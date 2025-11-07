हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलकुंभ साप्ताहिक राशिफल 9-15 नवंबर 2025: काम की सराहना के साथ सीनियर का मिलेगा साथ, जानिए उपाय!

कुंभ साप्ताहिक राशिफल 9-15 नवंबर 2025: काम की सराहना के साथ सीनियर का मिलेगा साथ, जानिए उपाय!

Aquarius Weekly Horoscope: कुंभ राशि के जातकों के लिए नवंबर 2025 का दूसरा हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए कुंभ राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 07 Nov 2025 09:30 PM (IST)


Kumbh Saptahik Rashifal 9 to 15 November 2025: कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह उपलब्धियों और सकारात्मक बदलाव से भरा रहने वाला है. आप अपने सोचे हुए कार्यों को समय पर पूरा करने में सफल होंगे, जिससे आत्मविश्वास और ऊर्जा में वृद्धि होगी.

इस सप्ताह करियर, कारोबार और निजी जीवन तीनों मोर्चों पर संतुलन बनाना आवश्यक रहेगा.

कुंभ साप्ताहिक करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह महत्वपूर्ण रहेगा. आपके काम की सराहना होगी और सीनियर से सहयोग प्राप्त होगा. कार्यस्थल पर आपकी योजनाएं सफल होंगी और लंबे समय से रुका कोई प्रोजेक्ट पूरा होगा. हालांकि, काम के साथ निजी जिम्मेदारियों का दबाव बढ़ सकता है, इसलिए समय प्रबंधन पर ध्यान दें.

कुंभ साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह लाभदायक रहेगा. बाजार में आई तेजी का पूरा फायदा उठाने में आप सफल होंगे. रुका हुआ पैसा वापस मिलने के योग हैं. विदेश से जुड़े व्यापारियों को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या डील मिलने की संभावना है. किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से व्यापार विस्तार के नए रास्ते खुल सकते हैं.

कुंभ साप्ताहिक धन राशिफल

इस सप्ताह अचानक आर्थिक लाभ के संकेत हैं. किसी पुरानी डील या निवेश से लाभ हो सकता है. कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में फैसला आपके पक्ष में आने के योग हैं. हालांकि, खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी रहेगा ताकि बजट असंतुलित न हो.

कुंभ साप्ताहिक परिवार राशिफल

सप्ताह के पूर्वार्ध में परिवार और मित्रों का सहयोग आपके लिए संबल बनेगा. घरेलू विवादों का समाधान होगा और संबंधों में मधुरता लौटेगी. सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक किसी यात्रा या तीर्थाटन के योग बनेंगे जो मानसिक शांति देंगे.

कुंभ साप्ताहिक लव राशिफल

प्रेम जीवन में थोड़ा उतार-चढ़ाव संभव है. गलतफहमी के कारण लव पार्टनर से मनमुटाव हो सकता है. ऐसे में वाद-विवाद की बजाय संवाद को प्राथमिकता दें. विवाहित जातकों को अपने जीवनसाथी की भावनाओं को समझने की आवश्यकता है.

कुंभ साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य की दृष्टि से सप्ताह के उत्तरार्ध में सावधानी जरूरी है. मौसम के कारण सर्दी-जुकाम या थकान की समस्या हो सकती है. संतुलित आहार और पर्याप्त आराम पर ध्यान दें. योग और ध्यान आपके लिए लाभकारी रहेगा.

उपाय

प्रतिदिन शिव चालीसा का पाठ करें. इससे मानसिक शांति मिलेगी और ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव कम होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.

Published at : 07 Nov 2025 09:30 PM (IST)
