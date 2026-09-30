धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलमिथुन मासिक राशिफल अक्टूबर 2026: पंचम भाव में धन लक्ष्मी राजयोग, करियर में पद-प्रतिष्ठा, व्यापार में मुनाफा व प्रेम जीवन में आनंद

मिथुन मासिक राशिफल अक्टूबर 2026: पंचम भाव में धन लक्ष्मी राजयोग, करियर में पद-प्रतिष्ठा, व्यापार में मुनाफा व प्रेम जीवन में आनंद

Gemini Horoscope October 2026: मिथुन मासिक राशिफल अक्टूबर,पंचम में धन लक्ष्मी योग, नौकरी में बढ़ेगी पद-प्रतिष्ठा, व्यापार में मुनाफा, लव लाइफ में रोमांस! पढ़ें करियर, सेहत व उपाय.

Written By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 30 Sep 2026 06:14 PM (IST)
Preferred Sources

Gemini Horoscope October 2026: अक्टूबर 2026 का महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए आर्थिक मजबूती, बौद्धिक क्षमताओं के विकास और करियर में नए मुकाम हासिल करने का रहेगा. ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा (ज्योतिष, वास्तु एवं रत्न विशेषज्ञ) के अनुसार, इस माह आपकी राशि के स्वामी बुध देव और शुक्र आपके पंचम भाव में स्थित होकर अत्यंत शुभ धन लक्ष्मी राजयोग का निर्माण कर रहे हैं;

03 अक्टूबर को शुक्र अस्त हो जाएंगे. आपकी राशि से दूसरे भाव (कर्क राशि) में मंगल और गुरु की युति रहेगी. 17 अक्टूबर 2026 को सूर्य देव तुला राशि में प्रवेश करेंगे. इसके साथ ही राहु नवम भाव में, केतु तीसरे भाव में तथा शनि देव दशम भाव में वक्री अवस्था में संचरण करेंगे. आइए विस्तार से जानते हैं कि अक्टूबर 2026 का यह पूरा महीना आपके परिवार, व्यापार, नौकरी, शिक्षा, प्रेम और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहेगा.

रिलेटेड स्टोरी >>

राशिफल
वृषभ मासिक राशिफल अक्टूबर 2026: छठे भाव में लक्ष्मीनारायण व बुधादित्य योग, बिजनेस में बंपर मुनाफा, विदेश यात्रा व करियर में उन्नति के योग
वृषभ मासिक राशिफल अक्टूबर 2026: छठे भाव में लक्ष्मीनारायण व बुधादित्य योग, बिजनेस में बंपर मुनाफा, विदेश यात्रा व करियर में उन्नति के योग
राशिफल
Kal Ka Rashifal 1 October 2026: गुरुवार को सिद्धि योग से 4 राशियों की खुलेगी किस्मत, मकर को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट और मीन को बड़ा मुनाफा!
Kal Ka Rashifal 1 October 2026: गुरुवार को सिद्धि योग से 4 राशियों की खुलेगी किस्मत, मकर को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट और मीन को बड़ा मुनाफा!
राशिफल
मेष मासिक राशिफल अक्टूबर 2026: चौथे भाव में मंगल-गुरु युति, 17 अक्टूबर से शुक्रादित्य योग, करियर व व्यापार में बरतें सतर्कता
मेष मासिक राशिफल अक्टूबर 2026: चौथे भाव में मंगल-गुरु युति, 17 अक्टूबर से शुक्रादित्य योग, करियर व व्यापार में बरतें सतर्कता
राशिफल
मासिक राशिफल अक्टूबर 2026: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, किन्हें रहना होगा सतर्क? पढ़ें मेष से मीन का पूरा भविष्यफल
Monthly Horoscope October 2026: अक्टूबर में किसका चमकेगा भाग्य और किसे संभलकर चलने की जरूरत? पढ़ें मेष से मीन तक का मासिक राशिफल

पारिवारिक जीवन (Family Life)

पारिवारिक मोर्चे पर यह महीना सुखद, सामंजस्यपूर्ण और आर्थिक संपन्नता लेकर आया है.

पारिवारिक स्थिति मजबूत: दूसरे भाव में मंगल और गुरु की शुभ युति परिवार की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. घर में सुख-समृद्धि और कई खुशियों का आगमन होगा.

माता-पिता का संबल: दैनिक कार्यप्रणाली में सकारात्मक बदलाव आएंगे और माता-पिता का भरपूर सहयोग व आशीर्वाद प्राप्त होगा.

परस्पर सहयोग: परिवार के सभी सदस्य एक-दूसरे की मदद के लिए तत्पर रहेंगे, जिससे घर का माहौल सौहार्दपूर्ण और शांत बना रहेगा.

व्यापार तथा नौकरी (Business & Career)

कारोबार और आजीविका के क्षेत्र में यह माह मान-सम्मान में वृद्धि, ग्राहकों से बेहतर तालमेल और पदोन्नति का रहेगा.

व्यापार में मुनाफा व मान-सम्मान: व्यापार में थोड़े से अतिरिक्त परिश्रम से ही शानदार सकारात्मक परिणाम हासिल होंगे. बाजार में आपकी साख और मान-सम्मान में बढ़ोतरी होगी.

ग्राहकों से तालमेल व नया व्यापार: ग्राहकों के साथ व्यवहार और तालमेल में बड़ा सुधार आएगा, जिससे बिक्री बढ़ेगी और मोटा मुनाफा होगा. यदि आप कोई नया व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो यह समय बेहद अनुकूल रहेगा.

नौकरी में पद-प्रतिष्ठा व अधिकारियों का साथ: दशम भाव में स्थित वक्री शनि का सहयोग मिलने से कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा. नौकरीपेशा जातकों को पद-प्रतिष्ठा (Promotion/Role Upgrade) का लाभ मिल सकता है; उच्चाधिकारियों का पूरा समर्थन मिलेगा.

शिक्षा तथा करियर (Education & Career)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह महीना प्रतिभा निखारने और करियर को सही दिशा देने का रहेगा.

कड़ी मेहनत से बेहतरीन परिणाम: ग्रहों के शुभ संयोग से छात्र अपने सिलेबस और परीक्षाओं में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे; हालांकि मनचाहे परिणाम के लिए निरंतर परिश्रम जरूरी रहेगा.

टेक्निकल छात्रों को सफलता: तकनीकी, इंजीनियरिंग या स्किल-बेस्ड कोर्सेज से जुड़े विद्यार्थियों को अपनी दक्षता और निपुणता के बल पर बड़ी सफलता हासिल होगी.

कम्युनिकेशन स्किल से करियर में पहचान: करियर के मोर्चे पर यह माह अत्यंत फलदायी साबित होगा. आपकी कम्युनिकेशन स्किल (संवाद क्षमता) अत्यधिक मजबूत बनेगी, जिसकी मदद से आप कार्यक्षेत्र में अपना अलग और मजबूत स्थान बनाने में पूरी तरह कामयाब रहेंगे.

प्रेम एवं वैवाहिक जीवन (Love & Married Life)

प्रेम और दांपत्य जीवन के लिहाज से यह महीना भावनात्मक जुड़ाव, रोमांस और सुखद यात्राओं का रहेगा.

रोमांस और प्रगाढ़ता: पंचम भाव में बुध और शुक्र की युति होने से लव लाइफ में भरपूर आनंद, समझ और रोमांस बना रहेगा. दूसरे भाव में गुरु-मंगल की स्थिति रिश्ते को स्थायित्व और मजबूती प्रदान करेगी.

सिंगल जातकों के लिए अवसर: जो जातक सिंगल हैं, उन्हें सोशल मीडिया या कॉलेज के पुराने सहपाठियों की तरफ से प्रेम प्रस्ताव (Relationship Offer) मिल सकता है.

