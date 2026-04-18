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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kanya Rashifal 18 April 2026: कन्या राशि बिजनेस और सेहत के लिए चुनौतीपूर्ण दिन, यात्रा में बरतें सावधानी

Aaj ka Kanya Rashifal 18 April 2026: कन्या राशि बिजनेस और सेहत के लिए चुनौतीपूर्ण दिन, यात्रा में बरतें सावधानी

Virgo Horoscope 18 April 2026: कन्या राशि वाले आज यात्रा और वाणी पर संयम रखें. बिजनेस और करियर में दबाव महसूस होगा. सेहत का ध्यान रखें और बुजुर्गों की सेवा करें. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 18 Apr 2026 02:02 AM (IST)
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Aaj ka Kanya Rashifal 18 April 2026: शनिवार का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए संभलकर कदम रखने का है. आज वैशाख शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि दोपहर 02:11 तक रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि का आगमन होगा. पंचांग के अनुसार, सुबह 09:43 तक अश्विनी और फिर भरणी नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों की स्थिति से वाशि, सुनफा और प्रीति योग का साथ तो मिलेगा, लेकिन चन्द्रमा आपके आठवें भाव में गोचर करेंगे. यह स्थिति मानसिक तनाव और कार्यों में आकस्मिक बाधाओं का संकेत देती है. राहुकाल सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक रहेगा, इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत न करें.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा कठिन रह सकता है. इंटरनेशनल मार्केट में मंदी और बढ़ते टैरिफ आपके एक्सपोर्ट बिजनेस को प्रभावित कर सकते हैं. आज परिवार के किसी सदस्य की छोटी सी गलती का खामियाजा आपके पूरे बिजनेस को भुगतना पड़ सकता है, जिससे बाजार में आपकी साख पर आंच आ सकती है. बिजनेसमैन को सलाह दी जाती है कि आज उत्तर दिशा की यात्रा से बचें, क्योंकि यात्रा में बाधाएं आने के प्रबल योग हैं.

 करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन काफी प्रतिस्पर्धी (Competitive) रहेगा. कम बजट में ज्यादा काम करने का दबाव आपको मानसिक रूप से थका सकता है. सीनियर्स के सामने अपनी बात रखते समय शब्दों का चयन बहुत सावधानी से करें; आपकी बात का गलत मतलब निकाला जा सकता है, जो करियर के लिए नुकसानदेह हो सकता है. धैर्य बनाए रखें और केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें.

 हेल्थ राशिफल (Health)
सेहत के मोर्चे पर आज का दिन कुछ पुरानी समस्याओं को वापस ला सकता है. नसों में खिंचाव और माइग्रेन (Migraine) की समस्या फिर से उभर सकती है, जिससे आपकी कार्यक्षमता प्रभावित होगी. अत्यधिक तनाव लेने से बचें और पर्याप्त आराम करें. समय पर भोजन और योग आपको राहत प्रदान कर सकता है.

 लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में आज वैचारिक मतभेद उभर सकते हैं. भाई-बहनों के साथ किसी बात को लेकर बहस हो सकती है. साथ ही, घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर अचानक बड़ा खर्च होने की संभावना है, जिससे आपका वित्तीय बजट डगमगा सकता है और मन अशांत रहेगा. शांत रहकर परिस्थितियों को संभालने की कोशिश करें.

 शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students)
विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई के इच्छुक छात्रों के लिए आज का दिन तकनीकी परेशानियों वाला हो सकता है. कोई महत्वपूर्ण मेल नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते अटक सकती है या स्पैम फोल्डर में जा सकती है. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने ई-मेल और संचार माध्यमों को बार-बार चेक करते रहें ताकि कोई बड़ा अवसर हाथ से न निकले.

 भाग्यशाली अंक और रंग
 भाग्यशाली रंग: लाल (Red)
 भाग्यशाली अंक: 7
 अशुभ अंक: 1

 आज का विशेष उपाय
 काले कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलाएं, इससे आठवें चन्द्रमा का नकारात्मक प्रभाव कम होगा.

FAQs

1. आज कन्या राशि वालों को यात्रा में क्या सावधानी रखनी चाहिए?
आठवें भाव का चन्द्रमा यात्रा में दुर्घटना या झगड़े के संकेत देता है. विशेष रूप से उत्तर दिशा की यात्रा से बचें और अनजान लोगों के साथ बहस न करें.

2. ऑफिस में करियर को सुरक्षित रखने के लिए क्या करें?
आज सीनियर्स के साथ कम बोलें और अपनी प्रतिक्रिया देने में जल्दबाजी न करें. वाद-विवाद से दूरी बनाए रखना ही करियर के लिए बेहतर होगा.

3. माइग्रेन के दर्द से राहत के लिए क्या उपाय करें?
तनावपूर्ण माहौल से दूर रहें और ठंडे पानी का अधिक सेवन करें. यदि समस्या बढ़े तो डॉक्टर की सलाह लें और अंधेरे कमरे में कुछ देर आराम करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 18 Apr 2026 02:02 AM (IST)
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