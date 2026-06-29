Kal Ka Rashifal, 30 June 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, कल से आषाढ़ मास की शुरुआत हो रही है. कल पूरे दिन आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी. नक्षत्रों की बात करें तो कल पूरे दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा. चंद्रमा कल पूरे दिन अपने मित्र ग्रह गुरु की राशि धनु राशि में ही संचार करेंगे. आषाढ़ महीने के पहले ही दिन ग्रहों का यह गोचर कई राशियों के जीवन में बड़े और सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाला है.

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, कल मंगलवार को आकाश मंडल में वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और शंख योग के साथ बुधादित्य योग और ब्रह्म योग का महासंयोग बन रहा है. इस पावन तिथि और ग्रहों के अनूठे कॉम्बिनेशन से कई राशियों के लंबे समय से अटके हुए कमर्शियल और करियर से जुड़े काम तेजी से गति पकड़ेंगे, जिससे बिजनेस में बड़ा आर्थिक सुधार देखने को मिलेगा.

आइए, प्रसिद्ध ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार जानते हैं कि कल मंगलवार को मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के जीवन में करियर, बिजनेस, लव लाइफ और सेहत के मामले में क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं.

कल का पंचांग व शुभ मुहूर्त:

तिथि: आषाढ़ कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि (पूरे दिन रहेगी).

आषाढ़ कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि (पूरे दिन रहेगी). नक्षत्र: पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र (पूरे दिन रहेगा).

पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र (पूरे दिन रहेगा). चन्द्रमा की स्थिति: चंद्रमा कल पूरे दिन धनु राशि में गोचर करेंगे.

चंद्रमा कल पूरे दिन धनु राशि में गोचर करेंगे. शुभ चौघड़िया (काम शुरू करने का समय): दोपहर 12:15 से दोपहर 02:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया) रहेगा.

दोपहर 12:15 से दोपहर 02:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया) रहेगा. राहुकाल (अशुभ समय): दोपहर 03:00 से शाम 04:30 बजे तक (इस समय कोई भी शुभ, मांगलिक या नया काम करने से बचें).

दोपहर 03:00 से शाम 04:30 बजे तक (इस समय कोई भी शुभ, मांगलिक या नया काम करने से बचें). शुभ यात्रा दिशा: कल उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए अत्यंत मंगलकारी और सफल रहेगा.

चंद्रमा के नवम भाव में होने से कल किसी जरूरतमंद की आगे बढ़कर मदद करने से आपका भाग्य तेजी से चमकेगा. ब्रह्म योग बनने से कल बिजनेसमैन को भाग्य का सकारात्मक स्ट्रोक मिलेगा, जो आपको मार्केट में अन्य प्रतिद्वंद्वियों से काफी आगे रखेगा.

बिजनेस: बाजार की चाल कल आपके पुराने घाटों को मुनाफे में बदलने वाली साबित होगी, जिससे व्यापारियों को बड़ी राहत महसूस होगी. जो लोग पुराने काम के साथ-साथ न्यू बिजनेस या स्टार्टअप (New Business Setup) शुरू करना चाहते हैं, उन्हें कल बेहतर मार्केटिंग, सोशल और टेक्निकल टीम को हायर करने की योजना बनानी चाहिए.

करियर: वर्कस्पेस पर को-वर्कर्स के साथ मजबूत तालमेल बनाकर अपना Professional Network बढ़ाएं, उनके साथ अच्छे संबंध होने से काम पूरा करने में बड़ी मदद मिलेगी. नौकरीपेशा लोग कल बॉस द्वारा दिए गए कठिन उद्देश्यों की पूर्ति करने में सफल रहेंगे, जिससे आपकी सर्वत्र प्रशंसा होगी. मेहनत जमकर करें.

यूथ: राजनीति से जुड़े लोगों की कल कोई बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है. छात्र, कलाकार और खिलाड़ी वर्ग के युवा कल पूरी तरह अलर्ट रहें; कोई अपना बनकर झूठ बोलते हुए आपके भोलेपन का फायदा उठा सकता है. संतान की ओर से चल रही चिंताएं कल कम होंगी.

शुभ रंग: पर्पल | शुभ अंक: 8 | अशुभ अंक: 2

वृषभ राशि (Taurus)

चंद्रमा के अष्टम भाव में होने से कल ननिहाल या ददियाल पक्ष में किसी सदस्य के साथ अचानक तीखी बहस या अनबन हो सकती है, शांत रहें. कल आपको अपनी सोशल और पॉलिटिकल लाइफ में अपनी आक्रामक वाणी पर कड़ा कंट्रोल रखना होगा, वरना आपके शब्द ही आपके लिए सबसे बड़े शत्रु का काम करेंगे.

बिजनेस: अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर बढ़ते तनाव के कारण कल व्यापारियों के कच्चे माल की शिपमेंट पोर्ट पर (Raw Material Shipment Stuck) ही अटक सकती है, जिससे प्रोडक्शन प्रभावित होगा. बिजनेसमैन कल अपने प्रोडक्ट्स की प्राइस (कीमत) बहुत सोच-समझकर तय करें; प्राइस ज्यादा होने से ग्राहक बिना कुछ लिए ही आपकी दुकान से यू-टर्न ले सकते हैं.

करियर: नौकरीपेशा लोग कल ऑफिस की गॉसिप और राजनीति से पूरी तरह दूरी बनाए रखें; आपकी किसी पुरानी बात को कल सबके सामने उछाला जा सकता है, जिससे आपकी कॉर्पोरेट छवि धूमिल हो सकती है. जो लोग जॉब स्विच करने की सोच रहे हैं, वे अभी इस विचार पर फुल स्टॉप लगा दें.

सावधान: वर्कप्लेस पर पूरी तरह एक्टिव हो जाएं; मैनेजमेंट आपके काम को बहुत बारीकी से चेक कर रहा है, इसलिए लापरवाही की कोई गुंजाइश न छोड़ें. प्रतियोगी छात्र कल एनवायरनमेंटल डिस्ट्रैक्शंस के कारण पढ़ाई पर फोकस करने में थोड़ा स्ट्रगल महसूस कर सकते हैं.

शुभ रंग: ऑरेंज | शुभ अंक: 9 | अशुभ अंक: 2

मिथुन राशि (Gemini)

चंद्रमा के सप्तम भाव में होने से कल पार्टनरशिप (साझेदारी) के बिजनेस में लॉन्च किए गए नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से आपको बंपर लाभ होने वाला है. कल ऑफिस में टीमवर्क के साथ काम करना आपके लिए बहुत जरूरी है; प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए अपनी पूरी टीम को साथ लेकर चलें और उन्हें लगातार मोटिवेट करते रहें.

बिजनेस: यदि आप किसी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के लिए मार्केट में न्यू फ्रेंचाइजी या डीलरशिप (New Franchise Planning) लेने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो इसके लिए कल दोपहर 12:15 से दोपहर 02:00 बजे के बीच का समय सबसे शुभ और फलदायी रहेगा. विकट परिस्थितियों के बावजूद बाजार में आपके प्रोडक्ट्स की भारी डिमांड रहेगी, जिससे बिक्री बढ़ेगी.

करियर: आपकी अनूठी वर्किंग स्टाइल और बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखते हुए कल टॉप मैनेजमेंट आपको किसी हाई-लेवल और इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट का हेड या टीम लीडर बना सकता है. नौकरीपेशा लोगों को कल ऑफिस में पूरी तरह एक्टिव रहना होगा, क्योंकि अचानक 'काम ज्यादा और समय कम' जैसी नौबत आ सकती है.

यूथ: आपका समर्पण और आगे बढ़कर Family Member की मदद करना कल आपके पारिवारिक रिश्तों को नई ऊर्जा देगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को 'फियर ऑफ फेलियर' (असफलता के डर) से बचने के लिए कल केवल नए टॉपिक्स पढ़ने के बजाय पुराने सिलेबस के रिवीजन पर फोकस करना चाहिए.

शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 7 | अशुभ अंक: 4

कर्क राशि (Cancer)

चंद्रमा के छठे भाव में होने से कल आपको किसी पुरानी गंभीर बीमारी या शारीरिक कष्ट से पूरी तरह परमानेंट छुटकारा मिल जाएगा. ब्रह्म योग बनने से कल नौकरीपेशा लोगों की ऑफिस में टॉप सीनियर्स के साथ एक बड़ी ऑफिशियल मीटिंग हो सकती है, जिसमें आपके बेहतरीन काम के साथ-साथ आपकी सैलरी और पद को भी बढ़ाए जाने पर सकारात्मक चर्चा होगी.

