Kal Ka Rashifal, 13 June 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, कल द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि का विशेष संयोग बन रहा है. कल पूरे दिन कृतिका नक्षत्र रहेगा. चंद्रमा कल सुबह 09:25 तक वृषभ राशि में रहेंगे और इसके बाद मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे.

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, कल का वीकेंड ग्रहों की स्थिति के लिहाज से बेहद शानदार है. कल आकाश मंडल में वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और शंख योग के साथ सुकर्मा योग और सर्वाअमृत योग का महासंयोग बन रहा है. इसके अलावा, यदि आपकी राशि मेष, कर्क, तुला या मकर है, तो आपको रूचक और हंस योग का सीधा फायदा मिलेगा, वहीं मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि वालों को भद्र राजयोग का पूरा सपोर्ट मिलने जा रहा है.

आइए, प्रसिद्ध ज्योतिष एवं कुंडली विश्लेषक डॉ. अनीष व्यास (पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान) के अनुसार जानते हैं कि कल शनिवार को मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के जीवन में करियर, बिजनेस, लव लाइफ और सेहत के मामले में क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं.

कल का पंचांग व शुभ मुहूर्त:

तिथि: दोपहर 04:08 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी, इसके बाद चतुर्दशी तिथि.

दोपहर 04:08 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी, इसके बाद चतुर्दशी तिथि. नक्षत्र: कल पूरे दिन कृतिका नक्षत्र रहेगा.

कल पूरे दिन कृतिका नक्षत्र रहेगा. चन्द्रमा की स्थिति: सुबह 09:25 तक वृषभ राशि में, इसके बाद मिथुन राशि में गोचर करेंगे.

सुबह 09:25 तक वृषभ राशि में, इसके बाद मिथुन राशि में गोचर करेंगे. शुभ समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 12:15 से दोपहर 01:30 बजे तक.

दोपहर 12:15 से दोपहर 01:30 बजे तक. शुभ चौघड़िया: दोपहर 02:30 से दोपहर 03:30 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया).

दोपहर 02:30 से दोपहर 03:30 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया). राहुकाल (अशुभ समय): सुबह 09:00 से सुबह 10:30 बजे तक (इस समय कोई भी शुभ या नया काम शुरू न करें).

सुबह 09:00 से सुबह 10:30 बजे तक (इस समय कोई भी शुभ या नया काम शुरू न करें). शुभ यात्रा दिशा: कल पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए अत्यंत मंगलकारी और सफल रहेगा.

चंद्रमा के दूसरे भाव में होने से कल आपको सत्कर्म और पुण्य के कार्यों पर ध्यान देना चाहिए. सुकर्मा और सर्वाअमृत योग बनने से आपका व्यक्तित्व और आपकी महत्वाकांक्षाएं कल नई सफलता की ओर बढ़ेंगी.

बिजनेस: व्यापार से अच्छा-खासा धन प्राप्त होने की प्रबल संभावना है. नए शोरूम या ब्रांच खोलने के लिए कल का दिन बेहद शुभ है, मार्केट में आपकी ब्रांड वैल्यू (Brand Value) तेजी से बढ़ेगी. हालांकि, कुछ नई प्लानिंग पर आपका खर्च अधिक रहेगा.

करियर: ऑफिस का माहौल बहुत सहयोगात्मक रहेगा, जूनियर्स आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे. यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं, तो अपने प्रयास जारी रखें, कल सफलता मिल सकती है. किसी सकारात्मक व्यक्ति से मुलाकात मार्केटिंग से जुड़े लोगों में नया उत्साह भर देगी.

फैमिली व स्पोर्ट्स: वीकेंड पर खिलाड़ियों और स्पोर्ट्स पर्सन को कोच व पेरेंट्स से पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे वे बेहतर प्रदर्शन करेंगे. पारिवारिक जीवन शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन संवेदनशील मामलों पर चर्चा करने से बचें.

शुभ रंग: पिंक | शुभ अंक: 2 | अशुभ अंक: 4

वृषभ राशि (Taurus)

चंद्रमा कल आपकी ही राशि में गोचर करेंगे, जिससे आपके आत्मविश्वास में गजब की बढ़ोतरी होगी. प्रभावशाली लोगों से मेल-जोल बढ़ेगा, जो आपके बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में काफी मदद करेंगे.

बिजनेस: सुकर्मा और सर्वाअमृत योग के प्रभाव से बिजनेस में सितारों का पूरा साथ मिलेगा, जिससे लाभ की स्थितियां बनेंगी और आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार होगा. कल आपको कोई नया इनकम सोर्स (Income Source) मिल सकता है. व्यापार में बार-बार प्रयत्न करते रहने की आवश्यकता होगी.

करियर: बेरोजगारों को कल किसी प्रतिष्ठित कंपनी से इंटरव्यू का कॉल आ सकता है; आज दी गई परीक्षा या इंटरव्यू आपको सफलता दिलाएगा. ऑफिस में आप सबके चहेते बने रहेंगे, आपकी पॉजिटिविटी से पूरा टीम वर्क सुधरेगा. कार्यस्थल पर कुछ अप्रिय घटनाओं से मन थोड़ा चिंतित हो सकता है.

सलाह: जीवन में कल कोई बड़ी समस्या खड़ी नहीं होगी क्योंकि भाग्य आपके पक्ष में है. छात्रों और खिलाड़ियों को किसी जटिल समस्या के समाधान में पिता का सहयोग उपयोगी साबित होगा.

शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 8 | अशुभ अंक: 2

मिथुन राशि (Gemini)

चंद्रमा के बारहवें भाव में होने से कल आपको कानूनी मामलों में बेहद अवेयर (सावधान) रहने की जरूरत है. वीकेंड पर काम के सिलसिले में कोई बुरी खबर आने की आशंका से मन थोड़ा उदास हो सकता है, धैर्य बनाए रखें.

बिजनेस: व्यापार में कल का दिन उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा, आपको किसी प्रकार की धन हानि हो सकती है, इसलिए धन का निवेश बहुत सोच-समझकर करें. बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा (कॉम्पिटिशन) के कारण आपके कुछ पुराने क्लाइंट्स छिटक सकते हैं, मार्केटिंग में नई जान फूंकने की जरूरत है.

करियर: वीकेंड पर अत्यधिक वर्क प्रेशर आपको मानसिक रूप से थका सकता है. ऑफिस की राजनीति (Office Politics) कल आपके करियर की गति को थोड़ा धीमा करेगी. ऑफिस से जुड़ी समस्याओं में उलझने की संभावना है, नकारात्मक सोच से बचें. घरेलू झगड़े का असर आपकी कार्यशैली पर दिख सकता है.

छात्र: प्रतियोगी छात्र कल थोड़े असमंजस (पशोपेश) में रहेंगे कि क्या करें और क्या न करें. अपना कीमती समय बर्बाद न करें और केवल अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दें.

शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 1 | अशुभ अंक: 6

कर्क राशि (Cancer)

चंद्रमा के ग्यारहवें भाव में होने से कल आपको अपने बड़े भाई की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. ऑफिस में कल आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट का लीडर बनाया जा सकता है, आपकी बेहतरीन मैनेजमेंट स्किल्स (Management Skills) की चर्चा बोर्ड मीटिंग में होगी.

बिजनेस: सुकर्मा और सर्वाअमृत योग के प्रभाव से मार्केट में आ रही पुरानी रुकावटें दूर होंगी, जिससे बिजनेस में बड़ी तरक्की होगी. लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कल का दिन बेस्ट है. बिजनेस में नई मशीनों या सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल आपके प्रोडक्शन को 2 गुना बढ़ा देगा, जिससे लागत में कमी आएगी.

करियर: नौकरीपेशा लोगों को कल वर्कप्लेस पर किसी बड़े प्रोजेक्ट में टीम-अप या बेहतर सामंजस्य बनाकर रखना होगा, तभी टास्क समय पर पूरा हो पाएगा. ऑफिस में अपने गुस्से पर काबू रखें और अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल से बचें.

सलाह: आप कल कुछ खास काम करने के लिए समाज में लोकप्रियता हासिल करेंगे. अपने जीवनसाथी के साथ बातचीत करते समय विनम्रता बरतने की जरूरत है. प्रतियोगी छात्र परीक्षाओं को देखते हुए अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करें.

शुभ रंग: सिल्वर | शुभ अंक: 2 | अशुभ अंक: 5

सिंह राशि (Leo)

चंद्रमा के दसवें भाव में होने से कल काम करने का गजब का जोश और उत्साह आप में रहेगा. नई नौकरी की शुरुआत करने वालों के लिए कल वर्क एनवायरनमेंट बहुत सपोर्टिव रहेगा, आप पहले ही दिन बॉस पर अच्छा प्रभाव छोड़ेंगे.

