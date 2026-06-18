Kal Ka Rashifal 19 June 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, कल ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पंचमी और षष्ठी तिथि का विशेष संयोग बन रहा है. चंद्रमा कल सुबह 10:07 के बाद कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे. सिंह राशि में पहले से ही केतु के विराजमान होने के कारण कल सुबह 10:07 के बाद चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष निर्मित होने जा रहा है, जो कुछ राशियों के लिए मानसिक तनाव और चुनौतियां बढ़ा सकता है.

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, कल शुक्रवार का दिन ग्रहों के बड़े फेरबदल के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है. कल आकाश मंडल में वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और शंख योग के साथ बुधादित्य योग और हर्षण योग का महासंयोग बन रहा है. इसके अलावा, आपकी राशि मेष, कर्क, तुला या मकर है, तो आपको रूचक और हंस योग का सीधा फायदा मिलेगा, वहीं मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि वालों को भद्र राजयोग का पूरा सपोर्ट मिलने जा रहा है.

आइए, प्रसिद्ध ज्योतिष एवं कुंडली विश्लेषक डॉ. अनीष व्यास के अनुसार जानते हैं कि कल शुक्रवार को मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के जीवन में करियर, बिजनेस, लव लाइफ और सेहत के मामले में क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं.

कल का पंचांग व शुभ मुहूर्त:

तिथि: शाम 05:00 बजे तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पंचमी, इसके बाद षष्ठी तिथि.

शाम 05:00 बजे तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पंचमी, इसके बाद षष्ठी तिथि. नक्षत्र: सुबह 10:07 तक आश्लेषा, इसके बाद पूरे दिन मघा नक्षत्र रहेगा.

सुबह 10:07 तक आश्लेषा, इसके बाद पूरे दिन मघा नक्षत्र रहेगा. चन्द्रमा की स्थिति: चंद्रमा कल सुबह 10:07 के बाद सिंह राशि में गोचर करेंगे (ग्रहण दोष का प्रभाव शुरू).

चंद्रमा कल सुबह 10:07 के बाद सिंह राशि में गोचर करेंगे (ग्रहण दोष का प्रभाव शुरू). शुभ चौघड़िया (काम शुरू करने का समय): सुबह 08:15 से सुबह 10:15 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया) और दोपहर 01:15 से दोपहर 02:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया).

सुबह 08:15 से सुबह 10:15 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया) और दोपहर 01:15 से दोपहर 02:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया). राहुकाल (अशुभ समय): सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक (इस समय कोई भी शुभ, मांगलिक या नया काम करने से बचें).

सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक (इस समय कोई भी शुभ, मांगलिक या नया काम करने से बचें). शुभ यात्रा दिशा: कल पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए अत्यंत मंगलकारी और सफल रहेगा.

चंद्रमा के पांचवें भाव में होने से कल आपको एक अच्छे और अनुशासित छात्र की तरह दिन गुजारना चाहिए. हर्षण योग बनने से वर्कस्पेस पर कल का दिन प्रोफेशनली आपके लिए बेहद शानदार और प्रगतिशील साबित हो सकता है.

बिजनेस: व्यापारियों की व्यापारिक स्थिति सामान्य रहेगी; इनकम और एक्सपेंडिचर (खर्च) दोनों बराबर मात्रा में होने की संभावना है. बव करण के प्रभाव से ट्रेडिंग बिजनेस (Trading Business) से जुड़े लोगों के लिए कल कोई बड़ा रणनीतिक निर्णय लेने के लिए दिन बेहद उत्तम है. मार्केट से कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ लग सकता है.

करियर: अपनी पॉजिटिव थिंकिंग (सकारात्मक सोच) के बल पर नौकरीपेशा लोग कल ऑफिस की हर जटिल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत इजीली ढूंढ लेंगे. कार्यस्थल पर अपने पुराने अनुभवों का सही इस्तेमाल करते हुए आप बेहतर तरीके से काम पूरा करने में सफल रहेंगे.

यूथ व फैमिली: सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कल आप अन्य दिनों के मुकाबले ज्यादा व्यस्त नजर आएंगे. संतान की सेहत में बड़ा सुधार आने से आपके चेहरे की रौनक वापस लौट आएगी. छात्र तरक्की पाएंगे.

