Mithun Saptahik Tarot Rashifal 12 to 18 October 2025: इस सप्ताह मिथुन राशि के लिए निकला कार्ड “The Sun” है, जो खुशहाली, सफलता और सकारात्मकता का प्रतीक है. यह सप्ताह आपके लिए कई अच्छी खबरें लेकर आएगा. आपके आत्मविश्वास और स्पष्ट सोच से आप हर स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ पाएंगे. नई संभावनाओं और अवसरों का स्वागत करें. यह समय जीवन में स्थिरता और प्रगति का है.

स्वास्थ्य:

शारीरिक और मानसिक रूप से आप ऊर्जावान रहेंगे. किसी पुरानी बीमारी से राहत मिल सकती है. मानसिक सुकून बढ़ेगा, जिससे आप पूरे जोश और उत्साह के साथ अपने कामों को पूरा करेंगे. योग या सूर्य नमस्कार से और अधिक लाभ मिलेगा.

व्यापार:

व्यवसाय में बड़ी डील या लाभकारी अनुबंध संभव है. जो लोग प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, या मार्केटिंग से जुड़े हैं, उन्हें विशेष फायदा मिलेगा. पुराने ग्राहकों से दोबारा जुड़ने के अवसर बनेंगे.

नौकरी:

ऑफिस में आपकी मेहनत की सराहना होगी. प्रमोशन या किसी नए प्रोजेक्ट में आपकी भूमिका अहम रहेगी. जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें मनपसंद अवसर मिल सकता है.

लव और परिवार:

प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे. अविवाहित जातकों के लिए यह सप्ताह प्रेम प्रस्ताव या विवाह की चर्चा लेकर आ सकता है. पारिवारिक जीवन में प्रसन्नता रहेगी, और घर में कोई शुभ आयोजन हो सकता है.

साप्ताहिक उपाय:

रविवार को सूर्य देव को जल अर्पित करें और लाल वस्त्र धारण करें. जरूरतमंद बच्चों को फल या मिठाई बांटें.

Do: हर अवसर का आत्मविश्वास से स्वागत करें.

Don’t: जल्दबाजी में किसी सौदे पर हस्ताक्षर न करें.

लकी कलर: नारंगी

लकी नंबर: 1

लकी डे: रविवार

FAQs:

Q1: क्या इस सप्ताह मकान या जमीन खरीदना शुभ रहेगा?

A1: हाँ, टैरो संकेत दे रहे हैं कि संपत्ति से जुड़ा कोई सौदा लाभदायक रहेगा.

Q2: क्या किसी पुराने मित्र से मुलाकात के योग हैं?

A2: जी हाँ, सप्ताह के मध्य में कोई पुराना दोस्त या परिचित आपके जीवन में फिर से जुड़ सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.