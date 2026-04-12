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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोAkshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर 100 साल बाद 'अक्षय योग', इन राशियों पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा

Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर 100 साल बाद 'अक्षय योग', इन राशियों पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा

Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर 19 अप्रैल को अक्षय योग बन रहा है. इस दिन 100 साल बाद ग्रह, नक्षत्र की शुभ स्थिति बन रही है. ऐसे में किन राशियों पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा जान लें.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 12 Apr 2026 08:05 AM (IST)
Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर 19 अप्रैल को अक्षय योग बन रहा है. इस दिन 100 साल बाद ग्रह, नक्षत्र की शुभ स्थिति बन रही है. ऐसे में किन राशियों पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा जान लें.

अक्षय तृतीया 2026

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इस साल अक्षय तृतीया पर चंद्रमा और सूर्य दोनों अपनी उच्च राशि में रहेंगे. इस वजह है इस दिन का महत्व 100 गुना बढ़ गया है. साथ ही अक्षय तृतीया पर गजकेसरी योग, मालव्य योग और अक्षय योग बन रहा है.
इस साल अक्षय तृतीया पर चंद्रमा और सूर्य दोनों अपनी उच्च राशि में रहेंगे. इस वजह है इस दिन का महत्व 100 गुना बढ़ गया है. साथ ही अक्षय तृतीया पर गजकेसरी योग, मालव्य योग और अक्षय योग बन रहा है.
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अक्षय तृतीया का यह शुभ समय मेष राशि के जातकों के लिए बेहतरीन अवसर लेकर आ रहा है. गजकेसरी योग के शुभ असर से करियर में उन्नति के योग बन रहे हैं और नई नौकरी मिलने की संभावना भी मजबूत है. आपकी मेहनत रंग लाएगी और सीनियर्स आपके काम से प्रभावित होंगे. बिजनेस करने वालों को नए क्लाइंट मिलने से मुनाफा बढ़ेगा.
अक्षय तृतीया का यह शुभ समय मेष राशि के जातकों के लिए बेहतरीन अवसर लेकर आ रहा है. गजकेसरी योग के शुभ असर से करियर में उन्नति के योग बन रहे हैं और नई नौकरी मिलने की संभावना भी मजबूत है. आपकी मेहनत रंग लाएगी और सीनियर्स आपके काम से प्रभावित होंगे. बिजनेस करने वालों को नए क्लाइंट मिलने से मुनाफा बढ़ेगा.
Published at : 12 Apr 2026 08:05 AM (IST)
Tags :
Gajkesari Yog Akshaya Tritiya 2026 Akshaya Yog

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