शुभ रंग: सिल्वर | शुभ अंक: 4 | अशुभ अंक: 3

वृषभ राशि (Taurus)

चंद्रमा के चतुर्थ भाव में होने से कल पारिवारिक सुख-सुविधाओं और घरेलू सुख में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है. कल सुबह 10:07 के बाद बनने वाला चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष वर्कप्लेस पर अचानक वर्कलोड बढ़ा सकता है, जिससे आपकी मानसिक टेंशन बढ़ेगी और इसका सीधा असर आपकी सेहत पर पड़ सकता है; स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें.

बिजनेस: एकल व्यापारियों (सोल प्रोप्राइटर) के लिए कल का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है; कार्यभार काफी ज्यादा रहने वाला है. यदि आपकी कंपनी में रिफंड रिक्वेस्ट या रिटर्न रेट्स (Refund & Return Rates) बढ़ रहे हैं, तो कल उसका मूल कारण खोजें; चाहे वो प्रोडक्ट क्वालिटी हो या गलत डिस्क्रिप्शन, उसे तुरंत फिक्स करें. अचानक धन की समस्या आ सकती है.

करियर: नौकरीपेशा लोगों के वर्कप्लेस का माहौल कल थोड़ा अस्त-व्यस्त रह सकता है; मैनेजमेंट या बॉस अचानक किसी जरूरी काम की डिमांड कर सकते हैं. न्यू एंप्लॉयीज और फ्रेशर्स कल अपने काम को बेहतर बनाने के लिए अपनी कमियों को दूर करने पर फोकस करें. अपनी काबिलियत के दम पर नई जिम्मेदारियां उठाने का दिन है.

सावधान: खिलाड़ियों को कल ट्रैक या फील्ड पर प्रैक्टिस के दौरान चोट लगने की आशंका बन सकती है, सतर्क रहें. लाइफ पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका कल थोड़ा कम मिलेगा.

शुभ रंग: क्रीम | शुभ अंक: 1 | अशुभ अंक: 8

मिथुन राशि (Gemini)

चंद्रमा के तीसरे भाव में होने से कल आपको अपनी छोटी बहन की संगति और उसकी गतिविधियों पर पैनी नजर रखनी चाहिए. कल ऑफिस में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स (Communication Skills) कमाल करेगी; आप अपनी कनवर्टिंग पिच और बातचीत की कला से किसी बेहद मुश्किल क्लाइंट को आसानी से राजी करने में सफल रहेंगे.

बिजनेस: कल व्यापार को पुनः पहले जैसी मजबूत स्थिति में लाने के लिए आपको सामान्य से थोड़े ज्यादा प्रयास करने पड़ेंगे. हालांकि, हर्षण योग बनने से बिजनेस में बड़ी डील्स और नए ऑफर्स मिल सकते हैं. लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी चेन (Logistics & Supply Chain) में आ रही रुकावटों को कल ही सुलझाएं; सही समय पर डिलीवरी ब्रांड वैल्यू बढ़ाएगी.

करियर: नौकरीपेशा लोगों के वर्कप्लेस पर कल तगड़ा कॉम्पिटिशन का वातावरण रहेगा; कॉम्पिटिशन जरूर करें लेकिन किसी भी प्रकार के अनुचित या अनैतिक कार्यों से दूर रहें. बव करण के प्रभाव से वर्कस्पेस पर कल सबकी बातों पर ध्यान दें, कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले बड़ों की सलाह लें.

यूथ: छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे नकारात्मक सोच रखने वाले लोगों से उचित दूरी (डिस्टेंस) बनाकर रखें, इसी में आपका फायदा है. माता जी के साथ रिश्ता और मजबूत होगा, धार्मिक यात्रा के योग हैं.

शुभ रंग: ऑरेंज | शुभ अंक: 2 | अशुभ अंक: 4

कर्क राशि (Cancer)

चंद्रमा के दूसरे भाव में होने से कल आप फाइनेंशियली काफी स्ट्रॉन्ग और मजबूत स्थिति में रहेंगे. मार्केटिंग से जुड़े नौकरीपेशा लोगों के लिए कल का दिन किसी जैकपॉट (Jaspot Deal) जैसा साबित हो सकता है; कोई बहुत पुराना क्लाइंट कल एक बड़ा प्रोजेक्ट लेकर अचानक वापस आपके पास आ सकता है.

