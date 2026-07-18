Kark Rashifal 18 July 2026: कर्क राशि वालों को मिलेगा वरियान योग का लाभ, विदेश यात्रा के सपने होंगे साकार
Cancer Horoscope 18 July 2026: आज कर्क राशि वालों को मिलेगा वरियान योग का लाभ, विदेश यात्रा के सपने होंगे सच और बढ़ेगा बैंक बैलेंस. जानें पंचांग, शुभ अंक-रंग, उपाय और संपूर्ण राशिफल.
Aaj Ka Kark Rashifal: 18 जुलाई 2026, शनिवार के दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पूरे दिन रहने वाली है. पंचांग के मुताबिक आज शाम 06:00 बजे तक पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र की शुरुआत होगी. आज ग्रहों की स्थिति से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और वरियान योग का बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है. रात 11:59 तक चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष भी बना रहेगा.
चंद्रमा आज आपकी राशि से दूसरे भाव (धन व कुटुंब स्थान) में गोचर करेंगे. चंद्रमा की इस स्थिति से कर्क राशि वाले लोगों की धन संचय (पैसा जोड़ने) की क्षमता में अच्छी बढ़ोतरी होगी, लेकिन ग्रहण दोष के कारण कुछ मामलों में सावधानी रखनी होगी. शुभ कामों के लिए आज दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त और दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया सबसे अच्छा है. आज पूर्व दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ रहेगा.
बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
बिजनेस के लिहाज से आज का दिन थोड़ा सचेत रहने का है. इस वीकेंड पर व्यापारी अपने बिजनेस को किसी अनजान या अन्य व्यक्ति के भरोसे बिल्कुल न छोड़ें; ग्रह गोचर विपरीत होने के कारण आप जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करेंगे, वही आपके साथ चोरी या विश्वासघात कर सकता है. आज आपके व्यापार में लाभ और खर्च का एक जैसा कॉम्बिनेशन (संतुलन) बना हुआ है, इसलिए पैसों से जुड़ा कोई भी कदम सोच-समझकर ही उठाएं. अगर आपने बिजनेस के लिए किसी भी तरह का लोन (कर्ज) ले रखा है, तो अब उसे समय पर चुकाने की तैयारी में लग जाना आपके लिए बेहतर रहेगा.
नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन तरक्की और सीखने का है. ग्रहों की स्थिति एंप्लॉयड पर्सन के ज्ञान को बढ़ाने वाली चल रही है, इसलिए नया हुनर या ज्ञान हासिल करने के लिए हमेशा तैयार रहें. जो नौकरीपेशा लोग विदेश घूमने या वर्क वीजा पर बाहर जाने की इच्छा रख रहे हैं, उनके सपने आज साकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं. आज आपको ऑफिस के काम को बहुत ही तल्लीनता और ध्यान से करना होगा; आपकी यही मेहनत वर्कप्लेस पर आपकी सर्वत्र प्रशंसा (हर तरफ तारीफ) कराएगी.
शिक्षा और स्टूडेंट्स राशिफल (Education & Students)
प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन बेहद शानदार रहने वाला है. आज आपके तय किए गए सभी टारगेट और गोल्स समय पर पूरे हो जाएंगे, जिससे आपका पूरा दिन प्रसन्नता, उत्साह और उल्लास से भरा रहेगा.
लव और FAMILY राशिफल (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का माहौल रहेगा. छात्र अपनी सफलता और करियर की खुशियां परिवार के साथ सेलिब्रेट करेंगे. इस सुखद समय में भगवान को धन्यवाद कहना न भूलें और उन्हें मीठे का भोग अवश्य लगाएं. लाइफ पार्टनर के साथ संबंध मधुर रहेंगे और वीकेंड पर घर में शांति बनी रहेगी.
स्वास्थ्य राशिफल (Health)
आज आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत सामान्य रूप से अच्छी रहेगी. हालांकि, रात तक रहने वाले ग्रहण दोष के कारण आंखों में जलन या सिरदर्द की हल्की शिकायत हो सकती है. काम के बीच में आराम करें और खुद को तनावमुक्त रखें.
- भाग्यशाली रंग: ब्लू (नीला)
- भाग्यशाली अंक: 8
- अशुभ अंक: 1
- आज का उपाय: शनिवार के दिन शनि देव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं. हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे बिजनेस के अवरोध दूर होंगे.
FAQs
Q1. आज कर्क राशि के व्यापारियों को क्या विशेष सावधानी बरतनी चाहिए?
Ans. आज ग्रह गोचर विपरीत होने से किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा न करें और वीकेंड पर अपना बिजनेस किसी और के हाथ में सौंपकर न जाएं, अन्यथा विश्वासघात हो सकता है.
Q2. नौकरीपेशा लोगों के लिए आज करियर में क्या शुभ संकेत मिल रहे हैं?
Ans. नौकरीपेशा जातकों के ज्ञान में वृद्धि होगी, ऑफिस में उनके काम की तारीफ होगी और जो लोग विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, उनकी यह इच्छा आज पूरी हो सकती है.
Q3. आज कर्क राशि के छात्रों का दिन कैसा बीतेगा?
Ans. प्रतियोगी छात्रों के लिए आज का दिन बहुत उत्सवपूर्ण रहेगा; उनके सभी शैक्षणिक लक्ष्य पूरे होने से मन में बहुत प्रसन्नता और उल्लास रहेगा.
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