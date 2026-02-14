हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Virgo Rashifal 14 February 2026: कन्या राशि कागजी कार्रवाई और तकनीकी खराबी बढ़ा सकती है आपकी परेशानी

Virgo Horoscope 14 February 2026: कन्या राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए शनिवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 14 Feb 2026 03:00 AM (IST)
Preferred Sources

Kanya Rashifal 14 February 2026 in Hindi: कन्या राशिफल (Virgo Horoscope): आज 14 फरवरी, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की द्वादशी और त्रयोदशी तिथि का संयोग है. कन्या राशि के जातकों के लिए आज ग्रहों की स्थिति थोड़ी प्रतिकूल दिखाई दे रही है. चंद्रमा आपके चौथे भाव (4th House) में गोचर कर रहे हैं, जो सुख और संपत्ति का स्थान है. यहाँ चंद्रमा की स्थिति पारिवारिक सुख में कमी और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में अचानक रुकावटों का संकेत दे रही है.

आज का दिन आपके लिए काफी संघर्षपूर्ण रह सकता है. दिन की शुरुआत किसी बुरे सपने के कारण मानसिक अशांति से हो सकती है. सुबह से ही आप खुद को उलझा हुआ महसूस करेंगे और कार्यों में बार-बार छोटी-मोटी गलतियां होती रहेंगी. आज आपको अपने धैर्य और संयम की कड़ी परीक्षा देनी पड़ सकती है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

सेहत के मोर्चे पर आज का दिन काफी कमजोर है. काम की अधिकता और मानसिक दबाव के कारण शरीर में कमजोरी महसूस होगी. घबराहट और बेचैनी जैसी समस्याएं आपको दिन भर परेशान कर सकती हैं. आज खुद को अधिक थकान से बचाएं और पर्याप्त आराम करें. यदि बेचैनी ज्यादा महसूस हो, तो तुरंत चिकित्सक से परामर्श लें.

बिजनेस राशिफल (Business Horoscope)

व्यापारियों के लिए आज का दिन अव्यवस्थाओं से भरा रहेगा. आपके कार्यस्थल पर माल इधर-उधर बिखरा रह सकता है, जिससे जरूरी चीजें ढूंढने में समय बर्बाद होगा और उत्पादकता प्रभावित होगी. ग्राहकों को सेवा देने में देरी होने से आपकी साख पर असर पड़ सकता है. कागजी कार्रवाई में कोई कमी निकलने के कारण शाम तक आपको किसी सरकारी विभाग से नोटिस मिलने की भी आशंका है. आज का दिन बड़े निवेश के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है.

नौकरी राशिफल (Job & Career Horoscope)

जॉब कर रहे जातकों के लिए आज का दिन नौकरी के सबसे कठिन दिनों में से एक हो सकता है. ऑफिस में किसी तकनीकी खराबी (Technical Fault) का आरोप आप पर लगाया जा सकता है. किसी महत्वपूर्ण कार्य में बड़ी मानवीय चूक होने की संभावना है, जिसे लेकर मैनेजमेंट काफी सख्त रुख अपना सकता है. ऑफिस में आपके निलंबन (Suspension) तक की चर्चा हो सकती है, इसलिए आज बहुत फूंक-फूंक कर कदम रखें.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

आज वेलेंटाइन डे होने के बावजूद, वर्कलोड और ऑफिस की समस्याओं के कारण आप अपने पार्टनर के साथ समय नहीं बिता पाएंगे. इससे प्रेम संबंधों में तनाव पैदा हो सकता है. वहीं, घर में पैतृक संपत्ति (Ancestral Property) को लेकर माहौल काफी गर्म रहेगा. स्थिति को संभालने के लिए रिश्तेदारों को बीच-बचाव करना पड़ सकता है.

विद्यार्थी राशिफल (Student & Education)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन चेतावनी भरा है. पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और किसी गलत रास्ते पर जाने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है. आज परीक्षा या टेस्ट में नकल (Cheating) करने जैसी गलती न करें, अन्यथा आप पर बड़ा केस चल सकता है. इसकी शिकायत माता-पिता तक पहुंचने से आपकी प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती है.

  • शुभ रंग: ब्लैक (काला) - जो आपको बाहरी नकारात्मकता से बचाने में मदद करेगा.
  • शुभ अंक: 3
  • अशुभ अंक: 5
  • विशेष उपाय: आज संकटमोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें और काले कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलाएं. इससे मानसिक तनाव और ग्रहों की प्रतिकूलता कम होगी.

(FAQs)

1. आज प्रॉपर्टी का सौदा करना सही रहेगा या नहीं?
    आज चौथे भाव में चंद्रमा होने के कारण प्रॉपर्टी के काम में रुकावटें आएंगी. बेहतर होगा कि आज कोई भी एग्रीमेंट साइन न करें.

2. ऑफिस में विवाद से बचने के लिए क्या करें?
     आज कम बोलें और अपने काम का लिखित रिकॉर्ड रखें. किसी भी सहकर्मी के विवाद में टांग न अड़ाएं.

3. आज का राहुकाल क्या है?
     आज सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण कार्य या कागजी कार्रवाई से बचें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 14 Feb 2026 03:00 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Kanya Rashifal Virgo Horoscope
