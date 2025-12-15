हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal: मेष से लेकर मीन राशियों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन? पढ़ें 16 दिसंबर 2025 का राशिफल

Kal Ka Rashifal: मेष से लेकर मीन राशियों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन? पढ़ें 16 दिसंबर 2025 का राशिफल

Kal Ka Rashifal: 16 दिसंबर 2025 का राशिफल सभी राशियों के लिए खास रहेगा. मेष से लेकर मीन राशि के जातकों के लिए कल का दिन धन, करियर, शिक्षा और प्यार के मामले में कैसा रहने वाला है? पढ़ें कल का राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास, हर्षिका मिश्रा | Updated at : 15 Dec 2025 02:43 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Kal Ka Rashifal: 16 दिसंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदों से भरा रहने वाला है. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए पढ़ते हैं कल का राशिफल-

मेष राशि

आज का दिन मिश्रित फल देने वाला रहेगा. नया विरोधी उत्पन्न हो सकता है. कार्यक्षेत्र में जल्दबाजी से काम बिगड़ सकता है. संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा. दूर रहने वाला परिवार सदस्य मिलने आ सकता है. माता-पिता की सेवा पर ध्यान दें.

  • भाग्यशाली अंक: 5
  • भाग्यशाली रंग: लाल
  • उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें.

वृषभ राशि

दिन सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा. एक के बाद एक शुभ समाचार मिलेंगे. परिवार में किसी का सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है. संतान करियर संबंधी चिंता दूर होगी. तरक्की की राह में बाधाएं हटेंगी. पिकनिक का प्लान बना सकते हैं.

  • भाग्यशाली अंक: 7
  • भाग्यशाली रंग: सफेद
  • उपाय: माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं.

मिथुन राशि

दिन उलझनों से भरा रहेगा. मेहनत का फल मिलेगा. निवेश आपके लिए लाभकारी रहेगा. बिजनेस पार्टनरशिप में सावधानी जरूरी है. घर के रिनोवेशन पर खर्च बढ़ेगा. माताजी से कहासुनी हो सकती है.

  • भाग्यशाली अंक: 3
  • भाग्यशाली रंग: हरा
  • उपाय: गाय को हरी घास खिलाएं.

कर्क राशि

दिन ऊर्जा से भरपूर रहेगा. आप जिम्मेदारियां आसानी से निभाएंगे. जीवनसाथी की सेहत परेशानी दे सकती है. उधारी का लेनदेन निपटाएँ. बुद्धि-विवेक से लिया निर्णय लाभ देगा. प्रतिस्पर्धा का भाव बना रहेगा.

  • भाग्यशाली अंक: 9
  • भाग्यशाली रंग: क्रीम
  • उपाय: चावल का दान करें.

सिंह राशि

दिन महत्वपूर्ण रहेगा. पुरानी गलती से सबक लेना होगा. बिजनेस में किसी पर अधिक भरोसा न करें. संतान नाराज हो सकती है, उनकी बात माननी पड़ेगी. नया वाहन खरीदने की संभावना.

  • भाग्यशाली अंक: 1
  • भाग्यशाली रंग: गुलाबी
  • उपाय: भगवान सूर्य को जल अर्पित करें.

कन्या राशि

दिन तरक्की देने वाला रहेगा. आय में वृद्धि होगी. इनकम सोर्स बढ़ेंगे. माता-पिता सलाह देंगे. रुका हुआ काम पूरा होगा. सामाजिक क्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा. विद्यार्थियों को राहत मिलेगी.

  • भाग्यशाली अंक: 4
  • भाग्यशाली रंग: हरा
  • उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.

तुला राशि

दिन मौज-मस्ती वाला रहेगा. जिम्मेदारियों पर ध्यान देना होगा. परिवार के किसी सदस्य की सेहत बिगड़ सकती है. पुराना रोग बढ़ सकता है. प्रेम जीवन में नाराजगी संभव. धार्मिक कार्यक्रम की संभावना.

