धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKark Rashifal 18 July 2026: कर्क राशि वालों को मिलेगा वरियान योग का लाभ, विदेश यात्रा के सपने होंगे साकार

Kark Rashifal 18 July 2026: कर्क राशि वालों को मिलेगा वरियान योग का लाभ, विदेश यात्रा के सपने होंगे साकार

Cancer Horoscope 18 July 2026: आज कर्क राशि वालों को मिलेगा वरियान योग का लाभ, विदेश यात्रा के सपने होंगे सच और बढ़ेगा बैंक बैलेंस. जानें पंचांग, शुभ अंक-रंग, उपाय और संपूर्ण राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 18 Jul 2026 03:15 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Kark Rashifal: 18 जुलाई 2026, शनिवार के दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पूरे दिन रहने वाली है. पंचांग के मुताबिक आज शाम 06:00 बजे तक पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र की शुरुआत होगी. आज ग्रहों की स्थिति से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और वरियान योग का बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है. रात 11:59 तक चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष भी बना रहेगा.

चंद्रमा आज आपकी राशि से दूसरे भाव (धन व कुटुंब स्थान) में गोचर करेंगे. चंद्रमा की इस स्थिति से कर्क राशि वाले लोगों की धन संचय (पैसा जोड़ने) की क्षमता में अच्छी बढ़ोतरी होगी, लेकिन ग्रहण दोष के कारण कुछ मामलों में सावधानी रखनी होगी. शुभ कामों के लिए आज दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त और दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया सबसे अच्छा है. आज पूर्व दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

बिजनेस के लिहाज से आज का दिन थोड़ा सचेत रहने का है. इस वीकेंड पर व्यापारी अपने बिजनेस को किसी अनजान या अन्य व्यक्ति के भरोसे बिल्कुल न छोड़ें; ग्रह गोचर विपरीत होने के कारण आप जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करेंगे, वही आपके साथ चोरी या विश्वासघात कर सकता है. आज आपके व्यापार में लाभ और खर्च का एक जैसा कॉम्बिनेशन (संतुलन) बना हुआ है, इसलिए पैसों से जुड़ा कोई भी कदम सोच-समझकर ही उठाएं. अगर आपने बिजनेस के लिए किसी भी तरह का लोन (कर्ज) ले रखा है, तो अब उसे समय पर चुकाने की तैयारी में लग जाना आपके लिए बेहतर रहेगा.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन तरक्की और सीखने का है. ग्रहों की स्थिति एंप्लॉयड पर्सन के ज्ञान को बढ़ाने वाली चल रही है, इसलिए नया हुनर या ज्ञान हासिल करने के लिए हमेशा तैयार रहें. जो नौकरीपेशा लोग विदेश घूमने या वर्क वीजा पर बाहर जाने की इच्छा रख रहे हैं, उनके सपने आज साकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं. आज आपको ऑफिस के काम को बहुत ही तल्लीनता और ध्यान से करना होगा; आपकी यही मेहनत वर्कप्लेस पर आपकी सर्वत्र प्रशंसा (हर तरफ तारीफ) कराएगी.

शिक्षा और स्टूडेंट्स राशिफल (Education & Students)

प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन बेहद शानदार रहने वाला है. आज आपके तय किए गए सभी टारगेट और गोल्स समय पर पूरे हो जाएंगे, जिससे आपका पूरा दिन प्रसन्नता, उत्साह और उल्लास से भरा रहेगा.

लव और FAMILY राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का माहौल रहेगा. छात्र अपनी सफलता और करियर की खुशियां परिवार के साथ सेलिब्रेट करेंगे. इस सुखद समय में भगवान को धन्यवाद कहना न भूलें और उन्हें मीठे का भोग अवश्य लगाएं. लाइफ पार्टनर के साथ संबंध मधुर रहेंगे और वीकेंड पर घर में शांति बनी रहेगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

आज आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत सामान्य रूप से अच्छी रहेगी. हालांकि, रात तक रहने वाले ग्रहण दोष के कारण आंखों में जलन या सिरदर्द की हल्की शिकायत हो सकती है. काम के बीच में आराम करें और खुद को तनावमुक्त रखें.

  • भाग्यशाली रंग: ब्लू (नीला)
  • भाग्यशाली अंक: 8
  • अशुभ अंक: 1
  • आज का उपाय: शनिवार के दिन शनि देव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं. हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे बिजनेस के अवरोध दूर होंगे.

FAQs 

Q1. आज कर्क राशि के व्यापारियों को क्या विशेष सावधानी बरतनी चाहिए?
Ans. आज ग्रह गोचर विपरीत होने से किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा न करें और वीकेंड पर अपना बिजनेस किसी और के हाथ में सौंपकर न जाएं, अन्यथा विश्वासघात हो सकता है.

Q2. नौकरीपेशा लोगों के लिए आज करियर में क्या शुभ संकेत मिल रहे हैं?
Ans. नौकरीपेशा जातकों के ज्ञान में वृद्धि होगी, ऑफिस में उनके काम की तारीफ होगी और जो लोग विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, उनकी यह इच्छा आज पूरी हो सकती है.

