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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kanya Rashifal 14 April 2026: शत्रुओं पर मिलेगी बड़ी जीत और ऑफिस में मिलेगा सम्मान, इन्वेस्टर्स से मुलाकात लाएगी नया निवेश

Aaj ka Kanya Rashifal 14 April 2026: शत्रुओं पर मिलेगी बड़ी जीत और ऑफिस में मिलेगा सम्मान, इन्वेस्टर्स से मुलाकात लाएगी नया निवेश

Virgo Horoscope: कन्या राशिफल 14 अप्रैल 2026 बिजनेस में लागत कम होगी और मिलेगा सम्मान. शत्रुओं पर विजय और लव लाइफ में नया मोड़. बुजुर्गों की सेहत सुधरेगी. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 14 Apr 2026 02:25 AM (IST)
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  • कन्या राशि के लिए मिश्रित फलदायी दिन, मानसिक तनाव संभव.
  • व्यापार में नवाचार और लागत कम करने के प्रयास होंगे.
  • नौकरीपेशा जातकों को कार्यस्थल पर मिल सकती है उपलब्धि.
  • कला जगत में पहचान राष्ट्रीय स्तर पर हो सकती है.

Aaj ka Kanya Rashifal 14 April 2026: मंगलवार का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए मिश्रित फलदायी रहेगा. आज वैशाख कृष्ण द्वादशी तिथि है और चंद्रमा आपकी राशि से 6वें भाव (रोग, ऋण व शत्रु भाव) में गोचर कर रहे हैं. 6वें भाव का चंद्रमा आपको मानसिक तनाव दे सकता है, लेकिन ग्रहों के राजाओं द्वारा बनाए गए वाशि, सुनफा और शुक्ल योग आपको हर विकट परिस्थिति से बाहर निकालने की शक्ति देंगे. आज के दिन आपके गुप्त शत्रु लाख कोशिशों के बाद भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और आपकी छवि समाज में और अधिक निखर कर सामने आएगी.

 बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन नवाचार और लागत कम करने पर केंद्रित रहेगा. को-वर्किंग स्पेस या संसाधनों के साझा उपयोग से आप अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करने में सफल रहेंगे. शुक्ल योग के प्रभाव से नए वेंचर के लिए इन्वेस्टर्स स्वयं आपसे संपर्क करेंगे. यदि आज आपकी कोई बड़ी मीटिंग है, तो दोपहर 12:15 से 02:00 बजे के मध्य का समय (लाभ-अमृत का चौघड़िया) आपके भविष्य की दिशा बदल सकता है. नई लॉजिस्टिक पार्टनरशिप से शिपिंग समय और लागत दोनों में कमी आएगी, जो आपके मुनाफे को बढ़ाएगी.

 जॉब और करियर राशिफल (Career & Job)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन उपलब्धियों भरा है. ग्रहों का गोचर आपके पक्ष में होने से कार्यस्थल पर आपकी स्थिति मजबूत होगी. कंपनी की एनुअल मीट या मंथली रिव्यू मीटिंग में आपको 'एम्प्लॉई ऑफ द मंथ' के सम्मान से नवाजा जा सकता है. गठबंधन की राजनीति या ऑफिस की गुटबाजी में आपकी मध्यस्थता से आज एक नया और मजबूत समीकरण तैयार होगा. न्याय और मानवाधिकारों से जुड़े सामाजिक मुद्दों पर आपकी आवाज आज बुलंद रहेगी और उसे दूर तक सुना जाएगा.

 शिक्षा और आर्ट्स राशिफल (Education & Arts)
कला जगत से जुड़े लोगों (Artists) के लिए आज का दिन वरदान साबित हो सकता है. आपको कोई बड़ा प्लेटफॉर्म या स्पॉन्सर मिल सकता है, जिससे आपकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर होगी. विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता में थोड़ी कमी रह सकती है, लेकिन मेहनत का फल सुखद मिलेगा. आज किसी सामाजिक मुद्दे पर आपकी गहरी समझ आपको दूसरों से अलग खड़ा करेगी.

 लव, फैमिली और हेल्थ राशिफल (Love, Family & Health)
प्रेम संबंधों में आज एक नया और सकारात्मक मोड़ आ सकता है; आपका पार्टनर आपकी बातों और भावनाओं को गहराई से समझेगा. पारिवारिक स्तर पर, घर के किसी बुजुर्ग की सेहत में सुधार होने से आपके चेहरे पर खुशी और सुकून लौटेगा. हालांकि, चंद्रमा के छठे भाव में होने और राहु के ग्रहण दोष के कारण हल्का मानसिक तनाव और सिरदर्द महसूस हो सकता है. शांत रहने के लिए मेडिटेशन करें और उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए शुभ रहेगी.

 भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
 लकी कलर: वाइट (White)
 लकी नंबर: 3
 अनलकी नंबर: 8
 आज का विशेष उपाय: ग्रहण दोष की शांति के लिए बहते पानी में नारियल प्रवाहित करें या पक्षियों को सफेद चावल डालें.

FAQs

1. आज मीटिंग के लिए कौन सा समय सबसे अच्छा है?
दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक का समय मीटिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ है, यह आपके करियर की दिशा बदल सकता है.

2. शत्रुओं से बचाव के लिए आज क्या करें?
आज आपके सितारे मजबूत हैं, इसलिए गुप्त शत्रुओं पर आपकी विजय निश्चित है. केवल अपनी प्रोफेशनल इमेज पर ध्यान दें.

3. मानसिक तनाव कम करने का क्या तरीका है?
चंद्रमा 6वें भाव में है, इसलिए राहुकाल (दोपहर 03:00 से 04:30) के दौरान महत्वपूर्ण निर्णय न लें और योग का सहारा लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 14 Apr 2026 02:25 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kanya Rashifal Virgo Horoscope

Frequently Asked Questions

आज मीटिंग के लिए कौन सा समय सबसे अच्छा है?

दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक का समय मीटिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ है, यह आपके भविष्य की दिशा बदल सकता है.

व्यापार में लागत कम करने के लिए क्या किया जा सकता है?

को-वर्किंग स्पेस या संसाधनों के साझा उपयोग से ऑपरेशनल कॉस्ट को कम किया जा सकता है, जिससे मुनाफा बढ़ेगा.

आज नौकरीपेशा जातकों को क्या उपलब्धि मिल सकती है?

कार्यस्थल पर आपकी स्थिति मजबूत होगी और आपको 'एम्प्लॉई ऑफ द मंथ' जैसे सम्मान से नवाजा जा सकता है.

कला जगत से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

कलाकारों को कोई बड़ा प्लेटफॉर्म या स्पॉन्सर मिल सकता है, जिससे उनकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर होगी.

प्रेम संबंधों में आज क्या सकारात्मकता आ सकती है?

आपका पार्टनर आपकी बातों और भावनाओं को गहराई से समझेगा, जिससे संबंधों में नया और सकारात्मक मोड़ आ सकता है.

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