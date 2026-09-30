मिथुन मासिक राशिफल अक्टूबर 2026: पंचम भाव में धन लक्ष्मी राजयोग, करियर में पद-प्रतिष्ठा, व्यापार में मुनाफा व प्रेम जीवन में आनंद
Gemini Horoscope October 2026: मिथुन मासिक राशिफल अक्टूबर,पंचम में धन लक्ष्मी योग, नौकरी में बढ़ेगी पद-प्रतिष्ठा, व्यापार में मुनाफा, लव लाइफ में रोमांस! पढ़ें करियर, सेहत व उपाय.
Gemini Horoscope October 2026: अक्टूबर 2026 का महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए आर्थिक मजबूती, बौद्धिक क्षमताओं के विकास और करियर में नए मुकाम हासिल करने का रहेगा. ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा (ज्योतिष, वास्तु एवं रत्न विशेषज्ञ) के अनुसार, इस माह आपकी राशि के स्वामी बुध देव और शुक्र आपके पंचम भाव में स्थित होकर अत्यंत शुभ धन लक्ष्मी राजयोग का निर्माण कर रहे हैं;
03 अक्टूबर को शुक्र अस्त हो जाएंगे. आपकी राशि से दूसरे भाव (कर्क राशि) में मंगल और गुरु की युति रहेगी. 17 अक्टूबर 2026 को सूर्य देव तुला राशि में प्रवेश करेंगे. इसके साथ ही राहु नवम भाव में, केतु तीसरे भाव में तथा शनि देव दशम भाव में वक्री अवस्था में संचरण करेंगे. आइए विस्तार से जानते हैं कि अक्टूबर 2026 का यह पूरा महीना आपके परिवार, व्यापार, नौकरी, शिक्षा, प्रेम और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहेगा.
पारिवारिक जीवन (Family Life)
पारिवारिक मोर्चे पर यह महीना सुखद, सामंजस्यपूर्ण और आर्थिक संपन्नता लेकर आया है.
पारिवारिक स्थिति मजबूत: दूसरे भाव में मंगल और गुरु की शुभ युति परिवार की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. घर में सुख-समृद्धि और कई खुशियों का आगमन होगा.
माता-पिता का संबल: दैनिक कार्यप्रणाली में सकारात्मक बदलाव आएंगे और माता-पिता का भरपूर सहयोग व आशीर्वाद प्राप्त होगा.
परस्पर सहयोग: परिवार के सभी सदस्य एक-दूसरे की मदद के लिए तत्पर रहेंगे, जिससे घर का माहौल सौहार्दपूर्ण और शांत बना रहेगा.
व्यापार तथा नौकरी (Business & Career)
कारोबार और आजीविका के क्षेत्र में यह माह मान-सम्मान में वृद्धि, ग्राहकों से बेहतर तालमेल और पदोन्नति का रहेगा.
व्यापार में मुनाफा व मान-सम्मान: व्यापार में थोड़े से अतिरिक्त परिश्रम से ही शानदार सकारात्मक परिणाम हासिल होंगे. बाजार में आपकी साख और मान-सम्मान में बढ़ोतरी होगी.
ग्राहकों से तालमेल व नया व्यापार: ग्राहकों के साथ व्यवहार और तालमेल में बड़ा सुधार आएगा, जिससे बिक्री बढ़ेगी और मोटा मुनाफा होगा. यदि आप कोई नया व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो यह समय बेहद अनुकूल रहेगा.
नौकरी में पद-प्रतिष्ठा व अधिकारियों का साथ: दशम भाव में स्थित वक्री शनि का सहयोग मिलने से कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा. नौकरीपेशा जातकों को पद-प्रतिष्ठा (Promotion/Role Upgrade) का लाभ मिल सकता है; उच्चाधिकारियों का पूरा समर्थन मिलेगा.
शिक्षा तथा करियर (Education & Career)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह महीना प्रतिभा निखारने और करियर को सही दिशा देने का रहेगा.
कड़ी मेहनत से बेहतरीन परिणाम: ग्रहों के शुभ संयोग से छात्र अपने सिलेबस और परीक्षाओं में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे; हालांकि मनचाहे परिणाम के लिए निरंतर परिश्रम जरूरी रहेगा.
