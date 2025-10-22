हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal: गुरुवार, 23 अक्टूबर 2025 को मिथुन और कन्या राशि को नौकरी में सफलता! पढ़ें कल का राशिफल

Kal Ka Rashifal: गुरुवार, 23 अक्टूबर 2025 को मिथुन और कन्या राशि को नौकरी में सफलता! पढ़ें कल का राशिफल

Kal Ka Rashifal 23 October 2025: कल का राशिफल सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण है. मेष, तुला, कन्या और वृश्चिक राशि के जातक रहे धन और बिजनेस में बरतें सावधानियां. जानिए सभी राशियों का हाल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 22 Oct 2025 01:00 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Kal Ka Rashifal: 23 अक्टूबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए जानते हैं कल का राशिफल-

मेष राशि (Aries Horoscope)

आज का दिन लाभदायक रहेगा. बुद्धि और कार्यकुशलता से उन्नति के अवसर मिलेंगे, लेकिन खर्च पर नियंत्रण रखना जरूरी है. व्यापारी वर्ग को लाभदायक सौदे मिलेंगे. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठों का प्रोत्साहन मिलेगा. लव लाइफ में तालमेल रखें, नहीं तो विवाद संभव है. परिवार के साथ समय आनंददायक बीतेगा.

  • भाग्यशाली अंक: 5
  • भाग्यशाली रंग: लाल
  • उपाय: हनुमानजी को गुड़-चना अर्पित करें.

वृषभ राशि (Taurus Horoscope)

दिन मिलाजुला रहेगा. भावनाओं में आकर कोई निर्णय न लें, वरना पछतावा होगा. जीवनसाथी से कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन प्रेम बना रहेगा. प्रेमी के साथ यादगार पल बिताएंगे. विद्यार्थी मेहनत से सफलता पाएंगे. नया कारोबार शुरू करने का सही समय है.

  • भाग्यशाली अंक: 6
  • भाग्यशाली रंग: गुलाबी
  • उपाय: माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं.

मिथुन राशि (Gemini Horoscope)

आज व्यस्तता रहेगी. संतान की शिक्षा से जुड़ा कोई कार्य आपका ध्यान खींचेगा. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है. बिजनेस में निवेश से पहले विशेषज्ञ की राय लें. अचानक धन लाभ संभव है. ऑफिस में लापरवाही न करें. प्रेम जीवन में तालमेल और यात्रा योग है.

  • भाग्यशाली अंक: 3
  • भाग्यशाली रंग: हरा
  • उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी पत्र चढ़ाएं.

कर्क राशि (Cancer Horoscope)

आज का दिन खास रहेगा. बिजनेस में धन लेनदेन में सावधानी जरूरी है. पुराने विवाद सुलझ सकते हैं, लेकिन प्रयास करना होगा. खरीदारी का मन बनेगा. किसी मित्र से धोखा संभव है. संतान से गर्व महसूस होगा. लव लाइफ में रोमांस बढ़ेगा. धर्म कर्म में रुचि रहेगी.

  • भाग्यशाली अंक: 2
  • भाग्यशाली रंग: सफेद
  • उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें.

सिंह राशि (Leo Horoscope)

दिन शुभ रहेगा. किसी कार्य में सफलता मिलने से मन प्रसन्न रहेगा. परिवार के साथ शुभ कार्य में भागीदारी रहेगी. मित्रों और परिजनों से सहयोग मिलेगा. विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के अवसर खुलेंगे. विदेश व्यापार से जुड़े लोगों को लाभ होगा.

  • भाग्यशाली अंक: 9
  • भाग्यशाली रंग: नारंगी
  • उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें.

कन्या राशि (Virgo Horoscope)

परिवार में उत्साह का माहौल रहेगा. व्यापार में अपेक्षा से अधिक लाभ मिलेगा. नौकरी की तलाश करने वालों को सफलता मिलेगी. रुके हुए कार्य पूरे होंगे. संपत्ति खरीदने की इच्छा पूरी हो सकती है. लव लाइफ में रिश्ता नया मोड़ लेगा. स्वादिष्ट भोजन का योग है.

  • भाग्यशाली अंक: 7
  • भाग्यशाली रंग: हरा
  • उपाय: माता दुर्गा को लाल फूल अर्पित करें.

तुला राशि (Libra Horoscope)

आज पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा. माता-पिता का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करें. प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी. धन लेनदेन में सावधानी बरतें, अन्यथा नुकसान संभव है. वाहन चलाते समय ध्यान रखें. अचानक धन लाभ से खुशी मिलेगी, पर किसी मित्र से कहासुनी हो सकती है.

  • भाग्यशाली अंक: 4
  • भाग्यशाली रंग: नीला
  • उपाय: भगवान कृष्ण को मिश्री का भोग लगाएं.

वृश्चिक राशि (Scorpio Horoscope)

दिन सामान्य रहेगा. विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता पाएंगे. धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. जीवनसाथी के सहयोग से मुश्किलें आसान होंगी. संतान की ओर से शुभ समाचार मिलेगा. कार्यस्थल पर वरिष्ठों की सलाह फायदेमंद रहेगी.

  • भाग्यशाली अंक: 8
  • भाग्यशाली रंग: मैरून
  • उपाय: मंगलवार को बजरंग बाण का पाठ करें.

धनु राशि (Sagittarius Horoscope)

आज दिन प्रसन्नता से बीतेगा. कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी मिल सकती है. उन्नति देखकर कुछ लोग ईर्ष्या करेंगे. प्रेमी से सरप्राइज गिफ्ट मिलने की संभावना है. व्यापार में लाभ होगा. उधार दिया पैसा वापस मिल सकता है. पिता से लाभ का योग है.

  • भाग्यशाली अंक: 1
  • भाग्यशाली रंग: पीला
  • उपाय: गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करें.

मकर राशि (Capricorn Horoscope)

दिन व्यस्त रहेगा. घरेलू कार्यों को निपटाने में समय लगेगा. धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं. नया व्यवसाय शुरू करने का उत्तम समय है. खानपान का ध्यान रखें, पेट संबंधी दिक्कत हो सकती है. समाजसेवा में मन लगेगा. अविवाहितों को विवाह प्रस्ताव मिलेंगे.

  • भाग्यशाली अंक: 8
  • भाग्यशाली रंग: ग्रे
  • उपाय: शनि देव को सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

कुंभ राशि (Aquarius Horoscope)

दिन उतार-चढ़ाव भरा रहेगा. क्रोध पर नियंत्रण रखें, अन्यथा विवाद बढ़ सकते हैं. पिता कोई जिम्मेदारी देंगे, जिसे समय पर पूरा करें. ससुराल पक्ष से आर्थिक लाभ संभव है. वैवाहिक जीवन में प्रेम और सहयोग रहेगा. राजनीति में रुचि रखने वालों को अवसर मिल सकता है.

  • भाग्यशाली अंक: 6
  • भाग्यशाली रंग: नीला
  • उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें.

मीन राशि (Pisces Horoscope)

दिन लाभदायक रहेगा. संपत्ति विवाद में जीत संभव है. माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. कार्यस्थल पर किसी पर अधिक भरोसा न करें. छोटे व्यापारियों को मनचाहा लाभ मिलेगा. प्रेम जीवन उत्साहजनक रहेगा. आप आज कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं.

  • भाग्यशाली अंक: 9
  • भाग्यशाली रंग: पीला
  • उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 22 Oct 2025 01:00 PM (IST)
Frequently Asked Questions

23 अक्टूबर 2025 का दिन मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा?

मेष राशि वालों के लिए यह दिन लाभदायक रहेगा. बुद्धि और कार्यकुशलता से उन्नति के अवसर मिलेंगे, लेकिन खर्च पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा.

वृषभ राशि वालों को आज क्या सलाह दी गई है?

वृषभ राशि वालों को सलाह दी जाती है कि भावनाओं में आकर कोई निर्णय न लें, वरना पछतावा हो सकता है. जीवनसाथी से कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन प्रेम बना रहेगा.

मिथुन राशि के जातकों के लिए आज धन लाभ की क्या संभावना है?

मिथुन राशि के जातकों के लिए अचानक धन लाभ संभव है. हालांकि, बिजनेस में निवेश से पहले विशेषज्ञ की राय लेना उचित होगा.

कर्क राशि वालों को व्यापार में किस बात का ध्यान रखना चाहिए?

कर्क राशि वालों को आज बिजनेस में धन लेनदेन में सावधानी बरतनी चाहिए. पुराने विवाद सुलझ सकते हैं, लेकिन इसके लिए प्रयास करना होगा.

मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

मीन राशि वालों के लिए यह दिन लाभदायक रहेगा. संपत्ति विवाद में जीत संभव है, लेकिन माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक होगा.

Embed widget