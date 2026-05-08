Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom 9 मई 2026, शुभ योगों के साथ सफलतादायक और फलदायी रहेगा।

वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ, सिंह और मीन को मिलेगा विशेष लाभ।

मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, कुंभ, मीन को करियर में सफलता मिलेगी।

वृषभ, सिंह, तुला, वृश्चिक, मकर, कुंभ, मीन प्रेम जीवन सुखद रहेगा।

Kal ka Rashifal: 9 मई 2026, शनिवार का दिन ज्योतिषीय गणना के अनुसार अत्यंत शुभ और सफलता प्रदायक रहने वाला है. कल दोपहर 02:03 तक सप्तमी तिथि रहेगी, जिसके बाद अष्टमी तिथि का प्रारंभ होगा. नक्षत्रों की बात करें तो कल रात्रि 11:25 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र प्रभावी होगा.

विख्यात भविष्यवक्ता डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, कल ग्रहों की विशेष स्थिति से सर्वार्थ सिद्धि, शुक्ल, बुधादित्य, मालव्य, वाशि और सुनफा योग का अद्भुत साथ मिलेगा. विशेष रूप से वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों को मालव्य योग का लाभ मिलेगा, वहीं सिंह और मीन राशि के जातकों की आय में वृद्धि होने के प्रबल योग हैं.

कल चंद्रमा पूरे दिन मकर राशि में गोचर करेंगे. शुभ कार्यों के लिए कल दो विशेष समय उपलब्ध हैं: दोपहर 12:15 से 01:30 (अभिजीत मुहूर्त) और दोपहर 02:30 से 03:30 (लाभ-अमृत का चौघड़िया). हालांकि, सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा, इसलिए इस दौरान किसी भी नए कार्य की शुरुआत करने से बचें.

आइए, जानते हैं मेष से मीन तक का विस्तृत भविष्यफल.

मेष राशि (Aries)

मेष राशि के जातकों के लिए कल का दिन काफी व्यस्तता भरा रहने वाला है. कामकाज को लेकर मन में चिंता रह सकती है, लेकिन यह केवल एक भ्रम है क्योंकि पूर्व में किए गए कार्यों के अच्छे परिणाम मिलेंगे.

Career: ऑफिस में संभलकर रहें और अपने काम पर फोकस करें; किसी से बहस करने के बजाय उनकी राय सुनें.

ऑफिस में संभलकर रहें और अपने काम पर फोकस करें; किसी से बहस करने के बजाय उनकी राय सुनें. Finance: आमदनी में वृद्धि होगी और स्थिति आपके पक्ष में रहेगी.

आमदनी में वृद्धि होगी और स्थिति आपके पक्ष में रहेगी. Health: कार्य की व्यस्तता मानसिक थकान दे सकती है.

कार्य की व्यस्तता मानसिक थकान दे सकती है. शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9

वृषभ राशि (Taurus)

कल का दिन आपके लिए काफी अनुकूल रहने वाला है. आप भविष्य की यात्राओं या घर/दुकान के निर्माण कार्य को शुरू करने पर विचार कर सकते हैं.

Career: नए निर्माण कार्यों या योजनाओं के लिए दिन शुभ है.

नए निर्माण कार्यों या योजनाओं के लिए दिन शुभ है. Love: वैवाहिक जीवन बेहद रोमांटिक रहेगा और जीवनसाथी के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी. प्रिय व्यक्ति अपने दिल के राज आपके सामने खोल सकते हैं.

वैवाहिक जीवन बेहद रोमांटिक रहेगा और जीवनसाथी के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी. प्रिय व्यक्ति अपने दिल के राज आपके सामने खोल सकते हैं. Health: मन में अच्छे भाव आने से आप मानसिक रूप से काफी हल्का महसूस करेंगे.

मन में अच्छे भाव आने से आप मानसिक रूप से काफी हल्का महसूस करेंगे. शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के जातक कल काफी व्यस्त रहने वाले हैं. दिन की शुरुआत में मानसिक तनाव और सेहत में थोड़ी कमजोरी महसूस हो सकती है, लेकिन दिन चढ़ने के साथ आप बेहतर महसूस करेंगे.