टेक्निकल छात्रों को सफलता: तकनीकी, इंजीनियरिंग या स्किल-बेस्ड कोर्सेज से जुड़े विद्यार्थियों को अपनी दक्षता और निपुणता के बल पर बड़ी सफलता हासिल होगी.
कम्युनिकेशन स्किल से करियर में पहचान: करियर के मोर्चे पर यह माह अत्यंत फलदायी साबित होगा. आपकी कम्युनिकेशन स्किल (संवाद क्षमता) अत्यधिक मजबूत बनेगी, जिसकी मदद से आप कार्यक्षेत्र में अपना अलग और मजबूत स्थान बनाने में पूरी तरह कामयाब रहेंगे.
प्रेम एवं वैवाहिक जीवन (Love & Married Life)
प्रेम और दांपत्य जीवन के लिहाज से यह महीना भावनात्मक जुड़ाव, रोमांस और सुखद यात्राओं का रहेगा.
रोमांस और प्रगाढ़ता: पंचम भाव में बुध और शुक्र की युति होने से लव लाइफ में भरपूर आनंद, समझ और रोमांस बना रहेगा. दूसरे भाव में गुरु-मंगल की स्थिति रिश्ते को स्थायित्व और मजबूती प्रदान करेगी.
सिंगल जातकों के लिए अवसर: जो जातक सिंगल हैं, उन्हें सोशल मीडिया या कॉलेज के पुराने सहपाठियों की तरफ से प्रेम प्रस्ताव (Relationship Offer) मिल सकता है.
वैवाहिक जीवन में प्रसन्नता: दांपत्य जीवन अत्यंत सुखमय रहेगा. जीवनसाथी के साथ आपसी समझ बढ़ेगी और एक साथ किसी छोटी व सुखद यात्रा पर जाने के बेहतरीन योग बनेंगे.
स्वास्थ्य (Health & Wellness)
सेहत के दृष्टिकोण से मंगल और गुरु का प्रभाव राहत देगा, किंतु 17 अक्टूबर के बाद मौसमी बदलावों से सावधान रहना होगा.
गंभीर बीमारी पर नियंत्रण: दूसरे भाव में स्थित गुरु और मंगल पुरानी या किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या को नियंत्रित रखने में सहायक सिद्ध होंगे.
मौसमी बीमारियों से बचाव: 17 अक्टूबर को सूर्य के तुला राशि में प्रवेश के बाद मौसमी बदलाव के चलते सर्दी, जुकाम, खांसी या हल्के बुखार की परेशानी हो सकती है.
बुजुर्गों का ध्यान रखें: घर के वरिष्ठ व बुजुर्ग सदस्यों के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें और उनकी समय पर जांच व दवाइयों की व्यवस्था सुनिश्चित करें.
- लकी नंबर: 6
- लकी कलर: आसमानी (Sky Blue)
- उपाय: नियमित रूप से भगवान श्री हरि विष्णु का विधिवत पूजन करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जाप करें.
किसी वृद्ध एवं योग्य ब्राह्मण को आदरपूर्वक भोजन कराएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें.
FAQs
Q1. अक्टूबर 2026 में मिथुन राशि के जातकों को व्यापार और नए काम में क्या लाभ होगा?
Ans. ग्राहकों से तालमेल सुधरने से व्यापार में अच्छा मुनाफा होगा, बाजार में प्रतिष्ठा बढ़ेगी और नया बिजनेस शुरू करने के लिए समय बेहद शुभ रहेगा.
Q2. इस माह मिथुन राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए शनि और अन्य ग्रहों का क्या प्रभाव रहेगा?
Ans. दशम भाव में शनि और अधिकारियों के सहयोग से नौकरी में प्रभाव और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, साथ ही कम्युनिकेशन स्किल से करियर में मजबूत पहचान बनेगी.
Q3. 17 अक्टूबर 2026 के बाद मिथुन राशि के जातकों को स्वास्थ्य के मोर्चे पर क्या सावधानी रखनी चाहिए?
Ans. 17 अक्टूबर के बाद मौसमी बीमारियों जैसे सर्दी, जुकाम और बुखार से सतर्क रहें तथा परिवार के बुजुर्ग सदस्यों की सेहत का विशेष ध्यान रखें.
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