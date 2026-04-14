Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कन्या राशि के लिए मिश्रित फलदायी दिन, मानसिक तनाव संभव.

व्यापार में नवाचार और लागत कम करने के प्रयास होंगे.

नौकरीपेशा जातकों को कार्यस्थल पर मिल सकती है उपलब्धि.

कला जगत में पहचान राष्ट्रीय स्तर पर हो सकती है.

Aaj ka Kanya Rashifal 14 April 2026: मंगलवार का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए मिश्रित फलदायी रहेगा. आज वैशाख कृष्ण द्वादशी तिथि है और चंद्रमा आपकी राशि से 6वें भाव (रोग, ऋण व शत्रु भाव) में गोचर कर रहे हैं. 6वें भाव का चंद्रमा आपको मानसिक तनाव दे सकता है, लेकिन ग्रहों के राजाओं द्वारा बनाए गए वाशि, सुनफा और शुक्ल योग आपको हर विकट परिस्थिति से बाहर निकालने की शक्ति देंगे. आज के दिन आपके गुप्त शत्रु लाख कोशिशों के बाद भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और आपकी छवि समाज में और अधिक निखर कर सामने आएगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन नवाचार और लागत कम करने पर केंद्रित रहेगा. को-वर्किंग स्पेस या संसाधनों के साझा उपयोग से आप अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करने में सफल रहेंगे. शुक्ल योग के प्रभाव से नए वेंचर के लिए इन्वेस्टर्स स्वयं आपसे संपर्क करेंगे. यदि आज आपकी कोई बड़ी मीटिंग है, तो दोपहर 12:15 से 02:00 बजे के मध्य का समय (लाभ-अमृत का चौघड़िया) आपके भविष्य की दिशा बदल सकता है. नई लॉजिस्टिक पार्टनरशिप से शिपिंग समय और लागत दोनों में कमी आएगी, जो आपके मुनाफे को बढ़ाएगी.

जॉब और करियर राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन उपलब्धियों भरा है. ग्रहों का गोचर आपके पक्ष में होने से कार्यस्थल पर आपकी स्थिति मजबूत होगी. कंपनी की एनुअल मीट या मंथली रिव्यू मीटिंग में आपको 'एम्प्लॉई ऑफ द मंथ' के सम्मान से नवाजा जा सकता है. गठबंधन की राजनीति या ऑफिस की गुटबाजी में आपकी मध्यस्थता से आज एक नया और मजबूत समीकरण तैयार होगा. न्याय और मानवाधिकारों से जुड़े सामाजिक मुद्दों पर आपकी आवाज आज बुलंद रहेगी और उसे दूर तक सुना जाएगा.

शिक्षा और आर्ट्स राशिफल (Education & Arts)

कला जगत से जुड़े लोगों (Artists) के लिए आज का दिन वरदान साबित हो सकता है. आपको कोई बड़ा प्लेटफॉर्म या स्पॉन्सर मिल सकता है, जिससे आपकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर होगी. विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता में थोड़ी कमी रह सकती है, लेकिन मेहनत का फल सुखद मिलेगा. आज किसी सामाजिक मुद्दे पर आपकी गहरी समझ आपको दूसरों से अलग खड़ा करेगी.

लव, फैमिली और हेल्थ राशिफल (Love, Family & Health)

प्रेम संबंधों में आज एक नया और सकारात्मक मोड़ आ सकता है; आपका पार्टनर आपकी बातों और भावनाओं को गहराई से समझेगा. पारिवारिक स्तर पर, घर के किसी बुजुर्ग की सेहत में सुधार होने से आपके चेहरे पर खुशी और सुकून लौटेगा. हालांकि, चंद्रमा के छठे भाव में होने और राहु के ग्रहण दोष के कारण हल्का मानसिक तनाव और सिरदर्द महसूस हो सकता है. शांत रहने के लिए मेडिटेशन करें और उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए शुभ रहेगी.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

लकी कलर: वाइट (White)

लकी नंबर: 3

अनलकी नंबर: 8

आज का विशेष उपाय: ग्रहण दोष की शांति के लिए बहते पानी में नारियल प्रवाहित करें या पक्षियों को सफेद चावल डालें.

FAQs

1. आज मीटिंग के लिए कौन सा समय सबसे अच्छा है?

दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक का समय मीटिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ है, यह आपके करियर की दिशा बदल सकता है.

2. शत्रुओं से बचाव के लिए आज क्या करें?

आज आपके सितारे मजबूत हैं, इसलिए गुप्त शत्रुओं पर आपकी विजय निश्चित है. केवल अपनी प्रोफेशनल इमेज पर ध्यान दें.

3. मानसिक तनाव कम करने का क्या तरीका है?

चंद्रमा 6वें भाव में है, इसलिए राहुकाल (दोपहर 03:00 से 04:30) के दौरान महत्वपूर्ण निर्णय न लें और योग का सहारा लें.

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