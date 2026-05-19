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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal ka Rashifal 20 May 2026: कुंभ राशि वालों को कार्यक्षेत्र में मिलेगा बड़ा लाभ और वृश्चिक की सुधरेगी आर्थिक स्थिति, जानें बुधवार का भविष्यफल

Kal ka Rashifal 20 May 2026: कुंभ राशि वालों को कार्यक्षेत्र में मिलेगा बड़ा लाभ और वृश्चिक की सुधरेगी आर्थिक स्थिति, जानें बुधवार का भविष्यफल

Kal ka Rashifal: बुधवार आपके लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास से जानें ग्रहों की चाल का आपके करियर, वित्त और सेहत पर प्रभाव. पढ़ें 20 मई 2026 का राशिफल और पंचांग.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 19 May 2026 01:00 PM (IST)
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Kal ka Rashifal: 20 मई 2026, बुधवार का दिन ज्योतिषीय गणना के अनुसार सुख, समृद्धि और करियर में नए अवसर लेकर आने वाला है. कल सुबह 11:10 तक चतुर्थी तिथि रहेगी, जिसके बाद पंचमी तिथि का प्रारंभ होगा. नक्षत्रों की बात करें तो कल सुबह 06:13 तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद बेहद शुभ पुनर्वसु नक्षत्र प्रभावी होगा.

विख्यात भविष्यवक्ता डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, कल ग्रहों की विशेष स्थिति से शूल योग का निर्माण दोपहर 02:10 तक हो रहा है. कल कुंभ राशि के व्यापारियों को बड़ा आर्थिक फायदा होने के योग हैं, वहीं मकर राशि वाले खुद को वित्तीय रूप से बेहद मजबूत महसूस करेंगे.

कल चंद्रमा पूरे दिन मिथुन राशि में ही गोचर करेंगे. हालांकि, कल सुबह 11:10 बजे तक भद्रा (विष्टि करण) का साया रहेगा, इसलिए इस अवधि में शुभ कार्यों को करने से बचें.

आइए, जानते हैं मेष से मीन तक का विस्तृत भविष्यफल.

मेष राशि (Aries)

कल का दिन आपके लिए बेहद शानदार और उल्लास से भरा रहने वाला है. आपके सामने कुछ बेहतरीन अवसर आएंगे, जिनका आपको पूरा लाभ उठाना चाहिए.

  • Finance: आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा और धन लाभ के अच्छे योग हैं.
  • Career: वकालत (कानूनी क्षेत्र) से जुड़े लोगों के लिए कल का दिन विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा.
  • Family: परिवार के सदस्यों के साथ आनंदमय पल बिताएंगे. छात्र अपनी मेहनत के बल पर अच्छी सफलता हासिल करेंगे.
  • Health: स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक रहेगा.
  • शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9

वृष राशि (Taurus)

कल का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है. आपके द्वारा पूर्व में किए गए प्रयासों के सकारात्मक परिणाम (पॉजिटिव रिजल्ट) देखने को मिलेंगे.

  • Business: व्यापार की गति बढ़ाने के लिए नई योजनाएं बनाएंगे. हालांकि, व्यापारियों को कल थोड़ी अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है.
  • Love: लवमेट्स कल अपने मन की बात एक-दूसरे से साझा करेंगे, जिससे आपसी तालमेल बढ़ेगा.
  • Family: परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा. छात्रों को कल कुछ नया और अच्छा सीखने का अवसर मिलेगा.
  • Health: शारीरिक दृष्टि से आपकी सेहत कल पहले से बेहतर रहेगी.
  • शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के जातकों के लिए कल का दिन सामान्य रहने वाला है. आपके मन में थोड़ी भावनात्मक उथल-पुथल रह सकती है, लेकिन आप अपनी खूबियों से दिन को बेहतर बना लेंगे.

  • Career: ऑफिस के किसी काम में थोड़ी रुकावट आ सकती है, लेकिन सहकर्मियों के सहयोग से आप उसे समय पर पूरा कर लेंगे. साझेदारी (पार्टनरशिप) में किया गया काम फायदेमंद रहेगा.
  • Property: नया मकान या कोई प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना सकते हैं.
  • Family: कार्यों में जीवनसाथी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा. अपने उदार स्वभाव से आप लोगों को आकर्षित करने में सफल रहेंगे.
  • शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5

कर्क राशि (Cancer)

कल का दिन आपके लिए काफी अनुकूल और भाग्यशाली रहने वाला है. आपके जरूरी और महत्वपूर्ण कार्यों में आपको सफलता मिलने वाली है.

  • Business: यदि आप कोई नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो कल के लिए थोड़ा रुक जाना ही बेहतर होगा.
  • Career: वकील जातकों के लिए दिन अच्छा है, किसी पुराने केस की स्टडी में समय बिताएंगे.
  • Family: दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी और आपसी रिश्ते मजबूत होंगे. घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा और महिलाओं के लिए दिन राहतपूर्ण रहेगा.
  • Health: स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा.
  • शुभ रंग: दूधिया सफेद | शुभ अंक: 7

सिंह राशि (Leo)

कल का दिन आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है. जो भी काम आपके लिए बेहद खास हैं, उन्हें आप समय से पहले पूरा करने की कोशिश करेंगे और सफलता भी पाएंगे.

  • Education: छात्रों को कल कम मेहनत में भी बेहतरीन सफलता हासिल हो सकती है.
  • Love/Family: नवविवाहित जातक जीवनसाथी की भावनाओं को समझेंगे, जिससे रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. लवमेट्स के लिए भी दिन अच्छा है.
  • Business: व्यापार में आ रही रुकावटों से छुटकारा पाने के लिए कल कोई महत्वपूर्ण सलाह मिल सकती है, जिससे आपकी मुश्किलें आसान हो जाएंगी.
  • शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 1

कन्या राशि (Virgo)

कल का दिन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है. पैसों के क्षेत्र में कल आप कुछ नई और सकारात्मक पहल कर सकते हैं.

