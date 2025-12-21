Kal Ka Rashifal: 22 दिसंबर 2025 को इन राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें क्या कहते हैं सितारे!

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Kal Ka Rashifal: 22 दिसंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदों से भरा रहने वाला है. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए पढ़ते हैं कल का राशिफल-

दिन शुभ रहेगा. लंबे समय से चली आ रही स्वास्थ्य समस्या में राहत मिलेगी. परिवार का सहयोग मिलेगा और व्यापार में लाभ के योग बनेंगे. आय के नए स्रोत मिल सकते हैं और साझेदारी में नया काम शुरू करने की संभावना है.

भाग्यशाली अंक: 3

भाग्यशाली रंग: लाल

उपाय: हनुमान जी को गुड़-चने का भोग लगाएं.

वृषभ राशि (Taurus)

स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रह सकती है. बेवजह के विवाद मानसिक तनाव बढ़ाएंगे. परिवार से जुड़ा कोई दुखद समाचार मिल सकता है. नया कार्य शुरू करते समय साथियों से सतर्क रहें, वरना नुकसान हो सकता है.

भाग्यशाली अंक: 6

भाग्यशाली रंग: सफेद

उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें.

मिथुन राशि (Gemini)

दिन सामान्य रहेगा. स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव रहेगा और किसी करीबी के व्यवहार से मन अशांत हो सकता है. व्यापार में बड़ा बदलाव न करें, नुकसान की आशंका है. वाहन और वाणी दोनों पर संयम जरूरी है.

भाग्यशाली अंक: 5

भाग्यशाली रंग: पीला

उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.

कर्क राशि (Cancer)

दिन अच्छा रहेगा. धार्मिक यात्रा का योग है और किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात भविष्य में लाभ देगी. व्यापार में नई शुरुआत और साझेदारी से फायदा होगा. परिवार में सहयोग और मान-सम्मान बढ़ेगा.

भाग्यशाली अंक: 2

भाग्यशाली रंग: क्रीम

उपाय: चावल का दान करें.

सिंह राशि (Leo)

दिन अनुकूल रहेगा. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को सफलता मिल सकती है. व्यापार में नया ऑफर मिलेगा और मित्रों से आर्थिक लाभ होगा. परिवार का पूरा सहयोग प्राप्त होगा.

भाग्यशाली अंक: 1

भाग्यशाली रंग: नारंगी

उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें.

कन्या राशि (Virgo)

दिन उतार-चढ़ाव भरा रहेगा. स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है और कानूनी मामलों में हानि की आशंका है. व्यापार में जोखिम लेने से बचें. पारिवारिक विवाद से दूर रहें और वाणी पर नियंत्रण रखें.

भाग्यशाली अंक: 4

भाग्यशाली रंग: हरा

उपाय: तुलसी के पौधे को जल दें.

दिन तनावपूर्ण रहेगा. काम का दबाव और मानसिक थकान परेशान कर सकती है. किसी करीबी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी. नया काम शुरू न करें. पारिवारिक रिश्तों में टकराव संभव है.

भाग्यशाली अंक: 7

भाग्यशाली रंग: गुलाबी

उपाय: माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

दिन बहुत अच्छा रहेगा. सोचे हुए काम पूरे होंगे और व्यापार में लाभ मिलेगा. नए दायित्व मिल सकते हैं. परिवार में मांगलिक कार्य और मान-सम्मान बढ़ने के योग हैं.

भाग्यशाली अंक: 9

भाग्यशाली रंग: मरून

उपाय: शिवजी को बेलपत्र चढ़ाएं.

धनु राशि (Sagittarius)

दिन लाभकारी रहेगा. नया कार्य शुरू करने में सफलता मिलेगी. रुका हुआ धन प्राप्त होगा. परिवार में मान-सम्मान बढ़ेगा और बड़े फैसले आपके पक्ष में रहेंगे. वाहन खरीदने का योग है.

भाग्यशाली अंक: 3

भाग्यशाली रंग: पीला

उपाय: गुरु मंत्र का जप करें.

मकर राशि (Capricorn)

स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है, जिससे आर्थिक दबाव बढ़ेगा. परिवार में अप्रिय स्थिति बन सकती है. व्यापार में जोखिम लेने से बचें और किसी को उधार न दें. दांपत्य जीवन में तनाव संभव है.

भाग्यशाली अंक: 8

भाग्यशाली रंग: काला

उपाय: शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें.

कुंभ राशि (Aquarius)

दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा. कोर्ट-कचहरी या विवादों में फंसने की आशंका है. व्यापार में नुकसान हो सकता है, निवेश से बचें. स्वास्थ्य और पारिवारिक संबंधों पर ध्यान देना जरूरी है.

भाग्यशाली अंक: 4

भाग्यशाली रंग: आसमानी

उपाय: नीले फूल मंदिर में अर्पित करें.

मीन राशि (Pisces)

दिन शुभ रहेगा. व्यापार में बड़ी डील या समझौता मिल सकता है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. परिवार में मांगलिक कार्य और यात्रा के योग हैं. नई साझेदारी फायदेमंद रहेगी.

भाग्यशाली अंक: 2

भाग्यशाली रंग: सफेद

उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.