Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 9 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु (Sagittarius) राशिफल, 9 नवंबर 2025

चंद्रमा आज आपके सप्तम भाव में है, संबंध और साझेदारी का दिन. कामकाज में नए सहयोग या प्रस्ताव मिल सकते हैं. संवाद में ईमानदारी रखें, तभी लाभ होगा.

Career/Business: साझेदारी से लाभ, लेकिन कानूनी अनुबंध में सावधानी रखें.

Love Life: रोमांटिक संबंधों में पारदर्शिता रखें.

Education: प्रेज़ेंटेशन और टीम प्रोजेक्ट्स में सफलता.

Health: तनाव या सिरदर्द से बचें.

Finance: संयुक्त निवेश लाभदायक रहेगा.

सफलता मंत्र: समत्वं योग उच्यते. यानी संतुलन ही योग है.

Lucky Color: Mustard Yellow. Lucky Number: 3

उपाय: पीले पुष्प से विष्णु पूजन करें.

मकर (Capricorn) राशिफल, 9 नवंबर 2025

चंद्रमा आज आपके षष्ठ भाव में है, कार्य, प्रतियोगिता और अनुशासन का दिन. मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है, पर नतीजे आपके पक्ष में रहेंगे.

Career/Business: कार्यस्थल पर आपकी क्षमता की सराहना होगी.

Love Life: पुराने मतभेद सुलझेंगे.

Education: प्रतियोगी छात्रों के लिए जीत का संकेत.

Health: गैस्ट्रिक या पाचन संबंधी समस्या से सावधान.

Finance: व्यय बढ़ेगा, पर दीर्घकालिक लाभ संभव.

सफलता मंत्र: कर्मणि व्यर्थं न गच्छति. यानी कोई कर्म व्यर्थ नहीं जाता.

Lucky Color: Dark Brown. Lucky Number: 10

उपाय: शनि मंदिर में तिल का तेल अर्पित करें.

कुंभ (Aquarius) राशिफल, 9 नवंबर 2025

चंद्रमा आज आपके पंचम भाव में है, रचनात्मकता, प्रेम और आत्म-अभिव्यक्ति का दिन. आज आपकी कल्पनाशक्ति कमाल दिखा सकती है.

Career/Business: मीडिया, कला और टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए शुभ समय.

Love Life: साथी के साथ रोमांटिक पल संभव.

Education: छात्रों के लिए नये अवसर खुलेंगे.

Health: थकान या नींद की कमी से बचें.

Finance: निवेश से धीरे-धीरे लाभ मिलेगा.

सफलता मंत्र: यथा बीजं तथाऽफलं. यानी जैसा बीज, वैसा फल.

Lucky Color: Teal Blue. Lucky Number: 11

उपाय: माता सरस्वती की आराधना करें.

मीन (Pisces) राशिफल, 9 नवंबर 2025

चंद्रमा आज आपके चतुर्थ भाव में है, परिवार, घर और आंतरिक शांति का दिन. अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने से मानसिक सुकून मिलेगा.

Career/Business: घर से कार्य करने वालों के लिए शुभ दिन.

Love Life: रिश्तों में संवेदना और अपनापन बढ़ेगा.

Education: गृहकार्य या प्रोजेक्ट में संतुलन बनाए रखें.

Health: तनाव या नींद की समस्या से सावधान.

Finance: संपत्ति या वाहन से लाभ संभव.

सफलता मंत्र: शान्तिः परमो लाभः. यानी शांति ही सर्वोच्च लाभ है.

Lucky Color: Pearl White. Lucky Number: 12

उपाय: मां लक्ष्मी को कमल पुष्प अर्पित करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.