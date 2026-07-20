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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Love Rashifal 21 July 2026: वृश्चिक राशि की लव लाइफ में लौटेगी पुरानी मिठास, रिश्तों में फिर बढ़ेगा प्यार और भरोसा

Aaj ka Love Rashifal 21 July 2026: वृश्चिक राशि की लव लाइफ में लौटेगी पुरानी मिठास, रिश्तों में फिर बढ़ेगा प्यार और भरोसा

Love Horoscope 21 July 2026: क्या वृश्चिक राशि वालों के पुराने रिश्ते में फिर से प्यार लौटेगा? क्या साथी के साथ दूरियां खत्म होकर भरोसा, रोमांस और भावनात्मक जुड़ाव पहले से ज्यादा मजबूत होगा?

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 20 Jul 2026 10:05 PM (IST)
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Aaj ka Love Rashifal 21 July 2026: मंगलवार का दिन प्रेम संबंधों में नई उम्मीद, भावनात्मक मजबूती और आपसी विश्वास को बढ़ाने वाला रहेगा. चंद्रमा का प्रभाव कई राशियों के रिश्तों में मधुरता लेकर आएगा, वहीं कुछ लोगों को अपने साथी की भावनाओं को समझने और धैर्य रखने की आवश्यकता होगी. अविवाहित लोगों के लिए नए रिश्ते बनने या पुराने रिश्ते को नया अवसर मिलने के संकेत हैं. 

मेष राशि- रिश्तों में बढ़ेगा प्यार और विश्वास

आज प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. पार्टनर आपके व्यवहार और सहयोग से काफी खुश रहेगा, जिससे रिश्ते में पहले से ज्यादा भरोसा बढ़ेगा. यदि किसी बात को लेकर दूरी बनी हुई थी तो उसे बातचीत से खत्म करने का अच्छा मौका मिलेगा. विवाहित लोगों का दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. सिंगल लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. अपने साथी के साथ बिताया गया समय रिश्ते को और मजबूत तथा यादगार बना देगा.

वृषभ राशि- साथी के साथ बिताएंगे यादगार पल

आज प्रेम जीवन रोमांस से भरपूर रहेगा. पार्टनर के साथ घूमने, डिनर या भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने का अवसर मिल सकता है. दोनों के बीच भावनात्मक जुड़ाव पहले से अधिक मजबूत होगा. विवाहित लोगों को जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. सिंगल लोगों की किसी आकर्षक व्यक्ति से मुलाकात होने के योग हैं. छोटी-छोटी खुशियां और प्यार भरी बातें आपके रिश्ते में नई ताजगी और अपनापन लेकर आएंगी.

मिथुन राशि- जल्दबाजी रिश्तों पर पड़ सकती है भारी

आज प्रेम संबंधों में संयम और धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा. किसी बात को गलत समझने या बिना पूरी बात सुने प्रतिक्रिया देने से तनाव बढ़ सकता है. पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें और खुलकर संवाद करें. विवाहित लोगों को जीवनसाथी के साथ अधिक समय बिताने की जरूरत होगी. सिंगल लोगों को नए रिश्ते में जल्द निर्णय लेने से बचना चाहिए. समझदारी और विश्वास से रिश्ते में फिर से मधुरता लौट आएगी.

कर्क राशि- प्रेम में मिलेंगे सुखद संकेत

आज प्रेम जीवन में खुशियों की नई शुरुआत हो सकती है. यदि आप किसी खास व्यक्ति को पसंद करते हैं तो अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए दिन अनुकूल है. विवाहित लोगों के बीच प्रेम और आपसी समझ पहले से बेहतर होगी. पार्टनर आपकी भावनाओं की कद्र करेगा और हर कदम पर आपका साथ देगा. सिंगल लोगों के लिए नया रिश्ता शुरू होने के योग बन रहे हैं. रिश्तों में ईमानदारी और सम्मान बनाए रखें.

सिंह राशि- रिश्तों में आएगी नई ऊर्जा

आज प्रेम जीवन में रोमांस और उत्साह दोनों बने रहेंगे. साथी के साथ किसी खास जगह घूमने या समय बिताने का अवसर मिलेगा. दोनों के बीच भविष्य को लेकर सकारात्मक चर्चा भी हो सकती है. विवाहित लोगों के लिए दिन काफी सुखद रहेगा. सिंगल लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात रिश्ते में बदल सकती है. प्रेम संबंधों में अपनापन और विश्वास बनाए रखने से आपकी खुशियां दोगुनी हो सकती हैं.