बिजनेस: व्यापारियों को कल कानूनी और निवेश संबंधी कार्यों में थोड़ी शुरुआती रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन धैर्य रखने से आपके सारे कार्य शाम तक पूरे हो जाएंगे. बव करण के प्रभाव से कल बिना पूरी मार्केट रिसर्च (Market Research) किए किसी भी नए बिजनेस प्लान पर काम शुरू न करें. अतिरिक्त प्रॉफिट के आसार हैं.

करियर: नौकरीपेशा लोगों को कल ऑफिस में किसी बड़े प्रोजेक्ट को लीड करने का शानदार मौका मिल सकता है; सीनियर्स की अनुपस्थिति में कल उनके हिस्से के सभी महत्वपूर्ण काम आपको सौंपे जा सकते हैं. आपके इनोवेटिव आइडियाज और प्लान्स जल्द ही लागू होंगे, जिससे मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

सलाह: हर्षण योग बनने से कल लाइफ पार्टनर के इमोशंस को समझते हुए उनके साथ खुलकर बातें करेंगे. पिछले कुछ समय से चल रही मानसिक उथल-पुथल को शांत करने के लिए सुबह जल्दी उठकर योग, प्राणायाम और मेडिटेशन का सहारा लें.

शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 9 | अशुभ अंक: 7

सिंह राशि (Leo)

चंद्रमा कल आपकी ही राशि में गोचर करेंगे, जिससे आपके आत्म-सम्मान और लीडरशिप क्वालिटी में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी. कल अपने चालू बिजनेस में एक पर्सनलाइज्ड टच (Personalized Marketing) दें; कस्टमर्स को उनके नाम से ईमेल या मैसेज भेजें, यह छोटा सा मॉडर्न बदलाव आपकी सेल्स को तेजी से बढ़ा सकता है.

बिजनेस: बव करण के होने से रिटेल बिजनेसमैन को कल अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले और विजुअल मर्चेंडाइजिंग पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, तभी नए कस्टमर्स आपकी शॉप की तरफ तेजी से अट्रैक्ट होंगे. व्यापार में पुराने दिनों को याद करके समय बर्बाद करने के बजाय वर्तमान को बेहतर करने में जुट जाएं.

करियर: वर्कप्लेस पर कल दोस्तों और कलीग्स के सहयोग से आपके रुके हुए कार्यों को नई गति मिलेगी, इसलिए उनसे संपर्क करके अपनी समस्या जरूर साझा करें. हर्षण योग बनने से वर्कप्लेस पर आपका परफॉर्मेंस और आपका एनर्जी लेवल टॉप पर (Top Performance & Energy) रहेगा. नए इनोवेटिव आइडियाज के साथ आगे बढ़ेंगे.

यूथ: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र कल अपनी पढ़ाई पर बहुत अच्छे से कंसंट्रेट कर पाने में सफल होंगे. अचानक किसी पर्सनल ट्रैवलिंग की प्लानिंग बन सकती है, जिससे आनन-फानन में सामान भूलने की आशंका है, पैकिंग ध्यान से करें.

शुभ रंग: काला | शुभ अंक: 5 | अशुभ अंक: 3

कन्या राशि (Virgo)

चंद्रमा के बारहवें भाव में होने से कल आपको अपने बढ़ते खर्चों को कम करने के लिए एक ठोस बजट प्लानिंग करने की सख्त जरूरत है. कल सुबह 10:07 के बाद निर्मित होने वाला चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष अन-एंप्लॉयड युवाओं के लिए थोड़ी निराशा बढ़ा सकता है; कल आलस्य और लेट-लतीफी के चलते आप इंटरव्यू या नौकरी के कुछ सुनहरे अवसर (Missed Job Opportunities) हाथों से गंवा सकते हैं, इसलिए बेहद एक्टिव रहें.

बिजनेस: व्यापार में कल अचानक प्रॉफिट कम और एक्सपेंडिचर (खर्च) ज्यादा होने से मन में थोड़ा डिप्रेशन या तनाव हावी हो सकता है. बिजनेसमैन को कल दिखावे की प्रवृत्ति से पूरी तरह बचना होगा, अन्यथा बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है. ग्रह गोचर अनुकूल न होने से किसी विश्वासपात्र व्यक्ति के द्वारा आपको धोखा दिया जा सकता है, सतर्क रहें.

करियर: वर्कप्लेस पर को-वर्कर्स और टीम मेंबर्स के साथ आपसी तालमेल में कमी होने की वजह से कल आपके महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में कुछ विलंब (देरी) हो सकता है. शारीरिक कमजोरी के चलते कल आपकी सेहत का पाया थोड़ा गड़बड़ा सकता है.

सावधान: प्रतियोगी छात्र कल करियर में मनमुताबिक प्रोग्रेस न देख पाने की वजह से थोड़े उदास रह सकते हैं. मैरिड लाइफ में आपसी बॉन्डिंग प्रभावित हो सकती है, जिससे रिश्तों में दरार आने की आशंका है; बातचीत में नरमी बरतें.

शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 7 | अशुभ अंक: 9

चंद्रमा के ग्यारहवें भाव में होने से कल आपको अपने पेशेवर कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए. जो लोग आईटी, कॉर्पोरेट या डिजिटल सेक्टर्स में हैं, वे कल कोई भी बड़ा डिसीजन लेने में बहुत अधिक समय न लगाएं, अन्यथा एक बेहतरीन अप्रेजल या करियर अपॉर्चुनिटी (Career Opportunity) हाथ से चूक सकते हैं.

बिजनेस: हर्षण योग बनने से बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन बिजनेस से जुड़े लोगों के हाथ कल कोई नया बड़ा प्रोजेक्ट लग सकता है, जिससे पुराना मानसिक प्रेशर कम होगा. व्यापारियों को सलाह दी जाती है कि वे कल कस्टमर डिमांड को ध्यान में रखते हुए ही मैन्युफैक्चरिंग कराएं. अपना पुराना स्टॉक तुरंत चेक करें, सप्लाई चेन को मजबूत करने का दिन है.

करियर: वर्कस्पेस पर सीनियर्स और जूनियर्स दोनों से आपको कल भरपूर हेल्प और सपोर्ट मिलता रहेगा, जिससे दिन आपके लिए बेहद प्रोग्रेसिव साबित होगा. बिना गहन रिसर्च और डेटा एनालिसिस (Data Analysis) के कल ऑफिस में किसी भी नए अनटेस्टेड काम में हाथ न डालें, अन्यथा प्रतिकूल परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं.

यूथ: परिवार में अपने नए आइडियाज और बिजनेस प्लान्स के बारे में सबसे खुलकर बातचीत करें. खिलाड़ियों के लिए कल का दिन कड़ा वर्कआउट करके अपनी बॉडी को वापस शेप में लाने के लिए मेहनत करने का है. सोशल मीडिया पर कल अपनी पोस्टिंग को लेकर सावधान रहें, विवाद हो सकता है.

शुभ रंग: स्काई ब्लू | शुभ अंक: 4 | अशुभ अंक: 1

वृश्चिक राशि (Scorpio)

चंद्रमा के दसवें भाव में होने से कल आपके जॉब प्रोफाइल या कार्यक्षेत्र में होने वाले बदलावों से आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है. कल का दिन आपके बिजनेस की ब्रांडिंग और न्यू प्रोडक्ट लॉन्च (Branding & Product Launch) दोनों के लिए पूरी तरह परफेक्ट है; यदि कोई नया प्रोडक्ट पाइपलाइन में है, तो उसे कल सुबह 08:15 से 10:15 या दोपहर 01:15 से 02:15 के बीच लॉन्च करें, सफलता मिलेगी.

बिजनेस: व्यापारियों की व्यापारिक स्थिति कल बहुत अच्छी रहेगी; कुल इनकम इतनी शानदार होगी कि दैनिक खर्चों के बाद आप अच्छी-खासी सेविंग (बचत) भी कर सकेंगे. बव करण के होने से मार्केट की बदलती सिचुएशन को देखते हुए बिजनेस मॉडल में कुछ जरूरी मॉडर्न चेंजेस लाना आपके लिए गेम-चेंजर साबित होगा.

करियर: वर्कस्पेस पर आपको कॉ-वर्कर्स और टीम मेंबर्स से पूरा सहयोग मिलेगा. नौकरीपेशा लोग कल वर्कप्लेस पर अपने काम के प्रति पूरी तरह ईमानदार बने रहें; शॉर्टकट या रिश्वत लेकर काम करने की भूल तो बिल्कुल न करें, क्योंकि इस समय आपकी जॉब और पोजीशन पर खतरा मंडरा रहा है, मैनेजमेंट की पैनी नजर है.

यूथ: जो युवा गवर्नमेंट जॉब या किसी बड़ी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें कल करियर के मामले में कोई बड़ी शुभ सूचना मिल सकती है, अपने फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स दोबारा री-चेक कर लें. दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा.

शुभ रंग: ब्राउन | शुभ अंक: 8 | अशुभ अंक: 3

धनु राशि (Sagittarius)

चंद्रमा के नवम भाव में होने से कल आपको धार्मिक और सामाजिक कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी. बव करण के प्रभाव से कल सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आपका आत्मविश्वास पूरी तरह टॉप लेवल पर रहेगा, जिससे आपकी निजी ब्रांडिंग मजबूत (Personal Branding) होगी.

बिजनेस: फ्यूचर की जरूरतों और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए यदि बिजनेसमैन कल कोई नई आधुनिक मशीनरी या सॉफ्टवेयर परचेज करने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो इसके लिए कल सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 का समय सर्वोत्तम रहेगा. व्यापार में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, सारी योजनाएं अच्छे से काम करेंगी.

करियर: बिजनेस में काफी दिनों के बाद कल आपके सामने 'कम समय में ज्यादा काम' करने की बड़ी चुनौती आ सकती है. नौकरीपेशा लोग कल इनकम के नए सोर्स को कैसे बढ़ाया जाए, इस बात को लेकर थोड़े चिंतित और विचारशील नजर आएंगे. वर्कस्पेस पर पेंडिंग वर्क को कंप्लीट करने के लिए एक्स्ट्रा फोकस करना होगा.

सावधान: कल ट्रैवलिंग या ऑफिशियल टूर के दौरान विशेष सतर्कता रखें; आपकी किसी लापरवाही की वजह से आपका कोई कीमती गैजेट या सामान चोरी हो सकता है. प्रतियोगी छात्रों के लिए पढ़ाई से जुड़ी पुरानी प्रॉब्लम्स को दूर करना कल बेहद आसान होगा. मैरिड लाइफ में सरप्राइज मिलेगा.

शुभ रंग: व्हाइट | शुभ अंक: 5 | अशुभ अंक: 2

मकर राशि (Capricorn)

चंद्रमा के अष्टम भाव में होने से कल घर के कुछ जटिल और पुराने पारिवारिक मामलों की वजह से मानसिक शांति थोड़ी प्रभावित हो सकती है. कल सुबह 10:07 के बाद बनने वाला चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष राजनीति और कॉर्पोरेट मैनेजमेंट से जुड़े लोगों को थोड़ा संभलकर काम करने की चेतावनी दे रहा है; आपकी एक छोटी सी लापरवाही से आपके दामन पर दाग (Reputation Risk) लग सकता है.

बिजनेस: व्यापार के लिहाज से कल का दिन थोड़ी बाधाओं और प्रॉब्लम्स से भरा रह सकता है; बाजार में आपके विरोधी आपकी कमजोर स्थिति का फायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे. ग्रहों की विपरीत चाल के कारण बिजनेसमैन को कल अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए सामान्य से बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ सकता है.

करियर: नौकरीपेशा लोग कल वर्कप्लेस पर दोपहर बाद किसी विशेष प्रोजेक्ट या डेडलाइन को लेकर अचानक थोड़े चिंतित हो सकते हैं; तनाव को खत्म करने के लिए तुरंत अपने सीनियर्स का सहयोग लें. कार्यस्थल पर आपका 'ओवर-स्मार्ट' वाला रवैया आपको को-वर्कर्स से पीछे धकेल सकता है, इसलिए डाउन-टू-अर्थ रहें.

यूथ: युवा और छात्र कल अपने आगे के करियर और प्लेसमेंट को लेकर थोड़े परेशान रह सकते हैं. मैरिड लाइफ में चल रही किसी चिंता को अपने पार्टनर के साथ शेयर करके मन हल्का करें. सामाजिक कार्यों में अपनी ऊर्जा को सही और सकारात्मक दिशा में लगाएं.

