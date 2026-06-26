Kal Ka Rashifal, 27 June 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, कल ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वादशी और त्रयोदशी तिथि का विशेष संयोग बन रहा है. कल रात्रि 10:23 तक द्वादशी तिथि रहेगी और इसके बाद त्रयोदशी तिथि की शुरुआत हो जाएगी. नक्षत्रों की बात करें तो कल रात्रि 10:11 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा और इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र लग जाएगा. चंद्रमा कल पूरे दिन वृश्चिक राशि में ही संचार करेंगे, जिससे कई राशियों के समीकरणों में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा.

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, कल शनिवार का वीकेंड करियर और वित्तीय उन्नति के लिहाज से बेहद अद्भुत रहने वाला है. कल आकाश मंडल में वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और शंख योग के साथ बुधादित्य योग और साध्य योग का महासंयोग बन रहा है. इसके अलावा, यदि आपकी राशि मिथुन, कन्या, धनु या मीन है, तो आपको भद्र राजयोग का पूरा सपोर्ट मिलने जा रहा है, जिससे लंबे समय से अटके हुए कमर्शियल प्रोजेक्ट्स तेजी से गति पकड़ेंगे.

आइए, प्रसिद्ध ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार जानते हैं कि कल शनिवार को मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के जीवन में करियर, बिजनेस और सेहत के मामले में क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं.

कल का पंचांग व शुभ मुहूर्त:

तिथि: रात्रि 10:23 तक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष द्वादशी, इसके बाद त्रयोदशी तिथि.

रात्रि 10:23 तक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष द्वादशी, इसके बाद त्रयोदशी तिथि. नक्षत्र: रात्रि 10:11 तक अनुराधा, इसके बाद पूरे दिन ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा.

रात्रि 10:11 तक अनुराधा, इसके बाद पूरे दिन ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा. चन्द्रमा की स्थिति: चंद्रमा कल पूरे दिन वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे.

चंद्रमा कल पूरे दिन वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे. शुभ समय (मुहूर्त): दोपहर 12:15 से दोपहर 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. इसके अलावा दोपहर 02:30 से दोपहर 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा.

दोपहर 12:15 से दोपहर 01:30 बजे तक रहेगा. इसके अलावा दोपहर 02:30 से दोपहर 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल (अशुभ समय): सुबह 09:00 से सुबह 10:30 बजे तक (इस समय कोई भी शुभ, मांगलिक या नया काम करने से बचें).

सुबह 09:00 से सुबह 10:30 बजे तक (इस समय कोई भी शुभ, मांगलिक या नया काम करने से बचें). शुभ यात्रा दिशा: कल पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए अत्यंत मंगलकारी और सफल रहेगा.

चंद्रमा के अष्टम भाव में होने से कल घर के कुछ जटिल और पुराने पारिवारिक मामलों की वजह से मानसिक शांति थोड़ी प्रभावित हो सकती है. ग्रह गोचर आपके विरुद्ध होने से कल आपको अत्यधिक सावधानी रखने की जरूरत है; किसी विश्वासपात्र व्यक्ति की गलती से आपको बड़ा नुकसान हो सकता है.

बिजनेस: मार्केट में कल क्लाइंट्स या बिजनेस पार्टनर्स के साथ मतभेद होने जैसी सिचुएशन बन सकती है; बात किसी बड़े डिसीजन तक जा सकती है. अपने चालू व्यवसाय की रणनीतियों को लेकर शांत रहें. ऑफिस और घर के काम के बीच संतुलन (Work-Life Balance) न बन पाने से ध्यान थोड़ा भटकेगा.

करियर: कार्यस्थल पर किसी को-वर्कर की गलती की वजह से कल आपको मैनेजमेंट या बॉस से दो-चार बातें सुननी पड़ सकती हैं; कलीग्स आपका साथ नहीं देंगे जिससे आप अकेलापन महसूस कर सकते हैं. ऑफिस में आपकी कुछ पुरानी बातें सामने आ सकती हैं, जिससे माहौल थोड़ा तनावपूर्ण रहेगा.

यूथ: एग्जाम्स को लेकर युवाओं के अंदर कल अचानक चिंता बढ़ सकती है; पढ़ाई में मन कम लगेगा और मेंटर्स से डांट पड़ सकती है. लाइफ पार्टनर और माता जी के साथ किसी बात पर व्यर्थ की बहस करने से बचें.

