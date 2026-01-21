Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Kal Ka Rashifal: 22 जनवरी 2025, गुरुवार का दिन कुछ राशियों के लिए प्रगति और अवसर लेकर आएगा, तो कुछ को सतर्क रहकर फैसले लेने की जरूरत होगी. करियर, व्यापार, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किन राशियों को लाभ मिलेगा और किन्हें सावधानी रखनी होगी, आइए जानते हैं आज का राशिफल.

आज का दिन आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा. रुका हुआ धन वापस मिल सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. कार्यक्षेत्र में आपकी सलाह वरिष्ठों को पसंद आएगी और आपको अपनी पसंद का काम मिलने से मन प्रसन्न रहेगा.

किसी मित्र की मदद करने का अवसर मिलेगा, जिससे सामाजिक मान-सम्मान भी बढ़ेगा. पिता से जुड़ा कोई निर्णय आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है.

भाग्यशाली अंक: 3

भाग्यशाली रंग: लाल

उपाय: हनुमान जी को गुड़-चने का भोग लगाएं.

वृषभ राशि (Taurus)

आज आप अपने व्यवसाय में नए प्रयोग कर सकते हैं, जो आगे चलकर लाभदायक साबित होंगे. जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन आप उन्हें अच्छे से निभाएंगे. नौकरी में बॉस से तालमेल बनाकर चलना जरूरी है, नहीं तो प्रमोशन में रुकावट आ सकती है. संतान की पढ़ाई को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं. वाणी पर संयम रखें, वरना रिश्तों में तनाव आ सकता है.

भाग्यशाली अंक: 6

भाग्यशाली रंग: सफेद

उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें.

मिथुन राशि (Gemini)

आज आप लंबे समय से अटके काम पूरे करने की कोशिश करेंगे और इसमें काफी हद तक सफल रहेंगे. आय के नए स्रोत बन सकते हैं और रुका हुआ धन मिलने की संभावना है.

सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने से आपकी पहचान बढ़ेगी. संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद सामने आ सकता है, इसलिए दस्तावेजों को ध्यान से देखें. किसी मित्र की आर्थिक मदद भी कर सकते हैं.

भाग्यशाली अंक: 5

भाग्यशाली रंग: पीला

उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.

कर्क राशि (Cancer)

आज का दिन आपके लिए उन्नति और सफलता लेकर आएगा. कारोबार में अच्छा लाभ होगा और नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई अच्छा अवसर मिल सकता है.

परिवार में किसी शुभ कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है. पार्टनरशिप से जुड़ी कोई बड़ी डील फाइनल होगी. किसी की बातों में आकर निर्णय न लें, वरना नुकसान हो सकता है.

भाग्यशाली अंक: 2

भाग्यशाली रंग: क्रीम

उपाय: चावल का दान करें.

सिंह राशि (Leo)

आज आर्थिक दृष्टि से दिन अच्छा रहेगा. आपके नए प्रयास सफल होंगे और व्यापार में मनचाहा लाभ मिल सकता है. किसी जरूरी काम से यात्रा करनी पड़ सकती है. संतान की इच्छा पूरी करने पर खर्च बढ़ेगा, लेकिन मन को संतोष मिलेगा. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है.

भाग्यशाली अंक: 1

भाग्यशाली रंग: नारंगी

उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें.

कन्या राशि (Virgo)

आज आपको अपनी कमजोरियों पर काम करने की जरूरत है. भाई-बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा, लेकिन माता की सेहत को लेकर चिंता रह सकती है. किसी जोखिम भरे काम से दूर रहें, वरना नुकसान हो सकता है.

यात्रा के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है. संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर मिलने के योग हैं.

भाग्यशाली अंक: 4

भाग्यशाली रंग: हरा

उपाय: तुलसी के पौधे को जल दें.

आज खर्च बढ़ सकते हैं, जिससे मानसिक तनाव रहेगा. सेहत को लेकर भी सावधानी जरूरी है. पुराने लेन-देन से छुटकारा मिल सकता है. सेल्स और मार्केटिंग से जुड़े लोगों को बड़ी डील मिल सकती है.

किसी सहयोगी की बात बुरी लग सकती है, लेकिन विवाद से बचना बेहतर रहेगा.

भाग्यशाली अंक: 7

भाग्यशाली रंग: गुलाबी

उपाय: मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज प्रेम और सहयोग की भावना बनी रहेगी, लेकिन अजनबियों पर भरोसा न करें. बिना मांगे सलाह देना आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है. दान-पुण्य में रुचि बढ़ेगी.

आर्थिक मामलों में ध्यान देने से फायदा होगा. सरकारी योजनाओं में निवेश से लाभ मिलने के योग हैं.

भाग्यशाली अंक: 9

भाग्यशाली रंग: मरून

उपाय: शिव जी को बेलपत्र अर्पित करें.

धनु राशि (Sagittarius)

आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. सेहत पर विशेष ध्यान दें. कार्यक्षेत्र में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और आय बढ़ाने के नए अवसर मिल सकते हैं.

विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के रास्ते खुलेंगे. किसी पुराने मित्र से मुलाकात मन को खुश कर देगी.

भाग्यशाली अंक: 3

भाग्यशाली रंग: पीला

उपाय: गुरु मंत्र का जप करें.

मकर राशि (Capricorn)

आज का दिन आपके लिए सकारात्मक रहेगा. बुद्धि और विवेक से लिए गए फैसले आपको लाभ दिलाएंगे. बिजनेस में नई योजनाओं पर चर्चा हो सकती है.

संपत्ति को लेकर विवाद तनाव बढ़ा सकता है, लेकिन पिता की सलाह फायदेमंद रहेगी. जीवनसाथी से मतभेद संभव हैं, संवाद से सुलझाएं.

भाग्यशाली अंक: 8

भाग्यशाली रंग: काला

उपाय: शनि देव को सरसों का तेल चढ़ाएं.

कुंभ राशि (Aquarius)

आज सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी. ऑफिस से जुड़ा कोई काम आपको जल्दी निपटाना पड़ सकता है. धैर्य बनाए रखना जरूरी है. किसी सहयोगी से सलाह लेना फायदेमंद रहेगा.

परिवार की जरूरतों पर ध्यान दें. संतान आपसे किसी बात की अनुमति मांग सकती है.

भाग्यशाली अंक: 4

भाग्यशाली रंग: आसमानी

उपाय: नीले फूल मंदिर में अर्पित करें.

मीन राशि (Pisces)

आज का दिन उलझनों से भरा रह सकता है. काम का दबाव बढ़ेगा और यात्रा करनी पड़ सकती है. माता-पिता का आशीर्वाद लेकर काम करें, सफलता मिलेगी.

राजनीति से जुड़े लोगों को पद या सम्मान मिल सकता है, लेकिन विरोधी भी सक्रिय रहेंगे. संयम और समझदारी से दिन निकालें.

भाग्यशाली अंक: 2

भाग्यशाली रंग: सफेद

उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.