बिजनेस: व्यापार में कोई नई प्लानिंग या बिजनेस स्ट्रेटेजी (Business Strategy) बनाने के लिए कल परिवार के साथ विचार-विमर्श हो सकता है. इसे धरातल पर लाने के लिए दोपहर 12:15 से 01:30 और दोपहर 02:30 से 03:30 का समय सबसे बेस्ट रहेगा. पुराने क्लाइंट्स से बड़े ऑर्डर्स रिपीट होंगे.

करियर: सुकर्मा और सर्वाअमृत योग बनने से अचानक कोई बड़ा व्यावसायिक सौदा (डील) फाइनल हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों को उच्च अधिकारियों से पूरी मदद मिलेगी, जिससे दिन खुशहाल व्यतीत होगा. ऑफिस मीटिंग में आपका प्रोजेक्ट सिलेक्ट होने से बड़ी खुशी मिलेगी.

लव व छात्र: प्रतियोगी छात्रों की कल काफी दिनों बाद प्रशंसा होगी, जिससे पढ़ाई के प्रति उनका आत्मविश्वास जगेगा. राजनीति से जुड़े लोगों का पार्टी में कद बढ़ सकता है. लवर के साथ वीकेंड पर शॉपिंग की प्लानिंग बन सकती है.

शुभ रंग: काला | शुभ अंक: 7 | अशुभ अंक: 4

कन्या राशि (Virgo)

चंद्रमा के नवम भाव में होने से कल अच्छे और परोपकार के काम करने से आपका भाग्य चमकेगा. ऑफिस की तरफ से कल आपको किसी बड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम या सेमिनार में जाने का मौका मिलेगा, जो आपके करियर ग्राफ को काफी ऊपर ले जाएगा.

बिजनेस: आपका बिजनेस बहुत अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ेगा, लेकिन कोई भी बड़ा डिसीजन लेते समय पूरी जानकारी जुटा लें और सोच-विचार करने के बाद ही कदम बढ़ाएं. सुकर्मा योग से वित्तीय लाभ के संकेत हैं, पेशेवर गतिविधियों का विस्तार करने के लिए नई रणनीति बना सकते हैं. नए नियमों के विश्लेषण से टैक्स बचा पाएंगे.

करियर: वर्कप्लेस पर पूर्व में किए गए बेहतर कार्यों के कारण आप आसानी से आगे बढ़ेंगे और आपको करियर से जुड़ा कुछ सकारात्मक सुनने को मिलेगा. नौकरीपेशा लोगों को किसी बड़े प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए टीम लीडर बनाया जा सकता है.

फैमिली व यूथ: लाइफ पार्टनर कल आपसे अपनी भावनाओं और प्यार का इजहार कर सकता है. वरिष्ठ लोगों से पारिवारिक संबंध मधुर रहेंगे. किसी सामाजिक कार्यक्रम में यंग जनरेशन अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट हो सकती है. स्टूडेंट्स की कामयाबी में वृद्धि होगी.

शुभ रंग: ऑरेंज | शुभ अंक: 7 | अशुभ अंक: 1

चंद्रमा के अष्टम भाव में होने से कल घर के कुछ जटिल और पुराने मामलों की वजह से थोड़ी समस्या आ सकती है. नई नौकरी के लिए किए गए प्रयास कल विफल हो सकते हैं, तकनीकी इंटरव्यू (Technical Interview) में आपकी तैयारी थोड़ी कम पड़ने की संभावना है.

बिजनेस: व्यापारियों के लिए कल का दिन कुछ खास नहीं है. अचानक खर्चों में होने वाली बढ़ोतरी आपकी चिंता बढ़ा सकती है, इसलिए बजट कंट्रोल करना आपकी पहली प्रायॉरिटी होनी चाहिए. पैतृक या एंसेस्ट्रल बिजनेस में आपसी मतभेद की संभावना है, धैर्य रखें और सही समय का इंतजार करें.

करियर: कर्मचारियों की अचानक हड़ताल या छुट्टी के कारण मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कल काम रुक सकता है, जिससे व्यापार में बड़ा घाटा होने की आशंका है. सहकर्मियों के साथ तालमेल बिगड़ने से प्रोजेक्ट की डेडलाइन मिस हो सकती है, जिससे बॉस की नाराजगी झेलनी पड़ेगी.

सावधान: मार्केटिंग से जुड़े नौकरीपेशा लोगों को कल मानसिक और शारीरिक थकान का अनुभव हो सकता है. लव लाइफ में पार्टनर आपकी तुलना किसी और से करके आपका दिल दुखा सकता है. छात्र पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाएंगे. फ्रेंड सर्कल की वजह से किसी मुसीबत में फंस सकते हैं.

शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 8 | अशुभ अंक: 1

वृश्चिक राशि (Scorpio)

चंद्रमा के सप्तम भाव में होने से कल आपको पार्टनरशिप के बिजनेस से बहुत बड़ा लाभ होने वाला है. सुकर्मा और सर्वाअमृत योग के प्रभाव से नौकरीपेशा लोगों के कार्य आगे से आगे आसानी से बनते चले जाएंगे, पेंडिंग टास्क भी कल आसानी से निपट जाएंगे.

बिजनेस: व्यापार में कल बड़ी सफलता हाथ लगेगी और बंपर धन लाभ होने के मजबूत योग बन रहे हैं, जिससे आपकी पुरानी आर्थिक परेशानियां खत्म होंगी. बिजनेस में कोई बेहद अच्छी खबर मिल सकती है और नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं. किसी नए प्रोजेक्ट में परिवार का फुल सपोर्ट मिलेगा.

करियर: नौकरीपेशा लोगों को कल बड़ा फायदा हो सकता है, आपके शानदार कामकाज से उच्च अधिकारी और बॉस बेहद खुश रहेंगे. कल काम का बोझ थोड़ा कम रहेगा, जिससे आप पेंडिंग टास्क निपटाकर वीकेंड पर अपने परिवार को भी पर्याप्त समय दे पाएंगे.

लव व छात्र: जो लोग सिंगल हैं, कल उन्हें विवाह के अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं. टेलीफोन पर बेकार की गॉसिप में अपना समय बर्बाद न करें. छात्रों और खिलाड़ियों का आत्मविश्वास कल टॉप लेवल पर रहेगा. प्रेम जीवन में पुराने पार्टनर की वापसी हो सकती है.

शुभ रंग: व्हाइट | शुभ अंक: 9 | अशुभ अंक: 3

धनु राशि (Sagittarius)

चंद्रमा के छठे भाव में होने से कल आपको अपने शत्रुओं की शत्रुता और विरोध को कम करने का प्रयास करना चाहिए. ऑफिस की राजनीति (Office Politics) से कल बड़ी राहत मिलेगी, आपके विरोधी खुद ही शांत हो जाएंगे और मैनेजमेंट आपकी बातों को गंभीरता से सुनेगा.

बिजनेस: सुकर्मा और सर्वाअमृत योग बनने से व्यावसायिक मोर्चे पर कुछ जटिलताओं से जूझते हुए भी आप अपना नया मार्ग बनाने में सफल रहेंगे. आपके अथक प्रयासों से पैसों की आवक के प्रबल आसार हैं, जिससे नई योजनाओं पर काम शुरू हो पाएगा. लग्जरी आइटम्स का बिजनेस करने वालों की सेल के पुराने सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं.

करियर: नौकरी में दिन की शुरुआत में काम बनने के अच्छे योग हैं, लेकिन दोपहर बाद कामकाज समय पर पूरे नहीं होने से मन थोड़ा खिन्न हो सकता है. ऑफिस में अधिकारियों से वैचारिक मतभेद होने की आशंका है, इसलिए बातचीत करते समय संयम बरतें.

यूथ व लव: प्रतियोगी छात्र कल अपनी पढ़ाई पर बहुत अच्छे से ध्यान दे पाएंगे, जो उनके बेहतर भविष्य के लिए सही साबित होगा. कल आप थोड़े ज्यादा भावुक हो सकते हैं और दोस्तों के बीच अपनी लव लाइफ की बातें शेयर कर सकते हैं, जिससे बचें.

शुभ रंग: पर्पल | शुभ अंक: 3 | अशुभ अंक: 5

मकर राशि (Capricorn)

चंद्रमा के पांचवें भाव में होने से कल आपको एक अच्छे छात्र की तरह अनुशासित होकर दिन गुजारना चाहिए. मार्केटिंग से जुड़े नौकरीपेशा लोगों को कल मार्केट से बहुत अच्छे रिस्पांस मिलेंगे और ऑफिस में आपके काम की काफी सराहना होगी, आपको कुछ नए फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स भी मिल सकते हैं.

बिजनेस: बिजनेस विस्तार और नए स्टार्टअप के लिए यह समय बहुत खास नहीं है, लेकिन फिर भी आप आगे के बिजनेस प्रोजेक्ट्स के लिए अपना कच्चा चिट्ठा (प्लानिंग) तैयार कर सकते हैं. व्यापार के लिए ली गई प्रॉपर्टी के कागजात कल आपके हाथ आ सकते हैं. एक्सपोर्ट बिजनेस में विदेशी कंपनियों से जुड़ने का मौका मिलेगा.