बिजनेस: जो व्यापारी स्टॉक मार्केट, शेयर्स या कमोडिटी ट्रेडिंग (Stock Market Investment) में पैसा लगा रहे हैं, वे कल थोड़ा ठहर जाएं; पूरी सावधानी के साथ सोच-समझकर कदम उठाएं तभी नुकसान से बच पाएंगे. कल आपको बाजार में अपने कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेटेजी से कुछ नया और एडवांस सीखने को मिलेगा.

करियर: कल आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स कॉरपोरेट क्लाइंट्स को पूरी तरह मंत्रमुग्ध कर देंगी, जिसके बल पर कंपनी को एक बहुत बड़ा और प्रतिष्ठित कॉन्ट्रैक्ट हासिल होगा. फील्ड मार्केटिंग से जुड़े कर्मचारी कल अपने करियर की सीढ़ी पर एक पायदान और ऊपर चढ़ेंगे. कार्यस्थल पर पेंडेंसी की आदत में सुधार लाएं.

यूथ: छात्र, कलाकार और खिलाड़ी वर्ग के युवाओं को कल समाज में नकारात्मक, मिसलीडिंग और कन्फ्यूजन पैदा करने वाले लोगों से एक उचित दूरी बनाकर रखनी होगी, वरना वे आपके करियर पाथ में बड़ी बाधाएं खड़ी कर सकते हैं. घर में छोटे भाई-बहनों का पूरा ख्याल रखें.

शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 8 | अशुभ अंक: 2

सिंह राशि (Leo)

चंद्रमा के पांचवें भाव में होने से कल आपको अचानक कहीं से बड़ा आकस्मिक धन लाभ होने के मजबूत योग हैं. ब्रह्म योग बनने से कल हस्तशिल्प (हैंडीक्राफ्ट), फर्नीचर और इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट बिजनेस (Import-Export Business Profit) से जुड़े व्यापारियों को विदेशी कंपनियों से बड़ा बंपर मुनाफा होने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है.

बिजनेस: कल क्रिएटिव सेक्टर्स में काम करने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा मौका है; डिजाइनिंग, कंटेंट क्रिएशन और फैशन बिजनेस से जुड़े लोगों के ऑर्डर्स में भारी बढ़ोतरी होगी. अपनी रचनात्मकता को बिजनेस में कन्वर्ट करें, भारी लाभ होगा. बाजार का सेंटीमेंट पूरी तरह आपकी उम्मीदों के अनुकूल रहेगा.

करियर: ऑफिस में कल आपको सीनियर्स और बॉस से बेहतरीन कॉर्पोरेट गाइडेंस मिलेगा, जिससे आपके पेंडिंग प्रोजेक्ट्स को नई गति प्राप्त होगी. नौकरीपेशा लोगों को कल बेहद धैर्य का परिचय देते हुए अपने ऑफिशियल वर्क को अंजाम देना होगा. मार्केटिंग से जुड़े कर्मचारी कल वाहन चलाते समय अलर्ट रहें, चोट लगने की आशंका है.

यूथ: प्रेम संबंधों में चल रहे युवक-युवतियों को कल सलाह दी जाती है कि वे एक-दूसरे की भावनाओं का पूरा सम्मान करें, अन्यथा मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते अलगाव या ब्रेकअप होने तक की नौबत आ सकती है. गाइडेंस की कमी के कारण छात्र कल पढ़ाई में थोड़ा असहज महसूस कर सकते हैं.

शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5 | अशुभ अंक: 3

कन्या राशि (Virgo)

चंद्रमा के चतुर्थ भाव में होने से कल घर की किसी महिला सदस्य की सेहत अचानक थोड़ी नासाज हो सकती है, उनका विशेष ध्यान रखें. सेहत के मामले में कल डायबिटीज के पेशेंट्स को अपने खान-पान और लाइफस्टाइल का खास ख्याल रखना होगा. कार्यस्थल पर कल आपके ऊपर थोड़ा आलस्य हावी हो सकता है, इसलिए खुद को लगातार एक्टिव रखें.

बिजनेस: कल शेयर बाजार में जिस स्टॉक में व्यापारी तेजी की उम्मीद कर रहे थे, वहां से अचानक डिमांड गायब होने की आशंका है; मार्केट का सेंटीमेंट कल आपके कैलकुलेशन के पूरी तरह खिलाफ जा सकता है. व्यापार में डिजिटल मार्केटिंग, गूगल एड्स (Google Ads & Digital Channels) पर विशेष ध्यान न देने की वजह से बड़ा लॉस उठाना पड़ सकता है.