  • Business: व्यापार को बढ़ाने के लिए नए तरीकों पर विचार करेंगे, जो भविष्य में बड़ा मुनाफा दिलाएंगे.
  • Family: परिवार के साथ किसी धार्मिक कार्य में मन लगाएंगे, जिससे मानसिक शांति का अनुभव होगा. किसी जरूरी काम में अचानक कोई पुराना दोस्त मददगार साबित होगा.
  • Love: जीवनसाथी का हर कोशिश में साथ मिलेगा और उनके विचार आपके काम आएंगे.
  • Health: स्वास्थ्य में पहले से काफी सुधार देखने को मिलेगा.
  • शुभ रंग: गहरा हरा | शुभ अंक: 6

तुला राशि (Libra)

कल का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है. यदि आप समझदारी और सूझबूझ से काम लेंगे, तो कारोबार में आगे बढ़ने के कई बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे.

  • Career: कार्यक्षेत्र में आपको जो भी काम या नई जिम्मेदारी दी जाए, उसे सहर्ष स्वीकार करें क्योंकि इससे भारी धन लाभ के योग बनेंगे.
  • Education: छात्र करियर में आगे बढ़ने के लिए अपने गुरुजनों या मेंटर्स की मदद लेंगे.
  • Family: दाम्पत्य जीवन शानदार रहने वाला है. लोग अपनी परेशानियां आपके सामने रख सकते हैं, जिन्हें आप आसानी से सुलझा देंगे.
  • शुभ रंग: हल्का नीला | शुभ अंक: 8

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कल का दिन मिलाजुला रहने वाला है. अचानक धन लाभ होने से आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा.

  • Family: बच्चों का समय कल घर पर दादा-दादी के साथ बीतेगा, जिससे घर का माहौल खुशनुमा और जीवंत रहेगा.
  • Education: छात्रों के लिए कल का दिन शानदार रहने वाला है, पढ़ाई में मन लगेगा.
  • Caution: कुछ लोगों का व्यवहार कल आपकी समझ से परे हो सकता है. हालांकि, जरूरत पड़ने पर सहकर्मी और जीवनसाथी आपका पूरा साथ देंगे.
  • शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 3

धनु राशि (Sagittarius)

कल का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा. व्यापार में कल रोजाना की तुलना में आपको बहुत ज्यादा मुनाफा होने के प्रबल योग बने हुए हैं.

  • Career: वेब-डिजाइनर्स के लिए कल का दिन शानदार रहने वाला है. मेडिकल फील्ड के छात्रों को कुछ नया और महत्वपूर्ण सीखने को मिलेगा.
  • Love: वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी पर अपना भरोसा बनाए रखें; बेवजह की गलतफहमियों से रिश्तों में उलझन बढ़ सकती है.
  • Caution: बैंक से जुड़े किसी भी तरह के लेन-देन या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में काफी सावधानी बरतने की जरूरत है.
  • शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 4

मकर राशि (Capricorn)

कल का दिन आपके लिए काफी व्यस्तता भरा रहेगा, लेकिन आप अपनी पारिवारिक और घरेलू जिम्मेदारियों को पूरा करने में पूरी तरह सफल रहेंगे.

  • Finance: आपके सपने साकार होते नजर आएंगे और आप खुद को आर्थिक रूप से बेहद मजबूत महसूस करेंगे.
  • Education: छात्रों की पढ़ाई में आ रही रुकावटें कल किसी दोस्त की सहायता से पूरी तरह हल (सॉल्व) हो जाएंगी. मेडिकल के छात्रों के लिए दिन शानदार रहेगा.
  • Love: दाम्पत्य जीवन में खुशियों का आगमन होगा.
  • Health: स्वास्थ्य के लिहाज से कल का दिन आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है.
  • शुभ रंग: काला | शुभ अंक: 10

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि के जातकों के लिए कल का दिन शानदार परिणाम लेकर आने वाला है. आपकी सेहत में भी बड़ा सुधार आएगा.

  • Business: व्यापारी वर्ग के लोगों को बड़ा आर्थिक फायदा होने के योग हैं, जिससे कार्यक्षेत्र का विस्तार होगा. आप करियर को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं.
  • Work: ऑफिस का कार्य समय पर पूरा करने में सफल रहेंगे, जिससे बॉस आपकी कार्यशैली की जमकर तारीफ करेंगे.
  • Love: दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ आएंगी और लवमेट्स के लिए भी दिन अनुकूल रहेगा.
  • शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 11

मीन राशि (Pisces)

कल आपको अपनी सोच सकारात्मक रखनी होगी. भविष्य को और अधिक बेहतर बनाने के लिए आप जो भी योजनाएं बनाएंगे, उसमें घरवालों का पूरा सहयोग मिलेगा.

  • Career: मैकेनिकल इंजीनियरिंग या तकनीकी क्षेत्र की तैयारी कर रहे युवाओं को कल किसी अच्छी कंपनी से जॉब के लिए इंटरव्यू कॉल आ सकती है.
  • Love: लवमेट्स एक-दूसरे की भावनाओं की कद्र करेंगे, जिससे रिश्ते में मजबूती आएगी. दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा.
  • Advice: छात्रों को कल अपने करियर के लिए नए और बेहतर अवसरों की तलाश करनी होगी.
  • शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 12

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 19 May 2026 01:00 PM (IST)
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