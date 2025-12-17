धनु राशि के जातकों को आज काम धीमी गति से करने और जल्दबाज़ी से बचने की सलाह दी गई है. हर स्थिति का गहराई से विश्लेषण करें.
Kal Ka Rashifal: मेष से लेकर मीन राशियों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन? पढ़ें 18 दिसंबर 2025 का राशिफल
Kal Ka Rashifal: 18 दिसंबर 2025 का राशिफल सभी राशियों के लिए खास रहेगा. मेष से लेकर मीन राशि के जातकों के लिए कल का दिन धन, करियर, शिक्षा और प्यार के मामले में कैसा रहने वाला है? पढ़ें कल का राशिफल.
Kal Ka Rashifal: 18 दिसंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदों से भरा रहने वाला है. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए पढ़ते हैं कल का राशिफल-
मेष राशि (Aries)
दिन कार्यक्षेत्र के लिहाज़ से सकारात्मक रहेगा. स्टाफ का सहयोग मिलेगा और बॉस आपके नेतृत्व से संतुष्ट रहेंगे. घर पर खानपान को लेकर सावधानी जरूरी है, जंक फूड से दूरी रखें. भाई-बहन किसी काम में आपकी मदद मांग सकते हैं. निवेश, खासकर शेयर मार्केट से जुड़े फैसलों की दोबारा समीक्षा करें.
भाग्यशाली अंक: 3
भाग्यशाली रंग: लाल
उपाय: हनुमान जी को गुड़-चने का भोग लगाएं.
वृषभ राशि (Taurus)
दिन सतर्कता की मांग करता है. जो चीज़ें सुरक्षित लग रही हैं, वे वैसी न भी हों. आज संदेह करना गलत नहीं है, क्योंकि आलोचना या भ्रामक खबर मिल सकती है. किसी भी फैसले से पहले संकेतों को गहराई से परखें. कल्पनाओं में जीने के बजाय वास्तविकता पर ध्यान दें.
भाग्यशाली अंक: 6
भाग्यशाली रंग: सफेद
उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें.
मिथुन राशि (Gemini)
आज आप सामाजिक मेलजोल से दूरी बनाकर अकेले या घर से काम करना पसंद करेंगे. इससे जीवनसाथी या पार्टनर नाराज़ हो सकते हैं, इसलिए संतुलन बनाए रखें. दिन के अंत तक कार्यक्षेत्र से जुड़ी कोई सकारात्मक खबर मन प्रसन्न करेगी. अकेले समय और रिश्तों के बीच सही तालमेल ज़रूरी है.
भाग्यशाली अंक: 5
भाग्यशाली रंग: पीला
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.
कर्क राशि (Cancer)
रोमांटिक मामलों में अधिक उलझने से बचें और काम पर फोकस रखें. आपकी मेहनत पदोन्नति का रास्ता खोल सकती है. परिवार के साथ शाम का समय व्यस्त लेकिन सुखद रहेगा. स्वास्थ्य से जुड़े फैसलों में अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति पर भरोसा करें.
भाग्यशाली अंक: 2
भाग्यशाली रंग: क्रीम
उपाय: चावल का दान करें.
सिंह राशि (Leo)
अतीत की कुछ गलतियां, खासकर प्रेम जीवन से जुड़ी, आज सामने आ सकती हैं. कार्यक्षेत्र में बॉस आप पर ज़िम्मेदारियां बढ़ा सकते हैं. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जिससे काम में उत्पादकता बनी रहेगी. दिन के अंत में किसी करीबी के साथ समय बिताना मानसिक राहत देगा.
भाग्यशाली अंक: 1
भाग्यशाली रंग: नारंगी
उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें.
कन्या राशि (Virgo)
आपका संचार कौशल आज काम और निजी जीवन दोनों में मददगार साबित होगा. दूसरों के साथ विनम्र व्यवहार बनाए रखें. माता-पिता आपके संघर्ष को समझते हुए सहयोग कर सकते हैं. उच्च शिक्षा या आगे की पढ़ाई के इच्छुक लोगों के लिए नए अवसर बन सकते हैं.
भाग्यशाली अंक: 4
भाग्यशाली रंग: हरा
उपाय: तुलसी के पौधे को जल दें.
तुला राशि (Libra)
आज खर्च और बचत के बीच संतुलन बना रहेगा. प्रभावी बातचीत से पारिवारिक मुद्दे सुलझ सकते हैं. कार्यक्षेत्र में पदोन्नति के संकेत हैं. अविवाहित लोगों को प्रेम का अवसर मिल सकता है. आर्थिक स्थिरता और रिश्तों के लिए दिन अनुकूल है.
भाग्यशाली अंक: 7
भाग्यशाली रंग: गुलाबी
उपाय: माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं.
वृश्चिक राशि (Scorpio)
आज लोग गलतियां कर सकते हैं, लेकिन क्षमा का भाव आपके लिए लाभकारी रहेगा. पारिवारिक समस्याओं का समाधान निकल सकता है. भाई-बहन के स्वास्थ्य पर ध्यान दें. कृतज्ञता का भाव आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाएगा.
भाग्यशाली अंक: 9
भाग्यशाली रंग: मरून
उपाय: शिवजी को बेलपत्र अर्पित करें.
धनु राशि (Sagittarius)
आज काम धीमी गति से करें और जल्दबाज़ी से बचें. हर स्थिति का गहराई से विश्लेषण करें. काम के तनाव में पार्टनर का सहयोग मिलेगा. सिंगल लोगों की किसी सामाजिक कार्यक्रम में खास मुलाकात हो सकती है. बच्चे पढ़ाई पर ध्यान देंगे और अच्छे परिणाम मिलेंगे.
भाग्यशाली अंक: 3
भाग्यशाली रंग: पीला
उपाय: गुरु मंत्र का जप करें.
मकर राशि (Capricorn)
व्यापार और करियर से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है. प्रेम जीवन में नया मोड़ आ सकता है. अतीत की बातों को छोड़कर आगे बढ़ना ज़रूरी है. मौसम आपकी कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकता है. संपत्ति में निवेश पर विचार किया जा सकता है.
भाग्यशाली अंक: 8
भाग्यशाली रंग: काला
उपाय: शनि देव को सरसों का तेल चढ़ाएं.
कुंभ राशि (Aquarius)
टालमटोल छोड़कर ज़रूरी कामों पर ध्यान दें. कार्यक्षेत्र में सूर्य का प्रभाव मेहनत और अनुशासन की मांग कर रहा है. बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए छोटे लेकिन ठोस कदम उठाएं. आज किया गया प्रयास भविष्य में बड़ा लाभ देगा.
भाग्यशाली अंक: 4
भाग्यशाली रंग: आसमानी
उपाय: नीले फूल मंदिर में अर्पित करें.
मीन राशि (Pisces)
आज आय बढ़ाने के नए रास्ते सामने आ सकते हैं. जीवनसाथी आपके बिजनेस पार्टनर की भूमिका निभा सकते हैं. माता-पिता की स्वास्थ्य संबंधी चिंता दूर होगी. किसी नए रचनात्मक शौक में जुड़ना मानसिक सुकून देगा.
भाग्यशाली अंक: 2
भाग्यशाली रंग: सफेद
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.