शुभ रंग: पर्पल | शुभ अंक: 9 | अशुभ अंक: 7

कुंभ राशि (Aquarius)

चंद्रमा के सप्तम भाव में होने से कल बिजनेस में किसी नए इनोवेटिव प्रोडक्ट को लॉन्च करने से आपको बहुत बड़ा आर्थिक लाभ होने वाला है. ऑफिस में कल आपकी शानदार लीडरशिप क्वालिटी (Excellent Leadership Quality) की जमकर सराहना होगी; कलीग्स के बीच चल रहे किसी पुराने विवादित मुद्दे को आप अपनी सूझबूझ से बहुत आसानी से हल कर लेंगे.

बिजनेस: हर्षण योग बनने से बिजनेसमैन के लिए सलाह है कि यदि आपका बिजनेस से रिलेटेड कोई भी सरकारी टैक्स या जीएसटी बकाया है, तो समय रहते कल उसे चुकाने का प्रयास करें, कानूनी अड़चनों से बचेंगे. कॉम्पिटिटर्स की रणनीति पर पैनी नजर रखें लेकिन उनकी अंधी नकल न करें; आपकी ओरिजिनैलिटी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है. धन लाभ के मजबूत योग हैं.

करियर: ग्रहों की अनुकूल स्थिति के चलते नौकरीपेशा लोगों के वर्कप्लेस पर बेहद शांतिपूर्ण और सपोर्टिव माहौल रहेगा, जिससे वे अपने मुख्य काम पर फोकस कर पाएंगे. वर्कस्पेस पर आपको अपनी एबिलिटी और स्मार्ट वर्क पर पूरा विश्वास बनाए रखना होगा. आपके आइडियाज बहुत सराहनीय रहेंगे, किंतु उन्हें थोड़ा प्रैक्टिकल और मार्केट-ओरिएंटेड (Market-Oriented Ideas) बनाने की जरूरत है.

सावधान: बव करण के प्रभाव से कल परिवार में किसी सदस्य को आपकी कोई आक्रामक बात या बिहेवियर ठेस पहुंचा सकता है, इसलिए अपने व्यवहार में थोड़ी नरमी लाएं. प्रतियोगी छात्र परीक्षाओं की व्यर्थ चिंता छोड़कर केवल अपने कर्म पर ध्यान दें, सफलता मिलेगी.

शुभ रंग: पिंक | शुभ अंक: 5 | अशुभ अंक: 1

मीन राशि (Pisces)

चंद्रमा के छठे भाव में होने से कल कोई भी नया कर्ज, क्रेडिट या बिजनेस लोन लेने से पहले उसे भविष्य में चुकाने की एक सटीक फाइनेंशियल प्लानिंग जरूर तैयार कर लें. किसी महत्वपूर्ण कॉरपोरेट प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कल का दिन नए सिरे से प्रयास शुरू करने का है; वर्कप्लेस पर सीनियर्स, बॉस और मैनेजमेंट का फुल सपोर्ट (Full Management Support) आपको मिलेगा.

बिजनेस: हर्षण योग बनने से कल आपको बिजनेस में अचानक कुछ बड़ा आर्थिक लाभ मिल सकता है; अपनी संचित पूंजी या प्रॉफिट मार्जिन को बहुत बुद्धिमानी से खर्च करें, यह भविष्य में आपके लिए बेहतर परिणाम लेकर आएगी. ग्रह गोचर अनुकूल होने से कोई बड़ी डील आपके नाम फाइनल हो सकती है, जिसका आने वाले समय में बंपर लाभ मिलेगा.

करियर: कार्यस्थल पर कल आपके विचारों और रणनीतियों को बहुत गंभीरता से सुना और समझा जाएगा; कंपनी की आगे की योजनाएं भी कल आपके द्वारा दिए गए इनपुट्स के आधार पर बनाई जा सकती हैं. नौकरीपेशा लोग अपने काम के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाएंगे.

सावधान: कल ऑफिस में किसी के भी दबाव में आकर जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय न लें; परिस्थितियों के पूरी तरह अनुकूल होने का इंतजार करें. बव करण के होने से छात्रों को अपने मनचाहे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कल थोड़ी और कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है. परिवार को साथ लेकर चलने में सफल रहेंगे.

शुभ रंग: क्रीम | शुभ अंक: 4 | अशुभ अंक: 3

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.