  • भाग्यशाली अंक: 6
  • भाग्यशाली रंग: नीला
  • उपाय: गुड़ और चने का दान करें.

वृश्चिक राशि

दिन कानूनी मामले में जीत दिलाएगा. पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना. पारिवारिक समस्याओं पर ध्यान दें. संतान की पढ़ाई में कमी तनाव देगी. पुराने मित्र से मिलकर प्रसन्नता होगी. जीवनसाथी से सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा.

  • भाग्यशाली अंक: 8
  • भाग्यशाली रंग: मरून
  • उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं.

धनु राशि

दिन सोच-समझकर कार्य करने का है. दूसरों के कामों में व्यस्त रहने से अपनी जिम्मेदारियां प्रभावित होंगी. बॉस बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं. शेयर मार्केट में सावधानी जरूरी. बिजनेस में बदलाव पर विचार कर सकते हैं.

  • भाग्यशाली अंक: 3
  • भाग्यशाली रंग: पीला
  • उपाय: वृहस्पति देव को चने की दाल अर्पित करें.

मकर राशि

दिन धन-धान्य में वृद्धि करवाएगा. माता-पिता के आशीर्वाद से रुका काम पूरा होगा. पारिवारिक जिम्मेदारियों पर ध्यान दें. धन से जुड़े कार्य पूरे होंगे. मकान-दुकान खरीदने की योजना बन सकती है. उधार देने से बचें.

  • भाग्यशाली अंक: 2
  • भाग्यशाली रंग: भूरा
  • उपाय: काले तिल का दान करें.

कुंभ राशि

दिन मिश्रित फल वाला रहेगा. परिवार का कोई सदस्य नौकरी के लिए दूर जा सकता है. विवाह की बात शुरू हो सकती है. खोई हुई वस्तु मिल सकती है. राजनीति में विरोधियों से सतर्क रहना होगा. संतान से खुशी मिलेगी.

  • भाग्यशाली अंक: 7
  • भाग्यशाली रंग: बैंगनी
  • उपाय: सरस्वती माता की पूजा करें.

मीन राशि

दिन ठीकठाक रहेगा. स्वास्थ्य में राहत मिलेगी. पिताजी बिजनेस संबंधी सलाह देंगे. सुनी-सुनाई बातों पर भरोसा न करें, वरना वैवाहिक तनाव बढ़ेगा. रुका धन मिलने की संभावना.

  • भाग्यशाली अंक: 9
  • भाग्यशाली रंग: सफेद
  • उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 15 Dec 2025 02:43 PM (IST)
Kal Ka Rashifal Tomorrow Horoscope

Frequently Asked Questions

16 दिसंबर 2025 का दिन किन राशियों के लिए नई उम्मीदों से भरा रहेगा?

16 दिसंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदों से भरा रहने वाला है, जैसे वृषभ, कन्या और मकर राशि।

मेष राशि वालों के लिए 16 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा?

मेष राशि वालों के लिए यह दिन मिश्रित फल देने वाला रहेगा। कार्यक्षेत्र में जल्दबाजी से काम बिगड़ सकता है, लेकिन संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा।

वृषभ राशि वालों को 16 दिसंबर 2025 को किन शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी?

वृषभ राशि वालों को एक के बाद एक शुभ समाचार मिलेंगे। परिवार में किसी का सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है और संतान के करियर संबंधी चिंता दूर होगी।

मिथुन राशि वालों को 16 दिसंबर 2025 को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

मिथुन राशि वालों के लिए यह दिन उलझनों से भरा रहेगा। बिजनेस पार्टनरशिप में सावधानी बरतना जरूरी है और माताजी से कहासुनी हो सकती है।

कन्या राशि वालों के लिए 16 दिसंबर 2025 कैसा रहेगा, और किन क्षेत्रों में उन्नति होगी?

कन्या राशि वालों के लिए यह दिन तरक्की देने वाला रहेगा। आय में वृद्धि होगी, इनकम सोर्स बढ़ेंगे और सामाजिक क्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा।

Embed widget