Q3. आज कर्क राशि के छात्रों का दिन कैसा बीतेगा?
Ans. प्रतियोगी छात्रों के लिए आज का दिन बहुत उत्सवपूर्ण रहेगा; उनके सभी शैक्षणिक लक्ष्य पूरे होने से मन में बहुत प्रसन्नता और उल्लास रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 18 Jul 2026 03:15 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kark Rashifal Cancer Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Kark Rashifal 18 July 2026: कर्क राशि वालों को मिलेगा वरियान योग का लाभ, विदेश यात्रा के सपने होंगे साकार
Kark Rashifal 18 July 2026: कर्क राशि वालों को मिलेगा वरियान योग का लाभ, विदेश यात्रा के सपने होंगे साकार
राशिफल
Mithun Rashifal 18 July 2026: मिथुन राशि वालों को वरियान योग से मिलेगा बड़ा आर्थिक लाभ, बढ़ेगा बिजनेस का ग्राफ
Mithun Rashifal 18 July 2026: मिथुन राशि वालों को वरियान योग से मिलेगा बड़ा आर्थिक लाभ, बढ़ेगा बिजनेस का ग्राफ
राशिफल
Vrishabha Rashifal 18 July 2026: वृषभ राशि वाले आज वाद-विवाद और काम में बरतें सावधानी, ग्रहण दोष बढ़ाएगा मुश्किलें
Vrishabha Rashifal 18 July 2026: वृषभ राशि वाले आज वाद-विवाद और काम में बरतें सावधानी, ग्रहण दोष बढ़ाएगा मुश्किलें
राशिफल
Mesh Rashifal 18 July 2026: वरियान योग से चमकेगी मेष राशि वालों की किस्मत, नौकरी में बदलाव और बिजनेस में बड़े धन लाभ के योग
Mesh Rashifal 18 July 2026: वरियान योग से चमकेगी मेष राशि वालों की किस्मत, नौकरी में बदलाव और बिजनेस में बड़े धन लाभ के योग
Advertisement

वीडियोज

गुटखाबाज बीवी की डिमांड डायरी!
Shehnaaz Gill बोलीं- अभी सक्सेस नहीं मिली, मेरा सपना है लोग टिकट खरीदकर मेरी फिल्में देखने आएं
Bollywood News: '3 Idiots' की कहानी पर आमिर का नया खुलासा, सोनम वांगचुक कनेक्शन पर छिड़ी नई बहस (17-07-2026)
Udne ki Asha: Sailee-Sachin की बदली किस्मत; Ganpatipule में मिला पैसा, पर खो गया सुकून!
Tata Altroz diesel long term review and mileage: E20 ka best solution? #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बुलेट ट्रेन में देरी का ठीकरा जापान के मंत्री ने भारत पर फोड़ा, विदेश मंत्रालय ने दिया ये जवाब
बुलेट ट्रेन में देरी का ठीकरा जापान के मंत्री ने भारत पर फोड़ा, विदेश मंत्रालय ने दिया ये जवाब
विश्व
पाक के सिंध में बच्चों में तेजी से फैला HIV, WHO का अनुमान- पूरे देश में साढ़े 3 लाख लोग ऐसे ही जीने को मजबूर
पाक के सिंध में बच्चों में तेजी से फैला HIV, WHO का अनुमान- पूरे देश में साढ़े 3 लाख लोग ऐसे ही जीने को मजबूर
बिहार
चिराग पासवान ने साफ किया रुख, 'बिहार में शराबबंदी कानून हटाने के पक्ष में तभी होंगे, जब पहले...'
चिराग पासवान ने साफ किया रुख, 'बिहार में शराबबंदी कानून हटाने के पक्ष में तभी होंगे, जब पहले...'
क्रिकेट
'मैं खेलना छोड़ दूंगा...', संन्यास की अफवाहों के बीच रोहित शर्मा के पुराने बयान ने मचाई सनसनी; जानें रिटायरमेंट पर क्या कहा
'मैं खेलना छोड़ दूंगा', संन्यास की अफवाहों के बीच रोहित शर्मा के पुराने बयान ने मचाई सनसनी
साउथ सिनेमा
Lenin Box Office Day 7 Worldwide: 'धमाल 4' के आगे 'लेनिन' का भी वर्ल्डवाइड बजा डंका, अखिल अक्किनेनी के करियर का बना इतना बड़ा रिकॉर्ड
'लेनिन' का भी वर्ल्डवाइड बजा डंका, अखिल अक्किनेनी के करियर का बना इतना बड़ा रिकॉर्ड
इंडिया
Explained: क्या इस बार पास होगा परिसीमन बिल? कैसे बजट सत्र के मुकाबले बदल गई मानसून सत्र की तस्वीर?
क्या इस बार पास होगा परिसीमन बिल? कैसे बजट सत्र के मुकाबले मानसून सत्र की तस्वीर बदल गई?
इंडिया
मानसून सत्र में पेश नहीं हो पाएगा 130वां संविधान संशोधन बिल? JPC सदस्यों में नहीं बनी एक राय, कहा- ‘अभी चर्चा की जरूरत’
मानसून सत्र में पेश नहीं हो पाएगा 130वां संविधान संशोधन बिल? JPC सदस्यों में नहीं बनी एक राय
विश्व
ब्रिटेन के 59वें PM होंगे लेबर पार्टी के एंडी बर्नहैम, ग्रेटर मैनचेस्टर के रह चुके मेयर, किंग चार्ल्स III सौंपेंगे सत्ता
ब्रिटेन के 59वें PM होंगे लेबर पार्टी के एंडी बर्नहैम, ग्रेटर मैनचेस्टर के रह चुके मेयर, किंग चार्ल्स III सौंपेंगे सत्ता
ENT LIVE
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
ENT LIVE
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
ENT LIVE
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
ABP NEWS
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
ABP NEWS
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Embed widget