शुभ रंग: स्काई ब्लू | शुभ अंक: 5 | अशुभ अंक: 3

वृषभ राशि (Taurus)

चंद्रमा के सप्तम भाव में होने से कल पार्टनरशिप के बिजनेस में कुछ नया इनोवेटिव करने से जबरदस्त तेजी आएगी. कल का दिन कोई न्यू वेंचर या स्टार्टअप की शुरुआत (New Startup Launch) करने के लिए सर्वोत्तम और भाग्यशाली समय है; मार्केट से आपको अचानक कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिल सकता है.

बिजनेस: कल अचानक ही किसी अनजान व्यक्ति या बड़े क्लाइंट से आपका संपर्क बनेगा जो लॉन्ग-टर्म में बड़ा कमर्शियल फायदा देगा. मार्केट में आपसी समझ बेहतर होगी; आपके और डीलर के मजबूत सहयोग से पुराने रुके हुए प्रोजेक्ट्स में तेजी आएगी जिससे बिजनेस ग्रोथ दोगुनी होगी.

करियर: बॉस और सीनियर्स कल आपको कोई बड़ा इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट सौंप सकते हैं, जिसे आप अपनी जी-जान लगाकर बेहतर ढंग से प्रेजेंट करेंगे; इससे आप टॉप मैनेजमेंट का भरोसा जीतने में पूरी तरह सफल रहेंगे. कॉरपोरेट मीटिंग्स में अपने विचार खुलकर रखें, आपकी सोच को सराहा जाएगा.

यूथ: कठिन और हार्ड सब्जेक्ट्स पर कल छात्रों की पकड़ बहुत शानदार रहेगी; आप जटिल से जटिल सवालों के जवाब भी तुरंत निकाल लेंगे. परिवार में कल खुशी का माहौल रहेगा; जीवनसाथी के साथ किसी खास योजना पर सहमति बनेगी.

शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 7 | अशुभ अंक: 5

मिथुन राशि (Gemini)

चंद्रमा के छठे भाव में होने से कल कोई भी नया लोन या कर्ज लेने से पहले उसे समय पर चुकाने की एक सटीक फाइनेंशियल प्लानिंग जरूर तैयार कर लें. कल ब्यूटी, कॉस्मेटिक्स, लाइफस्टाइल और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स (Consumer Products Sale) की सेल में भारी बढ़ोतरी होगी; महिला कस्टमर्स की तरफ से कोई बड़ा बल्क ऑर्डर मिल सकता है.

बिजनेस: कल सुबह पूजा-पाठ कर अपने बिजनेस का श्रीगणेश करें. ग्राहकों के साथ अपने व्यवहार में थोड़ा और सुधार लाएं. दोपहर में स्टॉक की क्वालिटी चेक करें और शाम को नेक्स्ट डे की प्रॉपर प्लानिंग बनानी चाहिए. मार्केट में किसी बेहद भरोसेमंद व्यक्ति से आपकी पहचान होगी जो साख बढ़ाएगा.

करियर: जो लोग एक स्थिर और फिक्स जॉब (Fixed Job Search) की तलाश कर रहे हैं, कल उनके हाथ कोई बहुत बड़ी सफलता लग सकती है; आपके काम की हर जगह सराहना होगी. ऑफिस में आपको किसी बेहद खास या कॉन्फिडेंशियल काम की मुख्य जिम्मेदारी मिल सकती है.

यूथ: परिवार में सुख-समृद्धि का वातावरण रहेगा; माता जी से मीठी बातचीत होगी और कोई बड़ा शुभ समाचार मिल सकता है. मेंटर्स और टीचर्स की बातों को कल ध्यान से सुनें, उसमें आपको करियर से जुड़ी कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी.

शुभ रंग: ब्राउन | शुभ अंक: 4 | अशुभ अंक: 7

कर्क राशि (Cancer)

चंद्रमा के पांचवें भाव में होने से कल अचानक सोशल मीडिया या ट्रैवलिंग के दौरान किसी पुराने परिचित से मुलाकात होने के मजबूत योग हैं. ऑनलाइन बिजनेस या ई-कॉमर्स स्टार्टअप (Online Business Growth) चलाने वालों के काम में कल जबरदस्त तेजी आएगी; आपकी किसी न्यू मार्केट में एंट्री हो सकती है जो ब्रांड को नई दिशा देगी.

