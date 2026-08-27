Kal Ka Rashifal, 28 August 2026 (कल का राशिफल): शुक्रवार का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए भाई-बहन के अटूट प्रेम के पावन पर्व रक्षाबंधन के साथ-साथ ग्रह-नक्षत्रों के दृष्टिकोण से भी बेहद खास और नए अवसर लेकर आने वाला है. कल सुबह 09:49 बजे तक श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रहेगी, तत्पश्चात भाद्रपद कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी. इसके साथ ही शतभिषा नक्षत्र पूरे दिन प्रभावी रहेगा. चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण करेंगे, जहां चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष भी बना रहेगा.

ग्रहों से बनने वाले अतिगंड योग, बुधादित्य योग और सुनफा योग के शुभ प्रभाव से मिथुन, तुला, धनु और कुंभ राशि के जातकों को ऑनलाइन बिजनेस में मुनाफा, निवेश से बेहतरीन रिटर्न और कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान मिलने के मजबूत योग हैं.

आइए जानते हैं पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान (जयपुर - जोधपुर) के विख्यात भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से 28 अगस्त का संपूर्ण पंचांग और दैनिक राशिफल.

पंचांग (28 अगस्त 2026, शुक्रवार, रक्षाबंधन)

तिथि: श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा (सुबह 09:49 बजे तक), तत्पश्चात प्रतिपदा

श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा (सुबह 09:49 बजे तक), तत्पश्चात प्रतिपदा नक्षत्र: शतभिषा नक्षत्र (पूरे दिन)

शतभिषा नक्षत्र (पूरे दिन) चन्द्र राशि: कुंभ राशि (चन्द्रमा-राहु ग्रहण दोष)

कुंभ राशि (चन्द्रमा-राहु ग्रहण दोष) शुभ योग: अतिगंड योग, बुधादित्य योग, वाशि योग, आनन्दादि योग एवं सुनफा योग

अतिगंड योग, बुधादित्य योग, वाशि योग, आनन्दादि योग एवं सुनफा योग शुभ समय (चौघड़िया मुहूर्त):

सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)

राहुकाल (अशुभ समय): सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक

सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक दिशाशूल: पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस व शुरुआत: विरोधियों पर आपकी बुद्धि भारी पड़ेगी. नया काम शुरू करने के लिए सुबह 08:15 से 10:15 या दोपहर 01:15 से 02:15 का समय उत्तम है. जोखिम भरे कार्यों से बचें.

नौकरी व परिवार: अतिगंड योग से कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, सहकर्मियों से कंपीटिशन बढ़ सकता है. बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करें और उन्हें रक्षाबंधन पर उपहार दें.

लक्की कलर: रेड | लक्की नंबर: 1 | अनलक्की नंबर: 3

वृष राशि (Taurus)

पब्लिक रिलेशन व तरक्की: बिजनेस में इंटरनेट व फोन के जरिए जनसंपर्क मजबूत करें. कार्यक्षेत्र में लीक से हटकर कुछ नया करने का प्रयास करेंगे.

सावधानी व संबंध: एक्स्ट्रा इनकम के चक्कर में कोई भी वित्तीय जोखिम न लें. पिता व वरिष्ठजनों के मान-सम्मान का पूरा ध्यान रखें.

लक्की कलर: पिंक | लक्की नंबर: 9 | अनलक्की नंबर: 5

मिथुन राशि (Gemini)

ऑनलाइन बिजनेस व मुनाफा: अतिगंड योग से ऑनलाइन बिजनेस करने वालों को तगड़ा आर्थिक लाभ होगा. ट्रेंड के अनुसार मार्केट अपडेट लेते रहें.

ऑफिस व परिवार: कार्यक्षेत्र में स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी और ऑफिस टूर फायदेमंद साबित होगा. रक्षाबंधन पर घर में खुशी का माहौल रहेगा.

लक्की कलर: ग्रीन | लक्की नंबर: 3 | अनलक्की नंबर: 7

कर्क राशि (Cancer)

सावधानी व ग्रहण दोष: चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के कारण नया काम शुरू करने से बचें और ऑफिशियल फाइलें दुरुस्त रखें. निर्णय लेने में वरिष्ठों की सलाह लें.

करियर व मानसिक स्थिति: मार्केटिंग से जुड़े लोग कम परिणाम मिलने से निराश न हों, निरंतर प्रयास जारी रखें. स्वास्थ्य और मानसिक शांति का ध्यान रखें.

लक्की कलर: क्रीम | लक्की नंबर: 9 | अनलक्की नंबर: 4

सिंह राशि (Leo)

डिजिटल मार्केटिंग व विस्तार: बिजनेस विस्तार और डिजिटल मार्केटिंग की नई जानकारियां फायदेमंद रहेंगी. बड़ी पार्टियों से बेहतरीन व्यावसायिक प्रस्ताव मिल सकते हैं.

ऑफिस व दांपत्य: कार्यप्रणाली में बदलाव के लिए अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें. जीवनसाथी के साथ रिश्ते में प्रेम और मधुरता बढ़ेगी.