धोखाधड़ी अलर्ट: ग्रह गोचर आपके विरुद्ध होने से कल बाजार में पैसों का कोई भी लेनदेन बहुत सजग होकर करें, क्योंकि आपका कोई अपना ही आपके साथ बड़ा फ्रॉड या चीटिंग कर सकता है. वर्कप्लेस पर अपने काम स्वयं निपटाएं, दूसरों के भरोसे कोई फाइल न छोड़ें.

यूथ व सलाह: यदि आप ऑफिस में सीनियर पोजीशन पर हैं, तो कल जूनियर्स के साथ अननेसेसरी डिबेट करने से बचें और उन पर बेवजह का हुक्म न चलाएं. लाइफ पार्टनर के साथ व्यर्थ की बातों पर विवाद होने की आशंका है, शांत रहें. राजनीति से जुड़े लोगों का झुकाव कल किसी अन्य पार्टी की तरफ तेजी से बढ़ सकता है.

शुभ रंग: नेवी ब्लू | शुभ अंक: 3 | अशुभ अंक: 2

चंद्रमा के तीसरे भाव में होने से कल संकट के समय किसी पुराने मित्र से बड़ी और अप्रत्याशित मदद मिलेगी. नौकरीपेशा लोगों की कल नई आधुनिक टेक्नोलॉजी और एडवांस सॉफ्टवेयर पर मजबूत पकड़ (Command on New Software) उन्हें ऑफिस में अन्य कलीग्स से बिल्कुल अलग और खास बना देगी; बस आपको अपने भीतर घमंड को आने से रोकना होगा.

बिजनेस: व्यापारियों को कल अपने ब्रांड के लिए एक मजबूत कस्टमर रिलेशन स्ट्रेटेजी (CRM) अपनानी चाहिए, जिससे ग्राहक बार-बार आपकी दुकान से ही परचेजिंग करें. जिस प्रोडक्ट पर आपने लंबे समय से भरोसा जताया था, कल बाजार में अचानक वहां से डिमांड और मुनाफे की एक नई लहर आएगी. निवेश करने से पहले परिस्थितियों को परख लें.

करियर: ऑफिस में कल आपकी बातों और रणनीतियों को सर्वोच्च वरीयता (प्रायोरिटी) मिलेगी; सीनियर अधिकारियों से लेकर टॉप मैनेजमेंट तक आपकी योजनाओं पर सहमति देता नजर आएगा. ऑफिशियल सिचुएशन में कल आपको चुस्ती-फुर्ती के साथ काम निपटाने होंगे, तभी समय पर घर पहुंच पाएंगे.

यूथ: खिलाड़ियों को कल मैदान पर अपनी पूरी क्षमता और कड़ी मेहनत का प्रयोग करना होगा, तभी वे अपने मुख्य लक्ष्य को हासिल करने में सफल हो पाएंगे. घर के बड़े-बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. यदि परिवार में कोई पुराना मनमुटाव चल रहा है, तो वीकेंड के बाद कल उसे सुलझाने का प्रयास करें.

शुभ रंग: व्हाइट | शुभ अंक: 1 | अशुभ अंक: 6

वृश्चिक राशि (Scorpio)

चंद्रमा के दूसरे भाव में होने से कल आपको अपनी पैतृक संपत्ति और पारिवारिक धन की उचित देखभाल करनी चाहिए. ब्रह्म योग बनने से कल ग्राहकों का अटूट विश्वास और सकारात्मक रिव्यूज आपके बिजनेस की काउंटर सेल में भारी इजाफा करेंगे. परिवार से संबंधित मानसिक तनाव कल पूरी तरह खत्म होगा, जिससे घर का माहौल शांतिपूर्ण रहेगा.

बिजनेस: कल व्यापारियों की ब्रांड वैल्यू मार्केट में आग की तरह फैलेगी और कई बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट या निवेशक आपके प्रोजेक्ट में फंडिंग (Big Investors Funding Wish) करने के लिए उत्सुक नजर आएंगे. आप अपनी तीक्ष्ण सूझबूझ से बाजार की विपरीत परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल कर पाने में पूरी तरह सफल रहेंगे. साख मजबूत होगी.

करियर: ऑफिस में कल आपकी धाक जमेगी और आपके विरोधी भी आपकी कार्यक्षमता का लोहा मानेंगे; हालांकि उनसे पूरी तरह अलर्ट रहें. वर्कप्लेस पर जो प्रोजेक्ट्स काफी समय से पेंडिंग पड़े हैं, कल उन्हें पूरा करने पर अपना पूरा फोकस लगाएं.

