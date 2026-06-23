Kal Ka Rashifal, 24 June 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, कल ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी और एकादशी तिथि का विशेष संयोग बन रहा है. कल शाम 06:13 तक दशमी तिथि रहेगी और इसके बाद एकादशी तिथि की शुरुआत हो जाएगी. नक्षत्रों की बात करें तो कल दोपहर 01:59 तक चित्रा नक्षत्र रहेगा और इसके बाद स्वाति नक्षत्र लग जाएगा. चंद्रमा कल पूरे दिन तुला राशि में ही संचार करेंगे, जिससे कई राशियों के समीकरणों में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा.

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, कल बुधवार को आकाश मंडल में वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और शंख योग के साथ बुधादित्य योग और परिध योग का महासंयोग बन रहा है. इसके अलावा, यदि आपकी राशि मिथुन, कन्या, धनु या मीन है, तो आपको भद्र राजयोग का पूरा सपोर्ट मिलने जा रहा है, जिससे कार्यस्थल पर आपका दबदबा बढ़ेगा और करियर को नई दिशा मिलेगी.

आइए, प्रसिद्ध ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार जानते हैं कि कल बुधवार को मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के जीवन में करियर, बिजनेस, लव लाइफ और सेहत के मामले में क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं.

कल का पंचांग व शुभ मुहूर्त:

तिथि: शाम 06:13 तक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी, इसके बाद एकादशी तिथि.

शाम 06:13 तक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी, इसके बाद एकादशी तिथि. नक्षत्र: दोपहर 01:59 तक चित्रा, इसके बाद पूरे दिन स्वाति नक्षत्र रहेगा.

दोपहर 01:59 तक चित्रा, इसके बाद पूरे दिन स्वाति नक्षत्र रहेगा. चन्द्रमा की स्थिति: चंद्रमा कल पूरे दिन तुला राशि में गोचर करेंगे.

चंद्रमा कल पूरे दिन तुला राशि में गोचर करेंगे. शुभ चौघड़िया (काम शुरू करने का समय): सुबह 07:00 से सुबह 09:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया) और शाम 05:15 से शाम 06:15 बजे तक (लाभ का चौघड़िया).

सुबह 07:00 से सुबह 09:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया) और शाम 05:15 से शाम 06:15 बजे तक (लाभ का चौघड़िया). राहुकाल (अशुभ समय): दोपहर 12:00 से दोपहर 01:30 बजे तक (इस समय कोई भी शुभ, मांगलिक या नया काम करने से बचें).

दोपहर 12:00 से दोपहर 01:30 बजे तक (इस समय कोई भी शुभ, मांगलिक या नया काम करने से बचें). शुभ यात्रा दिशा: कल उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए अत्यंत मंगलकारी और सफल रहेगा.

चंद्रमा के सप्तम भाव में होने से कल जीवनसाथी के साथ किसी छोटी बात पर अनबन हो सकती है, स्वभाव में नरमी रखें. परिध योग बनने से प्रोडक्ट्स की इमेज हाई-रिज़ॉल्यूशन और क्वालिटी की होने से बिजनेसमैन को मार्केट में बंपर लाभ मिलने के आसार दिख रहे हैं.

बिजनेस: व्यापारियों को मार्केट में डीलर्स को मनाने के लिए कल कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है; काफी प्रयासों के बाद ही बात बन पाएगी जिससे आपके पुराने स्टॉक में कमी आएगी. वर्तमान समय की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में खुद को अपडेट रखना होगा, इसी से बिजनेस का विस्तार संभव हो सकेगा.

करियर: वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए नौकरीपेशा लोग कल आधुनिक तकनीकों का उपयोग करें; आप अपने वीकली टारगेट्स को साधने में सफल रहेंगे. वर्कप्लेस पर काम को पूरा करने के लिए केवल मेहनत का नहीं बल्कि तीक्ष्ण बुद्धि का प्रयोग करना होगा. खुद को फिट रखने के लिए जिम या वॉक जारी रखें.

यूथ: छात्रों को कल पूरी तरह आलस्य से बचना चाहिए, क्योंकि यह आपको अन्य सहपाठियों से पीछे धकेल सकता है. फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने में लाइफ पार्टनर का पूरा सहयोग प्राप्त होगा.

शुभ रंग: ऑरेंज | शुभ अंक: 1 | अशुभ अंक: 5

वृषभ राशि (Taurus)

चंद्रमा के छठे भाव में होने से कल अत्यधिक भागदौड़ के कारण थोड़ा शारीरिक तनाव या थकान महसूस हो सकती है. परिध योग बनने से कल वर्कप्लेस पर आपके बेहतरीन मैनेजमेंट (Excellent Corporate Management) के कारण आपको अपने कठिन प्रोजेक्ट्स में बड़ी सफलता मिलेगी, आपकी लीडरशिप खुलकर नजर आएगी.

बिजनेस: लगातार मिल रही व्यावसायिक सफलता के कारण व्यापारियों में आपसी प्रतिस्पर्धा (कॉम्पिटिशन) की स्थिति उत्पन्न हो सकती है; जितना हो सके खुद को इस नेगेटिव भावना से दूर रखें. मार्केटिंग प्रोफेशनल्स अपने कंधों को मजबूत कर लें, क्योंकि मार्केट के कई छोटे-बड़े कार्यों की मुख्य जिम्मेदारी आपको मिल सकती है.

करियर: नौकरीपेशा लोगों की वर्तमान स्थिति उनको बेहतर लॉन्ग-टर्म प्लानिंग की ओर ले जा रही है, इसलिए स्ट्रेटेजी बनाने पर पूरा ध्यान दें. वर्कप्लेस पर नए सहकर्मियों और जूनियर्स की गलतियों पर भड़कने के बजाय उन्हें धैर्य के साथ काम करने का सही तरीका गाइड करें.

यूथ: प्रैक्टिकल नॉलेज के बलबूते पर छात्र कल अपने मुख्य प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स को परफेक्टली पूरा करने में सफल होंगे. अभिभावक बच्चों के बदलते स्वभाव पर ध्यान दें, उनके साथ संवाद बनाए रखें.

शुभ रंग: ब्राउन | शुभ अंक: 3 | अशुभ अंक: 9

मिथुन राशि (Gemini)

चंद्रमा के पांचवें भाव में होने से कल अचानक किसी पुराने परिचित से मुलाकात होने के मजबूत योग हैं. बिजनेसमैन कल लीड जनरेट करके (Lead Generation) नए पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचने की मॉडर्न डिजिटल स्ट्रेटेजी बनाने में पूरी तरह सफल रहेंगे, जिससे सेल्स बढ़ेगी.

बिजनेस: यदि आप काफी समय से किसी बड़े निवेश (इन्वेस्टमेंट) की सोच रहे थे, तो कल सुबह 07:00 से 09:00 और शाम 05:15 से 06:15 बजे के बीच का समय प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए सबसे उत्तम और भाग्यशाली रहेगा. कर्मचारियों के साथ बॉन्डिंग मजबूत करने के लिए कल कोई छोटी गेट-टुगेदर या पार्टी रख सकते हैं.

करियर: वर्कप्लेस पर ऑफिस के काम को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत के साथ-साथ आपको टाइम मैनेजमेंट (Time Management) का भी कड़ाई से पालन करना चाहिए. नौकरीपेशा लोगों को अपनी पुरानी गलतियों से सीखना होगा और उन्हें करियर में दोबारा न दोहराने का संकल्प लेना होगा. प्रसन्नता का माहौल रहेगा.

यूथ: प्रतियोगी छात्रों को कल स्वयं को ईर्ष्या की भावना से पूरी तरह बचाना होगा; दूसरों की तरक्की देखकर मन को विचलित न होने दें. संतान यदि टीनेजर है, तो उसकी संगति पर विशेष ध्यान रखें और उनके मन की बात जानने का प्रयास करें. खिलाड़ी योग का सहारा लें.

शुभ रंग: नेवी ब्लू | शुभ अंक: 9 | अशुभ अंक: 6

कर्क राशि (Cancer)

चंद्रमा के चतुर्थ भाव में होने से कल घर में किसी महिला सदस्य की सेहत अचानक थोड़ी नासाज हो सकती है, उनका ख्याल रखें. कल का दिन मानसिक उलझनों को थोड़ा बढ़ाने वाला रह सकता है; ऐसे में अपने क्रोध, आक्रामक वाणी और मानसिक तनाव पर कड़ा कंट्रोल रखें.

बिजनेस: व्यापारियों को कल अपने अनावश्यक खर्चों पर तुरंत रोक लगानी होगी, क्योंकि आने वाले समय में जरूरी काम के लिए वर्किंग कैपिटल की सख्त आवश्यकता पड़ सकती है. बिजनेस से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में न लें. कस्टमर सपोर्ट सर्विस में तुरंत सुधार लाना होगा, सरकारी नियमों (Government Rules) को अनदेखा करने पर बड़ी पेनाल्टी लग सकती है.

करियर: टारगेट बेस्ड जॉब्स करने वाले कर्मचारियों को सोशल मीडिया पर अपने नेटवर्क को एक्टिव रखने के साथ-साथ क्लाइंट्स से फेस-टू-फेस मीटिंग्स भी बढ़ानी होंगी. वर्कप्लेस पर अपनी एक टू-डू लिस्ट (To-Do List) बनाकर ही काम करें, अन्यथा प्रोजेक्ट्स में बड़ी त्रुटि होने की संभावना बनी रहेगी. ज्यादा वर्कलोड से नसों में खिंचाव या दर्द हो सकता है.

छात्र: छात्रों को कल जिन सब्जेक्ट्स की पढ़ाई में कठिनाई महसूस हो रही है, उसे सरल बनाने के लिए बिना संकोच अपने मेंटर्स या गुरु की मदद लेनी चाहिए. पारिवारिक विवादों को हवा न दें, सबके साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार करें.

शुभ रंग: क्रीम | शुभ अंक: 2 | अशुभ अंक: 1

सिंह राशि (Leo)

चंद्रमा के तीसरे भाव में होने से कल संकट के समय किसी पुराने मित्र से बड़ी मदद मिलेगी. बिजनेस में मिल रही लगातार सफलता से मार्केट में आपका और आपकी कंपनी का नाम प्रसिद्ध होगा, जिससे साख मजबूत होगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सामान्य है, काम के साथ-साथ मौज-मस्ती का माहौल भी बना रहेगा.

बिजनेस: यदि आप अपने चालू काम का कोई नया आउटलेट या ब्रांच ओपन (New Outlet/Branch Launch) करने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो इसके लिए कल सुबह 07:00 से 09:00 और शाम 05:15 से 06:15 बजे के बीच का समय सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा. बैंक से मिले लोन को आप बिजनेस में सही जगह मैनेज करने में पूरी तरह सफल रहेंगे. दिमागी तौर पर एक्टिव रहकर डिसीजन लें.

करियर: वर्कप्लेस पर ऑफिस की ओर से सौंपे गए किसी बड़े प्रोजेक्ट को समय पर कंप्लीट करने के लिए आपको अपनी टीम का पूरा सहयोग लेना चाहिए. यदि आपका मन किसी एक काम को करने में स्थिर नहीं हो रहा है, तो डीप फोकस करने का प्रयास करें.

यूथ: खिलाड़ियों को कल खेलकूद या किसी भी प्रकार की एक्टिविटी करते समय पूरी तरह अलर्ट रहना चाहिए. यदि कोई कानूनी कार्यवाही चल रही है तो सचेत हो जाएं. घर-परिवार में यदि कोई मदद के लिए आता है तो उसकी उदारता से सहायता करें.

शुभ रंग: व्हाइट | शुभ अंक: 3 | अशुभ अंक: 7

कन्या राशि (Virgo)

चंद्रमा के दूसरे भाव में होने से कल आपको सत्कर्म और परोपकार के कार्यों पर ध्यान देना चाहिए. परिध योग बनने से कल वर्कप्लेस पर आपकी बेहतरीन कार्यशैली (Excellent Work Style) को देखते हुए टॉप मैनेजमेंट आपको किसी बिल्कुल नए और बड़े प्रोजेक्ट पर स्वतंत्र रूप से कार्य करने का सुनहरा मौका दे सकता है.

बिजनेस: बिजनेसमैन को कल अपने कमर्शियल कार्यों को समय पर कंप्लीट करने के लिए अपने पूरे प्रोफेशनल नेटवर्क को एक्टिव रखना होगा. बजट मैनेजमेंट (Budgeting) को मजबूत करके आप बिजनेस को सफलता की ओर ले जाएंगे. जिन व्यापारियों ने पुराना बिजनेस लोन ले रखा है, उन्हें इसे जल्द से जल्द चुकाना शुरू कर देना चाहिए.

करियर व सलाह: जो लोग पिछले कुछ दिनों से जॉब चेंज (Job Switch Planning) करने का विचार बना रहे हैं, उन्हें कल सलाह दी जाती है कि वे कुछ दिनों के लिए इस योजना पर पूरी तरह रोक लगा दें, समय अनुकूल नहीं है. मार्केटिंग प्रोफेशनल्स बदलते मौसम को देखते हुए अपनी सेहत के प्रति पूरी तरह अलर्ट रहें.

सावधान: घर की जरूरी वस्तुओं की खरीदारी हमेशा एक लिस्ट बनाकर ही करें; अनावश्यक रूप से की गई अनप्लांड शॉपिंग कल आपको बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचा सकती है. खिलाड़ियों को मन और बुद्धि का सही तालमेल रखना होगा, जिससे सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी.

शुभ रंग: पिंक | शुभ अंक: 7 | अशुभ अंक: 5

तुला राशि (Libra)

चंद्रमा कल आपकी ही राशि में गोचर करेंगे, जिससे आपका बौद्धिक विकास होगा और समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा. बिजनेसमैन कल अपनी वेबसाइट और डिजिटल चैनल्स के लिए एसईओ ऑप्टिमाइजेशन (SEO Optimization & Digital Marketing) मैनेज करेंगे, जो आपके बिजनेस को गूगल पर नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा.

बिजनेस: कल अपने बिजनेस को लेकर अत्यधिक ओवर-कॉन्फिडेंस (अति-आत्मविश्वास) दिखाने से पूरी तरह बचें; रोज की तरह अपने प्रयासों और कड़ी मेहनत को जारी रखें. ग्राहकों की संख्या बढ़ाने के लिए कल आपको ब्रांड के प्रचार-प्रसार और नेटवर्किंग पर विशेष ध्यान देना होगा. आर्थिक दृष्टि से पूंजी निवेश या फंडिंग राउंड (Funding Round) के लिए समय उत्तम है.

करियर: वर्कप्लेस पर महिला सहकर्मियों और को-वर्कर्स के साथ मजबूत तालमेल बनाकर चलें, उनके साथ किसी भी प्रकार की बहसबाजी से बचें. मार्केट रिसर्च या डेटा एनालिसिस का काम कर रहे कर्मचारियों को कल बहुत ही शानदार रिजल्ट्स मिलने के चांसेस बनेंगे. वीकली टारगेट कंप्लीट करने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाना पड़ सकता है.

यूथ: छात्रों के कल कई मनोवांछित कार्य आसानी से पूरे हो सकते हैं, जिससे मन में सकारात्मक विचारों की अधिकता रहेगी. मूड फ्रेश रहने से शाम को परिवार के साथ बाहर डिनर पर जाने का शानदार प्लान बन सकता है.

शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 8 | अशुभ अंक: 4

वृश्चिक राशि (Scorpio)

चंद्रमा के बारहवें भाव में होने से कल आपको अपने फालतू के खर्चों को कम करने के लिए एक सख्त बजट बनाने की जरूरत है. व्यापारियों को कल तक जो आर्थिक नुकसान या पेनाल्टी उठानी पड़ रही थी, कल उससे बड़ी राहत मिलने की मजबूत संभावनाएं बनेंगी; साथ ही शासन-प्रशासन का भी पूरा सहयोग प्राप्त होगा.

बिजनेस: ब्रांडिंग और कस्टमर सर्विस पर कल विशेष ध्यान न देने की वजह से छोटे व्यापारियों को मार्केट में अचानक घाटे का सामना करना पड़ सकता है. कल आपको बाजार में कॉम्पिटिटर्स की कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, जिसका मुख्य कारण आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी और आपकी सर्विस होगी; इसमें सुधार करें.

डेटा अलर्ट: यदि कल आप पर भरोसा करके मैनेजमेंट कोई नई बड़ी जिम्मेदारी सौंपता है, तो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करें. वर्कप्लेस पर आप अपने वर्किंग और इंपॉर्टेंट डेटा (Data Security Alert) को बहुत संभालकर रखें, इसके मिसप्लेस या लॉस होने के चांसेस बन रहे हैं.

करियर व यूथ: नौकरीपेशा लोगों के कार्यों या वर्किंग डिपार्टमेंट में अचानक बदलाव की संभावना है, जिसके कारण शुरुआत में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. घर के छोटे बच्चों का विशेष ध्यान दें, खेलते समय उन्हें चोट लगने की आशंका है. खिलाड़ियों को आलस्य का त्याग कर कड़ा अभ्यास करना होगा.

शुभ रंग: सिल्वर | शुभ अंक: 5 | अशुभ अंक: 4

धनु राशि (Sagittarius)

चंद्रमा के ग्यारहवें भाव में होने से कल आपको केवल इस बात पर फोकस करना चाहिए कि आपकी इनकम और रेवेन्यू के मुख्य सोर्स किसमें हैं. वर्कप्लेस पर कल आप अपना काम समय पर कंप्लीट करने की कोशिश करें; नौकरी में इस समय आप जितनी अधिक मेहनत करेंगे, प्रमोशन और अप्रेजल (Job Promotion & Appraisal) उतनी ही जल्दी होगा.

बिजनेस: बिजनेसमैन कल कोई भी नया बड़ा सौदा या एग्रीमेंट करते समय पूरी तरह सजग और अलर्ट रहें, क्योंकि जल्दबाजी में आर्थिक रूप से बड़ी चोट लगने की आशंका दिखाई दे रही है. हालांकि, जो व्यापारी पिछले काफी समय से व्यावसायिक कार्यों को लेकर कड़े संघर्षों का सामना कर रहे थे, उन्हें कल बड़ी राहत मिलेगी.

करियर: नौकरीपेशा लोग कल ऑफिस में अपने सभी कलीग्स और जूनियर्स का पूरा सम्मान करें और उनके साथ बेहतर तालमेल बनाकर चलें. कल आपका मन अकारण ही इधर-उधर भटक सकता है, जिस कारण ऑफिस के मुख्य काम में मन कुछ कम लगेगा; फोकस बढ़ाने का प्रयास करें.

यूथ: रिश्तों के मामले में कल बहुत अधिक ओवर-थिंकिंग (सोच-विचार) करना आपके लिए नई उलझनें खड़ी कर सकता है; इसलिए अपनों पर शक करने के बजाय उन पर पूरा विश्वास करें. खिलाड़ियों का आत्मविश्वास कल पूरी तरह टॉप लेवल पर रहेगा, जिससे मैदान पर प्रदर्शन सुधरेगा.

शुभ रंग: काला | शुभ अंक: 8 | अशुभ अंक: 4

मकर राशि (Capricorn)

चंद्रमा के दसवें भाव में होने से कल ऑफिस में कोई गुप्त शत्रु आपके खिलाफ कोई साजिश या प्रपंच रच सकता है, अलर्ट रहें. जो लोग पिछले काफी दिनों से अपना घर या ऑफिस स्पेस बदलने (Property Shifting) का विचार बना रहे हैं, उनके लिए कल का समय बेहद अनुकूल और भाग्यशाली है; किराए का घर आसानी से बदला जा सकता है.

बिजनेस: बिजनेसमैन का कल मार्केट में बड़ी पार्टियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल बहुत शानदार रहेगा; समय-समय पर आपको उनका महत्वपूर्ण मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा. कस्टमर फीडबैक और सर्विस क्वालिटी में बड़ा सुधार करके आप अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ाने में पूरी तरह सफल होंगे. कॉरपोरेट मीटिंग्स में अकेलापन महसूस हो तो दोस्तों से बात करें.

करियर: वर्कप्लेस पर कल का दिन आपके लिए बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं है, इसलिए सामान्य और शांत तरीके से दिन व्यतीत करना ही आपके लिए सबसे ज्यादा लाभकारी रहेगा. यदि नौकरीपेशा लोगों को पिछले कुछ दिनों से कार्यों में लगातार बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, तो कल आपको अपने काम का पैटर्न या स्ट्रेटेजी बदलकर देख लेनी चाहिए.

यूथ व पॉलिटिक्स: छात्रों को कल अपने फ्रेंड्स की मदद करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए; यदि वे आपसे स्टडी नोट्स मांगते हैं, तो बेझिझक उनकी हेल्प करें. राजनीति से जुड़े लोगों (Politicians) को कल पार्टी में कोई नई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, जिसे सफल बनाने के लिए वे अपनी जी-जान लगा देंगे.

