Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कन्या राशि के जातकों को आज विशेष सावधानी, आर्थिक निवेश से बचें।

व्यापार में प्राइस कटिंग, ऑफिस पॉलिटिक्स से रहें दूर।

स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पुरानी समस्याएं उभर सकती हैं।

पारिवारिक मनमुटाव, छात्रों को परीक्षा संबंधी सतर्कता बरतनी होगी।

Aaj ka Kanya Rashifal 17 April 2026: शुक्रवार के दिन कन्या राशि के जातकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. आज वैशाख कृष्ण अमावस्या शाम 05:22 तक रहेगी, जिसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू होगी. नक्षत्रों की बात करें तो दोपहर 12:02 तक रेवती और फिर अश्विनी नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों की स्थिति कन्या राशि के जातकों के लिए थोड़ी कठिन है, क्योंकि चन्द्रमा आपके आठवें भाव में रहेंगे. दोपहर 12:02 तक चन्द्रमा-शनि का विष दोष रहने से मानसिक बेचैनी और कार्यों में रुकावटें आ सकती हैं. राहुकाल सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक रहेगा, इस दौरान कोई भी नया काम शुरू न करें.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक क्षेत्र में आज ग्रह गोचर आपके पक्ष में नहीं दिख रहे हैं. बाजार में चल रही प्राइस कटिंग की होड़ छोटे व्यापारियों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है. पार्टनरशिप में काम करने वालों को पारदर्शिता बरतनी चाहिए, अन्यथा विश्वास की कमी (Trust Issues) के कारण चलते हुए प्रोजेक्ट्स की गति रुक सकती है. निवेश के लिहाज से आज का दिन जोखिम भरा है; नए स्टार्टअप में पैसा लगाने से बचें, क्योंकि निवेश डूबने का डर है. तकनीकी समस्याओं के कारण किसी नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग भी टल सकती है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातक आज ऑफिस में किसी भी तरह की गपशप या 'ऑफिस पॉलिटिक्स' का हिस्सा न बनें. आपकी कही गई बातों को गलत तरीके से पेश किया जा सकता है, जिससे आपकी छवि प्रभावित होगी. टीम मीटिंग में आपकी राय का विरोध हो सकता है, जिससे आप खुद को उपेक्षित महसूस कर सकते हैं. शांति बनाए रखें और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें.

हेल्थ राशिफल (Health)

स्वास्थ्य के प्रति आज बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें. पुरानी बीमारियों या मौसमी तकलीफों के उभरने का डर है. यदि आप नियमित दवाएं लेते हैं, तो अपनी मेडिसिन को हमेशा अपने पास रखें. विष दोष के कारण दोपहर तक सिरदर्द या भारीपन महसूस हो सकता है. हल्की एक्सरसाइज और पर्याप्त पानी का सेवन लाभप्रद रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में ददिहाल (दादा-दादी के पक्ष) के किसी सदस्य से मनमुटाव होने की संभावना है. शादीशुदा लोगों के लिए आज का दिन भावनात्मक रूप से थोड़ा ठंडा रह सकता है. जो लोग विवाह के बंधन में बंधने वाले हैं, उनकी बातचीत में अचानक कोई बाधा आ सकती है. राजनीति से जुड़े लोगों के लिए भी दिन तनावपूर्ण है; अंतिम समय पर आपका नाम किसी पद की रेस से बाहर किया जा सकता है.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन 'अलर्ट' रहने का है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र अपनी जरूरी चीजें जैसे एडमिट कार्ड या स्टेशनरी समय से चेक कर लें; लापरवाही भारी पड़ सकती है. अंतिम समय की भागदौड़ से बचने के लिए पहले से योजना बनाकर चलें.

भाग्यशाली अंक और रंग

भाग्यशाली रंग: क्रीम (Cream)

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 7

आज का विशेष उपाय

शुक्रवार के दिन सफेद मिठाई या चावल का दान करें.

FAQs

1. आज कन्या राशि वालों को निवेश क्यों नहीं करना चाहिए?

आज शुक्र आपके अनुकूल नहीं है और आठवें भाव का चन्द्रमा आकस्मिक नुकसान के योग बना रहा है, जिससे निवेश डूबने का खतरा है.

2. ऑफिस में सहकर्मियों के साथ तालमेल कैसे बिठाएं?

आज केवल अपने काम से काम रखें और किसी की बुराई या व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बचें.

3. स्वास्थ्य में सुधार के लिए क्या सावधानी जरूरी है?

समय पर दवाएं लें और भारी भोजन से परहेज करें. विष दोष के समय खुद को तनावमुक्त रखने की कोशिश करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.