यूथ: नौकरीपेशा लोगों को बच्चों की परवरिश को लेकर गंभीरता दिखानी चाहिए और उनके साथ थोड़ा समय बिताना चाहिए. खुद के भीतर की नकारात्मकता को दूर करने के लिए हमेशा सकारात्मक और स्मार्ट लोगों की संगति में रहने का प्रयास करें. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत का मनचाहा फल मिलेगा.

शुभ रंग: रेड | शुभ अंक: 7 | अशुभ अंक: 3

धनु राशि (Sagittarius)

चंद्रमा कल आपकी ही राशि में गोचर करेंगे, जिससे आपका बौद्धिक विकास होगा और मन पूरी तरह शांत व खुशनुमा रहेगा. कल ऑफिस में पूरी तरह टीमवर्क का दिन है; कलीग्स के साथ मिलकर काम करने से कोई बड़ा प्रोजेक्ट आसानी से क्लियर होगा. इस कॉरपोरेट कोलाबोरेशन (Corporate Collaboration) से मार्केट में आपकी वैल्यू बढ़ेगी.

बिजनेस: व्यापारियों को कल बाजार में किसी भी प्रकार की व्यर्थ डिबेट या बहसबाजी से पूरी तरह बचना होगा, क्योंकि आसपास के लोगों से कहासुनी होने की पूरी आशंका बनी हुई है. किसी भी नए अनटेस्टेड काम की शुरुआत करने से कल बचें, वरना रिजल्ट्स उम्मीदों के एकदम विपरीत मिल सकते हैं.

करियर: कार्यस्थल पर कल अपने कामकाज और फाइल्स पर पूरा फोकस बनाए रखना होगा; ध्यान दें कि आपकी एक छोटी सी लापरवाही के चलते ऑफिस का कोई बड़ा नुकसान न हो. नौकरीपेशा लोग कल सुबह ही अपनी एक 'टू-डू लिस्ट' (To-Do List) बनाएं और उस पर कड़ाई से अमल करें.

यूथ: कल आपको लाइफ पार्टनर के साथ-साथ परिवार का भी पूरा सहयोग मिलने की संभावना है. ऑफिस में विरोधियों के साथ क्रोध और अहंकार के टकराव से पूरी तरह बचें, अन्यथा बेवजह ही विवाद की स्थितियां खड़ी हो सकती हैं. अधिकांश समय सकारात्मक लोगों के साथ बिताएं.

शुभ रंग: क्रीम | शुभ अंक: 4 | अशुभ अंक: 9

मकर राशि (Capricorn)

चंद्रमा के बारहवें भाव में होने से कल आपको अपने फालतू और फिजूल के खर्चों को कम करने के लिए एक ठोस बजट बनाने की जरूरत है. कल नौकरीपेशा लोगों का मन मुख्य काम में थोड़ा कम और भविष्य की चिंताओं में ज्यादा भटक सकता है, जिसके चलते प्रोजेक्ट्स डिलीवर होने में डिले (देरी) हो सकता है; फोकस बढ़ाएं.

बिजनेस: ग्रह गोचर आपके विरुद्ध होने से कल व्यापारियों को बहुत अलर्ट रहना होगा; अन्यथा देश-विदेश की कोई बड़ी फ्रेंचाइजी या डीलरशिप (Loss of Franchise Alert) आपके हाथ से छिन सकती है. बाजार के उतार-चढ़ाव को देखते हुए कल बिना सोचे-समझे निवेश करने से बचें, वरना धन डूब सकता है.

करियर: वर्कप्लेस पर दूसरों के साथ बहुत सोच-समझकर व्यवहार करें; क्योंकि किसी जूनियर कर्मचारी के साथ तीखी कहासुनी होने की आशंका बनी हुई है. अपनी वाणी और गुस्से पर कड़ा नियंत्रण रखें. यदि ऑफिस में महिला एचआर (HR) हैं, तो उनके साथ किसी भी तरह के डिबेट से बचें. शिष्टाचार का परिचय दें.

सावधान: मार्केट की अप्स-डाउन की स्थिति को देखते हुए कल आपका स्वास्थ्य थोड़ा डगमगा सकता है; यदि सीने में दर्द या भारीपन महसूस हो तो इसे गंभीरता से लें. छात्रों को क्लास में सवाल पूछने के डर (फियर ऑफ आस्किंग) से बाहर निकलना होगा. परिवार के साथ धार्मिक कार्य करें.

