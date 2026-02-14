Kanya Rashifal 14 February 2026 in Hindi: कन्या राशिफल (Virgo Horoscope): आज 14 फरवरी, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की द्वादशी और त्रयोदशी तिथि का संयोग है. कन्या राशि के जातकों के लिए आज ग्रहों की स्थिति थोड़ी प्रतिकूल दिखाई दे रही है. चंद्रमा आपके चौथे भाव (4th House) में गोचर कर रहे हैं, जो सुख और संपत्ति का स्थान है. यहाँ चंद्रमा की स्थिति पारिवारिक सुख में कमी और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में अचानक रुकावटों का संकेत दे रही है.

आज का दिन आपके लिए काफी संघर्षपूर्ण रह सकता है. दिन की शुरुआत किसी बुरे सपने के कारण मानसिक अशांति से हो सकती है. सुबह से ही आप खुद को उलझा हुआ महसूस करेंगे और कार्यों में बार-बार छोटी-मोटी गलतियां होती रहेंगी. आज आपको अपने धैर्य और संयम की कड़ी परीक्षा देनी पड़ सकती है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

सेहत के मोर्चे पर आज का दिन काफी कमजोर है. काम की अधिकता और मानसिक दबाव के कारण शरीर में कमजोरी महसूस होगी. घबराहट और बेचैनी जैसी समस्याएं आपको दिन भर परेशान कर सकती हैं. आज खुद को अधिक थकान से बचाएं और पर्याप्त आराम करें. यदि बेचैनी ज्यादा महसूस हो, तो तुरंत चिकित्सक से परामर्श लें.

बिजनेस राशिफल (Business Horoscope)

व्यापारियों के लिए आज का दिन अव्यवस्थाओं से भरा रहेगा. आपके कार्यस्थल पर माल इधर-उधर बिखरा रह सकता है, जिससे जरूरी चीजें ढूंढने में समय बर्बाद होगा और उत्पादकता प्रभावित होगी. ग्राहकों को सेवा देने में देरी होने से आपकी साख पर असर पड़ सकता है. कागजी कार्रवाई में कोई कमी निकलने के कारण शाम तक आपको किसी सरकारी विभाग से नोटिस मिलने की भी आशंका है. आज का दिन बड़े निवेश के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है.

नौकरी राशिफल (Job & Career Horoscope)

जॉब कर रहे जातकों के लिए आज का दिन नौकरी के सबसे कठिन दिनों में से एक हो सकता है. ऑफिस में किसी तकनीकी खराबी (Technical Fault) का आरोप आप पर लगाया जा सकता है. किसी महत्वपूर्ण कार्य में बड़ी मानवीय चूक होने की संभावना है, जिसे लेकर मैनेजमेंट काफी सख्त रुख अपना सकता है. ऑफिस में आपके निलंबन (Suspension) तक की चर्चा हो सकती है, इसलिए आज बहुत फूंक-फूंक कर कदम रखें.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

आज वेलेंटाइन डे होने के बावजूद, वर्कलोड और ऑफिस की समस्याओं के कारण आप अपने पार्टनर के साथ समय नहीं बिता पाएंगे. इससे प्रेम संबंधों में तनाव पैदा हो सकता है. वहीं, घर में पैतृक संपत्ति (Ancestral Property) को लेकर माहौल काफी गर्म रहेगा. स्थिति को संभालने के लिए रिश्तेदारों को बीच-बचाव करना पड़ सकता है.

विद्यार्थी राशिफल (Student & Education)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन चेतावनी भरा है. पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और किसी गलत रास्ते पर जाने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है. आज परीक्षा या टेस्ट में नकल (Cheating) करने जैसी गलती न करें, अन्यथा आप पर बड़ा केस चल सकता है. इसकी शिकायत माता-पिता तक पहुंचने से आपकी प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती है.

शुभ रंग: ब्लैक (काला) - जो आपको बाहरी नकारात्मकता से बचाने में मदद करेगा.

ब्लैक (काला) - जो आपको बाहरी नकारात्मकता से बचाने में मदद करेगा. शुभ अंक: 3

3 अशुभ अंक: 5

5 विशेष उपाय: आज संकटमोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें और काले कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलाएं. इससे मानसिक तनाव और ग्रहों की प्रतिकूलता कम होगी.

(FAQs)

1. आज प्रॉपर्टी का सौदा करना सही रहेगा या नहीं?

आज चौथे भाव में चंद्रमा होने के कारण प्रॉपर्टी के काम में रुकावटें आएंगी. बेहतर होगा कि आज कोई भी एग्रीमेंट साइन न करें.

2. ऑफिस में विवाद से बचने के लिए क्या करें?

आज कम बोलें और अपने काम का लिखित रिकॉर्ड रखें. किसी भी सहकर्मी के विवाद में टांग न अड़ाएं.

3. आज का राहुकाल क्या है?

आज सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण कार्य या कागजी कार्रवाई से बचें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.