Kal Ka Rashifal: 4 अक्टूबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए जानते हैं कल का राशिफल-

आज आप में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है. आप आत्मविश्वास महसूस कर सकते हैं और अपने काम का आनंद ले सकते हैं, जिससे आपके वर्तमान प्रोजेक्ट में तेजी आ सकती है. आप स्वस्थ भी महसूस करेंगे और आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी. लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आपसे मदद मांग सकते हैं, जिससे आपका मान-सम्मान बढ़ सकता है.

शुभ अंक: 9

9 शुभ रंग: लाल

लाल उपाय: हनुमानजी को सिंदूर अर्पित करें.

वृषभ राशि

आज आप सुस्त महसूस कर सकते हैं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. कुछ परिचित लोग आपके साथ विश्वासघात कर सकते हैं. आप निर्णय लेने में भ्रमित हो सकते हैं. आर्थिक निर्णय लेने से बचें. धैर्य रखें और जल्दबाजी से बचें.

शुभ अंक: 6

6 शुभ रंग: सफेद

सफेद उपाय: मां दुर्गा को लाल फूल चढ़ाएँ.

मिथुन राशि

आज आपको सकारात्मक ऊर्जा का आशीर्वाद मिल सकता है, जो आपको अच्छे निवेश निर्णय लेने में मदद कर सकती है. आपका पिछला निवेश भी आपको मुनाफा दे सकता है. आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर सकते हैं जिसका आपको लंबे समय तक फायदा मिलेगा. आप अपनी सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए अपना नेटवर्क भी बढ़ा सकते हैं.

शुभ अंक: 5

5 शुभ रंग: हरा

हरा उपाय: तुलसी के पौधे को जल अर्पित करें.

कर्क राशि

आज आप काम में व्यस्त हो सकते हैं लेकिन आप केंद्रित और उत्पादक रहेंगे. आप परिवार के साथ समय का आनंद ले सकते हैं और आपको कोई जीवनसाथी मिल सकता है. आप अपनी स्थिति में सुधार के लिए अपने घर या कार्यालय का नवीनीकरण भी कर सकते हैं.

शुभ अंक: 2

2 शुभ रंग: चाँदी

चाँदी उपाय: भगवान शिव को कच्चा दूध चढ़ाएँ.

सिंह राशि

आज आप चंद्रमा और अपने बड़ों के आशीर्वाद से धन्य हैं. आप विषम परिस्थिति से बाहर निकलेंगे और जीवन में प्रगति करेंगे. आपकी आध्यात्मिक शक्ति आपको अच्छे निर्णय लेने और अपने वित्त में सुधार करने में मदद करेगी.

शुभ अंक: 1

1 शुभ रंग: सुनहरा

सुनहरा उपाय: सूर्यदेव को जल चढ़ाएँ.

कन्या राशि

आज आप नकारात्मक और अधीर हो सकते हैं. आप कठिन निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो सकते हैं. आपको अपने काम में आगे बढ़ने के लिए अपने बड़ों के आशीर्वाद की आवश्यकता है. मृत संपत्तियों में निवेश करने से बचें. कपल्स को बुरे पलों पर चर्चा करने से बचना चाहिए.

शुभ अंक: 5

5 शुभ रंग: हरा

हरा उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें.

आज आपको करियर में अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है. आपका पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा. परिवार के साथ वाद-विवाद से बचें. आप संपत्ति में निवेश कर सकते हैं. विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई में लगेगा.

शुभ अंक: 6

6 शुभ रंग: गुलाबी

गुलाबी उपाय: मां लक्ष्मी की आरती करें.

वृश्चिक राशि

आज आप कार्यक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और पदोन्नति हो सकती है. आपके बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है. आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए किसी निवेश सलाहकार से मिल सकते हैं. आज आप अपने छुपे हुए शत्रुओं पर भी काबू पाने में सक्षम हो सकते हैं.

शुभ अंक: 9

9 शुभ रंग: लाल

लाल उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएँ.

धनु राशि

आज आप अपने बच्चों की गतिविधियों में व्यस्त रह सकते हैं. आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए किसी छोटी यात्रा पर जा सकते हैं. आप कठिन कार्य भी आसानी से करने में सक्षम हो सकते हैं. आप अपने प्रियजनों के लिए घरेलू वस्तुओं और उपहारों पर पैसा खर्च कर सकते हैं. एकल लोगों को अपना जीवनसाथी मिल सकता है, और जोड़े अपने ख़ुशी के पलों का आनंद ले सकते हैं.

शुभ अंक: 3

3 शुभ रंग: पीला

पीला उपाय: भगवान विष्णु को केले अर्पित करें.

मकर राशि

आज आप सुस्त और नकारात्मक महसूस कर सकते हैं. सावधान रहें कि कठोर न बोलें, क्योंकि इससे समस्याएं पैदा हो सकती हैं. आप शुभचिंतकों के सुझावों को नकार सकते हैं, लेकिन शाम तक हालात बेहतर हो जाएंगे. आपका आंतरिक आत्म आपको अपने व्यवसाय के लिए कठिन निर्णय लेने में मदद करेगा.

शुभ अंक: 8

8 शुभ रंग: नीला

नीला उपाय: पीपल के पेड़ को जल चढ़ाएँ.

कुंभ राशि

आज आप सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हैं. आपका स्वाभिमान आपको नकारात्मक लोगों से निपटने में मदद करेगा. पारिवारिक मामलों में आप अधिक भावुक हो सकते हैं. आप कार्यस्थल पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे और अपने काम समय पर पूरे करेंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा.

शुभ अंक: 4

4 शुभ रंग: बैंगनी

बैंगनी उपाय: शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें.

मीन राशि

आज आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने और अपनी बचत को समझदारी से निवेश करने में सक्षम हो सकते हैं. आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो इसमें आपकी मदद कर सकता है. आप स्वयं को दूसरों के प्रति अधिक विनम्र होते हुए भी पा सकते हैं, जिससे आपका सम्मान बढ़ सकता है.

शुभ अंक: 7

7 शुभ रंग: नीला

नीला उपाय: भगवान विष्णु को तुलसीदल चढ़ाएँ.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.