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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलDhanu Rashifal 1 July 2026: ऐन्द्र योग से मजबूत होंगे बिजनेस रिलेशन, लॉन्ग टर्म निवेश से होगा बड़ा लाभ, सुधरेगी आर्थिक स्थिति

Dhanu Rashifal 1 July 2026: ऐन्द्र योग से मजबूत होंगे बिजनेस रिलेशन, लॉन्ग टर्म निवेश से होगा बड़ा लाभ, सुधरेगी आर्थिक स्थिति

Sagittarius Horoscope: महीने की शुरुआत आर्थिक रूप से बेहद शानदार रहने वाली है. क्या इस दिन आपको फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में मदद मिलेगी? जानिए धनु राशि के लिए बुधवार का दिन कैसा रहेगा.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 01 Jul 2026 03:40 AM (IST)
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Dhanu Rashifal 1 July 2026: पंचांग के अनुसार आज 1 जुलाई, बुधवार को सुबह 07:39 तक आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी, इसके बाद द्वितीया तिथि की शुरुआत हो जाएगी. नक्षत्रों की बात करें तो सुबह 06:51 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा और फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग और ऐन्द्र योग का एक बेहद शुभ और फलदायी संयोग बन रहा है. ज्योतिष विद्या और वास्तु शास्त्र में 25+ वर्षों का अनुभव रखने वाले पंडित सुरेश श्रीमाली जी के विशेष परामर्श के अनुसार, ग्रहों की यह बदलती चाल आपके धन भाव को मजबूती देने वाली साबित होगी. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे आज दोपहर 01:32 तक धनु राशि में रहेंगे और इसके बाद मकर राशि यानी आपके दूसरे भाव में संचार करेंगे.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य या निवेश की शुरुआत के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा और इसके बाद शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया आपके लिए विशेष रूप से कल्याणकारी रहेगा.
राहुकाल: दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में किसी भी प्रकार के नए या मांगलिक कार्यों को शुरू करने से बचें.
शुभ दिशा: आज के दिन उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)
व्यापारियों के लिए आज का दिन नए और मजबूत व्यावसायिक संबंध स्थापित करने का रहेगा. कुंडली में ऐन्द्र योग बनने से आज आपके बिजनेस रिलेशन काफी स्ट्रांग होंगे, जिसका सीधा फायदा आपको अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए बड़ी हेल्प (मदद) के रूप में मिलेगा. हालांकि, आज किसी बड़ी बिजनेस डील और ऑफिशियल मीटिंग को लेकर आपको बहुत ज्यादा भागदौड़ करनी पड़ सकती है. अत्यधिक व्यस्तता के कारण अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें और काम के साथ-साथ थोड़ा विश्राम भी अवश्य करें.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद शानदार और मजबूती दर्शा रहा है. दोपहर बाद चंद्रमा के दूसरे भाव (धन भाव) में होने से आप फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग रहेंगे और धन की आवक सुगम होगी. यदि बिजनेसमैन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट (दीर्घकालिक निवेश) के लिहाज से किसी नई प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं, तो पंडित सुरेश श्रीमाली जी के अनुसार यह समय बिल्कुल उपयुक्त है. आज किया गया यह निवेश आगे चलकर आपको बहुत बड़ा लाभ प्रदान करेगा.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन बड़ी राहत और करियर में प्रगति लेकर आया है. यदि आपने ऑफिस में अपनी किसी निजी जरूरत या एडवांस सैलरी के लिए काफी पहले आवेदन कर रखा था, तो आज उसकी स्वीकृति की शुभ सूचना आपको मिल सकती है. ऑफिशियल वर्क से एंप्लॉयड पर्सन अगर किसी कार्य को लेकर बाहर ट्रैवलिंग पर गए हुए थे, तो उनकी आज दफ्तर में सकुशल वापसी हो सकती है. एंप्लॉयड पर्सन को आज अपने बड़े भाई के सानिध्य में रहते हुए अपने करियर के बारे में उनसे खुलकर डिस्कस करना चाहिए, जिससे आगे की राह आसान होगी.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Arts and Sports Rashifal)
विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को तराशने का है. स्टूडेंट्स अपनी स्किल्स और प्रतिभा में लगातार सुधार करने का प्रयास करेंगे, जिसके कारण आने वाले समय में उन्हें करियर में बहुत अच्छे और बड़े ऑप्शंस (विकल्प) मिलेंगे. खेल और कला से जुड़े जातकों को भी अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए सीनियर्स का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)
पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन बेहद सुखद और सुकून भरा रहने वाला है. काफी समय से परिवार में किसी सदस्य की खराब सेहत में आज बड़ा सुधार आने से आपके चेहरे पर रौनक और मन में खुशी आएगी. इस मुश्किल दौर में फैमिली का फुल सपोर्ट होना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा. लाइफ पार्टनर के साथ रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी और शाम का समय परिवार के साथ किसी धार्मिक चर्चा या आनंद में व्यतीत होगा.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)
सेहत के मामले में आज आपको थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है. मीटिंग्स और डील्स की अत्यधिक भागदौड़ करने की वजह से बिजनेसमैन की हेल्थ पर थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है. शारीरिक थकान और सिरदर्द जैसी समस्याएं आज आपको परेशान कर सकती हैं. परिवार के सदस्य की सेहत में सुधार होने से मानसिक चिंताएं तो दूर होंगी, लेकिन भीतरी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए आपको अपने खान-पान और आराम का पूरा ख्याल रखना होगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और  उपाय
भाग्यशाली रंग: White (सफेद)
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 4
आज का उपाय: बुधवार के दिन भगवान गणेश के मंदिर जाकर उन्हें दूर्वा की 21 गांठें अर्पित करें. इसके साथ ही नारायण कवच का श्रवण करें और हरे मूंग की दाल का दान करें, इससे स्वास्थ्य की परेशानियां दूर होंगी, आर्थिक स्थिति और अधिक मजबूत होगी और व्यापार में सफलता मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 01 Jul 2026 03:40 AM (IST)
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