हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal: 9 जनवरी 2026 ग्रहों की चाल से चमकेगा भाग्य, कई राशियों को मिलेगा बड़ा लाभ, पढ़ें शुक्रवार का राशिफल

Kal Ka Rashifal: 9 जनवरी 2026 ग्रहों की चाल से चमकेगा भाग्य, कई राशियों को मिलेगा बड़ा लाभ, पढ़ें शुक्रवार का राशिफल

Kal Ka Rashifal: 9 जनवरी 2026 का राशिफल सभी राशियों के लिए खास रहेगा. मेष से लेकर मीन राशि के जातकों के लिए कल का दिन धन, करियर, शिक्षा और प्यार के मामले में कैसा रहने वाला है? पढ़ें कल का राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 08 Jan 2026 01:06 AM (IST)
Kal Ka Rashifal: 9 जनवरी 2025 का दिन कुछ राशियों के लिए अवसर लेकर आएगा, तो कुछ को सतर्क रहने की जरूरत होगी. करियर, व्यापार, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किसे लाभ मिलेगा और किसे संभलकर चलना होगा, आइए जानते हैं कल का राशिफल.

मेष राशि

आज का दिन आपके लिए बेहतर रहेगा. आज आप बिजनेस में अच्छा लाभ कमायेंगें, भौतिक – सुख सुविधाओं की बढ़ोत्तरी होगी. इस राशि के छात्रों का दिन खुशनुमा रहेगा, किसी टेस्ट पेपर में आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगें. आज आप दूसरों की बातों को भी अहमियत देंगें और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगें, इससे आपको लाभ मिलेगा. आज आप सामने आयी समस्याओं को सुलझाने में कामयाब साबित होंगे. आज कानूनी मामलों में आपको जीत मिलेगी, जिससे आपको प्रसन्नता होगी.
भाग्यशाली अंक: 9
भाग्यशाली रंग: लाल
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें.

वृष राशि

आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा. आज आप पार्टनरशिप में किसी काम की शुरुआत करेंगें, भविष्य में आपको बढ़िया लाभ होगा. आज आप अटके हुए कार्यों को पूरा करेंगें, जिससे आप अपने अन्य कार्यों को भी आगे बढ़ा पायें. इस राशि के व्यक्ति आज अपने जीवनसाथी को लेकर कहीं धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं. आज आपके महत्वपूर्ण कामों में बदलाव भी होंगे साथ ही पॉजिटिव रिजल्ट आने से आपको ख़ुशी मिलेगी. आज आप घर या ऑफिस का रेनोवेशन कराने का विचार कर सकते हैं.
भाग्यशाली अंक: 6
भाग्यशाली रंग: सफेद
उपाय: माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं.

मिथुन राशि

आज का दिन आपके लिए ठीक – ठाक रहेगा. आज रोजगार की तलाश ख़त्म होगी, आपको किसी अच्छी कम्पनी से ऑफर मिलने की सम्भावना हैं. आज ऑफिस के कामों में दूसरों की राय लेने से बचें, बेहतर यही होगा कि किसी अपने की मदद लें. आज पारिवारिक रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी, बच्चों के साथ समय बितायेंगे. आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और बाहर का खाना अवॉयड करें.
भाग्यशाली अंक: 5
भाग्यशाली रंग: हरा
उपाय: तुलसी को जल अर्पित करें.

कर्क राशि

आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा. आज कारोबार में पैसे के लेन – देन में जल्दबाजी न करें. ध्यान केन्द्रित कर काम करेंगे तो सफलता मिलेगी. दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा, बच्चे खुशखबरी देंगे. स्टूडेंट्स प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं. किसी को दिया धन वापस मिलेगा.
भाग्यशाली अंक: 2
भाग्यशाली रंग: सफेद
उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें.

सिंह राशि

आज का दिन आपके अनुकूल रहेगा. सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे. जीवनसाथी के लिए उपहार लेंगे और घर की साज-सज्जा पर खर्च करेंगे. महिलाएं नए कार्य की शुरुआत कर सकती हैं. दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप न करें.
भाग्यशाली अंक: 1
भाग्यशाली रंग: सुनहरा
उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें.