बिजनेस: आपके फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत बेहतरीन रहेगी जिससे कस्टमर्स पूरी तरह खुश और संतुष्ट नजर आएंगे; यह स्थिरता आपको आगे की बिजनेस प्लानिंग में बड़ी सहायता देगी और आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ पाएंगे. लेखन, कंटेंट क्रिएशन या प्रेजेंटेशन से जुड़े लोगों के काम को बहुत सराहा जाएगा.

करियर: को-वर्कर्स और जूनियर्स के साथ मीटिंग्स और वार्तालाप करने से आपके प्रोजेक्ट्स में तेजी आएगी; आपका खोया हुआ कॉन्फिडेंस दोबारा जाग उठेगा. शाम तक करियर के मामले में कोई बड़ी गुड न्यूज़ मिल सकती है. हालांकि, वर्कलोड ज्यादा होने से थोड़ी मानसिक थकान हो सकती है; ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें.

यूथ: ऑनलाइन क्लासेस और डिजिटल लर्निंग सोर्सेज से कल आपको अच्छा-खासा सीखने को मिलेगा; ग्रुप स्टडी करने से छात्र एक-दूसरे से बहुत कुछ नया सीखेंगे. लाइफ पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं को लेकर गंभीर और शांत चर्चा हो सकती है.

शुभ रंग: पर्पल | शुभ अंक: 9 | अशुभ अंक: 8

सिंह राशि (Leo)

चंद्रमा के चतुर्थ भाव में होने से कल माता जी की सेहत अचानक थोड़ी नासाज हो सकती है, उनका विशेष ध्यान रखें. कल वीकेंड की शुरुआत से ही आप थोड़े परेशान रह सकते हैं; आपके पेपरवर्क या लीगल कागजी कार्रवाई में कोई बड़ी खामी निकल सकती है जिससे वेंडर्स कम आएंगे; शाम को कोई सरकारी नोटिस मिलने की आशंका है.

बिजनेस: दुकान या गोदाम में कल माल इधर-उधऱ बिखरा रह सकता है, जिससे व्यापारियों को काम करने में असुविधा होगी; जरूरत की चीजें ढूंढने में ही कीमती समय बर्बाद हो सकता है. यह अव्यवस्था आपकी उत्पादकता और प्रोडक्टिविटी (Productivity Impact) को प्रभावित करेगी और ग्राहकों को सर्विस देने में डिले होगा.

करियर: नौकरीपेशा लोगों के लिए कल का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है; ऑफिस में किसी तकनीकी खराबी (टेक्निकल फॉल्ट) का ठीकरा आपके सिर पर फोड़ा जा सकता है, सतर्क रहें. किसी जरूरी काम में बड़ी गलती होने की वजह से निलंबन (सस्पेंशन) तक की चर्चा चल सकती है, अपने काम के प्रति वफादार रहें.

सावधान: शारीरिक कमजोरी के चलते कल आपको थोड़ी घबराहट और बेचैनी महसूस हो सकती है, सेहत का ख्याल रखें. पैतृक संपत्ति (Ancestral Property) को लेकर घर का माहौल तनावपूर्ण रहेगा. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षाओं में शॉर्टकट या चीटिंग जैसी गलत आदतों से पूरी तरह दूर रहें, वरना बड़ी कार्रवाई हो सकती है.

शुभ रंग: सिल्वर | शुभ अंक: 1 | अशुभ अंक: 3

कन्या राशि (Virgo)

चंद्रमा के तीसरे भाव में होने से कल आपको अपने रिश्तेदारों और करीबियों की मदद के लिए आगे आना चाहिए. कल सुबह उठकर सबसे पहले सूर्य नमस्कार करें और पूरे दिन का टाइम टेबल बनाएं. किसी बड़े हाई-लेवल अधिकारी से मुलाकात कल आपके बिजनेस की ब्रांड इमेज को मजबूत (Brand Image Enhancement) करेगी, जिससे आप सफलता के पथ पर आगे बढ़ेंगे.

बिजनेस: यदि आप अपने मुख्य काम के साथ-साथ कोई पैरेलल बिजनेस या नया आउटलेट स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इसके लिए कल दोपहर 12:15 से दोपहर 01:30 और दोपहर 02:30 से दोपहर 03:30 बजे का समय सबसे शुभ और फलदायी रहेगा. आपकी लीडरशिप क्वालिटी निखरकर सामने आएगी.