कन्या राशि- दिल की बातें होंगी पूरी

आज प्रेम जीवन में मन की बात कहने का बेहतरीन अवसर मिलेगा. यदि लंबे समय से अपने जज्बात छिपाकर रखे थे तो आज साथी आपकी भावनाओं को समझ सकता है. विवाहित लोगों के बीच प्यार और सम्मान पहले से अधिक मजबूत होगा. सिंगल लोगों की किसी पुराने परिचित से नजदीकियां बढ़ सकती हैं. रिश्तों में सच्चाई, धैर्य और विश्वास बनाए रखने से आपका प्रेम जीवन नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है.

तुला राशि- रिश्तों में बढ़ेगी भावनात्मक नजदीकी

आज प्रेम जीवन में खुशियों का माहौल बना रहेगा. पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेगा और हर कदम पर आपका साथ देगा. यदि किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा था तो आज उसे सुलझाने का अच्छा अवसर मिलेगा. विवाहित लोगों के बीच प्रेम और विश्वास पहले से अधिक मजबूत होगा. सिंगल लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. अपने रिश्ते में पारदर्शिता बनाए रखें, क्योंकि यही आपके प्रेम जीवन को नई मजबूती और स्थिरता देगा.

वृश्चिक राशि- पुराने रिश्ते में लौट सकती है मिठास

आज प्रेम जीवन में अतीत की कोई अधूरी बात सुलझ सकती है. यदि साथी से किसी बात को लेकर दूरी बनी हुई थी तो वह धीरे-धीरे खत्म होगी. विवाहित लोगों को जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा और रिश्ते में रोमांस भी बढ़ेगा. सिंगल लोगों की किसी पुराने परिचित से मुलाकात खास साबित हो सकती है. अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें. आपका सच्चा व्यवहार रिश्ते को पहले से अधिक मजबूत बना देगा.

धनु राशि- प्रेम को मिलेगी नई दिशा

आज प्रेम संबंधों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर गंभीर चर्चा हो सकती है. दोनों के बीच भरोसा और भावनात्मक जुड़ाव पहले से अधिक मजबूत होगा. विवाहित लोगों को परिवार का सहयोग मिलेगा, जिससे रिश्तों में खुशियां बढ़ेंगी. सिंगल लोगों की किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. रिश्ते में जल्दबाजी न करें, धैर्य और समझदारी आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आएगी.

मकर राशि- साथी का साथ देगा आत्मविश्वास

आज प्रेम जीवन में जीवनसाथी या प्रेमी का सहयोग आपको मानसिक सुकून देगा. लंबे समय से चली आ रही किसी गलतफहमी का अंत हो सकता है. विवाहित लोगों के बीच आपसी समझ और सम्मान बढ़ेगा. सिंगल लोगों को किसी नए रिश्ते की शुरुआत के संकेत मिल सकते हैं. अपने साथी की बातों को ध्यान से सुनें और उन्हें महत्व दें. आपका संयम और प्यार रिश्ते को पहले से अधिक मजबूत बना सकता है.

कुंभ राशि- धैर्य से संभलेंगे रिश्ते

आज प्रेम जीवन में भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. किसी छोटी बात को लेकर साथी नाराज हो सकता है, लेकिन शांत बातचीत से स्थिति संभल जाएगी. विवाहित लोगों को जीवनसाथी के साथ अधिक समय बिताने की जरूरत होगी. सिंगल लोगों को नए रिश्ते में जल्दबाजी करने से बचना चाहिए. रिश्तों में विश्वास बनाए रखें और किसी तीसरे व्यक्ति की बातों को अपने रिश्ते के बीच न आने दें. इससे प्रेम जीवन संतुलित रहेगा.

मीन राशि- प्रेम में मिलेंगे सुनहरे अवसर

आज प्रेम जीवन आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा. पार्टनर आपकी भावनाओं की कद्र करेगा और दोनों के बीच रोमांस पहले से अधिक बढ़ेगा. विवाहित लोगों के लिए दिन यादगार साबित हो सकता है. सिंगल लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात दोस्ती को प्रेम में बदल सकती है. भविष्य को लेकर की गई बातचीत रिश्ते को नई दिशा देगी. प्यार, विश्वास और अपनापन बनाए रखने से आपका रिश्ता और अधिक मजबूत होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 20 Jul 2026 10:05 PM (IST)
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