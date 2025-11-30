Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Kal Ka Rashifal: 1 दिसंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदों से भरा रहने वाला है. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए पढ़ते हैं कल का राशिफल-

दिन उतार-चढ़ाव वाला रहेगा और कामकाज के बीच स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ेगा. बाहर का भोजन पाचन को खराब कर सकता है, इसलिए लापरवाही मत करो. व्यापार में विरोधी सक्रिय रहेंगे और नुकसान पहुँचाने की कोशिश भी कर सकते हैं, इसलिए हर कदम सतर्क होकर उठाओ.

परिवार में मेहमानों का आगमन माहौल हल्का कर देगा. प्रेम जीवन सामान्य चलेगा, लेकिन कोई बड़ी प्रगति नहीं होगी. शाम को घर के छोटे बच्चों के साथ समय बिताकर मन खुश होगा.

भाग्यशाली अंक: 3

भाग्यशाली रंग: लाल

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें.

वृषभ राशि (Taurus)

दिन अच्छा रहेगा और सुबह से ही शुभ समाचार मिल सकते हैं, जिससे मन हल्का और उत्साहित रहेगा. आज किसी की नकारात्मक बातों को अपने मूड पर हावी मत होने दो. बिज़नेस में कुछ रुकावटें आएंगी, लेकिन सही लोगों की मदद से हालात संभल जाएंगे.

परिवार में किसी सदस्य के विवाह की बात आगे बढ़ सकती है, जिससे घर में खुशी का माहौल बनेगा. शाम को माता-पिता के साथ किसी शुभ कार्यक्रम में जाने का योग है.

भाग्यशाली अंक: 6

भाग्यशाली रंग: सफेद

उपाय: देवी मां को लाल चुनरी अर्पित करें.

मिथुन राशि (Gemini)

दिन मिश्रित रहेगा और आपको दूसरों की मदद करने से फायदा मिलेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को ज्यादा फोकस और मेहनत की जरूरत है. किसी महत्वपूर्ण काम में लापरवाही भारी नुकसान दे सकती है, इसलिए ढिलाई बिल्कुल मत बरतो.

पड़ोस में चल रहे किसी विवाद से दूरी रखना ही समझदारी होगी, वरना मामला कानूनी तक जा सकता है. शाम का समय परिवार के साथ मांगलिक माहौल में बीतेगा.

भाग्यशाली अंक: 5

भाग्यशाली रंग: पीला

उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.

कर्क राशि (Cancer)

दिन पारिवारिक माहौल में बीतेगा और मां के साथ किसी रिश्तेदार के घर जाने का मौका मिलेगा. दांपत्य जीवन में चल रहा तनाव आज परिवार की मदद से खत्म हो सकता है.

पार्टनरशिप वाले बिज़नेस में भरोसे पर नहीं, मेहनत पर टिके रहना होगा तभी मनचाहा लाभ मिलेगा. शाम को दोस्तों के साथ बाहर घूमने का कार्यक्रम बन सकता है. कुल मिलाकर दिन सामाजिक रूप से एक्टिव रहेगा.

भाग्यशाली अंक: 2

भाग्यशाली रंग: क्रीम

उपाय: चावल दान करें.

सिंह राशि (Leo)

आज आप हर काम ईमानदारी और फोकस के साथ करेंगे, और उसका परिणाम भी साफ दिखेगा. मानसिक ऊर्जा बढ़ेगी और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते हैं. जीवनसाथी के साथ जमीन या प्रॉपर्टी में निवेश की बात आगे बढ़ सकती है.

नया बिज़नेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो दिन उत्तम है. किसी रिश्तेदार से चल रही गलतफहमी बातचीत से खत्म हो सकती है.

भाग्यशाली अंक: 1

भाग्यशाली रंग: नारंगी

उपाय: सूर्योदय में जल चढ़ाएं.

कन्या राशि (Virgo)

आज का वातावरण सुखद रहेगा और जीवन की दिशा में एक सकारात्मक मोड़ आ सकता है. परिवार में विवाह संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है. जरूरत पड़ने पर पैसा उधार आसानी से मिल जाएगा.

विदेश में रहने वाले किसी रिश्तेदार से खुशखबरी मिल सकती है. संपत्ति का सौदा सोच-समझकर करो कागज़ात और तथ्य खुद चेक करो, वरना बाद में दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी.

भाग्यशाली अंक: 4

भाग्यशाली रंग: हरा

उपाय: माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें.

भाग्य साथ देगा और मनचाही इच्छाओं की पूर्ति होगी. किसी मित्र की मदद से रुका हुआ काम पूरा होगा. बिज़नेस और दुकानदारी वालों को उम्मीद के अनुसार लाभ मिलेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. समाज में सम्मान बढ़ेगा और किसी धार्मिक स्थल पर जाने का योग है. शाम को देवदर्शन से मन शांत होगा.

भाग्यशाली अंक: 7

भाग्यशाली रंग: गुलाबी

उपाय: माता दुर्गा के मंदिर में मिठाई चढ़ाएं.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

दिन सामान्य लेकिन व्यस्त रहेगा. रविवार होने के बावजूद कामों की भागदौड़ बनी रहेगी. घर के बच्चे मौज-मस्ती के मूड में नजर आएंगे. नया प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है जिससे उत्साह बढ़ेगा. धन लेन-देन आज बिल्कुल मत करो, नुकसान हो सकता है. बिज़नेस में लाभ मिलेगा, लेकिन मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ेगी. शाम घरवालों के साथ बीतेगी.

भाग्यशाली अंक: 9

भाग्यशाली रंग: मरून

उपाय: शिवजी को जल अर्पित करें.

धनु राशि (Sagittarius)

दिन मध्यम रहेगा लेकिन राजनीति, सामाजिक कार्य या प्रशासनिक क्षेत्र में काम करने वालों को बड़ी उपलब्धि मिल सकती है. छात्रों की पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी. बच्चों की सामाजिक गतिविधियों पर कुछ धन खर्च होगा.

जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. किसी अनुभवी व्यक्ति से सही सलाह मिल सकती है जो आगे काम आएगी. शाम को पुराने अधूरे काम पूरे करने की कोशिश करेंगे.

भाग्यशाली अंक: 3

भाग्यशाली रंग: पीला

उपाय: गुरु के नाम से दान करें.

मकर राशि (Capricorn)

दिन मिलाजुला रहेगा. घर के छोटे विवाद दोबारा सिर उठा सकते हैं, लेकिन आप स्थिति संभाल लेंगे. परिवार में किसी वजह से चिंता का माहौल बन सकता है.

बिज़नेस में अच्छा लाभ होगा और किसी नए व्यापार में निवेश का विचार भी बन सकता है. दैनिक ज़रूरतों पर खर्च बढ़ेगा और रुका हुआ पैसा मिलने के संकेत हैं.

भाग्यशाली अंक: 8

भाग्यशाली रंग: काला

उपाय: शनि देव को सरसों का तेल चढ़ाएं.

कुंभ राशि (Aquarius)

दिन घरेलू कार्यों और मेहमाननवाज़ी में बीतेगा. छात्रों को पढ़ाई में ज्यादा मेहनत करनी होगी, वरना सफलता टल सकती है. किसी संपत्ति का लाभ मिल सकता है और परिवार के लिए छोटी पार्टी का आयोजन भी हो सकता है. दोस्तों को निजी बातें बताने से बचो, वरना मानहानि की स्थिति बन सकती है.

भाग्यशाली अंक: 4

भाग्यशाली रंग: आसमानी

उपाय: मंदिर में नीले फूल चढ़ाएं.

मीन राशि (Pisces)

दिन सकारात्मक रहेगा और बिज़नेस में किया गया निवेश दोगुना लाभ दे सकता है. छुट्टी होने के कारण रिलैक्स मूड रहेगा और दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बनेगा. मां के स्वास्थ्य में समस्या बढ़ सकती है, इसलिए लापरवाही मत करो. प्रेम जीवन में नज़दीकियां बढ़ेंगी और भविष्य की योजनाओं पर गंभीर चर्चा होगी.

भाग्यशाली अंक: 2

भाग्यशाली रंग: सफेद

उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.