करने होंगे, क्योंकि उन कामों के अच्छे या बुरे परिणामों के लिए आप खुद ही जवाबदेह होंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट्स राशिफल (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन नई उम्मीदें लेकर आया है. जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन (उच्च शिक्षा) के लिए विदेश (फॉरेन) जाने की चाह रख रहे हैं और लंबे समय से कोशिशों में जुटे हैं, उन्हें आज जल्द ही कोई शुभ समाचार मिलने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का माहौल रहेगा. आपके ससुराल पक्ष में किसी मांगलिक या शुभ कार्य का आयोजन हो सकता है, जिसमें शामिल होने के लिए आपको अपने पूरे परिवार के साथ बुलावा (निमंत्रण) मिल सकता है. इससे पारिवारिक रिश्तों में नजदीकी और प्रेम बढ़ेगा. लाइफ पार्टनर के साथ भी वीकेंड का समय अच्छा बीतेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

रात 11:59 तक रहने वाले चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के कारण आज आपको थोड़ा मानसिक तनाव, स्वभाव में चिड़चिड़ापन या थकावट महसूस हो सकती है. काम के बोझ को दिमाग पर हावी न होने दें. खुद को रिलैक्स रखने के लिए शाम के समय परिवार के साथ वक्त बिताएं और पर्याप्त आराम लें.

  • भाग्यशाली रंग: पर्पल (बैंगनी)
  • भाग्यशाली अंक: 3
  • अशुभ अंक: 5
  • आज का उपाय: शनिवार के दिन शनि देव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें. इसके साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके मानसिक तनाव को दूर करेगा.

FAQs 

Q1. 18 जुलाई 2026 को मिथुन राशि के व्यापारियों को किस चीज पर ध्यान देना चाहिए?
Ans. आज व्यापारियों को अपने नेटवर्क और क्रिएटिविटी पर ध्यान देना चाहिए; नए संपर्कों से बड़ा आर्थिक लाभ होगा और वरियान योग से बिजनेस का ग्राफ बढ़ेगा.

Q2. आज मिथुन राशि के नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में क्या सावधानी बरतनी होगी?
Ans. आज ऑफिस में अपनी तुलना दूसरों से करने और पुरानी असफलताओं को सोचकर निराश होने से बचें; अपने सारे काम खुद की जिम्मेदारी पर पूरे करें.

Q3. आज विदेश जाने की इच्छा रखने वाले छात्रों के लिए क्या योग हैं?
Ans. हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों को आज करियर से जुड़ी कोई बड़ी खुशखबरी या शुभ समाचार मिल सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 18 Jul 2026 03:10 AM (IST)
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