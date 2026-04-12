अक्षय तृतीया का यह शुभ समय मेष राशि के जातकों के लिए बेहतरीन अवसर लेकर आ रहा है. गजकेसरी योग के शुभ असर से करियर में उन्नति के योग बन रहे हैं और नई नौकरी मिलने की संभावना भी मजबूत है. आपकी मेहनत रंग लाएगी और सीनियर्स आपके काम से प्रभावित होंगे. बिजनेस करने वालों को नए क्लाइंट मिलने से मुनाफा बढ़ेगा.