कन्या राशि

आज का दिन शानदार रहेगा. किसी अच्छी आदत से दिन की शुरुआत करेंगे. रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा. मेहनत और व्यवहार से लाभ मिलेगा. योजनाओं को गुप्त रखें. पारिवारिक सुख और शांति मिलेगी.
भाग्यशाली अंक: 4
भाग्यशाली रंग: हरा
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.

तुला राशि

आज का दिन उत्तम रहेगा. व्यापार में बड़ा धन लाभ होगा. कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी. नया वाहन खरीद सकते हैं. घर की सफाई में खोई हुई चीज मिल सकती है. मित्रों के साथ समय बितायेंगे.
भाग्यशाली अंक: 6
भाग्यशाली रंग: गुलाबी
उपाय: माता लक्ष्मी को गुलाब अर्पित करें.

वृश्चिक राशि

आज का दिन फेवरेबल रहेगा. मेहनत से सफलता मिलेगी. किसी करीबी से खुशखबरी मिलेगी. जरूरतमंदों की मदद करेंगे. आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा.
भाग्यशाली अंक: 9
भाग्यशाली रंग: लाल
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें.

धनु राशि

आज का दिन ठीक रहेगा. ट्रांसफर से जुड़ी सूचना मिल सकती है. नया व्यापार शुरू कर सकते हैं. जीवनसाथी का प्रेम मिलेगा. आय के नए स्रोत मिलेंगे.
भाग्यशाली अंक: 3
भाग्यशाली रंग: पीला
उपाय: विष्णु भगवान को पीले फूल अर्पित करें.

मकर राशि

आज का दिन मिला – जुला रहेगा. रुका काम पूरा होगा. बिज़नेस में बदलाव सोच सकते हैं. लवमेट के लिए अच्छा दिन है. स्वास्थ्य का ध्यान रखें.
भाग्यशाली अंक: 8
भाग्यशाली रंग: नीला
उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं.

कुम्भ राशि

आज मेहनत अधिक रहेगी, लेकिन सफलता भी मिलेगी. विदेशी कंपनी से ऑफर मिल सकता है. रचनात्मक कार्यों में रुचि रहेगी. सामाजिक कार्यों में भाग लेंगे.
भाग्यशाली अंक: 11
भाग्यशाली रंग: आसमानी
उपाय: गरीबों को काले तिल दान करें.

मीन राशि

आज का दिन अच्छा रहेगा. नई चीजों में रुचि बढ़ेगी. रुका पैसा मिलेगा. विद्यार्थियों को प्रशंसा मिलेगी. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा.
भाग्यशाली अंक: 7
भाग्यशाली रंग: पीला
उपाय: भगवान विष्णु को केसर का तिलक करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 08 Jan 2026 01:06 PM (IST)
Frequently Asked Questions

9 जनवरी 2025 को किन राशियों को करियर में लाभ मिलेगा?

मेष राशि को व्यापार में अच्छा लाभ मिलेगा. वृष राशि के अटके हुए कार्य पूरे होंगे और उन्हें सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. तुला राशि को कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी.

9 जनवरी 2025 को किन राशियों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए?

मिथुन राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए. मकर राशि वालों को भी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की सलाह दी गई है.

9 जनवरी 2025 को दाम्पत्य जीवन किन राशियों के लिए खुशहाल रहेगा?

कर्क राशि वालों का दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा और बच्चे खुशखबरी देंगे. धनु राशि को जीवनसाथी का प्रेम मिलेगा.

9 जनवरी 2025 को छात्रों के लिए कौन सी राशियाँ भाग्यशाली रहेंगी?

मेष राशि के छात्रों का दिन खुशनुमा रहेगा और उन्हें टेस्ट में अच्छे अंक प्राप्त होंगे. कर्क राशि के छात्र प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं. मीन राशि के विद्यार्थियों को प्रशंसा मिलेगी.