करियर: वर्कप्लेस पर नौकरीपेशा लोगों का आत्मविश्वास बढ़ेगा. आप ऑफिस की नई गतिविधियों के प्रति आकर्षित होंगे और आपको कुछ नई बड़ी जिम्मेदारियां भी दी जा सकती हैं. वर्कस्पेस पर सोचने के बजाय काम करने पर फोकस करें.

फैमिली व छात्र: छोटे भाई की तरफ से कल कोई खुशखबरी मिल सकती है, जिससे परिवार में खुशी का माहौल रहेगा. हालांकि, मैरिड कपल्स के बीच थोड़ा तनाव होने की आशंका है. छात्रों और खिलाड़ियों के लिए कल का दिन थोड़ी कठिनाइयों भरा हो सकता है.

शुभ रंग: ब्राउन | शुभ अंक: 6 | अशुभ अंक: 8

कुंभ राशि (Aquarius)

चंद्रमा के चतुर्थ भाव में होने से कल प्रॉपर्टी या जमीन-जायदाद को लेकर परिवार में थोड़ा विवाद खड़ा हो सकता है. खेलकूद से जुड़े खिलाड़ियों को कल ट्रैक या फील्ड पर उनका कोई करीबी दोस्त धोखा दे सकता है, इसलिए कल अपनी रणनीतियां गुप्त रखें और सावधानी बरतें.

बिजनेस: ग्रह स्थितियां विपरीत होने से कल बिजनेस के किसी भी कार्य में आपका मन नहीं लगेगा, न ही कोई कार्य आसानी से सफल हो पाएगा, जिससे थोड़ी हताशा हो सकती है. व्यापार में अचानक धन हानि (लॉस) होने की आशंका है. कल कोई भी बड़ा निवेश (Investment) करना काफी जोखिम भरा होगा. सरकारी नियमों में बदलाव एक्सपोर्ट बिजनेस को प्रभावित कर सकता है.

करियर: नौकरीपेशा लोगों को सलाह दी जाती है कि वे कल उन मार्केट्स या सेक्टर्स में काम न करें जहां उनके प्रोडक्ट्स की सेल डाउन रहती है, वरना कोई पार्टी आपको घेर सकती है. ऑफिस में कल किसी सहकर्मी के साथ झड़प हो सकती है, वाणी पर संयम रखें. अपनी योग्यता साबित करने के लिए कड़ा संघर्ष करना होगा.

सावधान: प्रेम जीवन (Love Life) के लिहाज से कल का दिनमान थोड़ा कमजोर है, पार्टनर के साथ गलतफहमी बढ़ सकती है.

शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 4 | अशुभ अंक: 6

मीन राशि (Pisces)

चंद्रमा के तीसरे भाव में होने से कल आपको अपनी छोटी बहन की संगति और गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए. आपकी सही सलाह से कंपनी का कोई डूबता हुआ प्रोजेक्ट कल पूरी तरह बच जाएगा, जिसके लिए मैनेजमेंट की तरफ से आपको विशेष रिवॉर्ड या इंक्रीमेंट मिल सकता है.

बिजनेस: सुकर्मा और सर्वाअमृत योग के प्रभाव से व्यवसायी लोगों को कल सामान्य से कहीं अधिक लाभ कमाने की प्रबल संभावना है. मार्केट में पार्टियों के साथ आपकी समझ बढ़ेगी और कुछ सकारात्मक सुनने को मिलेगा. पर्यटन (Tourism) या ट्रांसपोर्ट के काम से जुड़े लोगों को अचानक बड़ी बुकिंग मिल सकती है, जिससे मुनाफा उम्मीद से ज्यादा होगा.

करियर: वर्कप्लेस पर कल आपको अपने हिस्से से ज्यादा काम करना पड़ सकता है, जिससे शारीरिक थकान रहेगी. हालांकि, मार्केटिंग से जुड़े लोगों को उनके प्रोजेक्ट्स में दोस्तों से बड़ी मदद मिलेगी, जिससे वे काम समय पर कंप्लीट कर पाएंगे. कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए वीकेंड का यह दिन बेहद सकारात्मक रहेगा.

सावधान: कल आपको कुछ गैरकानूनी या शॉर्टकट तरीकों से काम करने के लिए किसी के द्वारा लुभाया जा सकता है, ऐसे लालच से पूरी तरह दूर रहें. लवर के साथ बदलते मौसम को लेकर शॉपिंग पर जा सकते हैं, जिसमें ज्यादा खर्च होने की संभावना है.

शुभ रंग: स्काई Blue | शुभ अंक: 3 | अशुभ अंक: 7

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