लक्की कलर: ऑरेंज | लक्की नंबर: 8 | अनलक्की नंबर: 2

कन्या राशि (Virgo)

बिजनेस व नए विचार: अतिगंड योग से दिन अनुकूल रहेगा. नया काम शुरू करने से पहले परिजनों से विचार-विमर्श अवश्य करें.

कार्यक्षेत्र व उत्सव: ऑफिस में उकसावे में आकर किसी से बुरा-भला न बोलें. घर में नया सदस्य आने या रक्षाबंधन उत्सव से खुशी का माहौल रहेगा.

लक्की कलर: सिल्वर | लक्की नंबर: 4 | अनलक्की नंबर: 8

तुला राशि (Libra)

निवेश से रिटर्न: पुराने निवेश से बेहतरीन रिटर्न और धन प्राप्ति के योग हैं. कॉर्पोरेट मीटिंग में सफलता मिलने से मनोबल बढ़ेगा.

प्रोजेक्ट व पार्टी: कार्यक्षेत्र में प्रोजेक्ट के सफल होने पर जश्न का माहौल रहेगा. सीनियर्स का भावनात्मक सहयोग मिलेगा और वर्कलोड कम रहेगा.

लक्की कलर: पर्पल | लक्की नंबर: 1 | अनलक्की नंबर: 6

वृश्चिक राशि (Scorpio)

खर्च व सतर्कता: ग्रहण दोष के प्रभाव से खर्चों में बढ़ोतरी होगी. आर्थिक मामलों में दूसरों पर ज्यादा भरोसा न करें और अपने काम से काम रखें.

ऑफिस व क्रोध पर नियंत्रण: कार्यस्थल पर विवाद के चलते प्रोजेक्ट छिनने का जोखिम है. रक्षाबंधन के दिन घर में गुस्से पर पूरी तरह काबू रखें.

लक्की कलर: रेड | लक्की नंबर: 7 | अनलक्की नंबर: 2

धनु राशि (Sagittarius)

फायदेमंद अनुबंध: दोपहर बाद आर्थिक मामलों में बड़ा लाभ मिलेगा. शुभ चौघड़िया समय में महत्वपूर्ण कारोबारी अनुबंध हासिल हो सकते हैं.

तनावमुक्त दिन: मार्केटिंग से जुड़े लोग कार्यक्षेत्र में तनावमुक्त रहेंगे. जीवनसाथी के साथ दिल खोलकर प्यार और खुशियां साझा करेंगे.

लक्की कलर: येलो | लक्की नंबर: 4 | अनलक्की नंबर: 6

मकर राशि (Capricorn)

पारदर्शिता व नेटवर्क: कारोबारी सौदों में पारदर्शिता रखें और जनसंपर्क का दायरा बढ़ाएं. क्लाइंट्स के साथ बातचीत में मधुर वाणी का प्रयोग करें.

करियर व परिवार: सुनी-सुनाई बातों पर भरोसा न करें और अपनी मेहनत पर टिके रहें. पारिवारिक कार्यों में सहयोग से घर में सुख-शांति रहेगी.

लक्की कलर: ब्लू | लक्की नंबर: 1 | अनलक्की नंबर: 9

कुंभ राशि (Aquarius)

प्रॉपर्टी व सफलता: भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा; जमीन-जायदाद से जुड़े कार्यों में सफलता आपके कदम चूमेगी. विरोधियों को मात देने में सफल रहेंगे.

अतिगंड योग का प्रभाव: कार्यक्षेत्र में जिस भी काम की शुरुआत करेंगे, उसे पूरा करके ही दम लेंगे. काफी समय बाद पूरे परिवार के साथ सुखद समय बीतेगा.

लक्की कलर: पिंक | लक्की नंबर: 6 | अनलक्की नंबर: 3

मीन राशि (Pisces)

वित्तीय समझदारी: ग्रहण दोष के कारण कारोबारी लेन-देन में पूर्ण पारदर्शिता रखें. पैतृक व्यवसाय के आर्थिक मुद्दों को शांतिपूर्ण बातचीत से सुलझाएं.

सलाह व दांपत्य: ऑफिस में एकाग्रता बनाए रखें. जीवनसाथी की बुद्धिमत्तापूर्ण सलाह से बिजनेस को आगे बढ़ाने का नया रास्ता मिलेगा.

लक्की कलर: येलो | लक्की नंबर: 8 | अनलक्की नंबर: 5

FAQs

1. 28 अगस्त 2026 रक्षाबंधन पर किन राशियों को बड़ा आर्थिक लाभ होगा?

मिथुन, तुला, कुंभ और धनु राशि के जातकों को अतिगंड योग और बुधादित्य योग के शुभ प्रभाव से ऑनलाइन बिजनेस, निवेश और प्रॉपर्टी से तगड़ा धन लाभ होगा.

2. रक्षाबंधन पर किन राशियों को ग्रहण दोष के कारण सतर्क रहने की जरूरत है?

कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों को चंद्रमा-राहु ग्रहण दोष के कारण किसी नए बड़े निवेश, उधारी के लेन-देन और पारिवारिक वाद-विवाद से बचने की सलाह दी गई है.

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