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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Dhanu Rashifal 3 July 2026: जीरो-एरर पॉलिसी से विदेशी मार्केट में बढ़ेगी डिमांड, हार्ड वर्क से मिलेगी बड़ी वेतन वृद्धि

Aaj ka Dhanu Rashifal 3 July 2026: जीरो-एरर पॉलिसी से विदेशी मार्केट में बढ़ेगी डिमांड, हार्ड वर्क से मिलेगी बड़ी वेतन वृद्धि

Sagittarius Horoscope 3 July 2026: क्या धनु राशि वालों का रुका हुआ पैसा आज वापस मिलेगा? क्या नौकरी और करियर में बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है? जानिए 3 जुलाई 2026 का राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 03 Jul 2026 03:40 AM (IST)
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Aaj ka Dhanu Rashifal 3 July 2026: पंचांग के अनुसार आज 3 जुलाई, शुक्रवार को सुबह 11:21 तक आषाढ़ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी, इसके बाद चतुर्थी तिथि (गणेश चतुर्थी) की शुरुआत हो जाएगी. नक्षत्रों की बात करें तो सुबह 11:47 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा और फिर धनिष्ठा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, विष्कुम्भ योग और एक बेहद शक्तिशाली सर्वार्थ सिद्धि योग का अद्भुत संयोग बन रहा है. ज्योतिष विद्या और वास्तु शास्त्र में 25+ वर्षों का अनुभव रखने वाले पंडित सुरेश श्रीमाली जी के विशेष परामर्श के अनुसार, ग्रहों का यह गोचर आपके धन भाव को सुदृढ़ करने वाला और आपके निर्णयों को सटीक बनाने वाला साबित होगा. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे आज पूरे दिन और मध्य रात्रि 12:48 तक मकर राशि यानी आपके दूसरे भाव (धन व वाणी भाव) में संचार करेंगे, जिसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी बड़ी व्यापारिक डील या वित्तीय समझौते को क्लोज करने के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा और इसके बाद दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा.
राहुकाल: सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में किसी भी नए निवेश या महत्वपूर्ण धन के लेन-देन से पूरी तरह बचें.
शुभ दिशा: आज के दिन पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)
व्यापारियों के लिए आज का दिन अपनी गुणवत्ता के दम पर नए वैश्विक बाजारों पर कब्जा करने का है. बाजार के किसी भी मुश्किल या चुनौतीपूर्ण समय में भी बिजनेसमैन की अपनी 'जीरो-एरर पॉलिसी' (त्रुटिहीन कार्यप्रणाली) आज बड़े क्लाइंट्स (ग्राहकों) को आपकी ओर तेजी से अट्रैक्ट (आकर्षित) करेगी. इस विश्वसनीयता के बल पर विदेशी मार्केट में आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी. मैन्युफैक्चरिंग (उत्पादन) के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन कोई बहुत बड़ी और ऐतिहासिक व्यावसायिक डील क्लोज करने का है, जिससे आपका टर्नओवर बढ़ेगा.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance और धन राशिफल)
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन मिले-जुले परिणामों वाला रहेगा. चंद्रमा के दूसरे भाव में होने से आपको पैसों के लेन-देन में थोड़ी विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. हालांकि, सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से बिजनेसमैन को आज मार्केट से अपना पुराना अटका हुआ और फंसा हुआ धन अचानक वापस मिल सकता है. इस धन के आने से आप अपने पुराने व्यावसायिक कर्ज और दायित्वों को पूरी तरह चुकाने में सफल रहेंगे, जिससे मानसिक बोझ हल्का होगा.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन उनके करियर का स्वर्णिम दिन साबित हो सकता है. लास्ट मंथ (पिछले महीने) में आपके द्वारा किए गए कड़े हार्ड वर्क और समर्पण के चलते आज आपको बहुत बड़ी वेतन वृद्धि (सैलरी हाइक) के रूप में सुखद परिणाम सामने आएगा. दफ्तर में बॉस आज आपकी अद्भुत डेडिकेशन (समर्पण) की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करेंगे, जिससे दफ्तर में आपका सम्मान बढ़ेगा. 

आज कंपनी को किसी बड़े वित्तीय नुकसान से बचाने में आपका बहुत बड़ा और अहम रोल रहेगा. आपकी इसी दूरदर्शी और राजनीतिक सोच को देखते हुए मैनेजमेंट आज एंप्लॉयड पर्सन को कंपनी की किसी बहुत बड़ी पॉलिसी को 'रिडिजाइन' (पुनर्गठित) करने की एक बड़ी और महत्वपूर्ण रेस्पोंसिबिलिटी (जिम्मेदारी) सौंप सकता है.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Arts and Sports Rashifal)
विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन करियर की नई नींव रखने का है. जो छात्र तकनीकी या प्रोफेशनल कोर्सेज की पढ़ाई कर रहे हैं और कैंपस प्लेसमेंट (Campus Placement) का हिस्सा बन रहे हैं, उन्हें आज किसी बेहद प्रतिष्ठित और नामी कंपनी में बेहतरीन पैकेज के साथ इंटर्नशिप या जॉब का ऑफर मिल सकता है. परीक्षा और प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी आज आपका मनोबल बहुत ऊंचा रहेगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)
पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन जिम्मेदारियों को साझा करने और आपसी प्रेम को बढ़ाने का रहेगा. आज घर-परिवार के किसी बड़े उत्तरदायित्व या घरेलू काम को समय पर और व्यवस्थित तरीके से निभाने में आपको अपने लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) का पूरा और भावुक सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आप दोनों के बीच की अंडरस्टैडिंग और अधिक मजबूत होगी. बच्चों की ओर से भी आज घर में सुखद और अनुशासित माहौल बना रहेगा.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन आपको काफी ऊर्जावान, संतुष्ट और तनावमुक्त बनाए रखेगा. पुरानी उधारी चुकता होने और दफ्तर में मिली सैलरी हाइक की खुशी आपके मानसिक स्वास्थ्य को बहुत शानदार कर देगी. काम की बड़ी जिम्मेदारियों के बावजूद आप शारीरिक रूप से खुद को एक्टिव और स्फूर्तिवान महसूस करेंगे. भीतरी शारीरिक ऊर्जा के इस बेहतरीन स्तर को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए समय पर पौष्टिक भोजन लें और नियमित रूप से प्राणायाम का सहारा लेते रहें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: Blue (नीला)
भाग्यशाली अंक: 7
अशुभ अंक: 4
आज का उपाय: शुक्रवार और गणेश चतुर्थी के इस पावन संयोग पर भगवान गणेश के मंदिर जाकर उन्हें दूर्वा की 21 गांठें और मोदक अर्पित करें. इसके साथ ही भगवान विष्णु के नारायण कवच का भक्तिभाव से श्रवण करें, इससे पैसों के लेन-देन की बाधाएं दूर होंगी और करियर व व्यापार में निरंतर उन्नति होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 03 Jul 2026 03:40 AM (IST)
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