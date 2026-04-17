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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kanya Rashifal 17 April 2026: कन्या राशि ऑफिस में गपशप से रहें दूर, वरना पद और प्रतिष्ठा पर आ सकती है आंच

Aaj ka Kanya Rashifal 17 April 2026: कन्या राशि ऑफिस में गपशप से रहें दूर, वरना पद और प्रतिष्ठा पर आ सकती है आंच

Virgo Horoscope 17 April 2026: कन्या राशि वाले आज सावधानी बरतें. बिजनेस और निवेश में नुकसान का डर है. सहकर्मियों से विवाद संभव है. सेहत और जरूरी दस्तावेजों का ध्यान रखें.जानें पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 17 Apr 2026 02:25 AM (IST)
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  • कन्या राशि के जातकों को आज विशेष सावधानी, आर्थिक निवेश से बचें।
  • व्यापार में प्राइस कटिंग, ऑफिस पॉलिटिक्स से रहें दूर।
  • स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पुरानी समस्याएं उभर सकती हैं।
  • पारिवारिक मनमुटाव, छात्रों को परीक्षा संबंधी सतर्कता बरतनी होगी।

Aaj ka Kanya Rashifal 17 April 2026: शुक्रवार के दिन कन्या राशि के जातकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. आज वैशाख कृष्ण अमावस्या शाम 05:22 तक रहेगी, जिसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू होगी. नक्षत्रों की बात करें तो दोपहर 12:02 तक रेवती और फिर अश्विनी नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों की स्थिति कन्या राशि के जातकों के लिए थोड़ी कठिन है, क्योंकि चन्द्रमा आपके आठवें भाव में रहेंगे. दोपहर 12:02 तक चन्द्रमा-शनि का विष दोष रहने से मानसिक बेचैनी और कार्यों में रुकावटें आ सकती हैं. राहुकाल सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक रहेगा, इस दौरान कोई भी नया काम शुरू न करें.

 बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारिक क्षेत्र में आज ग्रह गोचर आपके पक्ष में नहीं दिख रहे हैं. बाजार में चल रही प्राइस कटिंग की होड़ छोटे व्यापारियों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है. पार्टनरशिप में काम करने वालों को पारदर्शिता बरतनी चाहिए, अन्यथा विश्वास की कमी (Trust Issues) के कारण चलते हुए प्रोजेक्ट्स की गति रुक सकती है. निवेश के लिहाज से आज का दिन जोखिम भरा है; नए स्टार्टअप में पैसा लगाने से बचें, क्योंकि निवेश डूबने का डर है. तकनीकी समस्याओं के कारण किसी नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग भी टल सकती है.

 करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)
नौकरीपेशा जातक आज ऑफिस में किसी भी तरह की गपशप या 'ऑफिस पॉलिटिक्स' का हिस्सा न बनें. आपकी कही गई बातों को गलत तरीके से पेश किया जा सकता है, जिससे आपकी छवि प्रभावित होगी. टीम मीटिंग में आपकी राय का विरोध हो सकता है, जिससे आप खुद को उपेक्षित महसूस कर सकते हैं. शांति बनाए रखें और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें.

 हेल्थ राशिफल (Health)
स्वास्थ्य के प्रति आज बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें. पुरानी बीमारियों या मौसमी तकलीफों के उभरने का डर है. यदि आप नियमित दवाएं लेते हैं, तो अपनी मेडिसिन को हमेशा अपने पास रखें. विष दोष के कारण दोपहर तक सिरदर्द या भारीपन महसूस हो सकता है. हल्की एक्सरसाइज और पर्याप्त पानी का सेवन लाभप्रद रहेगा.

 लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में ददिहाल (दादा-दादी के पक्ष) के किसी सदस्य से मनमुटाव होने की संभावना है. शादीशुदा लोगों के लिए आज का दिन भावनात्मक रूप से थोड़ा ठंडा रह सकता है. जो लोग विवाह के बंधन में बंधने वाले हैं, उनकी बातचीत में अचानक कोई बाधा आ सकती है. राजनीति से जुड़े लोगों के लिए भी दिन तनावपूर्ण है; अंतिम समय पर आपका नाम किसी पद की रेस से बाहर किया जा सकता है.

 शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students)
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन 'अलर्ट' रहने का है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र अपनी जरूरी चीजें जैसे एडमिट कार्ड या स्टेशनरी समय से चेक कर लें; लापरवाही भारी पड़ सकती है. अंतिम समय की भागदौड़ से बचने के लिए पहले से योजना बनाकर चलें.

 भाग्यशाली अंक और रंग
 भाग्यशाली रंग: क्रीम (Cream)
 भाग्यशाली अंक: 5
 अशुभ अंक: 7

 आज का विशेष उपाय
 शुक्रवार के दिन सफेद मिठाई या चावल का दान करें.

FAQs

1. आज कन्या राशि वालों को निवेश क्यों नहीं करना चाहिए?
आज शुक्र आपके अनुकूल नहीं है और आठवें भाव का चन्द्रमा आकस्मिक नुकसान के योग बना रहा है, जिससे निवेश डूबने का खतरा है.

2. ऑफिस में सहकर्मियों के साथ तालमेल कैसे बिठाएं?
आज केवल अपने काम से काम रखें और किसी की बुराई या व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बचें.

3. स्वास्थ्य में सुधार के लिए क्या सावधानी जरूरी है?
समय पर दवाएं लें और भारी भोजन से परहेज करें. विष दोष के समय खुद को तनावमुक्त रखने की कोशिश करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 17 Apr 2026 02:25 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kanya Rashifal Virgo Horoscope

Frequently Asked Questions

आज कन्या राशि वालों को निवेश क्यों नहीं करना चाहिए?

आज ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है और चंद्रमा आठवें भाव में है, जिससे निवेश में नुकसान का खतरा बढ़ जाता है। नए स्टार्टअप में पैसा लगाने से बचें।

करियर के लिहाज से नौकरीपेशा जातकों को आज क्या सलाह दी जाती है?

ऑफिस की गपशप या राजनीति से दूर रहें। अपनी कही बातों को गलत तरीके से पेश किया जा सकता है, जिससे आपकी छवि खराब हो सकती है।

स्वास्थ्य के प्रति आज क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

पुरानी बीमारियों के उभरने का खतरा है, इसलिए दवाओं को हमेशा साथ रखें। विष दोष के कारण सिरदर्द हो सकता है, इसलिए हल्की एक्सरसाइज करें।

परिवारिक जीवन में आज क्या संभावना है?

दादा-दादी के पक्ष के किसी सदस्य से मनमुटाव हो सकता है। शादीशुदा लोगों के लिए दिन भावनात्मक रूप से ठंडा रह सकता है।

विद्यार्थियों को आज किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र अपनी जरूरी चीजें जैसे एडमिट कार्ड और स्टेशनरी समय से जांच लें। लापरवाही भारी पड़ सकती है।

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