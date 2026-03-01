मेष राशिफल 1 मार्च 2026: पारिवारिक कलह, व्यापार में हानि, और तनाव से कैसे बचें?

Mesh Rashifal 1 March 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा का गोचर आपकी राशि से चौथे भाव में हो रहा है, जिससे मानसिक स्थिरता और पारिवारिक संतुलन दोनों प्रभावित हो सकते हैं. दिन भावनात्मक उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा.

छोटी-छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देना आपके लिए भारी पड़ सकता है. अगर आप स्थिति को नियंत्रण में रखना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने व्यवहार और निर्णयों पर नियंत्रण रखें.

Mesh Weekly Rashifal 1 to 7 March 2026: मेष का वीकली राशिफल, बिजनसे में मेहनत रंग लाएगी या मिलेगी नई चुनौती

परिवार राशिफल

चौथे भाव में चन्द्रमा होने से पारिवारिक सुख-सुविधाओं में कमी महसूस हो सकती है. घर में किसी बात को लेकर तनाव या असहमति का माहौल बन सकता है. जीवनसाथी के साथ अहंकारी रवैया अपनाना स्थिति को और बिगाड़ सकता है.

यदि आप हर बात में खुद को सही साबित करने की कोशिश करेंगे तो रिश्तों में दूरी बढ़ेगी. किसी घनिष्ठ व्यक्ति से जुड़ी अनहोनी या नकारात्मक खबर मन को परेशान कर सकती है. आज भावनात्मक परिपक्वता दिखाना जरूरी है, वरना संबंधों में दरार आ सकती है.

व्यापार राशिफल

बिजनेस में समय आसान नहीं है. जो योजनाएं आपने बड़े आत्मविश्वास के साथ तैयार की थीं, वे असफल हो सकती हैं. इसका सीधा कारण अधूरी तैयारी या जल्दबाजी में लिया गया फैसला हो सकता है. अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना मजबूरी नहीं बल्कि समझदारी है.

पार्टनरशिप बिजनेस में खर्चे अचानक बढ़ सकते हैं, जिससे आपसी मतभेद उभर सकते हैं. यदि आर्थिक पारदर्शिता नहीं रखी गई तो साझेदारी टूटने की कगार पर आ सकती है. आज रिस्क लेने से बचें और कैश फ्लो पर सख्त नजर रखें.

नौकरी राशिफल

कार्यस्थल पर दबाव बढ़ सकता है. किसी कर्मचारी के अचानक नौकरी छोड़ने से आपका वर्कलोड दोगुना हो सकता है. बिना अनुभव के किसी नए काम में हाथ डालना नुकसानदायक साबित हो सकता है.

ऑफिस में सहकर्मियों से ज्यादा उम्मीद न रखें, क्योंकि जरूरत के समय मदद न मिलने की संभावना है. संडे के दिन भी आपको अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है. यदि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो वरिष्ठ अधिकारियों के साथ टकराव संभव है.

युवा और करियर राशिफल

स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को सफलता के लिए सामान्य से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. केवल प्रतिभा के भरोसे बैठे रहना गलती होगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अनुशासन में कमी भारी पड़ सकती है.

जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं, उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ सकता है. इसे व्यक्तिगत हमला समझने की बजाय सुधार का अवसर मानें.

धन राशिफल

अचानक आर्थिक हानि होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. बिना जांचे-परखे निवेश या भावनाओं में आकर खर्च करना भारी पड़ सकता है. आज उधार देने से बचें. खर्चों पर नियंत्रण नहीं रखा तो बजट बिगड़ जाएगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही न करें. बीमार पड़ने या चोट लगने की संभावना है. वाहन चलाते समय सावधानी रखें. मानसिक तनाव भी शारीरिक थकान में बदल सकता है. नियमित दिनचर्या और पर्याप्त विश्राम जरूरी है.

लक्की कलर येलो

लक्की नंबर 4

अनलक्की नंबर 2

FAQs

प्रश्न 1 क्या आज बिजनेस में नया निवेश करना सही रहेगा?

नहीं. आज का दिन जोखिम लेने के लिए अनुकूल नहीं है. पहले मौजूदा स्थिति को स्थिर करें.

प्रश्न 2 क्या पारिवारिक विवाद बढ़ सकते हैं?

हाँ, यदि आप अहंकार और आक्रामक भाषा पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो स्थिति बिगड़ सकती है.

प्रश्न 3 छात्रों के लिए आज का दिन कैसा है?

औसत से चुनौतीपूर्ण. अतिरिक्त प्रयास और अनुशासन ही सफलता दिला सकता है.

उपाय रविवार के दिन सूर्य देव को जल अर्पित करें और घर के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.