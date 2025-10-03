हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal 4 October 2025: मेष और तुला राशि वालों को मिलेगी सफलता, जानें सभी 12 राशियों के लिए ग्रह-नक्षत्रों का हाल

Kal Ka Rashifal 4 October 2025: मेष और तुला राशि वालों को मिलेगी सफलता, जानें सभी 12 राशियों के लिए ग्रह-नक्षत्रों का हाल

Kal Ka Rashifal 4 October 2025: कल का राशिफल सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण है. मेष, तुला, कन्या और वृश्चिक राशि के जातक रहे धन और बिजनेस में बरतें सावधानियां. जानिए सभी राशियों का हाल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 03 Oct 2025 01:00 PM (IST)
Preferred Sources

Kal Ka Rashifal: 4 अक्टूबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए जानते हैं कल का राशिफल-

मेष राशि

आज आप में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है. आप आत्मविश्वास महसूस कर सकते हैं और अपने काम का आनंद ले सकते हैं, जिससे आपके वर्तमान प्रोजेक्ट में तेजी आ सकती है. आप स्वस्थ भी महसूस करेंगे और आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी. लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आपसे मदद मांग सकते हैं, जिससे आपका मान-सम्मान बढ़ सकता है.

  • शुभ अंक:
  • शुभ रंग: लाल 
  • उपाय: हनुमानजी को सिंदूर अर्पित करें.

वृषभ राशि

आज आप सुस्त महसूस कर सकते हैं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. कुछ परिचित लोग आपके साथ विश्वासघात कर सकते हैं. आप निर्णय लेने में भ्रमित हो सकते हैं. आर्थिक निर्णय लेने से बचें. धैर्य रखें और जल्दबाजी से बचें.

  • शुभ अंक:
  • शुभ रंग: सफेद 
  • उपाय: मां दुर्गा को लाल फूल चढ़ाएँ.

मिथुन राशि

आज आपको सकारात्मक ऊर्जा का आशीर्वाद मिल सकता है, जो आपको अच्छे निवेश निर्णय लेने में मदद कर सकती है. आपका पिछला निवेश भी आपको मुनाफा दे सकता है. आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर सकते हैं जिसका आपको लंबे समय तक फायदा मिलेगा. आप अपनी सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए अपना नेटवर्क भी बढ़ा सकते हैं.

  • शुभ अंक:
  • शुभ रंग: हरा 
  • उपाय: तुलसी के पौधे को जल अर्पित करें.

कर्क राशि

आज आप काम में व्यस्त हो सकते हैं लेकिन आप केंद्रित और उत्पादक रहेंगे. आप परिवार के साथ समय का आनंद ले सकते हैं और आपको कोई जीवनसाथी मिल सकता है. आप अपनी स्थिति में सुधार के लिए अपने घर या कार्यालय का नवीनीकरण भी कर सकते हैं.

  • शुभ अंक:
  • शुभ रंग: चाँदी 
  • उपाय: भगवान शिव को कच्चा दूध चढ़ाएँ.

सिंह राशि

आज आप चंद्रमा और अपने बड़ों के आशीर्वाद से धन्य हैं. आप विषम परिस्थिति से बाहर निकलेंगे और जीवन में प्रगति करेंगे. आपकी आध्यात्मिक शक्ति आपको अच्छे निर्णय लेने और अपने वित्त में सुधार करने में मदद करेगी.

  • शुभ अंक:
  • शुभ रंग: सुनहरा 
  • उपाय: सूर्यदेव को जल चढ़ाएँ.

कन्या राशि

आज आप नकारात्मक और अधीर हो सकते हैं. आप कठिन निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो सकते हैं. आपको अपने काम में आगे बढ़ने के लिए अपने बड़ों के आशीर्वाद की आवश्यकता है. मृत संपत्तियों में निवेश करने से बचें. कपल्स को बुरे पलों पर चर्चा करने से बचना चाहिए.

  • शुभ अंक:
  • शुभ रंग: हरा 
  • उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें.

तुला राशि

आज आपको करियर में अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है. आपका पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा. परिवार के साथ वाद-विवाद से बचें. आप संपत्ति में निवेश कर सकते हैं. विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई में लगेगा.

  • शुभ अंक:
  • शुभ रंग: गुलाबी 
  • उपाय: मां लक्ष्मी की आरती करें.

वृश्चिक राशि

आज आप कार्यक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और पदोन्नति हो सकती है. आपके बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है. आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए किसी निवेश सलाहकार से मिल सकते हैं. आज आप अपने छुपे हुए शत्रुओं पर भी काबू पाने में सक्षम हो सकते हैं.

  • शुभ अंक:
  • शुभ रंग: लाल 
  • उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएँ.

धनु राशि

आज आप अपने बच्चों की गतिविधियों में व्यस्त रह सकते हैं. आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए किसी छोटी यात्रा पर जा सकते हैं. आप कठिन कार्य भी आसानी से करने में सक्षम हो सकते हैं. आप अपने प्रियजनों के लिए घरेलू वस्तुओं और उपहारों पर पैसा खर्च कर सकते हैं. एकल लोगों को अपना जीवनसाथी मिल सकता है, और जोड़े अपने ख़ुशी के पलों का आनंद ले सकते हैं.

  • शुभ अंक:
  • शुभ रंग: पीला 
  • उपाय: भगवान विष्णु को केले अर्पित करें.