करियर: जो लोग सरकारी नौकरी (Government Jobs) में कार्यरत हैं, कल उन्हें उनके मनचाहे ट्रांसफर या प्रमोशन से जुड़ी कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ अचानक मिल सकती है, जिसका वे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. मार्केटिंग प्रोफेशनल्स की सेहत बहुत बढ़िया रहेगी, जिससे वे अपने वीकली टारगेट्स समय से पहले अचीव कर लेंगे.

यूथ: कल आपके भीतर बेहतरीन नेतृत्व के गुण उभरेंगे, जिसके चलते स्कूल या कॉलेज में आपको अपनी कक्षा का प्रतिनिधित्व (क्लास लीडर) करने का शानदार मौका मिल सकता है. घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम के होने से रिश्तेदारों का आना-जाना लगा रहेगा.

शुभ रंग: काला | शुभ अंक: 3 | अशुभ अंक: 5

चंद्रमा के दूसरे भाव में होने से कल आपको परोपकार, सत्कर्म और पुण्य के कार्यों पर विशेष ध्यान देना चाहिए. जो लोग कड़ी मेहनत करने वाले वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, वे कल अपनी सेहत को बेहतर बनाए रखने के लिए बैलेंस्ड डाइट, योग और मेडिटेशन का सहारा जरूर लें, तभी आप ऑफिस में अपना 100 प्रतिशत दे पाएंगे.

बिजनेस: पुश्तैनी और पारिवारिक व्यापार (Ancestral Business) में काफी समय से चल रहा कोई पुराना कानूनी या आपसी विवाद कल किसी सीनियर सलाहकार की सटीक सलाह से पूरी तरह शांत हो सकता है. आपकी बेहतरीन कस्टमर सर्विस को देखकर नए ग्राहक आपके बिजनेस की तरफ आकर्षित होंगे और खुद ब्रांड का प्रचार करेंगे.

करियर: कल आप ऑफिस में किसी को-वर्कर या जूनियर के इंक्रीमेंट और सैलरी हाइक (Supporting Colleagues Appraisal) को कराने में बेहद सहायक साबित हो सकते हैं, जिससे कार्यस्थल पर आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. सुबह के समय सभी जरूरी ऑफिशियल ईमेल्स और संदेशों का जवाब तुरंत दें; दोपहर से पहले महत्वपूर्ण बैठकें होंगी.

यूथ: परिवार में प्यार, रोमांस और सामंजस्य का माहौल रहेगा; जीवनसाथी के साथ कल कोई खूबसूरत रोमांटिक पल बिताने का मौका मिलेगा. छात्र कल किसी बड़ी वाद-विवाद प्रतियोगिता (Debate Competition) में विनर बनकर संस्थान में अपनी सफलता के झंडे गाड़ेंगे.

शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 9 | अशुभ अंक: 2

वृश्चिक राशि (Scorpio)

चंद्रमा कल आपकी ही राशि में गोचर करेंगे, जिससे आपके विवेक, बुद्धिमत्ता और एंथूज़ियाज़्म (उत्साह) में जबरदस्त डेवलपमेंट होगा. साध्य योग बनने से कल मार्केट में अचानक आपके हाथ कॉम्पिटिटर्स की कमजोरी (Catching Competitor Weakness) लग सकती है; सडनली ही आपको व्यापार में कोई बड़ा रहस्यमयी लाभ प्राप्त हो सकता है.

बिजनेस: कल दिन की शुरुआत से ही आप किसी नए बड़े प्रोजेक्ट की प्लानिंग में जुट जाएंगे; उसे सफल बनाने में आपकी पूरी टीम और कर्मचारी एक साथ लग जाएंगे और शाम तक उस डील को फाइनल करने की बेहतरीन रणनीति बन जाएगी. आपकी बड़ी सफलता को देखकर पेरेंट्स फूले नहीं समाएंगे.

करियर: ऑफिस के जटिल और पेचीदा मामलों को सॉल्व करने में कल आपको महारत हासिल होगी; साथ ही आप अपनी व्यावसायिक जानकारियों को पूरी तरह कॉन्फिडेंशियल रखने में भी सफल रहेंगे, जिससे बॉस आपके काम के कायल हो जाएंगे. आप कॉन्फिडेंस के साथ सीनियर्स और जूनियर्स के बीच की मुख्य कड़ी बनेंगे.

यूथ: कल समाज और परिवार में आपकी बात को सर्वोच्च महत्व दिया जाएगा; पिता के साथ बहुत अच्छा समय बीतेगा. आपके गजब के ज्ञान और स्किल्स को देखते हुए मेंटर्स आपको क्लास का आदर्श छात्र मानेंगे. खेलकूद (Sports) के क्षेत्र में भी युवा बड़ी महारत हासिल करेंगे.