शुभ रंग: ग्रे | शुभ अंक: 7 | अशुभ अंक: 3

कुंभ राशि (Aquarius)

चंद्रमा के ग्यारहवें भाव में होने से कल आपको केवल इस बात पर फोकस करना चाहिए कि आपका मुख्य प्रॉफिट और रेवेन्यू किसमें छिपा है. कल करियर और प्लेसमेंट के क्षेत्र में युवाओं को एक बिल्कुल नई उम्मीद की किरण मिलेगी; अपनी इसी उम्मीद को साकार करने के लिए पूरी जी-जान लगा दें, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी.

बिजनेस: विदेशी व्यापार (फॉरेन बिजनेस) करने वाले लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए दूसरों का गलत सहारा न लें. व्यापारियों को कल किसी भी नई प्लानिंग को धरातल पर उतारने से बचना चाहिए. हालांकि, सरकार से विशेष सब्सिडी या टैक्स में छूट (Government Subsidy Benefit) मिलने से फैक्ट्री विस्तार की लागत काफी कम हो जाएगी.

करियर: कल नौकरीपेशा लोगों की रिपोर्टिंग, प्रेजेंटेशन और डेटा एनालिसिस को क्लाइंट्स की तरफ से फाइव-स्टार रेटिंग मिलेगी, जिससे आपका रुतबा बढ़ेगा. वर्कलोड के बीच स्वयं को पूरी तरह शांत बनाए रखें; टाइम मैनेजमेंट के लिए कैलेंडर और टूल्स का प्रयोग करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

यूथ: छात्रों को अगले एग्जाम्स में टॉप करने के लिए अभी से ही कठोर मेहनत शुरू कर देनी चाहिए. पूजा-पाठ, दान-धर्म जैसे सत्कर्मों पर जोर दें; अपनी क्षमता के अनुसार किसी गरीब या जरूरतमंद को अन्न का दान जरूर करें.

शुभ रंग: पिंक | शुभ अंक: 5 | अशुभ अंक: 1

मीन राशि (Pisces)

चंद्रमा के दसवें भाव में होने से कल आपकी जॉब प्रोफाइल या वर्किंग डिपार्टमेंट में होने वाले बदलावों से आपको बहुत बड़ा करियर लाभ होने वाला है. ब्रह्म योग बनने से कल छात्र, कलाकार और खिलाड़ी वर्ग के युवाओं को भाग्य और कर्म दोनों का पूरा साथ (Luck & Hard Work Sync) मिलेगा; दोनों का सपोर्ट मिलने से बड़ी सफलता हाथ लगेगी.

बिजनेस: ऑनलाइन बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए कल व्यापारियों को अपने ऑनलाइन रिव्यूज और डिजिटल फीडबैक को बहुत ही स्मार्टली मैनेज करना होगा. डेटा और लॉजिक के आधार पर लिया गया कल आपका हर एक डिसीजन पूरी तरह सटीक बैठेगा, जिससे आप कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ देंगे. शाम को थोड़ा मुनाफा जरूर होगा.

करियर: यदि आप ऑफिस में किसी बड़े प्रोजेक्ट के हेड हैं, तो कल कार्यस्थल पर गंभीरता और सहनशीलता का परिचय दें; टीम में हो रहे विवादित मामलों को बहुत सूझबूझ के साथ हल करें. नौकरीपेशा लोगों को न तो ऑफिस में किसी के खिलाफ पॉलिटिक्स करनी है और न ही उसका हिस्सा बनना है.

सलाह: वर्कस्पेस पर कल मनमुताबिक कार्य न बनने से थोड़ा मानसिक रूप से निराशा हो सकती है, लेकिन उम्मीद का दामन थामते हुए एक बार फिर से प्रयास करें. आपको लग्जरी लाइफ जीने के मौके मिलेंगे, लेकिन उसके चक्कर में अपने नियमों को न बिगड़ने दें.

शुभ रंग: सिल्वर | शुभ अंक: 2 | अशुभ अंक: 8

यह भी पढ़े- Flipkart GOAT Sale 2026: राहु के मूलांक 4 में शुरू हो रही है सेल; शुक्र गोचर के बीच कर्ज और ब्याज से बचने के लिए देखें पंचांग

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.