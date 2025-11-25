Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए आज यानी 25 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

सिंह (Leo) राशिफल, 25 नवंबर 2025

मकर राशि में गोचर कर रहा चंद्रमा आज आपके रोज़मर्रा के काम, Health (स्वास्थ्य) और Routine (दिनचर्या) को सख़्ती से देख रहा है. छोटे-छोटे काम भी जिम्मेदारी की तरह लगेंगे. ऑफिस में Target (लक्ष्य) या Deadline (समय-सीमा) दिमाग़ पर बैठी रहेगी. रिश्तों में आप व्यावहारिक रहेंगे, रोमांस पर ध्यान कम रहेगा. छात्रों के लिए Timetable (समय-सारणी) बनाकर चलने का दिन. स्वास्थ्य में घुटने, हड्डियां, त्वचा और पाचन पर ध्यान दें. धन में रोज़मर्रा के खर्च (दवा, ऑफिस, घर) बढ़ सकते हैं.

Career (करियर): अनुशासन मांगा जाएगा.

Love (प्रेम): व्यावहारिक मोड ज़्यादा.

Education (शिक्षा): समय-सारणी बनाकर चलें.

Health (स्वास्थ्य): घुटने/हड्डियां/त्वचा.

Finance (धन): दैनिक खर्च बढ़ेंगे.

उपाय: सूर्य को तांबे के लोटे से जल दें.

Lucky Color (भाग्यशाली रंग): Saffron (केसरिया)

Lucky Number (भाग्यशाली अंक): 1

कन्या (Virgo) राशिफल, 25 नवंबर 2025

आज मकर राशि में गोचर कर रहा चंद्रमा आपके रचनात्मक काम, बच्चों और प्रेम जीवन पर गंभीरता लाता है. Mood (मूड/भाव) थोड़ा शांत रहेगा. मस्ती से ज़्यादा जिम्मेदारी महसूस होगी. काम में किसी Creative Project (रचनात्मक काम) या Presentation (प्रस्तुति) में कठोर प्रतिक्रिया मिल सकती है. प्रेम संबंध में Commitment (प्रतिबद्धता) और भविष्य पर बातचीत हो सकती है. छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा और Logical Subjects (तर्क आधारित विषय) में लाभ. सेहत में पेट, गैस और Hormonal Imbalance (हार्मोनल असंतुलन). धन में Speculative Risk (अनिश्चित/जुआ निवेश) से बचें.

Career (करियर): रचनात्मक काम पर दबाव.

Love (प्रेम): प्रतिबद्धता का विषय उठ सकता है.

Education (शिक्षा): तर्क-विषय में पकड़.

Health (स्वास्थ्य): गैस/हार्मोनल समस्या.

Finance (धन): जोखिम वाले निवेश से बचें.

उपाय: हरी मूंग या हरी सब्ज़ी दान करें.

Lucky Color (भाग्यशाली रंग): Olive (ऑलिव हरा)

Lucky Number (भाग्यशाली अंक): 6

तुला (Libra) राशिफल, 25 नवंबर 2025

आज घर, परिवार और निजी जिम्मेदारियां भारी महसूस होंगी. मकर राशि में गोचर कर रहा चंद्रमा घरेलू माहौल में Seriousness (गंभीरता) लाता है. काम पर जाने से पहले ही घर के Front (घर का मोर्चा/फ्रंट) पर कुछ संभालना पड़ सकता है. रिश्तों में Family Vs Partner Balance (परिवार–साथी संतुलन) चुनौती बना रहेगा. छात्रों के लिए घर का शोर पढ़ाई पर असर डाल सकता है. सेहत में पीठ, रीढ़ और Sleep Cycle (नींद की लय) प्रभावित होगी. धन में घर, ज़मीन, किराया, EMI (क़िस्त) की सोच ज़्यादा रहेगी.

Career (करियर): पारिवारिक कार्य काम पर असर डाल सकते हैं.

Love (प्रेम): परिवार–साथी संतुलन कठिन.

Education (शिक्षा): शांत जगह में पढ़ें.

Health (स्वास्थ्य): पीठ/नींद.

Finance (धन): घर-संबंधी खर्च बढ़ेंगे.

उपाय: माता-पिता या बुज़ुर्ग का आशीर्वाद लें.

Lucky Color (भाग्यशाली रंग): Pink (गुलाबी)

Lucky Number (भाग्यशाली अंक): 7

वृश्चिक (Scorpio) राशिफल, 25 नवंबर 2025

आज दिमाग़ व्यावहारिक रहेगा लेकिन थोड़ा भारी भी. मकर राशि में गोचर कर रहा चंद्रमा आपकी सोच, Communication (संचार) और छोटे सफ़रों पर गंभीरता लाता है. काम में रिपोर्ट, Email (ईमेल), Meeting (बैठक), सब टाइट और परिणाम आधारित रहेंगे. रिश्तों में आपकी सीधी बोली किसी को तीखी लग सकती है, इसलिए शब्द चुनकर बोलें. छात्रों के लिए Notes (नोट्स), लिखाई और Revision (पुनरावृत्ति) अच्छा रहेगा. सेहत में कंधों, गर्दन और हाथों में तनाव. धन में रोज़ के छोटे खर्च बढ़ सकते हैं.

Career (करियर): लिखित कार्य पर Extra (अतिरिक्त) ध्यान.

Love (प्रेम): सीधी बात दिल पर लग सकती है.

Education (शिक्षा): नोट्स बनाने का दिन.

Health (स्वास्थ्य): गर्दन/कंधे में तनाव.

Finance (धन): छोटे-छोटे खर्च.

उपाय: गुड़ और तिल किसी ज़रूरतमंद को दें.

Lucky Color (भाग्यशाली रंग): Dark Blue (गहरा नीला)

Lucky Number (भाग्यशाली अंक): 8

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.