Career: काम के सिलसिले में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

काम के सिलसिले में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. Finance: आमदनी काफी अच्छी रहने वाली है.

आमदनी काफी अच्छी रहने वाली है. Health: सेहत थोड़ी कमजोर रह सकती है, अपना ख्याल रखें.

सेहत थोड़ी कमजोर रह सकती है, अपना ख्याल रखें. शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5

कर्क राशि (Cancer)

कल आप शारीरिक रूप से थोड़ी कमजोरी महसूस कर सकते हैं, लेकिन व्यापार के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा रहेगा. नए कार्यों की शुरुआत के लिए समय अनुकूल है.

Career: काम के सिलसिले में आपकी स्थिति मजबूत होगी और आपकी सलाह से कार्य बनेंगे.

काम के सिलसिले में आपकी स्थिति मजबूत होगी और आपकी सलाह से कार्य बनेंगे. Love: लव लाइफ अच्छी रहेगी, लेकिन शादीशुदा लोग पार्टनर की सेहत को लेकर चिंतित हो सकते हैं. पार्टनर से झगड़े से बचें.

लव लाइफ अच्छी रहेगी, लेकिन शादीशुदा लोग पार्टनर की सेहत को लेकर चिंतित हो सकते हैं. पार्टनर से झगड़े से बचें. Health: शारीरिक कमजोरी महसूस हो सकती है.

शारीरिक कमजोरी महसूस हो सकती है. शुभ रंग: दूधिया सफेद | शुभ अंक: 7

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि वालों के लिए कल का दिन बहुत ही अनुकूल रहने वाला है. जीवन में चल रहा असमंजस दूर होगा और समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा.

Career: कामकाज में सफलता मिलेगी और परिवार की तरक्की के प्रयास सफल होंगे.

कामकाज में सफलता मिलेगी और परिवार की तरक्की के प्रयास सफल होंगे. Finance: आय में वृद्धि होने के प्रबल योग हैं.

आय में वृद्धि होने के प्रबल योग हैं. Social: धार्मिक कार्यों में योगदान के लिए आपको पुरस्कृत किया जा सकता है.

धार्मिक कार्यों में योगदान के लिए आपको पुरस्कृत किया जा सकता है. शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 1

कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि वालों के लिए कल का दिन सामान्य रहेगा. महत्वपूर्ण कार्यों में रुकावट आने से आप असहज महसूस कर सकते हैं, जिससे मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं.

Career: काम के सिलसिले में आपका तेज दिमाग आपको जीत दिलाएगा. व्यापारियों को एक्सपर्ट की सलाह से लाभ होगा.

काम के सिलसिले में आपका तेज दिमाग आपको जीत दिलाएगा. व्यापारियों को एक्सपर्ट की सलाह से लाभ होगा. Love: आपका ध्यान जीवनसाथी पर अधिक रहेगा; किसी से भी झगड़ा करने से बचें.

आपका ध्यान जीवनसाथी पर अधिक रहेगा; किसी से भी झगड़ा करने से बचें. Health: मानसिक चिंताओं के कारण तनाव बढ़ सकता है.

मानसिक चिंताओं के कारण तनाव बढ़ सकता है. शुभ रंग: गहरा हरा | शुभ अंक: 6

तुला राशि (Libra)

तुला राशि वालों के लिए कल का दिन अच्छा रहेगा. आप अपनी संतान के प्रति काफी स्नेही रहेंगे और दांपत्य जीवन की परेशानियां कम होंगी.

Career: फिलहाल कामकाज से थोड़ी दूरी बनाए रखें, अन्यथा दिक्कतें आ सकती हैं.

फिलहाल कामकाज से थोड़ी दूरी बनाए रखें, अन्यथा दिक्कतें आ सकती हैं. Family: बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर ध्यान दें और उनसे बहस करने के बजाय उनकी बात सुनें.

बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर ध्यान दें और उनसे बहस करने के बजाय उनकी बात सुनें. Finance: खर्चों के कारण बजट डगमगा सकता है.

खर्चों के कारण बजट डगमगा सकता है. शुभ रंग: हल्का नीला | शुभ अंक: 8

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कल का दिन बहुत अनुकूल रहेगा. आपको यह महसूस होगा कि परिवार में कहाँ अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है.