वैवाहिक जीवन में प्रसन्नता: दांपत्य जीवन अत्यंत सुखमय रहेगा. जीवनसाथी के साथ आपसी समझ बढ़ेगी और एक साथ किसी छोटी व सुखद यात्रा पर जाने के बेहतरीन योग बनेंगे.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

सेहत के दृष्टिकोण से मंगल और गुरु का प्रभाव राहत देगा, किंतु 17 अक्टूबर के बाद मौसमी बदलावों से सावधान रहना होगा.

गंभीर बीमारी पर नियंत्रण: दूसरे भाव में स्थित गुरु और मंगल पुरानी या किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या को नियंत्रित रखने में सहायक सिद्ध होंगे.

मौसमी बीमारियों से बचाव: 17 अक्टूबर को सूर्य के तुला राशि में प्रवेश के बाद मौसमी बदलाव के चलते सर्दी, जुकाम, खांसी या हल्के बुखार की परेशानी हो सकती है.

बुजुर्गों का ध्यान रखें: घर के वरिष्ठ व बुजुर्ग सदस्यों के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें और उनकी समय पर जांच व दवाइयों की व्यवस्था सुनिश्चित करें.

  • लकी नंबर: 6
  • लकी कलर: आसमानी (Sky Blue)
  • उपाय: नियमित रूप से भगवान श्री हरि विष्णु का विधिवत पूजन करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जाप करें.
               किसी वृद्ध एवं योग्य ब्राह्मण को आदरपूर्वक भोजन कराएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें.

FAQs

Q1. अक्टूबर 2026 में मिथुन राशि के जातकों को व्यापार और नए काम में क्या लाभ होगा?
 Ans. ग्राहकों से तालमेल सुधरने से व्यापार में अच्छा मुनाफा होगा, बाजार में प्रतिष्ठा बढ़ेगी और नया बिजनेस शुरू करने के लिए समय बेहद शुभ रहेगा.

Q2. इस माह मिथुन राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए शनि और अन्य ग्रहों का क्या प्रभाव रहेगा?
Ans. दशम भाव में शनि और अधिकारियों के सहयोग से नौकरी में प्रभाव और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, साथ ही कम्युनिकेशन स्किल से करियर में मजबूत पहचान बनेगी.

Q3. 17 अक्टूबर 2026 के बाद मिथुन राशि के जातकों को स्वास्थ्य के मोर्चे पर क्या सावधानी रखनी चाहिए?
Ans. 17 अक्टूबर के बाद मौसमी बीमारियों जैसे सर्दी, जुकाम और बुखार से सतर्क रहें तथा परिवार के बुजुर्ग सदस्यों की सेहत का विशेष ध्यान रखें.

October Money Horoscope 2026: अक्टूबर में इन 4 राशियों के हाथ में टिकेगा पैसा, सिंह-कुंभ समेत इनका बढ़ सकता है खर्च

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
Read More
Published at : 30 Sep 2026 06:14 PM (IST)
Tags :
Gemini Monthly Horoscope Rashifal Mithun Masik Rashifal October 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
वृषभ मासिक राशिफल अक्टूबर 2026: छठे भाव में लक्ष्मीनारायण व बुधादित्य योग, बिजनेस में बंपर मुनाफा, विदेश यात्रा व करियर में उन्नति के योग
वृषभ मासिक राशिफल अक्टूबर 2026: छठे भाव में लक्ष्मीनारायण व बुधादित्य योग, बिजनेस में बंपर मुनाफा, विदेश यात्रा व करियर में उन्नति के योग
राशिफल
Kal Ka Rashifal 1 October 2026: गुरुवार को सिद्धि योग से 4 राशियों की खुलेगी किस्मत, मकर को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट और मीन को बड़ा मुनाफा!
Kal Ka Rashifal 1 October 2026: गुरुवार को सिद्धि योग से 4 राशियों की खुलेगी किस्मत, मकर को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट और मीन को बड़ा मुनाफा!
राशिफल
मेष मासिक राशिफल अक्टूबर 2026: चौथे भाव में मंगल-गुरु युति, 17 अक्टूबर से शुक्रादित्य योग, करियर व व्यापार में बरतें सतर्कता
मेष मासिक राशिफल अक्टूबर 2026: चौथे भाव में मंगल-गुरु युति, 17 अक्टूबर से शुक्रादित्य योग, करियर व व्यापार में बरतें सतर्कता
राशिफल
मासिक राशिफल अक्टूबर 2026: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, किन्हें रहना होगा सतर्क? पढ़ें मेष से मीन का पूरा भविष्यफल
Monthly Horoscope October 2026: अक्टूबर में किसका चमकेगा भाग्य और किसे संभलकर चलने की जरूरत? पढ़ें मेष से मीन तक का मासिक राशिफल
Advertisement

