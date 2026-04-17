Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom 18 अप्रैल 2026 को मेष राशि में चंद्रमा, शुभ योग बनेंगे।

मिथुन, कुंभ को वाहन सुख, सफलता; कन्या, वृश्चिक सतर्क रहें।

राहुकाल से बचें, अभिजीत मुहूर्त शुभ कार्यों के लिए उत्तम।

सभी राशियों के लिए करियर, धन, प्रेम, स्वास्थ्य की भविष्यवाणी।

Kal Ka Rashifal: 18 अप्रैल 2026, शनिवार को वैशाख शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा और द्वितीया तिथि का संयोग है. डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, कल चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे, जिससे प्रीति और सर्वार्थ सिद्धि जैसे शुभ योग बनेंगे. मिथुन और कुंभ राशि वालों को कल वाहन सुख और बड़ी सफलता मिल सकती है, जबकि कन्या व वृश्चिक को सतर्क रहने की सलाह है.

कल सुबह 09:00 से 10:30 तक राहुकाल रहेगा, अतः इस दौरान शुभ कार्यों से बचें. सफलता के लिए दोपहर 12:15 से 01:30 (अभिजीत मुहूर्त) का समय सबसे उत्तम है.

आज का दिन मिश्रित फलदायी रहेगा. शरीर में थकान और आलस्य के कारण मन बेचैन हो सकता है. लोगों से बातचीत में विनम्रता बनाए रखें, अन्यथा विवाद की आशंका है. पिता की सलाह व्यापार में लाभकारी सिद्ध होगी.

Career: नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं.

नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. Finance: साझेदारी के कार्यों में सावधानी बरतें.

साझेदारी के कार्यों में सावधानी बरतें. Love: रिश्तों में मधुरता के लिए क्रोध पर नियंत्रण रखें.

रिश्तों में मधुरता के लिए क्रोध पर नियंत्रण रखें. Health: आलस्य और मानसिक बेचैनी का अनुभव हो सकता है.

आलस्य और मानसिक बेचैनी का अनुभव हो सकता है. शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9

वृषभ राशि (Taurus)

नया काम शुरू करने के लिए दिन अनुकूल है. ऑफिस में नई चुनौतियां मिलेंगी, लेकिन काम टालने की प्रवृत्ति से बचें. खान-पान का विशेष ध्यान रखें क्योंकि स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है. शाम का समय धर्म-अध्यात्म में बीतेगा.

Career: नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, टालमटोल से बचें.

नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, टालमटोल से बचें. Finance: बढ़ते खर्च चिंता का विषय बन सकते हैं.

बढ़ते खर्च चिंता का विषय बन सकते हैं. Love: पार्टनर के साथ मतभेद की संभावना है, धैर्य रखें.

पार्टनर के साथ मतभेद की संभावना है, धैर्य रखें. Health: थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है.

थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है. शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2

मिथुन राशि (Gemini)

आज का दिन आनंद और उल्लास से भरा रहेगा. वाहन सुख और नए वस्त्रों की प्राप्ति के योग हैं. सामाजिक मान-सम्मान में वृद्धि होगी. लव लाइफ में दीर्घकालिक संबंधों पर फोकस रहेगा. पेशेवर मोर्चे पर सहकर्मियों से ज्यादा उम्मीद न रखें.

Career: पेशेवर मोर्चे पर सहयोगियों के व्यवहार से मन परेशान हो सकता है.

पेशेवर मोर्चे पर सहयोगियों के व्यवहार से मन परेशान हो सकता है. Finance: वाहन या भौतिक सुखों पर खर्च होगा.

वाहन या भौतिक सुखों पर खर्च होगा. Love: उत्तम वैवाहिक सुख और प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी.

उत्तम वैवाहिक सुख और प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी. Health: दूसरों को सेहत की सलाह देंगे, खुद भी फिट रहेंगे.

दूसरों को सेहत की सलाह देंगे, खुद भी फिट रहेंगे. शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5

कर्क राशि (Cancer)

ऑफिस में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, लेकिन लाभ पाने के लिए अतिरिक्त परिश्रम करना होगा. मानसिक शांति का अनुभव करेंगे और परिवार के साथ समय सुखद बीतेगा. विरोधियों पर हावी रहेंगे.

