Aaj ka Virgo Rashifal 11 February 2026: गले का दर्द बिगाड़ेगा दिन, व्यवस्थित रहकर पाएं सफलता!

Virgo Horoscope 11 February 2026: कन्या राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए बुधवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 11 Feb 2026 04:15 AM (IST)
Kanya Rashifal 11 February 2026 in Hindi: चंद्रमा के तीसरे भाव में होने से कन्या राशि वालों को खास तौर पर छोटी बहन की संगत पर नजर रखने की जरूरत है. दिन की शुरुआत अगर आप अपनी डेस्क और ऑफिस को व्यवस्थित रखकर करेंगे तो आपकी सोच साफ रहेगी और पूरा दिन ज्यादा पॉजिटिव तरीके से गुजरेगा.

Surya Gochar 2026: वैलेंटाइन डे के पहले सूर्य बदलेंगे चाल, कुंभ राशि में आकर इन राशियों पर बरसाएंगे कृपा

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

गले में तेज दर्द और लगातार खराश बनी रहेगी. यह इंफेक्शन आपकी बातचीत और रोजमर्रा की एक्टिविटी दोनों को प्रभावित करेगा, इसलिए इसे नजरअंदाज करना नुकसानदेह होगा.

बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)

काम और मीटिंग के बीच छोटे ब्रेक लेने से तनाव कम होगा और दिमाग फ्रेश रहेगा. ये ब्रेक सीधे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, बशर्ते आप उन्हें बहाने की तरह इस्तेमाल न करें.

जॉब और करियर (Job & Career)

डेस्क और काम की व्यवस्था जितनी बेहतर होगी, उतनी ही आपकी क्लैरिटी और आउटपुट सुधरेगा. अव्यवस्था आज सीधे रिजल्ट खराब करेगी.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

देर से असाइनमेंट जमा करने पर टीचर नाराज होंगे और अंक कटेंगे. यह लापरवाही आपके कुल स्कोर को नुकसान पहुंचाएगी यहाँ कोई बहाना काम नहीं आएगा.

लव और फैमिली (Love & Family)

शादीशुदा जीवन में छोटी बातों को नजरअंदाज करना और एक-दूसरे के काम में हाथ बंटाना जरूरी है, वरना रिश्ते में खालीपन घुस जाएगा. शाम को पसंदीदा किताब पढ़ना आपको मानसिक शांति देगा.

भाग्यशाली रंग: रेड
भाग्यशाली अंक: 2
अशुभ अंक: 1
अचूक उपाय: शाम को कुछ समय खुद के लिए निकालकर शांत माहौल में पढ़ना या लिखना यही आपके दिमाग को रीसेट करेगा.

(FAQs)

1. चंद्रमा तीसरे भाव में होने का क्या मतलब है?
सिब्लिंग्स, कम्युनिकेशन और रोजमर्रा की गतिविधियों पर सीधा असर इसलिए छोटी बहन की संगत अहम हो जाती है.

2. सेहत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या रहेगी?
गले का इंफेक्शन और खराश, जो आपकी एनर्जी और बातचीत दोनों को गिराएगा.

3. दिन को बेहतर बनाने की सबसे आसान चाल क्या है?
अपना काम और जगह दोनों व्यवस्थित रखो अव्यवस्था आज तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 11 Feb 2026 04:15 AM (IST)