वीडियोज

ALIEN MYSTERY: चांद पर एलियंस का मलबा? सामने आया बड़ा रहस्य! |ABPLIVE
UP Rajya Sabha Election 2027: सपा की तैयारी तेज..दिलचस्प मुकाबला | Akhilesh Yadav | Samajwadi Party
Kathua CISF Camp Firing: CISF कैंप में जवान ने साथियों पर की फायरिंग | Jammu Kashmir | Breaking News
Shehzad Poonawalla: रिएलिटि शो में बड़ा ड्रामा..पीट गए पूनावाला | Rise And Fall 2
जेल के वो 21 दिन...आज खुलेगा राज!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दुबई फ्लाइट में भिड़े रूस-यूक्रेन के पायलट, इजरायल ने बचाया, हवा में खूनी झड़प की इनसाइड स्टोरी
दुबई फ्लाइट में भिड़े रूस-यूक्रेन के पायलट, इजरायल ने बचाया, हवा में खूनी झड़प की इनसाइड स्टोरी
महाराष्ट्र
आशुतोष रांका बोले, 'ध्यान दें, CJP का 2 अक्टूबर का विरोध प्रदर्शन सिर्फ...'
आशुतोष रांका बोले, 'ध्यान दें, CJP का 2 अक्टूबर का विरोध प्रदर्शन सिर्फ...'
इंडिया
क्या राहुल गांधी 2029 में विपक्ष का चेहरा होंगे? ममता बनर्जी ने दिया ऐसा जवाब
क्या राहुल गांधी 2029 में विपक्ष का चेहरा होंगे? ममता बनर्जी ने दिया ऐसा जवाब
स्पोर्ट्स
Asian Games: सुनील कुमार ने रचा इतिहास, कुश्ती में लगातार 2 मेडल जीतकर बनाया महारिकॉर्ड
सुनील कुमार ने रचा इतिहास, कुश्ती में लगातार 2 मेडल जीतकर बनाया महारिकॉर्ड
बॉलीवुड
Drishyam 3 Star Cast Fees: अजय देवगन को मिली सबसे मोटी रकम, जानें- तबू समेत बाकी स्टार कास्ट की फीस
'दृश्यम 3' के लिए अजय ने वसूली सबसे मोटी रकम, जानें- तबू समेत बाकी की फीस
इंडिया
'राहुल को नेता मानने को INDIA गठबंधन नहीं तैयार', शिवराज बोले- अखिलेश क्यों किया बैठक से किनारा
INDIA गठबंधन पर शिवराज ने उठाए सवाल, पूछा- अखिलेश क्यों किया बैठक से किनारा?
इंडिया
'ज्ञानेश कुमार को मिले भारत रत्न', TMC के बागी गुटों की NCPI को चिट्ठी
'ज्ञानेश कुमार को मिले भारत रत्न', TMC के बागी गुटों की NCPI को चिट्ठी
शिक्षा
2027 में यूपी में किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा जॉब देगी सरकार? जान लें जवाब
2027 में यूपी में किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा जॉब देगी सरकार? जान लें जवाब
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget