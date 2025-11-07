हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मिथुन साप्ताहिक राशिफल 9-15 नवंबर 2025: कार्यक्षेत्र पर बढ़ेगा प्रेशर, करियर में बरते सावधानी

मिथुन साप्ताहिक राशिफल 9-15 नवंबर 2025: कार्यक्षेत्र पर बढ़ेगा प्रेशर, करियर में बरते सावधानी

Gemini Weekly Horoscope: मिथुन राशि के जातकों के लिए नवंबर 2025 का दूसरा हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए मिथुन राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 07 Nov 2025 05:30 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Mithun Saptahik Rashifal 9 to 15 November 2025: नवंबर का दूसरा सप्ताह मिथुन राशि के जातकों के लिए आत्ममंथन और परिस्थितियों के अनुरूप ढलने का समय लेकर आया है. इस सप्ताह आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ समझौते करने पड़ सकते हैं.

आइए जानते हैं इस हफ्ते करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और स्वास्थ्य के मामले में कैसा रहेगा आपका समय.

मिथुन साप्ताहिक करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को इस सप्ताह अपने टारगेट पूरे करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी. कार्यक्षेत्र में विरोधियों से टकराव से बचते हुए, सबको साथ लेकर चलना ही सफलता की कुंजी रहेगा.

सप्ताह की शुरुआत में कार्यशैली और प्राथमिकताओं में बदलाव आएगा. इस समय अपनी कार्य योजना को स्पष्ट रखें और अधूरे कामों को टालने से बचें.

मिथुन साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा. बाजार की स्थिति में अनिश्चितता बनी रह सकती है, इसलिए किसी भी तरह का जोखिम भरा निवेश करने से बचें. पुराने क्लाइंट्स से बातचीत बढ़ाकर काम का विस्तार करने की दिशा में कदम बढ़ाएं.

मिथुन साप्ताहिक परिवार राशिफल

सप्ताह के मध्य में कामकाजी महिलाओं को घर और ऑफिस के बीच संतुलन बनाने में कठिनाइयां आ सकती हैं. घर के किसी प्रिय सदस्य की सेहत चिंता का कारण बन सकती है.

भूमि या संपत्ति से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए दौड़-भाग करनी पड़ सकती है. इस समय आपके मित्र आपकी बड़ी ताकत बनेंगे और उनकी मदद से कई जटिल स्थितियाँ सुलझेंगी.

मिथुन साप्ताहिक लव राशिफल

प्रेम संबंधों के लिहाज से यह सप्ताह थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा. लव पार्टनर से मुलाकात में अड़चनें आ सकती हैं या संचार में दूरी महसूस हो सकती है. कोशिश करें कि गलतफहमी न पनपे. विवाहित जातकों को जीवनसाथी का भावनात्मक सहयोग मिलेगा, जो इस तनाव भरे सप्ताह में आपका संबल साबित होगा.

मिथुन साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

सप्ताह के उत्तरार्ध में मानसिक थकान और तनाव बढ़ सकता है. नींद की कमी या पाचन संबंधी दिक्कतें परेशान कर सकती हैं. संतुलित दिनचर्या अपनाएं, समय पर भोजन करें और पर्याप्त विश्राम लें. परिवार के बुजुर्ग सदस्य की सेहत पर भी ध्यान दें.

उपाय

प्रतिदिन नारायण कवच का पाठ करें. रविवार या गुरुवार को भगवान विष्णु के मंदिर जाएं और पीले पुष्प अर्पित करें. इससे नकारात्मक प्रभाव कम होंगे और मानसिक शांति बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 07 Nov 2025 05:30 PM (IST)
Gemini Mithun Rashifal Gemini Weekly Horoscope

