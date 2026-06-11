Aaj ka Kanya Rashifal 11 June 2026: आज रात्रि 10:37 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि फिर द्वादशी तिथि रहेगी. आज सुबह 08:16 तक रेवती नक्षत्र फिर अश्विनी नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, शोभन योग, सर्वार्थ सिद्धि योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा सुबह 08:16 के बाद मेष राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक मामलों में अत्यधिक सतर्कता बरतने और मंदी को धैर्य से संभालने का है. बाजार की सुस्ती के कारण दिनभर बैठे रहने के बाद भी कोई बड़ी सेल या बिक्री न होने से, महीने के खर्च निकालने की चिंता आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकती है; बिजनेस की दिशा पर सवाल उठने लगेंगे. बार-बार फॉलो-अप करने के बाद भी क्लाइंट की तरफ से कोई जवाब या रिस्पॉन्स नहीं मिलने से, प्रोजेक्ट्स के पूरी तरह अटकने की आशंका रहेगी, जिससे वर्किंग कैपिटल पर दबाव बढ़ेगा; फालतू के खर्चों पर तुरंत रोक लगाएं.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए गुरुवार का दिन थोड़ा संभलकर चलने और अधिकारियों के कोपभाजन से बचने की कड़ा चेतावनी दे रहा है. दफ्तर में आज आपको एक अजीब असंतुलन का सामना करना पड़ेगा मैनेजमेंट द्वारा आपको जिम्मेदारी तो सौंप दी जाएगी लेकिन निर्णय लेने का कोई वास्तविक अधिकार (पावर) नहीं दिया जाएगा; यह स्थिति आपके आत्मविश्वास को बहुत कमजोर कर देगी और काम में फ्रस्ट्रेशन चरम पर होगा. एंप्लॉयड पर्सन को आज 'करियर प्लेटो' (सालों से एक ही पोजीशन में फंसे होने) का गंभीर एहसास बहुत निराश करेगा. को-वर्कर्स (सहकर्मियों) के साथ आपसी तालमेल बिगड़ने से प्रोजेक्ट की मुख्य डेडलाइन मिस हो सकती है, जिससे बॉस की भारी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है, अपनी वाणी पर संयम रखें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन कड़े संघर्ष और चुनौतियों वाला रहने वाला है. आठवां चंद्रमा एकाग्रता भंग कर सकता है. बार-बार पढ़ने की गंभीर कोशिश करने के बाद भी आज छात्रों को कुछ भी समझ नहीं आएगा; जिससे आपका कीमती टाइम वेस्ट होगा और सिलेबस पीछे छूटने के कारण मन में एक अनजाना सा डर बढ़ेगा, जो एग्जाम के करीब आते हुए बहुत डराने वाला साबित होगा; खुद को शांत रखकर दोबारा प्रयास करें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन थोड़ा संवेदनशील रह सकता है. आठवें चंद्रमा के प्रतिकूल प्रभाव के कारण आज घर-परिवार में नौकरी, व्यापार या बच्चों के भविष्य को लेकर बहुत गहरी चिंताएं सताएंगी, जिससे रात को नींद आने में भी दिक्कत हो सकती है. ज्योतिषाचार्य की कड़ा सलाह है कि अकेले सब सहने से बेहतर है कि आप अपने मन का बोझ और अपनी समस्याएं परिवार के बड़ों संग बैठकर आपस में जरूर बांटें, वहां से कोई ठोस समाधान अवश्य निकलेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज अष्टम चंद्रमा के प्रभाव के कारण खुद के वाहन से यात्रा करते समय या ड्राइविंग के दौरान पूरी सावधानी बरतें, चोट लगने की आशंका दिखाई दे रही है. कार्यक्षेत्र के फ्रस्ट्रेशन और करियर प्लेटो की चिंताओं के कारण भारी मानसिक तनाव व सिरदर्द की समस्या रह सकती है; पर्याप्त विश्राम लें.

भाग्यशाली रंग: पिंक

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 1

आज का विशेष उपाय: कन्या राशि के जातक आज आठवें चंद्रमा के दोषों को शांत करने और मानसिक अशांति से मुक्ति के लिए भगवान शिव की शरण में जाएं. आज गुरुवार के दिन सुबह या शाम के समय किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल में थोड़े से काले तिल और सफेद चंदन मिलाकर अभिषेक करें और शिव चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें. दक्षिण दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

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