शुभ रंग: पिंक | शुभ अंक: 5 | अशुभ अंक: 2

धनु राशि (Sagittarius)

चंद्रमा के बारहवें भाव में होने से कल आपको अपने बढ़ते खर्चों को कंट्रोल करने के लिए एक सख्त बजट प्लानिंग करने की सख्त जरूरत है. ग्रह गोचर पूरी तरह विपरीत होने के कारण कल व्यापारियों को मार्केट में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है; किसी बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना में असफलता मिलने की आशंका दिखाई दे रही है.

बिजनेस: कल आपके मुख्य बिजनेस में किसी तीसरे बाहरी व्यक्ति की एंट्री हो सकती है, जिसका सीधा नेगेटिव असर आपके काम की ग्रोथ पर पड़ेगा. वेंडर्स या इन्वेस्टर अपना पैसा वापस (Investors Funding Withdrawal Request) मांग सकते हैं; बैंकों के कर्ज की किस्त समय पर न भर पाने के कारण कानूनी कार्रवाई की धमकी मिल सकती है, सावधान रहें.

करियर: कल सुबह से ही वर्कप्लेस पर समस्याएं शुरू हो सकती हैं; कर्मचारी काम में आनाकानी करेंगे जिससे दोपहर तक मानसिक तनाव चरम पर पहुंच सकता है. बहुत ही कठिन दिन है, धैर्य रखें. किसी ग्राहक की गंभीर शिकायत की बात कल सीधे आपकी नौकरी और पोजीशन तक आ सकती है, अलर्ट रहकर काम संभालें.

सावधान: जिन युवाओं ने न्यू जॉब के लिए अप्लाई किया था, उन्हें अभी और इंतजार करना पड़ेगा, रिक्रूटर्स से सही जवाब नहीं मिलेगा. बदलते मौसम के चलते मार्केटिंग प्रोफेशनल्स की सेहत खराब हो सकती है. मैरिड लाइफ में गंभीर संकट आने की आशंका है, घर का माहौल भारी रहेगा. छात्रों को परीक्षाओं में असफलता झेलनी पड़ सकती है.

शुभ रंग: ब्लू | शुभ अंक: 7 | अशुभ अंक: 4

मकर राशि (Capricorn)

चंद्रमा के ग्यारहवें भाव में होने से कल आपको अपने बड़े भाई या परिवार के किसी बुजुर्ग सदस्य से कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. साध्य योग बनने से कल व्यापारियों को भाई-बहनों की तरफ से बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट (Financial Support from Family) मिलेगा, जिसकी मदद से वे अपने ठप पड़े बिजनेस को पुनः पटरी पर लाने में पूरी तरह सफल रहेंगे.

बिजनेस: विदेशी पार्टी या इंटरनेशनल क्लाइंट्स से कल आपको कोई बहुत बड़ा और बंपर ऑर्डर मिल सकता है; किसी गुरु या बुजुर्ग की सलाह से व्यापार के विस्तार में वृद्धि होगी. सेहत बहुत शानदार रहने से कल आप ऑफिशियल टूर्स और मीटिंग्स के दौरान बाहरी गतिविधियों का भरपूर आनंद लेंगे.

करियर: ऑफिस में कल आपका ज्ञान, तजुर्बा और अनुभव बहुत काम आएगा; किसी जूनियर को बेहतरीन मार्गदर्शन देने का मौका मिलेगा, सीनियर्स आपके काम की प्रशंसा करते नहीं थकेंगे. कल अचानक बॉस के साथ किसी बड़ी बिजनेस डील को लेकर ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है; आपकी प्रेजेंटेशन कंपनी को बड़ा फायदा पहुंचाएगी.

यूथ: परिवार में कल पिता या मेंटर का आशीर्वाद मिलेगा और कोई ज्ञानवर्धक दार्शनिक चर्चा होगी. छात्रों के ऊपर मेंटर्स की विशेष कृपा रहेगी; आपको उच्च शिक्षा (Higher Education Guide) के लिए बेहतरीन मार्गदर्शन प्राप्त होगा, स्कॉलरशिप मिल सकती है. छात्रों के लिए कल का दिन सर्वश्रेष्ठ है.

