मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल (12 से 18 अक्टूबर 2025): आर्थिक और व्यवसायिक उन्नति के संकेत, पढ़ें टैरो राशिफल

मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल (12 से 18 अक्टूबर 2025): आर्थिक और व्यवसायिक उन्नति के संकेत, पढ़ें टैरो राशिफल

Gemini weekly tarot horoscope October 12 - 18: मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल यह सप्ताह आपके लिए क्या संभावनाएं और संदेश लेकर आया है? जानिए टैरो कार्ड्स के अनुसार, कैसा रहेगा सप्ताह.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 14 Oct 2025 12:10 AM (IST)
Mithun Saptahik Tarot Rashifal 12 to 18 October 2025: इस सप्ताह मिथुन राशि के लिए निकला कार्ड “The Sun” है, जो खुशहाली, सफलता और सकारात्मकता का प्रतीक है. यह सप्ताह आपके लिए कई अच्छी खबरें लेकर आएगा. आपके आत्मविश्वास और स्पष्ट सोच से आप हर स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ पाएंगे. नई संभावनाओं और अवसरों का स्वागत करें. यह समय जीवन में स्थिरता और प्रगति का है.

स्वास्थ्य:
शारीरिक और मानसिक रूप से आप ऊर्जावान रहेंगे. किसी पुरानी बीमारी से राहत मिल सकती है. मानसिक सुकून बढ़ेगा, जिससे आप पूरे जोश और उत्साह के साथ अपने कामों को पूरा करेंगे. योग या सूर्य नमस्कार से और अधिक लाभ मिलेगा.

व्यापार:
व्यवसाय में बड़ी डील या लाभकारी अनुबंध संभव है. जो लोग प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, या मार्केटिंग से जुड़े हैं, उन्हें विशेष फायदा मिलेगा. पुराने ग्राहकों से दोबारा जुड़ने के अवसर बनेंगे.

नौकरी:
ऑफिस में आपकी मेहनत की सराहना होगी. प्रमोशन या किसी नए प्रोजेक्ट में आपकी भूमिका अहम रहेगी. जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें मनपसंद अवसर मिल सकता है.

लव और परिवार:
प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे. अविवाहित जातकों के लिए यह सप्ताह प्रेम प्रस्ताव या विवाह की चर्चा लेकर आ सकता है. पारिवारिक जीवन में प्रसन्नता रहेगी, और घर में कोई शुभ आयोजन हो सकता है.

साप्ताहिक उपाय:
रविवार को सूर्य देव को जल अर्पित करें और लाल वस्त्र धारण करें. जरूरतमंद बच्चों को फल या मिठाई बांटें.

Do: हर अवसर का आत्मविश्वास से स्वागत करें.
Don’t: जल्दबाजी में किसी सौदे पर हस्ताक्षर न करें.

लकी कलर: नारंगी
लकी नंबर: 1
लकी डे: रविवार

FAQs:
Q1: क्या इस सप्ताह मकान या जमीन खरीदना शुभ रहेगा?
A1: हाँ, टैरो संकेत दे रहे हैं कि संपत्ति से जुड़ा कोई सौदा लाभदायक रहेगा.

Q2: क्या किसी पुराने मित्र से मुलाकात के योग हैं?
A2: जी हाँ, सप्ताह के मध्य में कोई पुराना दोस्त या परिचित आपके जीवन में फिर से जुड़ सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 14 Oct 2025 12:10 AM (IST)
Tags :
Gemini Weekly Horoscope Tarot Weekly Horoscope Mithun Rasifal
