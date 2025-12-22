Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom























Kal Ka Rashifal: 23 दिसंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए जानते हैं कल का राशिफल-

मेष राशि

संतान के दायित्व की पूर्ति होगी. आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी. रचनात्मक प्रयास फलीभूत होगा. आज मन का मीत मिलेगा. सीरियस रिलेशनशिप की शुरुआत होगी.

भाग्यशाली अंक: 9

भाग्यशाली रंग: लाल

उपाय: हनुमान जी को गुड़-चने का भोग लगाएं.

वृषभ राशि

आर्थिक मामलों में प्रगति होगी. सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी. रिश्तों में मजबूती आएगी. संबंधित अधिकारी या घर के मुखिया से वाद-विवाद हो सकता है. आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा. छात्रों के लिये करियर में नया बदलाव आएगा.

भाग्यशाली अंक: 6

भाग्यशाली रंग: सफेद

उपाय: मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं.

मिथुन राशि

रचनात्मक प्रयास फलीभूत होगा. शासन सत्ता का सहयोग रहेगा. जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी. सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी. परिवार के सदस्यों से संबंधों में तनाव आ सकता है.

भाग्यशाली अंक: 5

भाग्यशाली रंग: हरा

उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.

कर्क राशि

यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व उत्साहवर्धक होगी. आर्थिक मामलों में सुधार होगा. पारिवारिक समस्या का समाधान होगा. महिला मित्रों से विशेष लाभ मिलेगा. जल्दबाज़ी में फैसले न लें.

भाग्यशाली अंक: 2

भाग्यशाली रंग: सफेद

उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें.

सिंह राशि

जीवनसाथी का सहयोग और सानिध्य मिलेगा. संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी. रचनात्मक प्रयास सफल होंगे. यात्रा संभव है. छात्रों के लिए दिन सामान्य रहेगा, मेहनत जरूरी है.

भाग्यशाली अंक: 1

भाग्यशाली रंग: सुनहरा

उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें.

कन्या राशि

स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें. वाहन चलाते समय सावधानी बरतें. आर्थिक मामलों में जोखिम न लें. आर्थिक पक्ष में गिरावट संभव है. जीवनसाथी की सेहत चिंता का कारण बन सकती है.

भाग्यशाली अंक: 5

भाग्यशाली रंग: हरा

उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं.

तुला राशि

उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी. आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. नौकरी में प्रमोशन के योग हैं, लेकिन सहकर्मियों से मतभेद संभव है.

भाग्यशाली अंक: 6

भाग्यशाली रंग: गुलाबी

उपाय: मां दुर्गा को लाल फूल अर्पित करें.

वृश्चिक राशि

रिश्तों में मजबूती आएगी, फिर भी किसी महिला सदस्य से तनाव हो सकता है. रचनात्मक कार्यों में प्रगति होगी. आज कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है.

भाग्यशाली अंक: 9

भाग्यशाली रंग: मैरून

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें.

धनु राशि

उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी. किसी विशेष व्यक्ति का सहयोग मिलेगा. आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. सामाजिक कार्यों में रुचि लेंगे. धैर्य रखें, समय अनुकूल होगा.

भाग्यशाली अंक: 3

भाग्यशाली रंग: पीला

उपाय: केले के पेड़ पर जल अर्पित करें.

मकर राशि

व्यावसायिक प्रयास फलीभूत होंगे. शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा. जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी. पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा. नए कार्य की प्रेरणा मिलेगी.

भाग्यशाली अंक: 8

भाग्यशाली रंग: नीला

उपाय: शनि देव को सरसों का तेल चढ़ाएं.

कुंभ राशि

आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. नेत्र विकार के प्रति सचेत रहें. रचनात्मक प्रयास सफल होंगे. धार्मिक यात्रा संभव है. पुराने फैसले लाभ देंगे.

भाग्यशाली अंक: 4

भाग्यशाली रंग: बैंगनी

उपाय: जरूरतमंद को काले तिल दान करें.

मीन राशि

स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है. संतान या शिक्षा से जुड़ा तनाव हो सकता है. मादक वस्तुओं से दूर रहें. आर्थिक और व्यावसायिक स्थिति में सुधार होगा. पैतृक संपत्ति से लाभ संभव है.

भाग्यशाली अंक: 7

भाग्यशाली रंग: पीला

उपाय: विष्णु भगवान की पूजा करें और तुलसी को जल अर्पित करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.