मकर राशि

आज आप सुस्त और नकारात्मक महसूस कर सकते हैं. सावधान रहें कि कठोर न बोलें, क्योंकि इससे समस्याएं पैदा हो सकती हैं. आप शुभचिंतकों के सुझावों को नकार सकते हैं, लेकिन शाम तक हालात बेहतर हो जाएंगे. आपका आंतरिक आत्म आपको अपने व्यवसाय के लिए कठिन निर्णय लेने में मदद करेगा.

  • शुभ अंक:
  • शुभ रंग: नीला 
  • उपाय: पीपल के पेड़ को जल चढ़ाएँ.

कुंभ राशि

आज आप सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हैं. आपका स्वाभिमान आपको नकारात्मक लोगों से निपटने में मदद करेगा. पारिवारिक मामलों में आप अधिक भावुक हो सकते हैं. आप कार्यस्थल पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे और अपने काम समय पर पूरे करेंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा.

  • शुभ अंक:
  • शुभ रंग: बैंगनी 
  • उपाय: शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें.

मीन राशि

आज आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने और अपनी बचत को समझदारी से निवेश करने में सक्षम हो सकते हैं. आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो इसमें आपकी मदद कर सकता है. आप स्वयं को दूसरों के प्रति अधिक विनम्र होते हुए भी पा सकते हैं, जिससे आपका सम्मान बढ़ सकता है.

  • शुभ अंक:
  • शुभ रंग: नीला 
  • उपाय: भगवान विष्णु को तुलसीदल चढ़ाएँ.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 03 Oct 2025 01:00 PM (IST)
Tags :
Kal Ka Rashifal Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप ने की विमानों की घुसपैठ तो इस छोटे से देश ने दे दी चेतावनी, कहा- ऐसी गलती मत करना कि...
ट्रंप ने की विमानों की घुसपैठ तो इस छोटे से देश ने दे दी चेतावनी, कहा- ऐसी गलती मत करना कि...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हत्या या हादसा... पत्रकार राजीव प्रताप की मौत की वजह क्या? SIT रिपोर्ट में खुलासा
हत्या या हादसा... पत्रकार राजीव प्रताप की मौत की वजह क्या? SIT रिपोर्ट में खुलासा
इंडिया
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
क्रिकेट
'मैं तुम्हे IPL के लिए नहीं...', अभिषेक शर्मा ने बताया कि कैसे युवराज सिंह ने उन्हें तैयार किया
'मैं तुम्हे IPL के लिए नहीं...', अभिषेक शर्मा ने बताया कि कैसे युवराज सिंह ने उन्हें तैयार किया
Advertisement

वीडियोज

Kantara Chapter 1 Review: ऋषभ शेट्टी गुलशन देवैया जयराम रुक्मिणी वसंत
PM Modi Bihar Visit: पीएम मोदी बिहार के युवाओं से करेंगे संवाद, बड़ी घोषणा संभव! | ABP News
Bihar Elections 2025: 25 लाख महिलाओं को CM Nitish Kumar देंगे ₹10,000 की सौगात
Swami Chaitanyanand Case: तीन महिलाएँ गिरफ्तार, 'बाबा' के मोबाइल से अश्लील चैट का खुलासा
Bareilly Internet Ban: Juma पर हाई ALERT, 8500 Police तैनात, Internet सेवा बंद
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप ने की विमानों की घुसपैठ तो इस छोटे से देश ने दे दी चेतावनी, कहा- ऐसी गलती मत करना कि...
ट्रंप ने की विमानों की घुसपैठ तो इस छोटे से देश ने दे दी चेतावनी, कहा- ऐसी गलती मत करना कि...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हत्या या हादसा... पत्रकार राजीव प्रताप की मौत की वजह क्या? SIT रिपोर्ट में खुलासा
हत्या या हादसा... पत्रकार राजीव प्रताप की मौत की वजह क्या? SIT रिपोर्ट में खुलासा
इंडिया
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
क्रिकेट
'मैं तुम्हे IPL के लिए नहीं...', अभिषेक शर्मा ने बताया कि कैसे युवराज सिंह ने उन्हें तैयार किया
'मैं तुम्हे IPL के लिए नहीं...', अभिषेक शर्मा ने बताया कि कैसे युवराज सिंह ने उन्हें तैयार किया
बॉलीवुड
मूंछों और आर्मी यूनिफॉर्म में डैशिंग दिखे Salman Khan, 'बैटल ऑफ गलवान' के सेट से फिर वायरल हुई एक्टर की तस्वीर, फैंस ने यूं किया रिएक्ट
'बैटल ऑफ गलवान' के सेट से फिर वायरल हुई सलमान खान की तस्वीर, फैंस ने यूं किया रिएक्ट
हेल्थ
Early Stroke In Young Adults: ब्लड ग्रुप ही बता देगा 60 की उम्र से पहले ब्रेन स्ट्रोक पड़ेगा या नहीं, जानें किन लोगों को ज्यादा खतरा?
ब्लड ग्रुप ही बता देगा 60 की उम्र से पहले ब्रेन स्ट्रोक पड़ेगा या नहीं, जानें किन लोगों को ज्यादा खतरा?
नौकरी
UP में पंचायत सहायक को हर महीने मिलते हैं कितने रुपये? जानकर रह जाएंगे हैरान
UP में पंचायत सहायक को हर महीने मिलते हैं कितने रुपये? जानकर रह जाएंगे हैरान
ट्रेंडिंग
Video: इंसान के रूप में मदद करते भगवान! चलती गाड़ी में लगी आग तो शख्स ने किया ऐसा काम, देखें वीडियो
Video: इंसान के रूप में मदद करते भगवान! चलती गाड़ी में लगी आग तो शख्स ने किया ऐसा काम, देखें वीडियो
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
Embed widget