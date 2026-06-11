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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kanya Rashifal 11 June 2026: कन्या राशि आठवें चंद्रमा के कारण वाहन सावधानी से चलाएं जातक, बड़ी बिक्री न होने से बढ़ेगी चिंता

Aaj ka Kanya Rashifal 11 June 2026: कन्या राशि आठवें चंद्रमा के कारण वाहन सावधानी से चलाएं जातक, बड़ी बिक्री न होने से बढ़ेगी चिंता

Virgo Horoscope 11 June 2026: करियर प्लेटो और सहकर्मियों संग तालमेल की कमी से रहना होगा सावधान, क्या गुरुवार को निर्णय शक्ति के बिना मिली जवाबदेही बढ़ाएगी फ्रस्ट्रेशन? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 11 Jun 2026 03:25 AM (IST)
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Aaj ka Kanya Rashifal 11 June 2026: आज रात्रि 10:37 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि फिर द्वादशी तिथि रहेगी. आज सुबह 08:16 तक रेवती नक्षत्र फिर अश्विनी नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, शोभन योग, सर्वार्थ सिद्धि योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा सुबह 08:16 के बाद मेष राशि में रहेंगे.  वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक मामलों में अत्यधिक सतर्कता बरतने और मंदी को धैर्य से संभालने का है. बाजार की सुस्ती के कारण दिनभर बैठे रहने के बाद भी कोई बड़ी सेल या बिक्री न होने से, महीने के खर्च निकालने की चिंता आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकती है; बिजनेस की दिशा पर सवाल उठने लगेंगे. बार-बार फॉलो-अप करने के बाद भी क्लाइंट की तरफ से कोई जवाब या रिस्पॉन्स नहीं मिलने से, प्रोजेक्ट्स के पूरी तरह अटकने की आशंका रहेगी, जिससे वर्किंग कैपिटल पर दबाव बढ़ेगा; फालतू के खर्चों पर तुरंत रोक लगाएं.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए गुरुवार का दिन थोड़ा संभलकर चलने और अधिकारियों के कोपभाजन से बचने की कड़ा चेतावनी दे रहा है. दफ्तर में आज आपको एक अजीब असंतुलन का सामना करना पड़ेगा मैनेजमेंट द्वारा आपको जिम्मेदारी तो सौंप दी जाएगी लेकिन निर्णय लेने का कोई वास्तविक अधिकार (पावर) नहीं दिया जाएगा; यह स्थिति आपके आत्मविश्वास को बहुत कमजोर कर देगी और काम में फ्रस्ट्रेशन चरम पर होगा. एंप्लॉयड पर्सन को आज 'करियर प्लेटो' (सालों से एक ही पोजीशन में फंसे होने) का गंभीर एहसास बहुत निराश करेगा. को-वर्कर्स (सहकर्मियों) के साथ आपसी तालमेल बिगड़ने से प्रोजेक्ट की मुख्य डेडलाइन मिस हो सकती है, जिससे बॉस की भारी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है, अपनी वाणी पर संयम रखें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन कड़े संघर्ष और चुनौतियों वाला रहने वाला है. आठवां चंद्रमा एकाग्रता भंग कर सकता है. बार-बार पढ़ने की गंभीर कोशिश करने के बाद भी आज छात्रों को कुछ भी समझ नहीं आएगा; जिससे आपका कीमती टाइम वेस्ट होगा और सिलेबस पीछे छूटने के कारण मन में एक अनजाना सा डर बढ़ेगा, जो एग्जाम के करीब आते हुए बहुत डराने वाला साबित होगा; खुद को शांत रखकर दोबारा प्रयास करें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन थोड़ा संवेदनशील रह सकता है. आठवें चंद्रमा के प्रतिकूल प्रभाव के कारण आज घर-परिवार में नौकरी, व्यापार या बच्चों के भविष्य को लेकर बहुत गहरी चिंताएं सताएंगी, जिससे रात को नींद आने में भी दिक्कत हो सकती है. ज्योतिषाचार्य की कड़ा सलाह है कि अकेले सब सहने से बेहतर है कि आप अपने मन का बोझ और अपनी समस्याएं परिवार के बड़ों संग बैठकर आपस में जरूर बांटें, वहां से कोई ठोस समाधान अवश्य निकलेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज अष्टम चंद्रमा के प्रभाव के कारण खुद के वाहन से यात्रा करते समय या ड्राइविंग के दौरान पूरी सावधानी बरतें, चोट लगने की आशंका दिखाई दे रही है. कार्यक्षेत्र के फ्रस्ट्रेशन और करियर प्लेटो की चिंताओं के कारण भारी मानसिक तनाव व सिरदर्द की समस्या रह सकती है; पर्याप्त विश्राम लें.

भाग्यशाली रंग: पिंक
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 1
आज का विशेष उपाय: कन्या राशि के जातक आज आठवें चंद्रमा के दोषों को शांत करने और मानसिक अशांति से मुक्ति के लिए भगवान शिव की शरण में जाएं. आज गुरुवार के दिन सुबह या शाम के समय किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल में थोड़े से काले तिल और सफेद चंदन मिलाकर अभिषेक करें और शिव चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें. दक्षिण दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 11 Jun 2026 03:25 AM (IST)
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