Career: नौकरी में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और आपके प्रयास रंग लाएंगे.

नौकरी में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और आपके प्रयास रंग लाएंगे. Finance: आमदनी और खर्च दोनों ही सामान्य और जरूरत के अनुसार रहेंगे.

आमदनी और खर्च दोनों ही सामान्य और जरूरत के अनुसार रहेंगे. Love: प्रेम जीवन में प्रिय का सहयोग मिलेगा; विवाहित लोग पार्टनर के साथ चर्चा कर समस्याओं का रास्ता निकालेंगे.

प्रेम जीवन में प्रिय का सहयोग मिलेगा; विवाहित लोग पार्टनर के साथ चर्चा कर समस्याओं का रास्ता निकालेंगे. शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 3

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि वालों के लिए कल का दिन मिलाजुला रहने वाला है. कल आपको यात्रा करने से बचना चाहिए क्योंकि समय अनुकूल नहीं है.

Career: आपकी समझ और कार्यकुशलता ऑफिस के कार्यों में काम आएगी.

आपकी समझ और कार्यकुशलता ऑफिस के कार्यों में काम आएगी. Love: प्रेम जीवन में तनाव रह सकता है; पार्टनर आपसे नाराज हो सकता है.

प्रेम जीवन में तनाव रह सकता है; पार्टनर आपसे नाराज हो सकता है. Health: सेहत थोड़ी नरम रह सकती है, इसलिए खान-पान का विशेष ख्याल रखें.

सेहत थोड़ी नरम रह सकती है, इसलिए खान-पान का विशेष ख्याल रखें. शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 4

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि वालों के लिए कल का दिन महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि आप अपनी इच्छाओं को प्राथमिकता देंगे. नौकरी बदलने का विचार कर रहे लोगों के प्रयास सफल हो सकते हैं.

Career: नौकरी में बेहतरीन परिणाम मिलेंगे और परिवर्तन के प्रयास फलीभूत होंगे.

नौकरी में बेहतरीन परिणाम मिलेंगे और परिवर्तन के प्रयास फलीभूत होंगे. Finance: आमदनी सामान्य रहेगी, लेकिन परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.

आमदनी सामान्य रहेगी, लेकिन परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. Love: लव लाइफ में रोमांस के भरपूर मौके मिलेंगे.

लव लाइफ में रोमांस के भरपूर मौके मिलेंगे. शुभ रंग: काला | शुभ अंक: 10

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि वालों के लिए कल का दिन काफी अनुकूल रहेगा. कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होंगी, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा.

Career: स्थितियों में सुधार होगा और अटके हुए काम पूरे होंगे.

स्थितियों में सुधार होगा और अटके हुए काम पूरे होंगे. Love: प्रेम जीवन में अच्छा समय बीतेगा; पार्टनर को खुश करने के लिए आप कोई सरप्राइज प्लान कर सकते हैं.

प्रेम जीवन में अच्छा समय बीतेगा; पार्टनर को खुश करने के लिए आप कोई सरप्राइज प्लान कर सकते हैं. Family: घर-परिवार में सुख-शांति और मनोरंजन का माहौल रहेगा.

घर-परिवार में सुख-शांति और मनोरंजन का माहौल रहेगा. शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 11

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि के लोगों के लिए कल का दिन अनुकूल रहेगा और आय में वृद्धि होने से सुख की प्राप्ति होगी. कामकाज के सिलसिले में बहुत अच्छे परिणाम हासिल होंगे.

Finance: आय बढ़ने के साथ-साथ आपके खर्च भी अधिक रहने वाले हैं.

आय बढ़ने के साथ-साथ आपके खर्च भी अधिक रहने वाले हैं. Love: प्रेम जीवन में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. विवाहित लोगों की जीवनसाथी के साथ गलतफहमियां दूर होंगी.

प्रेम जीवन में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. विवाहित लोगों की जीवनसाथी के साथ गलतफहमियां दूर होंगी. Health: मानसिक रूप से प्रसन्नता बनी रहेगी.

मानसिक रूप से प्रसन्नता बनी रहेगी. शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 12

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.