Career: विरोधियों को पछाड़ने में सफल रहेंगे, काम का बोझ बढ़ेगा.

विरोधियों को पछाड़ने में सफल रहेंगे, काम का बोझ बढ़ेगा. Finance: खर्चों पर नियंत्रण की आवश्यकता है.

खर्चों पर नियंत्रण की आवश्यकता है. Love: परिवार का अपेक्षित सहयोग और प्रेम मिलेगा.

परिवार का अपेक्षित सहयोग और प्रेम मिलेगा. Health: सर्दी-खांसी जैसी छोटी समस्याएं परेशान कर सकती हैं.

सर्दी-खांसी जैसी छोटी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 7

सिंह राशि (Leo)

आज आप रचनात्मक ऊर्जा से भरे रहेंगे. किसी पुराने मित्र से मुलाकात मन को प्रसन्न करेगी. लव लाइफ के लिए दिन शानदार है. संतान की प्रगति के समाचार से खुशी मिलेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी.

Career: रचनात्मक कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी.

रचनात्मक कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी. Finance: आर्थिक मामलों में दिन बहुत अच्छा रहने वाला है.

आर्थिक मामलों में दिन बहुत अच्छा रहने वाला है. Love: प्रेमी के साथ घूमने का प्लान सफल होगा.

प्रेमी के साथ घूमने का प्लान सफल होगा. Health: स्वास्थ्य की दृष्टि से समय बहुत अच्छा है.

स्वास्थ्य की दृष्टि से समय बहुत अच्छा है. शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 1

कन्या राशि (Virgo)

आज सेहत और पारिवारिक तालमेल को लेकर सतर्क रहें. जीवनसाथी या माता के साथ मनमुटाव हो सकता है. निवेश के मामलों में जल्दबाजी न करें. विद्यार्थियों को पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है.

Career: संपत्ति और वाहन के कार्यों में दिक्कतें आ सकती हैं.

संपत्ति और वाहन के कार्यों में दिक्कतें आ सकती हैं. Finance: बड़ा निवेश करने से पहले सभी पक्षों की जांच कर लें.

बड़ा निवेश करने से पहले सभी पक्षों की जांच कर लें. Love: लव लाइफ सामान्य रहेगी, लेकिन परिवार में तनाव संभव है.

लव लाइफ सामान्य रहेगी, लेकिन परिवार में तनाव संभव है. Health: माता की सेहत का विशेष ध्यान रखें.

माता की सेहत का विशेष ध्यान रखें. शुभ रंग: गहरा हरा | शुभ अंक: 6

विरोधियों पर विजय पाने का दिन है. दोपहर के बाद मानसिक प्रसन्नता चरम पर रहेगी. धार्मिक यात्रा के योग बन रहे हैं. पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करने से रिश्ता और भी मजबूत होगा.

Career: कार्यक्षेत्र में आपकी जीत सुनिश्चित है.

कार्यक्षेत्र में आपकी जीत सुनिश्चित है. Finance: अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं.

अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं. Love: पार्टनर से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है.

पार्टनर से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है. Health: मानसिक रूप से अति प्रसन्न और स्वस्थ महसूस करेंगे.

मानसिक रूप से अति प्रसन्न और स्वस्थ महसूस करेंगे. शुभ रंग: हल्का नीला | शुभ अंक: 8

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाएं. कार्यक्षेत्र में वर्कलोड अधिक रहने से मानसिक तनाव हो सकता है. वाणी पर संयम रखें, अन्यथा वरिष्ठों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है. यात्रा के दौरान सावधानी जरूरी है.

Career: कामकाज में वर्कलोड बढ़ेगा, तनाव से बचें.

कामकाज में वर्कलोड बढ़ेगा, तनाव से बचें. Finance: धार्मिक और सामाजिक कार्यों पर धन खर्च होगा.

धार्मिक और सामाजिक कार्यों पर धन खर्च होगा. Love: परिवार में शांति के लिए कड़वे शब्दों से बचें.