शुभ रंग: ऑरेंज | शुभ अंक: 2 | अशुभ अंक: 1

कुंभ राशि (Aquarius)

चंद्रमा के दसवें भाव में होने से कल आपको केवल अपने मुख्य जॉब प्रोफाइल पर फोकस करना चाहिए, भटकाव से बचें. कल दिन की शुरुआत में ही आपके माइंड में कुछ नई तकनीक सीखने की बेहतरीन प्लानिंग बनेगी और आप उसे सीखेंगे भी. शाम को किसी बड़े सामाजिक या चैरिटी प्रोग्राम में भाग लेने का मौका मिल सकता है.

बिजनेस: यदि कल आप टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, न्यू प्रोडक्ट्स, मानवीय सेवा, ज्योतिष या प्रोफेशनल नेटवर्किंग (Professional Networking Business) का काम करते हैं, तो आपको मार्केट में जबरदस्त सफलता मिलेगी. बिजनेस को लेकर नए इनोवेटिव विचारों पर काम करें. शाम को भविष्य की तकनीक और ए.आई. पर शोध करें.

करियर: आप अपने टेक्निकल और आईटी प्रोजेक्ट्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से लीड करेंगे, जिसके चलते टॉप मैनेजमेंट की तरफ से आपको रिमोट वर्क या वर्क फ्रॉम होम (Remote Work Facility) की बड़ी सुविधा मिल सकती है. कल आपको इंडस्ट्री में कोई बड़ा इंटरनेशनल अवार्ड मिल सकता है, जो आपकी कंपनी के लिए मील का पत्थर साबित होगा.

यूथ: ऑफिस में कल कर्मचारियों की मानसिक सक्रियता बहुत तेज रहेगी, शरीर में नई ऊर्जा महसूस होगी जिससे वे दूसरों के काम में भी उनकी मदद करेंगे. जीवनसाथी के साथ बौद्धिक चर्चा होगी. खिलाड़ियों (Sports Person) को कल अचानक अपने देश या राज्य का प्रतिनिधित्व करने का सुनहरा मौका मिल सकता है, तैयारी रखें.

शुभ रंग: रेड | शुभ अंक: 1 | अशुभ अंक: 7

मीन राशि (Pisces)

चंद्रमा के नवम भाव में होने से कल सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आप काफी एक्टिव रहेंगे, जिससे आपका भाग्य तेजी से चमकेगा. कल दिन की शुरुआत में ही किसी आध्यात्मिक ध्यान या प्रार्थना से जुड़ें, जिससे पूरे दिन मन में गजब की सकारात्मकता बनी रहेगी. ग्रह गोचर आपके पक्ष में होने से कल व्यापारियों को अपने प्रोडक्ट के डिजिटल विज्ञापन (Successful Marketing Campaign) से शानदार और बंपर मुनाफा कमाने का मौका मिलेगा.

बिजनेस: यदि आप किसी मित्र या भाई के साथ मिलकर या स्वयं के दम पर कोई न्यू बिजनेस वेंचर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इसके लिए कल दोपहर 12:15 से दोपहर 01:30 और दोपहर 02:30 से दोपहर 03:30 बजे का समय आपके लिए सबसे ज्यादा भाग्यशाली रहेगा. बड़े अधिकारी आपकी समझदारी को सराहेंगे, विरोधी पस्त होंगे.

करियर: ऑफिस में कल किसी कलीग या जूनियर की आगे बढ़कर मदद करने से आपको वर्कप्लेस पर एक विशेष पहचान और आंतरिक संतुष्टि मिलेगी. कार्यस्थल पर सहकर्मियों और सीनियर्स का पूरा सपोर्ट मिलने से आपकी वर्किंग कैपेसिटी मजबूत होगी, जिससे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स में गजब की गति आएगी.

यूथ: परिवार में कल बहुत ही आध्यात्मिक और प्रेमपूर्ण माहौल रहेगा; माता-पिता का पूरा आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होगा जिससे घर में सुख-शांति रहेगी. छात्र और खिलाड़ी वर्ग के युवा कल अपने-अपने फील्ड में कड़ा प्रदर्शन करके पूरी फैमिली का नाम रोशन करेंगे; समाज के द्वारा आपको सम्मानित किया जा सकता है.

शुभ रंग: व्हाइट | शुभ अंक: 8 | अशुभ अंक: 5

यह भी पढ़े- Shani Vakri 2026: जुलाई में शनि की वक्री चाल से मचेगी हलचल, पर इन 3 राशियों पर होगी पैसों की बरसात!

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.