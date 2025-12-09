हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal: मेष से लेकर मीन राशियों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन? पढ़ें 10 दिसंबर 2025 का राशिफल

Kal Ka Rashifal: मेष से लेकर मीन राशियों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन? पढ़ें 10 दिसंबर 2025 का राशिफल

Kal Ka Rashifal: राशिफल सभी राशियों के लिए खास रहेगा. मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि के जातक को कार्यक्षेत्र में मिलेगी सफलता. जानिए सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा 10 दिसंबर 2025 का दिन?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 09 Dec 2025 01:15 PM (IST)
Kal Ka Rashifal: 10 दिसंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदों से भरा रहने वाला है. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए पढ़ते हैं कल का राशिफल-

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन ठीक रहेगा. नौकरी करने वालों को दिन के अंत में कुछ नए कार्य सौंपे जा सकते हैं, जिन्हें आपको पूरा करना पड़ सकता है. सेहत के मामले में विटामिन की कमी कमजोरी ला सकती है, इसलिए सीजनल फल-सब्जियां खाएं. व्यापारियों के लिए दिन व्यस्त रहेगा. जीवनसाथी के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें.
भाग्यशाली अंक: 3
भाग्यशाली रंग: लाल
उपाय: मंगलवार को हनुमानजी को गुड़-चने का भोग लगाएं.

वृषभ राशि

आज का दिन सामान्य रहेगा. नौकरीपेशा जातकों, खासकर डेटा ऑपरेटरों के लिए अवसर बन सकते हैं. खट्टे पदार्थों से दूरी बनाएं, एसिडिटी बढ़ सकती है. व्यापार में किसी भी कानूनी दांव-पेंच से दूर रहें. आर्थिक तंगी मानसिक तनाव ला सकती है.
भाग्यशाली अंक: 6
भाग्यशाली रंग: सफेद
उपाय: माता लक्ष्मी के मंत्र “ॐ श्रीं नमः” का 11 बार जाप करें.

मिथुन राशि

आज मेहनत अधिक करनी होगी. आंखों पर जोर पड़ सकता है, इसलिए मोबाइल कम उपयोग करें. व्यापार में किसी भी डील पर हस्ताक्षर करने से पहले सभी नियम ठीक से पढ़ें. संतान को प्रतियोगिता की तैयारी के लिए प्रेरित करें.
भाग्यशाली अंक: 5
भाग्यशाली रंग: हरा
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.

कर्क राशि

दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा. त्वचा संबंधी समस्या परेशान कर सकती है. व्यापारियों को बड़ा आर्थिक लाभ मिल सकता है. युवाओं को वरिष्ठों के सम्मान का ध्यान रखना चाहिए.
भाग्यशाली अंक: 2
भाग्यशाली रंग: क्रीम
उपाय: चावल और दूध का दान करें.

सिंह राशि

नौकरी में नियमों का पालन करें, वरना बॉस की फटकार मिल सकती है. स्लिप डिस्क या कमर दर्द के मरीजों की परेशानी बढ़ सकती है. व्यापार में लापरवाही से ग्राहक नाराज हो सकते हैं. घर में धार्मिक आयोजन संभव है.
भाग्यशाली अंक: 1
भाग्यशाली रंग: सुनहरा
उपाय: सूर्य देव को जल चढ़ाएं.

कन्या राशि

सरकारी कर्मचारियों की आज कार्य समीक्षा हो सकती है. छोटे-मोटे रोगों के लिए योग और आयुर्वेद का सहारा लें. घर में साफ-सफाई रखें.
भाग्यशाली अंक: 7
भाग्यशाली रंग: हरा
उपाय: तुलसी पर घी का दीपक जलाएं.

तुला राशि

नई नौकरी या विभाग बदलने की कोशिश कर सकते हैं. हाई बीपी वाले सावधान रहें. पुराना कर्ज समय पर चुकाएं. परिवार के विवादों से बच्चों को दूर रखें.
भाग्यशाली अंक: 9
भाग्यशाली रंग: गुलाबी
उपाय: माता दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करें.

वृश्चिक राशि

अपनी असफलता का दोष दूसरों को देने से बचें. हीमोग्लोबिन कम होने से कमजोरी आ सकती है. धार्मिक पुस्तक, पूजा सामग्री के व्यापारियों को लाभ मिलेगा. प्रेम संबंधों में बहस संभव है. भाइयों से तीखे संवाद हो सकते हैं.
भाग्यशाली अंक: 8
भाग्यशाली रंग: महरून
उपाय: गुड़ और तिल का सेवन करें व दान करें.

धनु राशि

आज आप कर्म पर भरोसा करके कार्य करेंगे और सफलता मिलेगी. तेज धूप से बचें. व्यापार में अपेक्षित लाभ नहीं मिलेगा. घर के कार्यों में लापरवाही न करें.
भाग्यशाली अंक: 4
भाग्यशाली रंग: पीला
उपाय: सुबह सूर्य नमस्कार करें और गाय को गुड़ खिलाएं.

मकर राशि

कार्यक्षेत्र में सहयोग की भावना बढ़ेगी. शुगर के मरीज योग, वॉक और नियंत्रित आहार अपनाएं. व्यापार में नया काम शुरू करते समय अनुभवी की सलाह लें. जीवनसाथी और माता-पिता में कहासुनी हो सकती है.
भाग्यशाली अंक: 10
भाग्यशाली रंग: नीला
उपाय: शनिवार को काले तिल जल में प्रवाहित करें.

कुंभ राशि

आज स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर बाहर का भोजन न करें. व्यापारियों को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, बुद्धि का प्रयोग करें. पढ़ाई पर ध्यान दें. घर में मेहमान आ सकते हैं.
भाग्यशाली अंक: 11
भाग्यशाली रंग: आसमानी
उपाय: शुद्ध घी का दीपक शनि देव को अर्पित करें.

मीन राशि

कार्य क्षेत्र के कार्य शाम तक निपट जाएंगे. भोजन में सावधानी रखें. व्यापारियों को उन्नति के अवसर मिलेंगे. पार्टनरशिप में सतर्क रहें. घर में सुख-शांति रहेगी.
भाग्यशाली अंक: 7
भाग्यशाली रंग: समुद्री हरा
उपाय: विष्णु भगवान को तुलसी दल अर्पित करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 09 Dec 2025 01:15 PM (IST)
Embed widget