शुभ रंग: रेड | शुभ अंक: 4 | अशुभ अंक: 3

कुंभ राशि (Aquarius)

चंद्रमा के नवम भाव में होने से कल आपके कुछ जरूरी धार्मिक और सामाजिक कार्यों में अचानक थोड़ी समस्या आ सकती है. परिध योग बनने से जिन युवाओं ने पूर्व में किसी न्यू जॉब के लिए अप्लाई (New Job Application) किया था या इंटरव्यू दिया था, कल उसमें आपका फाइनल सिलेक्शन होने की पूरी संभावना बनी हुई है, जिससे घर में खुशहाली आएगी.

बिजनेस: बिजनेसमैन कल अपने पुराने बिजनेस लोन को समय रहते चुकाने का पूरा प्रयत्न करें, अन्यथा डिफॉल्ट होने पर मार्केट में आपकी क्रेडिट इमेज पूरी तरह धूमिल हो सकती है. हालांकि, आर्थिक स्थिति के लिहाज से कल का दिन अच्छा है और व्यापारियों को अचानक बड़ा धन लाभ होने की संभावना दिख रही है.

करियर: फील्ड मार्केटिंग या क्लाइंट डीलिंग करते समय कल अचानक किसी पुराने मित्र या पूर्व स्टाफ से मुलाकात हो सकती है, जो कई पुराने किस्सों को ताजा कर देगी. नौकरीपेशा लोग कल स्मार्ट गोल्स (Smart Goals) बनाकर काम करें, जिससे आपके सारे प्रोजेक्ट्स समय पर कंप्लीट हो जाएंगे. ऑफिस में सीनियर्स को प्रसन्न रखें और उनकी बातों को प्राथमिकता दें.

सावधान: परिवार में कल किसी पुरानी बात को लेकर अचानक विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन आपको अपनी सूझबूझ से इससे बचने की कोशिश करनी है. स्पोर्ट्स पर्सन के कोच कल आपकी हरकतों पर पैनी नजर रखेंगे; गलत संगत और बुरी आदतों से पूरी तरह दूर रहें.

शुभ रंग: पर्पल | शुभ अंक: 1 | अशुभ अंक: 7

मीन राशि (Pisces)

चंद्रमा के अष्टम भाव में होने से कल ननिहाल या ददियाल पक्ष में किसी सदस्य के साथ तीखी बहस होने की आशंका है, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें. कल वर्कप्लेस पर आपका काम सीनियर्स और बॉस को पसंद न आने के कारण वे प्रोजेक्ट को दोबारा सुधारने की बात कह सकते हैं; जिस कारण आपको किया हुआ काम दोबारा (Rework on Project) करना पड़ सकता है, धैर्य रखें.

बिजनेस: बाजार के आपके प्रतिद्वंद्वी (कॉम्पिटिटर्स) कल सोशल मीडिया, गूगल एड्स (Google Ads) और आधुनिक डिजिटल चैनल्स (Digital Marketing Channels) का आक्रामक यूज करके आपके चालू बिजनेस से आगे निकलने की कोशिश करेंगे; इसलिए आपको भी डिजिटल होना होगा. कस्टमर्स की पसंद-नापसंद को ध्यान में रखकर ही माल का स्टॉक करें, तभी बिक्री बढ़ेगी.

करियर: बिजनेसमैन को कल अपने कर्मचारियों और स्टाफ के साथ अत्यधिक सख्ती या रूखा रवैया अपनाने से पूरी तरह बचना होगा; यदि आप प्रेम की भाषा का प्रयोग करेंगे तो वे आपके सारे पेंडिंग काम हंसकर पूरे कर देंगे. क्रोध और अहंकार कल आपकी खुशी के पलों को उदासी में बदल सकता है, इसलिए मन को पूरी तरह शांत रखें. फिजूल की बातों की जगह काम पर ध्यान दें.

यूथ: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र कल अपना एक निश्चित लक्ष्य (गोल) निर्धारित करके ही स्टडी करें, तभी वे अपने करियर की सही दिशा चुन सकेंगे. घर में साफ-सफाई बनाए रखें, अचानक फ्रेंड्स या रिलेटिव्स आपके घर सरप्राइज विजिट पर आ सकते हैं.

शुभ रंग: गोल्डन | शुभ अंक: 7 | अशुभ अंक: 4

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