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Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर 100 साल बाद 'अक्षय योग', इन राशियों पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा
Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर 19 अप्रैल को अक्षय योग बन रहा है. इस दिन 100 साल बाद ग्रह, नक्षत्र की शुभ स्थिति बन रही है. ऐसे में किन राशियों पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा जान लें.
अक्षय तृतीया 2026
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Published at : 12 Apr 2026 08:05 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion