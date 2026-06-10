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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोTarot Reading: सिर्फ एक कार्ड बदल सकता है आपकी सोच! जानें क्या कहते हैं 'दी फूल' और 'दी मैजिशियन'

Tarot Reading: सिर्फ एक कार्ड बदल सकता है आपकी सोच! जानें क्या कहते हैं 'दी फूल' और 'दी मैजिशियन'

Tarot Cards: टैरो कार्ड्स भविष्य का निर्देश देकर भूत और वर्तमान की कड़ियों को जोड़ते हैं. युवा इसे अंधविश्वास नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं और अंतर्मन को समझने व सही फैसले लेने का माध्यम मानते हैं.

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 10 Jun 2026 11:22 AM (IST)
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Tarot Cards: 21वीं सदी के इस डिजिटल और अत्यधिक प्रतिस्पर्धी युग में आज का युवा एक अजीब से मानसिक दबाव से गुजर रहा है. चाहे बात कॉरपोरेट जगत में करियर बनाने की हो या फिर रिश्तों में आ रहे उतार-चढ़ाव को संभालने की, अनिश्चितता का एक दौर हर किसी के जीवन में बना हुआ है. इस मानसिक तनाव और असमंजस के बीच, आज की युवा पीढ़ी (Gen Z और मिलेंनियल्स) अपनी उलझनों को सुलझाने और मन की शांति पाने के लिए एक अनोखा और ट्रेंडी रास्ता अपना रही है, वह जरिया है टैरो कार्ड्स (Tarot Cards).

गूगल ट्रेंड्स, इंस्टाग्राम रील्स और टिकटॉक पर टैरो रीडिंग्स की लोकप्रियता इस बात का सीधा प्रमाण है कि युवा इसे अपने जीवन का एक अहम हिस्सा बना चुके हैं. आइए इस विशेष विश्लेषण में समझते हैं कि कल तक जिसे सिर्फ एक रहस्यमयी या जादुई खेल माना जाता था, आज वह युवाओं का 'इमोशनल गाइड' कैसे बन गया है.

भावनाओं का गहरा जुड़ाव: जब दिल की बात सुनती हैं रहस्यमयी आकृतियां

आज का युवा टैरो को किसी अंधविश्वास या रूढ़िवादी परंपरा के रूप में नहीं देखता. उनके लिए यह एक प्रकार की इमोशनल थेरेपी (Emotional Therapy) और आत्म-निरीक्षण (Self-Reflection) का साधन है. जब कोई युवा अपने करियर या लव लाइफ को लेकर दोराहे पर खड़ा होता है और उसे कोई रास्ता नहीं सूझता, तो वह टैरो कार्ड्स की शरण में जाता है.

पुस्तक "टैरो कार्ड्स में छिपा आपका भविष्य" के अनुसार, टैरो कार्ड्स और प्रश्नकर्ता के बीच एक खास मानसिक तादात्म्य (कलेक्शन) स्थापित होता है. ये कार्ड्स व्यक्ति के अवचेतन मन में छिपी भावनाओं को उजागर करते हैं. उदाहरण के लिए:

दी लवर्स (The Lovers - 6): जब लव लाइफ में कोई बड़ी उलझन होती है, तो यह कार्ड केवल किसी के प्रति आकर्षण नहीं दिखाता, बल्कि यह व्यक्ति को अपनी मानसिक स्थिति को समझने और अपने नैतिक मूल्यों के आधार पर सही व गलत का चुनाव करने के लिए प्रेरित करता है.

दी हाई प्रीस्टेस (The High Priestess - 2): यह कार्ड युवाओं को उनकी भावनात्मक असुरक्षा से बाहर निकालकर उनके आंतरिक आभास और अंतर्ज्ञान (Intuition) पर भरोसा करना सिखाता है.

दी एम्प्रेस (The Empress - 3): जीवन के भावनात्मक और कलात्मक संकटों के समय यह कार्ड समरसता, सुरक्षा, सफलता और नए जन्म की आशा लेकर आता है.

भविष्य कथन नहीं, यह है 'भविष्य निर्देश'

अक्सर लोग सोचते हैं कि टैरो कार्ड्स आने वाले कल की कोई ऐसी निश्चित लकीर खींच देते हैं जिसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन विशेषज्ञों का मत इसके बिल्कुल विपरीत है. टैरो कार्ड्स असल में भविष्य कथन (Future Telling) न करके 'भविष्य निर्देश' (Future Guidance) देते हैं.

यह विधा प्रश्नकर्ता को यह समझाती है कि उसका भूतकाल (Past) किस प्रकार उसके वर्तमान (Present) तक पहुँचा है और यदि वह आज अपनी आदतों या निर्णयों को नहीं बदलता, तो भविष्य (Future) में उसके क्या परिणाम हो सकते हैं. इस निर्देश को आधार बनाकर युवा अपने करियर की गलतियों को सुधारते हैं और लव लाइफ में आने वाले किसी भी बड़े टकराव या अनिष्ट की रोकथाम पहले ही कर लेते हैं.

जब युवा पूरी एकाग्रता के साथ 'टैरो मूक प्रश्नावली' के जरिए अपनी अनामिका उंगली (Ring Finger) रखकर किसी कार्ड का चयन करते हैं, तो उन्हें निर्णय लेने में एक अद्भुत स्पष्टता और मानसिक संबल मिलता है.

इसके पीछे छिपा है वैदिक गणित का अद्भुत विज्ञान

टैरो का क्रेज सिर्फ हवा-हवाई बातों पर नहीं टिका है, बल्कि इसके पीछे गणनाओं का एक मजबूत आधार भी है. पुस्तक के अनुसार, यह विधा प्राचीन भारत के वैदिक गणित के सिद्धांतों से भी मेल खाती है. टैरो के मुख्य 78 कार्ड्स होते हैं (22 मेजर आरकाना और 56 माइनर आरकाना).

वैदिक गणित के अनुसार, इस कार्ड के खेल की पूर्ण संख्या 78 times 78 = 6084$ बनती है. ठीक उसी तरह जैसे कंप्यूटर का कोई सॉफ्टवेयर पल भर में लाखों की गणना कर देता है, ये कार्ड्स भी इंसानी मस्तिष्क के पांच हजार से भी अधिक सवालों के जवाब टटोलने का एक अनूठा और वैज्ञानिक माध्यम हैं. आज के इस व्यस्त जीवन में जब युवाओं के पास पारंपरिक ज्योतिषियों के पास लंबी कतारों में बैठने का समय नहीं है, तब ऑनलाइन टैरो सॉफ्टवेयर और रीडिंग्स उन्हें बिना समय गंवाए खुशी, संतुष्टि और सफलता की राह दिखा रहे हैं.

क्या आप जानते हैं कि टैरो कार्ड्स में दिखने वाले चित्र और उनके रंग केवल सजावट के लिए नहीं हैं? इनका हमारे मूड और इमोशंस से सीधा कनेक्शन होता है. कार्ड्स के विभिन्न रंगों का अपना एक अलग मनोविज्ञान और ऊर्जा (Energy) होती है:

  • सुनहरा और पीला रंग: यह प्रकाश, सत्य, जीवन और अनश्वरता का प्रतीक है, जो निराश युवाओं में एक नई उम्मीद जगाता है.
  • नीला रंग: यह आकाश और शांति का प्रतीक है, जो करियर के तनाव से जूझ रहे मस्तिष्क को शीतलता प्रदान करता है.
  • लाल रंग: यह क्रियाशीलता, साहस और रचनात्मक ऊर्जा को दर्शाता है, जो युवाओं को थकावट छोड़कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 10 Jun 2026 11:15 AM (IST)
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Tarot Reading Tarot Cards Love Life Prediction Future Prediction Tarot Cards Meaning
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