परिवार में शांति के लिए कड़वे शब्दों से बचें. Health: अधिक काम की वजह से थकान रहेगी.

अधिक काम की वजह से थकान रहेगी. शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 3

धनु राशि (Sagittarius)

निर्धारित कार्यों में सफलता और आर्थिक लाभ के योग हैं. मांगलिक कार्यों में शामिल होने का अवसर मिलेगा. सार्वजनिक जीवन में सम्मान बढ़ेगा. खान-पान में लापरवाही से बचें.

Career: अधूरे कार्यों में सफलता मिलेगी, मान-सम्मान बढ़ेगा.

अधूरे कार्यों में सफलता मिलेगी, मान-सम्मान बढ़ेगा. Finance: आर्थिक लाभ के अच्छे योग बने हुए हैं.

आर्थिक लाभ के अच्छे योग बने हुए हैं. Love: पारिवारिक चिंताएं दूर होंगी, रिश्तों में मधुरता आएगी.

पारिवारिक चिंताएं दूर होंगी, रिश्तों में मधुरता आएगी. Health: सेहत के प्रति लापरवाही भारी पड़ सकती है.

सेहत के प्रति लापरवाही भारी पड़ सकती है. शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 4

मकर राशि (Capricorn)

आज आपका रुझान धार्मिक गतिविधियों की ओर अधिक रहेगा. पूजा-पाठ पर धन खर्च हो सकता है. दोस्तों की मदद से बिगड़े काम बनेंगे. दांपत्य जीवन में विवाद से बचने के लिए बातचीत में सावधानी बरतें.

Career: मेहनत के मुकाबले सफलता कम मिलने से निराशा हो सकती है.

मेहनत के मुकाबले सफलता कम मिलने से निराशा हो सकती है. Finance: धार्मिक कार्यों और वाहन सुख पर खर्च संभव है.

धार्मिक कार्यों और वाहन सुख पर खर्च संभव है. Love: दोस्तों का साथ मिलेगा, लेकिन जीवनसाथी से अनबन हो सकती है.

दोस्तों का साथ मिलेगा, लेकिन जीवनसाथी से अनबन हो सकती है. Health: मानसिक शांति के लिए ध्यान (Meditation) करें.

मानसिक शांति के लिए ध्यान (Meditation) करें. शुभ रंग: काला | शुभ अंक: 10

कुंभ राशि (Aquarius)

नया काम शुरू करने के लिए दिन श्रेष्ठ है. कम मेहनत में बड़ी सफलता मिलने के योग हैं क्योंकि किस्मत का पूरा साथ मिलेगा. संतान की ओर से शुभ समाचार मिलेगा. अविवाहितों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं.

Career: नौकरी और बिजनेस में शानदार लाभ होगा.

नौकरी और बिजनेस में शानदार लाभ होगा. Finance: आय में वृद्धि होगी, निवेश फलदायी रहेगा.

आय में वृद्धि होगी, निवेश फलदायी रहेगा. Love: रिश्तों में मजबूती आएगी, विवाह पक्का हो सकता है.

रिश्तों में मजबूती आएगी, विवाह पक्का हो सकता है. Health: ऊर्जावान महसूस करेंगे.

ऊर्जावान महसूस करेंगे. शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 11

मीन राशि (Pisces)

नौकरी और व्यवसाय में सफलता का दिन है. उच्च अधिकारियों का व्यवहार आपके पक्ष में रहेगा. व्यापारियों को पुराना अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. आय में वृद्धि होगी और सम्मान की प्राप्ति होगी.

Career: उच्च पद या सम्मान मिलने के प्रबल योग हैं.

उच्च पद या सम्मान मिलने के प्रबल योग हैं. Finance: रुका हुआ धन वापस मिलेगा, व्यापार में वृद्धि होगी.

रुका हुआ धन वापस मिलेगा, व्यापार में वृद्धि होगी. Love: पारिवारिक वातावरण आनंदमय रहेगा.

पारिवारिक वातावरण आनंदमय रहेगा. Health: पिता और बड़ों का मार्गदर्शन मानसिक शांति देगा.

पिता और बड़ों का मार्गदर्शन मानसिक शांति देगा. शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 12

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.