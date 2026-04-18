Aaj ka Kanya Rashifal 18 April 2026: शनिवार का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए संभलकर कदम रखने का है. आज वैशाख शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि दोपहर 02:11 तक रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि का आगमन होगा. पंचांग के अनुसार, सुबह 09:43 तक अश्विनी और फिर भरणी नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों की स्थिति से वाशि, सुनफा और प्रीति योग का साथ तो मिलेगा, लेकिन चन्द्रमा आपके आठवें भाव में गोचर करेंगे. यह स्थिति मानसिक तनाव और कार्यों में आकस्मिक बाधाओं का संकेत देती है. राहुकाल सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक रहेगा, इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत न करें.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा कठिन रह सकता है. इंटरनेशनल मार्केट में मंदी और बढ़ते टैरिफ आपके एक्सपोर्ट बिजनेस को प्रभावित कर सकते हैं. आज परिवार के किसी सदस्य की छोटी सी गलती का खामियाजा आपके पूरे बिजनेस को भुगतना पड़ सकता है, जिससे बाजार में आपकी साख पर आंच आ सकती है. बिजनेसमैन को सलाह दी जाती है कि आज उत्तर दिशा की यात्रा से बचें, क्योंकि यात्रा में बाधाएं आने के प्रबल योग हैं.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन काफी प्रतिस्पर्धी (Competitive) रहेगा. कम बजट में ज्यादा काम करने का दबाव आपको मानसिक रूप से थका सकता है. सीनियर्स के सामने अपनी बात रखते समय शब्दों का चयन बहुत सावधानी से करें; आपकी बात का गलत मतलब निकाला जा सकता है, जो करियर के लिए नुकसानदेह हो सकता है. धैर्य बनाए रखें और केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें.

हेल्थ राशिफल (Health)

सेहत के मोर्चे पर आज का दिन कुछ पुरानी समस्याओं को वापस ला सकता है. नसों में खिंचाव और माइग्रेन (Migraine) की समस्या फिर से उभर सकती है, जिससे आपकी कार्यक्षमता प्रभावित होगी. अत्यधिक तनाव लेने से बचें और पर्याप्त आराम करें. समय पर भोजन और योग आपको राहत प्रदान कर सकता है.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज वैचारिक मतभेद उभर सकते हैं. भाई-बहनों के साथ किसी बात को लेकर बहस हो सकती है. साथ ही, घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर अचानक बड़ा खर्च होने की संभावना है, जिससे आपका वित्तीय बजट डगमगा सकता है और मन अशांत रहेगा. शांत रहकर परिस्थितियों को संभालने की कोशिश करें.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students)

विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई के इच्छुक छात्रों के लिए आज का दिन तकनीकी परेशानियों वाला हो सकता है. कोई महत्वपूर्ण मेल नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते अटक सकती है या स्पैम फोल्डर में जा सकती है. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने ई-मेल और संचार माध्यमों को बार-बार चेक करते रहें ताकि कोई बड़ा अवसर हाथ से न निकले.

भाग्यशाली अंक और रंग

भाग्यशाली रंग: लाल (Red)

भाग्यशाली अंक: 7

अशुभ अंक: 1

आज का विशेष उपाय

काले कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलाएं, इससे आठवें चन्द्रमा का नकारात्मक प्रभाव कम होगा.

FAQs

1. आज कन्या राशि वालों को यात्रा में क्या सावधानी रखनी चाहिए?

आठवें भाव का चन्द्रमा यात्रा में दुर्घटना या झगड़े के संकेत देता है. विशेष रूप से उत्तर दिशा की यात्रा से बचें और अनजान लोगों के साथ बहस न करें.

2. ऑफिस में करियर को सुरक्षित रखने के लिए क्या करें?

आज सीनियर्स के साथ कम बोलें और अपनी प्रतिक्रिया देने में जल्दबाजी न करें. वाद-विवाद से दूरी बनाए रखना ही करियर के लिए बेहतर होगा.

3. माइग्रेन के दर्द से राहत के लिए क्या उपाय करें?

तनावपूर्ण माहौल से दूर रहें और ठंडे पानी का अधिक सेवन करें. यदि समस्या बढ़े तो डॉक्टर की सलाह लें और अंधेरे कमरे में कुछ देर आराम करें.

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